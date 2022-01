Okamura (SPD): „Pan čistý", co teď porušuje všechno, co slíbil

reklama

Vážené dámy a pánové, já bych rád na úvod navrhl mimořádný bod s názvem Vysvětlení výroku předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové vůči Maďarsku. SPD odmítá nepřátelské, hloupé a arogantní výroky předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové z TOP 09 o tom, že Maďaři mají v nadcházejících parlamentních volbách vyhnat premiéra Orbána.

Pokračují tak kroky nové Fialovy vlády na rozvrat spolupráce ve středoevropském regionu v rámci V4 a snaha o posun naší republiky zcela do područí Bruselu a Berlína. Vyjádření paní Pekarové Adamové navazuje na výroky nového ministra pro Evropské záležitosti Mikuláše Beka za hnutí STAN, který řekl, že Česká republika bude stát na straně Bruselu proti Polsku a Maďarsku. Ministrovi Bekovi vadí, že polský soud rozhodl, že polské zákony jsou nadřazené nad legislativou Evropské unie. Podle Beka rozhodnutí polského soudu prý destabilizuje středoevropský region a Česká republika by měla prý podle něj uzavřít užší spojenectví s Německem.

Tak na úvod bych chtěl požádat pana ministra Beka, aby nemluvil za Českou republiku, protože vaše vláda a váš volební výsledek vaší pětikoalice nezískal většinu hlasů voličů v České republice, kdy se započtou i propadlé hlasy, tak byste získali menšinu hlasů voličů v České republice, takže vy nezastupujete Českou republiku ani na základě výsledků voleb. Vy zastupujete menšinu občanů České republiky. A když se podíváme i na to spektrum propadlých hlasů, tak jsou to voliči, kteří podle všeho nejsou nakloněni k vašemu politickému programu.

Takže to bych vás chtěl důrazně požádat, abyste si nehráli na něco, co nejste! Protože váš volební výsledek tomu neodpovídá. A je zřejmé, že s touto vládou bude pokračovat naprostá bezvýznamnost české zahraniční politiky, kterou samozřejmě ztělesňuje i nový ministr zahraničí Jan Lipavský, kterého už sami ani voliči Pirátů nechtěli ve Sněmovně, proto propadl ve volbách. Nová vláda směřuje k tomu, že už nebude potřeba český ministr zahraničí, ale bude stačit český velvyslanec v Německu, jako za protektorátu.

Podle názoru SPD jsou přece vztahy k nejbližším sousedům jako je V4 zásadní.

Standardní zahraniční politika suverénní země má mít tři pilíře. Za prve nejbližší země a spojenci. Za druhé velmoci. Za třetí země, kde máme nějaký ekonomický zájem. Tento princip se teď rozpadá a to je špatně. Takže já znovu zopakuji, že bych byl rád, abychom zařadili jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny bod s názvem Vysvětlení výroku předsedkyně Sněmovny Pekarové Adamové vůči Maďarsku.

Zároveň dodávám, že jestli vládní koalice tento bod neodsouhlasí, tak začneme sbírat potřebných 80 podpisů pro hlasování o odvolání předsedkyně Sněmovny Pekarové Adamové z této funkce. Jenom připomínám, že pro to, abychom mohli iniciovat toto hlasování, potřebujeme dvě pětiny podpisů poslanců Sněmovny. Následně když je odevzdáme, tak opět vládní koalice arogantně může to hlasování odkládat, že tam není lhůta. Může ho odkládat, protože se budete bát toho hlasování. Nebo si skutečně zahlasujeme a podíváme se opět zpříma na to, kdo a jakou politiku tady schvaluje. V každém případě je to rekord, že takto krátce po volbách se tady budou sbírat podpisy pro odvolání předsedkyně Sněmovny. Je to neskutečná ostuda, co tady předvádí předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová a není to první exces. (Potlesk poslanců SPD.)

