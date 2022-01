Okamura (SPD): Stále stejný zmatek na zmatek

reklama

Vládní opatření v oblasti covid-19 jsou i nadále zmatek nad zmatek. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) minulý týden oznámil, že jedním z opatření bude tzv. pracovní karanténa. To znamená, že místo do karantény domů má jít zaměstnanec do karantény do práce. To je zcela absurdní! Od 17. ledna tak budou chodit lidé z určitých profesních skupin do práce, i když budou pozitivní. Na druhou stranu zdraví lidé bez očkování proti covidu-19 však stále nebudou smět chodit sportovat nebo se najíst v restauraci, a to ani s negativními testy PCR.

Vlastimil Válek mluvil před volbami hodně o uznávání PCR testů jako alternativě k očkování či prodělanému onemocnění covid-19 pro vstup do restaurací, kin, bazénů či fitness. Teď, jako ministr zdravotnictví, tento slib odkládá. Přitom je ale nedostatek testů pro kraje, a zároveň ani nestoupají počty hospitalizovaných v rámci mutace omikron, který navíc nezpůsobuje těžký průběh onemocnění.

Je potřeba všechna nejasná a rozporuplná vládní omezení ukončit. Tato vláda také zatím vůbec nemluví o tom, že by nějaká opatření zrušila nebo uvolnila, i když klesá počet hospitalizovaných, což byl hlavní argument pro jejich zavedení. Nyní je to v režimu „uvidíme, co další mutace". Ministr Válek také před volbami sliboval, že bude proti povinnému covid očkování, ale po té, co se stal ministrem, odmítá Fialova vláda vyhlášku o povinném covid očkování zrušit. Tento způsob komunikace a opatření SPD odmítá!

