Okamura (SPD): Místo abychom bojovali s virem, bojuje vláda a takzvaná opozice s lidmi

Právě teď jsem vystoupil na celostátní volební on-line konferenci SPD, kde budeme volit nové vedení našeho hnutí na další tři roky:

Vážené členky, vážení členové, milí delegáti.

Komentátoři rádi zdůrazňují, že se vytrácí ideály a strany nemají vize. To, co platí o většině politických stran, neplatí o našem hnutí SPD, jelikož SPD nevzniklo jako podnikatelský projekt, aby do Sněmovny vyzdvihlo ambiciózní elitáře či lobbistická organizace, které tlačí zájmy vybraných lobbistů. Naše SPD vzniklo jen a jen kvůli jasné myšlence a silné vizi změny politického systému ze stávající stranické oligarchie na demokracii.

Už po druhé jsme úspěšně vstoupili do Poslanecké sněmovny - bez sponzorů, bez kmotrů a po kampani s bezkonkurenčně nejmenším rozpočtem ze všech parlamentních stran. Je ale škoda, že jsme bohužel ve Sněmovně oslabeni o hlasy statisíců stejně smýšlejících občanů, které ovlivnily mystifikační kampaně malých stran - ale, a to je třeba také vidět - statisíce občanů stejného názoru, jako má SPD, volilo dokonce strany, které ve skutečnosti prosazují přesný opak toho, co občané chtějí. Před volbami jsme totiž mohli vidět, že fakticky všechny partaje v médiích v podstatě kopírovaly program a názory SPD, všichni jakoby odmítali migraci a migranty, všichni odmítali Zelený úděl EU, tedy Green Deal, a, všichni kritizovali Brusel za absurdní směrnice a poškozování české ekonomiky, všichni odmítali euro, zadlužování vysoké daně a odvody, všichni odmítali nouzové stavy nebo povinné očkování. Díky bohapustému lhaní vyhráli političtí podvodníci, kteří se hned po volbách shodují na přesném opaku toho, co hlásali. A bohužel bude hůř, protože svoje protinárodní a protiobčanské programy začnou brzy prosazovat v nové vládě.

To pozitivní je, že volby a kampaně ukázaly, že my jsme ti, kdo dlouhodobě mají správná řešení, že jsme ti, kdo jako první říkají pravdu o stavu věcí u nás i v Evropě, a jsme ti, kdo přinášejí systémové řešení, kterým je skutečná demokracie.

Zakladatel našeho moderního státu Masaryk po založení vlastní strany získal jediný mandát v tehdejším rakouském parlamentu. A nakonec se mu povedlo přesvědčit celý národ a vyvedl země české koruny z byrokratického nadnárodního a protinárodního slepence a založil suverénní samostatný stát Čechů, Moravanů a Slováků. Masaryk také jako zřejmě první politik u nás prosazoval skutečnou demokracii po vzoru Švýcarska. Pokud dnes řeknu, náš program je Masaryk, pak to skutečně platí ve všech rovinách. Jsme jediná strana, která dnes prosazuje jak myšlenky, tak politická řešení, která prosazoval zakladatel našeho státu prezident Masaryk. My máme dvacet poslanců a už dnes za námi stojí statisíce občanů. Máme významné a respektované spojence v celé Evropě. To je přátelé velmi dobrý základ pro to, abychom společně vybojovali pro naše národy zpět suverenitu a nezávislost a pro naše občané svobodu a demokracii.

Když jsme kdysi jako hnutí vznikali, mnozí novináři i lidé z ulice se podivovali - jakou svobodu a demokracii chcete prosazovat? Všichni žili v pocitu, že tu nějakou svobodu a demokracii máme. Neplatilo to tehdy a zcela viditelně to neplatí dnes. Naše hnutí dostalo v posledním roce zcela zásadní smysl, který umocnil i smutný fakt, že naše hnutí je jediné, které ve sněmovně skutečně svobodu a demokracii hájí a prosazuje.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Většinu systémových problémů naší země nevyřeší žádné řádné ani mimořádné volby za stávajících nedemokratických pravidel. Myslet si, že jakákoliv změna vlády ve stávajícím systému přinese změnu, je nesmysl, jelikož problém naší země je daný špatným systémem, který občanovi neumožňuje své politiky a jejich práci účinně kontrolovat. Držitelem veškeré moci v našem státě jsou stranické elity několika málo vybraných stran. Tyto strany si z veřejných peněz rozdělují miliardy, ze kterých jsou živy a ze kterých financují volební kampaně. Z veřejných peněz tyto partaje také odměňují svoje sponzory a svoje kmotry, kteří je ve skutečnosti řídí. Největším nepřítelem demokracie jsou a budou elity přisáté na dnešní moc a na veřejné peníze.