V této souvislosti tady dnes máme další ukázku pohrdání voliči i daným slovem. Předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský oznámil, že odlétá na půlroční stáž do Spojených států amerických. Když pominu obsah té stáže, tak na univerzitě ve Spojených státech bude pracovat na projektu. Vzdá se kvůli tomu postu šéfa předsedy poslaneckého klubu STAN, ale na poslanecký mandát rezignovat nehodlá. On chce dál pokračovat ve funkci poslance.

Přitom se v koaliční smlouvě mezi Piráty a STAN v bodu 5.2.5 píše, že zvolený kandidát koalice - a teď cituji - bude brát práci poslance jako prioritu a zařídí si své ostatní aktivity (práce v samosprávě, studium, podnikání, výuka, a tak dále) tak, aby výkonu funkce mohl věnovat dostatek času. Konec citátu. Půlroční stáž v Americe - to znamená, že se tady vůbec nemůže věnovat práci poslance - tak prý konzultoval a má to odsouhlaseno jak s předsedou strany hnutí STAN Vítem Rakušanem - takže ten taky schvaluje to porušení jejich koaliční smlouvy - Piráti ti servilně mlčí jako vždy, protože ti jsou čtyři, jsou rádi, že jsou u korýtka, ti se radši už ani nevyjadřují (Potlesk poslanců strany SPD.). Po tomto mu to prý odsouhlasili premiér Petr Fiala a oba ho prý podpořili.

Takže vidíme, že pan poslanec Farský jasně porušil koaliční smlouvu Pirátů a STAN a pohrdá jejich voliči. Pan poslanec Farský na svůj Twitter uvedl - to je ten pan poslanec Farský, až se na to bude někdo dívat v televizi, to je ten, jak si tady vždycky hrál na toho "pana čistého", který tady vždycky poučoval ostatní, to je takový ten "pan čistý", taková přezdívka možná "pan čistý", co teď porušuje všechno, co slíbil - teď pan Farský na svůj Twitter uvedl, že stáž pro něj je jedinečná možnost, jak rozvíjet dál svoji profesní kariéru. Takže se nechá zvolit do Sněmovny. Tady už profesní kariéru pro občany rozvíjet nechce, ale ten mandát si chce nechat a bude ji rozvíjet ve Spojených státech.

Takže svoji kariéru staví na slibech voličům. Prostě je normálně podvedl ty voliče, obelhal a podvedl. Nic víc. Protože tady to čteme, co přesně máte v koaliční smlouvě. Takže jediným čestným řešením je, aby pan Farský rezignoval na post poslance. Tím by ten vládní poslanec naplnil to, co slíbil voličům. Je zároveň šokující - i když já už je znám tady se Sněmovny několik let, takže mě to nešokuje - že takové pohrdání voliči daným slovem podpoří předseda hnutí STAN Vít Rakušan i premiér Petr Fiala. Takže já chci prostřednictvím paní předsedkyně vyzvat poslance STAN Jana Farského, aby vysvětlil, proč podvedl jejich voliče a porušil předvolební slib.

Dokonce mi teď někteří novináři říkali, když se mě tázali před chvílí na to, co si myslíme o tomhle podvodném jednání poslance hnutí STAN Jana Farského, že prý on argumentuje - pan Farský - že prý tu půlroční práci v Americe pak chce zúročit tady pro práci poslance, proto si chce nechat poslanecký mandát. Nebo ne, pro práci pro občany, prý říkal. Pro práci pro občany, proto si chce nechat mandát. Ale k tomu přece nepotřebuje mandát. Tak ať složí poslance, věnuje se tedy stáží ve Spojených státech a pak se může vrátit a může svoji práci zúročit pro občany. Ale proč si tedy nechává poslanecký mandát? Bojí se, že by neměl práci? Bojí se snad, že obsah té práce, kvůli které jede na stáž, nelze zúročit v České republice? Jiný důvod přece nemůže být.

