Okamura (SPD): Ministr Jurečka neříká pravdu

No, vážené dámy a pánové, vždyť tady přece ministr a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka neříká pravdu. Proč říkáte, že jste udělali politické rozhodnutí o zamrazení platů politiků 29. prosince? Proto jste to nestihli - tady neříkáte pravdu - proto jste to nestihli od 1. ledna. Přece politické rozhodnutí jste udělali předtím a jiné. Tady ležel už po volbách návrh SPD na zamrazení platů politiků od 1. ledna, leželo to tady, bylo to v systému. Mohli jsme to projednat už v prosinci, aby to platilo od 1. ledna a vy jste udělali politické rozhodnutí, že odmítnete a nepodpoříte ten návrh SPD, a by to bylo od 1. ledna. To je to první politické rozhodnutí, které jste udělali. Proto kvůli vaší vládě se zvýšily platy politiků o 6 % od 1. 1., na základě vašeho politického rozhodnutí. No a pak jste se dostali pod tlak a teprve to druhé politické rozhodnutí je, že 29. 12. jste se rozhodli s křížkem po funuse, že vlastně jakoby budete zamrazovat platy na necelý rok. Tak že kvůli vám, kvůli vašemu politickému rozhodnutí, kdy už jste tady měli většinu, se zvýšily platy politiků o 6 % od 1. 1., takže to je to první politické rozhodnutí, ne to, co říkáte vy. To, co jste říkal vy, je až druhé politické rozhodnutí následující. Takže si tady nevymýšlejte, ze mě hlupáka dělat nemusíte. Já si přesně pamatuji, přesně si tady pamatuji tu posloupnost vašich rozhodnutí. To si vykládejte tamhle někomu, kdo nemá přehled. Ale u vás - vy jste to způsobili, vy jste tím původcem toho, že se tady zvýšily platy politiků a teď teda říkáte od 1. února například, to samo znamená, že vy jste způsobili vícenáklady z veřejného rozpočtu, to ještě pominu. Ale nepominu, když už jste si tady takhle vymýšlel, že jste si dali jedno místo pro místopředsedu Sněmovny navíc, vytvořili jste si to navíc pro Piráty se čtyřmi poslanci. Ten náklad na to jedno místo místopředsedy navíc oproti dosavadnímu stavu je cca 20 mil. korun za volební období. Protože je vás v pětikoalici tolik a míst bylo málo, tak jste si museli místa dovytvořit a dokonce je tady tolik ministrů, že tady pan ministr Šalomoun, který je ministrem pro legislativu, musí dokonce sedět nahoře ve druhé řadě. Takže vy sedíte ve dvou řadách, abyste se vůbec vešli. To znamená tři místa ministrů navíc, místo patnácti osmnáct. Vytvořili jste přes 70 nových pracovních míst kvůli těmto třem novým politickým trafikám a ten celkový náklad jenom na těch 70 míst je 43 mil. korun navíc.

Takže sosáte, jak to jen jde, chrochtáte plnými doušky a teď tady předvádíte komedii, že prý vy jste politicky rozhodli, že bude nějaké zamrazení. (Potlesk z řad poslanců SPD.) Vždyť vy jste rozhodli, že se to naopak zvyšuje, ty platy. Tak tady přestaňte vymýšlet a říkejte pravdu. (Potlesk poslance Foldyny.)