To, čeho se v uvozovkách "demokratičtí" politici nejvíce děsí, je demokracie. Demokracie, to je vláda a moc v rukou lidu, tak, jak to říká platná česká Ústava. Hned po vstupu do nové sněmovny jsme v Poslanecké sněmovně znovu předložili zákon o obecném referendu, a to v takové podobě, aby občané mohli tak jak předpokládá naše Ústava rozhodovat o čemkoli, co není protiústavní, o zvyšování daní, o odvolatelnosti politiků či zrušení Senátu. A samozřejmě i o tom, co nás trápí, tedy, že občané by mohli hlasovat o ochraně našich hranic a přijímání migrantů, že by mohli hlasovat nejen o tom, zda budeme poslouchat šílené plány Bruselu jako je Green Deal, ale měli bychom možnost hlasovat přímo i o vystoupení z tohoto šíleného bruselského spolku. Každý další šílený nápad ministra zdravotnictví a vlády na protiústavní ničím nepodložené omezování občanských a ekonomických svobod by občané měli možnost nejen zvrátit, ale rovnou by takového ministra nebo premiéra mohli odvolat.

Jakkoli se může zdát nereálné takové změny prosadit, je třeba říct, že jsme už i díky vám urazili velký kus cesty. Zatímco před nějakými deseti lety se na mne při vyslovení slov referendum nebo přímá demokracie dívali někteří občané, novináři i politici jako na blázna, dnes už se nebavíme o tom, zda ano či ne, ale i zarytí odpůrci debatují jen o tom, jaké parametry by ta přímá demokracie měla mít. Co občanům povolí a co ne.

Ano, čeká nás ještě dlouhá cesta vysvětlit veřejnosti, politikům a médiím, že demokracie buď je, nebo není, že buď má občan právo rozhodovat o své zemi, o svých penězích či o svém státě nebo nemá a pak to žádná demokracie není.

Vždycky mně rozesmějí politici, kteří horují pro demokracii, ale jedním dechem říkají - plaťte nám miliardy, ale o tom, co s nimi uděláme, o tom vy rozhodovat nebudete. Říkají - zvolte nás, ale do toho, co a jak vaším jménem budeme dělat, o tom právo rozhodovat nemáte. Dnes je systém takový, že zvolit svého zástupce mohu, ale když se ukáže, že mně obelhal a podvedl nebo že je neschopný hlupák, už ho odvolat nemohu. Prolhané pokrytectví pseudodemokratických elit přímo bije do očí a navíc skutečně odporuje zdravému rozumu, protože představte si, že v jakémkoli zaměstnání byste na základě nějakých pohádek dostali zaměstnání na 4 nebo 6 let, jako je to u poslanců a senátorů, a pak už byste byli neodvolatelní bez ohledu na to, zda něco děláte či ne.

Vážení a drazí přátelé, naše země a naši občané díky šílenému a nekompetentnímu rozhodování politiků zažívá skutečnou krizi. Máme rekordní dluh, vláda donekonečna likviduje podnikatele jak byrokracií, tak covidovými restrikcemi, a samozřejmě vláda stále víc dusí i všechny občany. Den po dni je více a více likvidovaná svoboda slova, přišli jsme o svobodu pohybu a nemáme už ani svobodu volně dýchat. A stále víc občanů vláda restrikcemi zabíjí.

SPD ani na okamžik nikdy nepodceňovala jakákoli zdravotní rizika z jakýchkoli virových nákaz, ale samozřejmě každý soudný člověk vidí, že vládní restrikce jsou pouze nesmyslná šikana. Zákaz vánočních trhů je absurdní zvláště v momentě, kdy na pražském staroměstském náměstí trhy likvidují a téměř identické stánky na Václaváku dál vesel prodávají párky a pivo. Tohle vir nevyhubí stejně jako to, že vládnoucí elita například zakázala neočkovaným policistům trénovat v tělocvičnách, zakázali neočkovaným chodit do kina nebo na bazén.

Největším nepřítelem není vir, jelikož s koronaviry jsme se potkávali tisíce let a byly tu před námi a budou tu i po nás. To zlé je, že nákaza se stala záminkou pro rozběhnutí miliardových kšeftů a pro omezování svobody. Náklady na restrikce jsou měsíčně v řádu miliard. Za tyhle peníze bychom mohli každé dva měsíce postavit novou nemocnici, za tyhle peníze bychom mohli kupovat či vyvíjet nejmodernější léky na Covid a za tyhle peníze bychom mohli mít nadbytek skvěle placeného personálu v nemocnicích i skvělou péči praktických lékařů.

Namísto toho jdou miliardy výrobcům polofunkčních testů, výrobcům roušek a respirátorů a samozřejmě výrobcům vakcín, u kterých bylo předem jasné, že nemohou nikdy udělat žádnou tečku, protože koronavir, tak jako chřipka mutuje a nelze na něj na rozdíl od jiných tradičních a účinných vakcín vyrobit univerzální vakcínu.