Takže, kde je pan poslanec Farský? Už radši tady zmizel ze Sněmovny. Novináři mi říkali, že se jim ho nedaří kontaktovat. Před chvíli jsem ho sice potkal dole, ale že ho celé dopoledne nemohli kontaktovat, aby se ho zeptali, jak to myslí. Koukám že - nevím tedy, jaký je teď zasedací pořádek - ale nevidím ho nikde. No tak určitě ho neuvidíme u mikrofonu. To sice možná už vidím hůř do dálky, ale tady u mikrofonu ho neuvidím určitě. Protože to přece víme, že vysvětlovat nepůjde nic.

Takže to je ten bod, který chceme navrhnout a zároveň se tady dějí další věci. Takže to je první věc, paní předsedkyně Pekarová Adamová. Druhá věc, to bych vás chtěl požádat, abychom předřadili návrh zákona SPD. Je to bod 22, tisk 25. Je to zamrazení platů politiků na celé volební období. My bychom chtěli, aby to bylo předřazeno před ten váš návrh. Protože kvůli vládě, kvůli této nové vládě Petra Fialy, se zvýšily od 1. 1. 2022 platy politiků o šest procent. Kvůli vám se zvýšily. Protože návrh zákona z pera SPD už tady ležel na konci minulého roku.

Takže kdybyste ho podpořili, tak jsme mohli v klidu v prosinci hlasovat - my jsme to podali v takzvané devadesátce - a už to mohlo být hotovo. Ale protože vy jste nechtěli zamrazovat platy politiků na celé volební období, tak jste náš návrh nepodpořili, tím pádem jste plivli občanům do obličeje, protože jste si sami sobě zvýšili platy o šest procent. Zatímco Petr Fiala sliboval - vaše vláda - že do konce roku, poslední týden v prosinci, představíte plán proti zdražení energií. Nepředstavili jste nic, protože žádný plán nemáte. Ale sami sobě jste si nechali zvýšit platy politiků.

Teď je tedy potřeba, abychom se k tomu postavili čelem. Proto navrhuji, abychom před váš bod o zmrazení platů politiků zařadili náš návrh zákona na zmrazení platů politiků na celé volební období. Ale abyste tak jednoduše nemohli zase podvádět voliče a slibovat ty vaše sliby chyby a skutek utek, tak my jsme zároveň podali pozměňovací návrh pro jistotu i pod ten váš návrh zákona. Takže se bude hlasovat. Když to bude dnes, tak budeme hlasovat tak jako tak o našem návrhu, že chceme zamrazit platy na celé volební období. Takže se tomu stejně nevyhnete. Tak jako tak se tomu nevyhnete.

Teď se dneska hezky podíváme spolu s veřejností na hlasování vládní pětikoalice, zdali podpoří váš návrh, s kterým jdete s křížkem po funuse, na zamrazení platů na pár měsíců, nebo jestli podpoříte náš návrh na zamrazení platů politiků na celé volební období. No a já myslím, že bude jasno také hned a tomu vašemu populismu uděláme rychlý konec, protože občané okamžitě uvidí v médiích, jak to vlastně ve skutečnosti s vámi je.

Výsledek už predikuji, už ho samozřejmě očekávám. Protože vláda, která si přidá tři místa navíc, že se tady opravdu nemůžete ani vejít - to tedy koukám, taková tlačenice tady za mnou nebyla tedy, to jsem snad ještě nezažil. Protože jak jste v pětikoalici, tak je takový zájem o korýtka - ono je jich málo, dokonce i židlí ve Sněmovně - takhle tedy natěsnáno, to jsem opravdu za sebe neviděl. Ještě že někteří z vás nejsou poslanci, takže hlasovací zařízení asi bude stačit. Ale to tedy je opravdu neuvěřitelná situace.

Takže to jsou naše návrhy. To bych chtěl, abychom tady o tom hlasovali a uvidíme, jak se k tomu samozřejmě postavíte. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

