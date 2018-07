Okamura: Málo spravedlnosti pro lidi, kteří nemají v peněžence miliony

Neuvěřitelný rozsudek v kauze H-systému se týká i rodiny mé kamarádky a poslankyně SPD Ivany Nevludové. Členové její širší rodiny se v tuto chvíli rozhodli zabarikádovat ve svém domě, který 3x zaplatili. Kauza, kde nejvyšší soud nařídil vyklizení domů podvedeným klientům H-systému, potvrzuje jednu zásadní věc. V této zemi je mnoho zákonů a málo spravedlnosti. Málo spravedlnosti pro lidi, kteří nemají v peněžence miliony. Dnes se darebáci, jako jsou tuneláři OKD, smějí slušným lidem a vymahatelnost práva je pro obyčejné lidi nepřekonatelný problém. Naše hnutí SPD prosazuje časové omezení mandátu soudce a jeho vymahatelnou odpovědnost za práci. Ostatní politické strany to však odmítají. Právo je nutné zjednodušit, neboť pro běžného člověka je naprosto nesrozumitelné. Naše hnutí označují jako extrémisty, ale skutečným extrémismem v této zemi je nespravedlnost, které se dostává obyčejným lidem a pohrdání právem darebáky s bílými límečky. Každý rozsudek by měl odpovídat dobrým mravům a měl by v sobě obsahovat spravedlnost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

autor: PV