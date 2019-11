Okamura (SPD): Ministře vnitra Hamáčku, odejdi už konečně

Ministře vnitra Hamáčku, odejdi už konečně! Německá policie jen za dnešek během krátké doby zadržela na dálnici D8 těsně za česko-německou hranicí ve směru na Drážďany tři auta plná nelegálních migrantů, ve kterých bylo celkem 11 osob. Policie potvrdila, že všechna auta projela zcela bez kontroly celou Českou republikou z východu na západ. A je to jen malá špička ledovce. Přesto Hamáčkova policie reagovala vyjádřením, že žádné kontroly podobné těm německým u nás nechystá! A předseda ČSSD Hamáček tvrdí, že u nás žádní nelegální migranti nejsou! Přitom se po území ČR zcela prokazatelně volně pohybují nebezpeční nelegální migranti, což potvrzuje i otřesný letošní případ nelegálního afrického migranta Abdallaha Ibrahima Diallo, který znásilnil šestnáctiletou českou dívku u Lukavce na Ústecku. Byl poté zadržen a nyní je souzen. Nebohé české dívce, která šla sama přes den po cestě domů, ale už nikdo nepomůže. Kdo bude další, kdo to od nelegálních migrantů schytá?

Opět se potvrzuje varování SPD, že vláda ANO, ČSSD a KSČM nemá situaci pod kontrolou, podporuje migraci a zájmy bruselských globalistů a bezpečnost českých občanů je vůbec nezajímá! Neomarxistiská ČSSD doslova škodí České republice a spoluviníkem je Andrej Babiš a hnutí ANO, které drží servilní, rozhádanou a neschopnou ČSSD ve vládě.

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček kašle na bezpečnost v naší zemi a neustále nás krmí tím, že u nás žádní imigranti nejsou. Přitom si nelegální migranti z naší republiky udělali eldorádo. Policie nemá od ministra vnitra jasné zadání, jelikož ČSSD podporuje migraci a multikulturalismus.

Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi.

Evropská unie chrání imigrantské kriminálníky a Hamáčkovo ministerstvo vnitra to nyní prosazuje do zákona! Vláda podporuje institut strpění cizinců ze třetích zemí na svém území. Reaguje tak na letošní rozhodnutí Soudního dvora EU, podle kterého se i cizinci, který není hoden azylu, musí přiznat práva uprchlíka a není možné ho vyhostit, ač představuje nebezpeční pro stát nebo byl odsouzen pro závažný zločin. Stačí, když cizinec prokáže, že mu v zemi původu hrozí pronásledování, což si může snadno vymyslet a nikdo to nemá šanci zkontrolovat. To víme například z nedávné kauzy, kdy poslanci KDU-ČSL veřejně lhali a prosadili přijetí migrantů z Iráku do ČR, kterým prý hrozí smrt, ale ihned po jejich příletu se ukázalo, že jim žádná smrt nehrozila a mnozí se po pár dnes vrátili zpátky domů do Iráku, jelikož se jim u nás nelíbilo.

Návrhy Hamáčka a EU jsou naprosto nehorázné! To tady budeme chránit kvůli Evropské unii zloděje, násilníky a vrahy? Takže například afrického sexuálního násilníka, který znásilnil nezletilou českou dívku u Lukavce, možná kvůli EU a Hamáčkovi nepůjde vyhostit. V souvislosti s tím je třeba připomenout, že Soudní dvůr EU v květnu rozhodl, že nelegální migranti, kterým v domovské zemi hrozí pronásledování, nemohou být ze zemí Evropské unie vyhoštěni ani poté, co zde spáchají závažný trestný čin…

Návrhu novely azylového zákona předkládá Hamáčkovo ministerstvo vnitra. To evidentně razí politiku, že slušní občané, kteří se chtějí bránit, jsou označováni za extremisty a jsou kriminalizování, a imigranti zločinci jsou naopak chráněni! Hamáčkovo ministerstvo totiž vymyslelo termín „šíření předsudečné nenávisti“ a chystá se kriminalizovat lidi, kteří odmítají migraci, islám a nepřizpůsobivé lidi. Já na to říkám, přijďte k volbám, a pošleme společně ČSSD mimo Sněmovnu!

To tady budeme chránit kvůli ČSSD, hnutí ANO a Evropské unii zloděje, násilníky a vrahy? Stát má povinnosti především ke svým vlastním občanům a má povinnost je chránit. Pokud někdo poruší naše zákony a zneužije a poplive naši pohostinnost, nemá tady co pohledávat. A že mu hrozí pronásledování? To si měl rozmyslet dřív, než zde začal páchat kriminalitu! Především takovéto rozhodnutí má být na národních státech a nikdo jiný nemá právo nám do toho mluvit. Vyzýváme českou vládu, aby toto rozhodnutí Evropské unie nerespektovala a odmítla návrh zákona předkládaný Hamáčkovým ministerstvem vnitra!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

