Okamura (SPD): Návrh na jednorázový příspěvek důchodcům za SPD samozřejmě podporujeme

Vážené dámy a pánové, hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zvyšování invalidních a starobních důchodů. Proto návrh na jednorázový příspěvek důchodcům samozřejmě podpoříme, jelikož zvláště za nejnižší důchody se prostě nedá vyžít.

V této souvislosti musím poukázat na smutnou vládní realitu. Místo aby vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM odsouhlasila návrh zákona z pera SPD na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranice chudoby, což je necelých 15 tisíc korun měsíčně a až od této částky zásluhově, tak vláda pouze navrhuje jednorázově přidat několik tisíc. To ale přece systémově bídnou situaci důchodců neřeší. Řešením je návrh SPD na minimální důstojný důchod. Mimochodem platí ve značné části Evropy. Samozřejmě za podmínky odpracovaných let nebo pro ty, kteří z důvodu prokazatelné invalidity nemohli pracovat. Takže samozřejmě dle našeho návrhu zákona by tak zvaní nepřizpůsobiví samozřejmě neměli na tento základní důstojný důchod nárok.

Každá vláda se před volbami snaží důchodcům vlichotit nějakou mimořádnou jednorázovou valorizací. Ale kupodivu nějakou stabilní minimální důstojnou hranici odmítají všechny vládní partaje zleva i zprava. Důvod je jasný. Důchodci jsou pak na valorizacích závislí a jsou pak vděčni za každé přidání. A přitom je to ze strany politiků jen politická hra. Protože senioři by přece měli mít důchody na slušné minimální úrovni automaticky. Jenže to by se pak politici nemohli pyšnit, že jim přidali.

Za hnutí SPD opakuji, že invalidní a starobní důchodci potřebují mít jistotu důstojného života. Ve zkratce zopakuji názor SPD na systémové změny ohledně důchodů. Důchod není nějaký bonus, ale pro drtivou většinu příjemců je to v podstatě sociální dávka. Lidem, co mají odpracovaná minimální léta, musíme zaručit minimální důchod ve výši, který bude stačit k důstojnému životu. Důchody je třeba valorizovat ne procentem, ale o pevnou částku. Důchody musí být financované z příjmů státu, z jeho firem, za přírodní bohatství.

Z uvedeného je jasné, že pokud budou mít důchodci důstojný stabilní příjem po celou dobu penze, pak nebudou závislí na nějakých mimořádných přídavcích. Popravdě pokud je někdo dlouhodobě v chudobě, pak ho pět tisíc jednorázově nezachrání, protože je spousta důchodců, kteří z důchodu nezaplatí ani nájem. A co horšího, v jejich tristní situaci jim často neumí pomoci ani sociální úřady takovou pomocí pověřené.

SPD proto podalo zákon na uzákonění minimálního důchodu ve výši hranice chudoby stanovenou Evropským statistickým úřadem, tzv. Eurostat pro Českou republiku. Nikdo, kdo si odpracoval povinná léta, by neměl žít pod hranicí chudoby. To je naše morální povinnosti vůči našim seniorům. A stejně tak by neměli žít pod hranicí chudoby invalidní důchodci.

Tedy v principu. Není potřeba tak rychle navyšovat nejvyšší důchody, ale je třeba systémově zvýšit ty nejnižší důchody. Za ty se opravdu nedá v dnešní době vyžít. A to si vláda neuvědomuje. Stát to, co by na jedné straně vydal uzákoněním návrhu SPD na minimální důstojný důchod, tak by na druhé straně ušetřil na sociální pomoci těm nejchudším důchodcům a ušetří také s tím spojenou byrokracii, protože by všichni měli prostě ten základní důstojný důchod a až od té výměry zásluhově.

Jak jsem již řekl v úvodu. Návrh na jednorázový příspěvek důchodcům za SPD samozřejmě podporujeme, protože pro důchodce je pochopitelně lepší něco než nic. Ale zároveň říkám, že to není ta skutečná systémová pomoc, kterou by důchodci potřebovali. Tím by byl až skutečně důstojný pravidelný důchod. Jednorázovým příspěvkem se vláda snaží o úhybný reklamní manévr, kterým se vláda pokouší odvést pozornost důchodců od toho, že by jim měli dát pravidelný stabilní důchod, důstojný a slušný důchod. A peníze by na to byly, kdyby vláda restrukturalizovala státní rozpočet a konečně vyškrtala miliardové položky, které slušným lidem nic nepřinášejí. K tomu ale tato vláda nemá odvahu. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

