Okamura (SPD): Ministryně Maláčová „objevila Ameriku“

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD „objevila Ameriku“. V souvislosti s „vyloučenými lokalitami“, kde žijí nepřizpůsobiví, řekla, že jsme „ krátce před tím, než tam začnou občanské nepokoje“ a že „pokud ti lidé, kterých se to týká, nebudou chodit do práce, jejich děti nebudou chodit do školy a pokud nebudou platit hygienické standardy, které budou důsledně vymáhány, tak se situace nezlepší.“ Proč tedy Maláčová nerealizuje dlouhodobé návrhy SPD a nesebere sociální dávky těm, kteří dlouhodobě odmítají jakoukoli práci a proč nepodpoří zastropování dávek na bydlení, které zneužívají majitelé ubytoven? Za hnutí SPD říkám, že podporovat musíme pracující rodiny, a nikoliv rodiny, kde se odpor k práci, vzdělání a dobrým mravům dědí jako součást životní strategie.

My v SPD nepřizpůsobivým nekompromisně nabízíme jinou životní strategii než je poflakování a parazitování. Tou je respektování práva, a práce za spravedlivou mzdu. Pokud v tom někdo vidí z naší strany projevy nenávisti, xenofobie nebo rasismu, měl by jít zaklepat na dveře nejbližšího blázince. Pokud někdo říká, že lidé mají právo nepracovat, když nechtějí, mohu s tím souhlasit, ale dodám, že v tom případě nemají nárok na komfort hrazený z daní těch, kteří poctivě pracují a podnikají.

Připomínám, že vedoucí sociálního odboru ústeckého magistrátu Ivana Šťastná říká podobné věci o nepřizpůsobivých, jako říkáme my v hnutí SPD. Stát podle ní podporuje lenost a zneužívání sociálních dávek – někteří lidé pobírají dávky třeba i třicet let, aniž by v životě vůbec pracovali.

Lidem se podle Šťastné musí vyplatit pracovat a nemůže se stávat, že matce samoživitelce, která si přivydělá, aby děti uživila, je část dávek odebrána, zatímco jiná matka, která se nijak nesnaží, obdrží dávky v plné míře. „Jiná matka nemá u žádného dítěte zapsaného otce v rodném listě, její dcery postupují u svých dětí stejně, přestože otcové bydlí nedaleko. O své děti se nestarají a musí jim být odebrány. A babička, která ve výchově už jednou selhala, požádá o svěření vnoučat do placené pěstounské péče! To je v Ústí běžné,“ říká.

Připomínám, že stále je u nás nezaměstnaných zhruba 200 tisíc lidí. Volná pracovní místa by podle našeho názoru nejprve měli obsadit čeští občané, nikoli cizinci. Je pak navíc šílené, když ČSSD navrhuje, aby se zvýšily sociální dávky pro nepřizpůsobivé, kteří pracovat nechtějí. Souhlasíme s prezidentem Zemanem, že lidem, kteří odmítnou pracovat, by se měly sebrat sociální dávky.

Je třeba, aby dávky na bydlení dostávali jen lidé, kteří užívají byt v souladu s hygienickými a stavebně technickými požadavky a jen do takové míry, která odpovídá obvyklému nájemnému v lokalitě.

Cenové mapy jednoznačně stanovily obvyklé nájemné v daných lokalitách. Podle nich by tedy podle nás měla být vyplácena maximální dávka na bydlení místo soukromoprávně sjednané platby. Je třeba, aby dávky byly využívány výhradně na bydlení sociálně potřebných, nikoliv pro lichváře. Majitelé ubytoven mnohonásobně nadsazují nájem, který pak doplácí stát, a nechávají v objektech žít více lidí, než povolují hygienické normy.

SPD předkládá konstruktivní návrhy řešení, ostatní to ale blokují. Poslanci vlády ANO, ČSSD a KSČM ve Sněmovně NEPODPOŘILI návrh zákona z pera SPD ohledně pomoci lidem v dluhových pastech! SPD navrhuje, aby mohl dlužník platit přednostně jistinu dluhu, a nikoliv nejprve náklady a úroky, jako je tomu v současnosti. Náš návrh také ruší placení úroků z úroků z prodlení a z úroků, neboť považujeme úroky z úroků za vyloženě nemorální. Prosazujeme také zestátnění exekutorů.

Vláda bohužel podporuje lichváře a exekutory, proto letos ve svém stanovisku odmítla další návrh zákona od SPD, který má potírat lichvářské praktiky! Navrhujeme zastropování roční procentní sazby nákladů (RPSN) u půjček jako nástroj pro boj s lichvou. Právě lichvářské praktiky jsou přitom prvním krokem jak se dostat do dluhové pasti. Zastropování RPSN přitom platí ve většině zemí EU.

A já se ptám – čí zájmy hájí vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM? Obyčejných lidí nebo lichvářů a exekutorů? Vládní strany to dělají fikaně - jakoby navrhují malé dílčí změny, aby zamaskovaly fakt, že odmítají skutečné systémové řešení problému. A tím se snaží obalamutit občany, že jakoby něco dělají. Opak je však pravdou a systém se nemění.