Nemáme zdravotníky, protože část dosavadní vlády vyhnali nízkými platy a rušením nemocnic, nemáme zdravotníky, protože další část je doma s dětmi, kterým školy poslaly do karantény celé třídy, ačkoliv jsou absolutně zdravé.

Popravdě, namísto abychom bojovali s virem, bojuje vláda a takzvaná opozice s lidmi. Výsledkem jsou tisíce mrtvých, které nezabil žádný Covid, ale zabily je chybná vládní opatření podporovaná fakticky celým parlamentem s výjimkou SPD. Miliony lidí žije ve stresu, statisíce lidí kvůli omezenému přístupu k lékařské péči zanedbalo prevenci i léčení skutečně vražedných chorob a tito lidé loni na podzim půl roku od nástupu restrikcí začali umírat a budou umírat i nadále.

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, zdá se, že bojovat s kšeftaři, kteří parazitují na neštěstí druhých je nemožné, protože za nimi stojí fakticky nejen vláda ale také celá sněmovna s výjimkou SPD. Musím poděkovat soudům, které postupně protiústavní nařízení ruší. SPD průběžně podává žaloby, průběžně se snažíme bojovat i ve sněmovně. My všichni občané České republiky jsme v právu, v právu na svobodu, v právu na spravedlnost, i v právu na demokracii - a to je naše zásadní síla.

Tenhle boj vyhrajeme. Není tu otázka, zda ano, ale kdy. Je to jen na nás, jak rychle to bude. Jsme iniciátory změn, ale samozřejmě musíme my všichni být těmi, kdo rozhýbou diskuzi nejen ve sněmovně, nejen v mainstreamových médiích, která nás často ignorují, ale každý den na každém místě, kde jsme, v práci, ve škole, v hospodě, na fotbale nebo v parku.

Jsme ve Sněmovně ve velké menšině a o to víc musíme skutečně každý den programově bojovat na ulici. Na druhou stranu máme velkého pomocníka, kterým bude nová vláda - o jejím zničujícím vlivu na naši zemi si nedělám iluze a pevně věřme, že parta složená z bruselofilských multikulturalistů, promigračních aktivistů a pološílených protižidovských anarchistů o iluze připraví i většinu národa. Samozřejmě tuto vládu nepřeju ani těm, co ji volili, a v zájmu naší země a slušných pracujících lidí, v zájmu důchodců i našich děti si přeji, aby se tato vláda rozpadla co nejdříve.

Nás teď čekají komunální volby. Budeme mít všichni šanci připravit návrhy na změny k lepšímu tam, kde žijeme. Máme šanci přesvědčit své spoluobčany, i ty, kteří nás nevolili, o tom, že jsme skutečně naděje na změny k lepšímu. Musíme vést permanentní kampaň za svobodu a demokracii a tím současně povedeme i kampaň za naše hnutí.

Naší výhodou je, že skutečně naše hnutí a svoboda a demokracie jsou jedno a to samé. Tím, že říkáme pravdu, byť nepříjemnou, tím současně křísíme svobodu slova. Tím že bojujeme proti protiústavním zákazům a nařízením, bojujeme za svobodu každého občana. Tím, že bojujeme za referendum, zvedáme ze země pošlapanou demokracii.

Bojujeme nikoli za sebe, ale za všechny naše spoluobčany. Jsme tu dnes, jak ve sněmovně, tak i na té ulici a v každodenním životě za všechny, kdo žádají svobodu a demokracii. Dokonce hájíme právo na svobodu a demokracii i pro ty, co tu svobodu a demokracii nechtějí. Svoboda, demokracie a právo na spravedlnost jsou přirozené lidské právo, které nám žádný zákon, natož ministerská vyhláška, nikdy nesmí a nemůže vzít. O to právo se pojďme poprat.

Drazí a vážení přátelé, děkuji vám za vaši osobní odvahu do takové bitvy jít a za sebe vám slibuji, že já osobně udělám maximum, a náš prapor nenechám nikdy padnout, a věřím, že historie nám brzy dá ve všem zásadním za pravdu.

Na úplný závěr mi prosím dovolte, abych poděkoval všem občanům, kdo jste nám dali hlas, vám, kdo jste nám aktivně pomáhali a pomáháte, a to třeba jen v tom, že šíříte myšlenky přímé demokracie a přímé odpovědnosti politiků občanům.

Děkuji vám všem, kdo jste za nás kandidovali a kandidujete. Děkuji také všem, kdo jste členy SPD. Vím, že to byl od vás všech kus odvahy veřejně se postavit za naše myšlenky, zvláště po těch zmanipulovaných mediálních štvanicích proti Okamurovi. Děkuji vám všem a slibuji, že i já budu vždy na oplátku stát po vašem boku a budu nezlomně bojovat za lepší Českou republiku, za republiku, na kterou budeme všichni pyšní, za republiku, která bude mít respekt a obdiv celého světa.

Děkuji za pozornost.

