Okamura (SPD): Nechceme už žádnou další buzeraci ani žádné další obtěžování, žádné další složité vyplňování

Vážené dámy a pánové, hnutí SPD podporuje, jak známo, živnostníky, malé a střední podnikatele. My jsme od začátku říkali, že místo zavádění EET pro malé a střední podnikatele a živnostníky je dobré zavést takzvanou paušální daň po vzoru Německa, to znamená stát má své daně jisté, protože daně se platit mají, takže stát má své daně jisté, zároveň nestoupá byrokracie na straně živnostníků a malých podnikatelů, a ta byrokracie nestoupá ani na straně státu, protože nejsou potřeba další síly na straně úřadů. A teď tady vláda navrhuje odložení EET do konce roku pro všechny vlny.

Mě v této souvislosti zaujalo vyjádření pana premiéra Babiše, který na ten jejich vládní návrh řekl, že se vlastně nic nestane. Tak já to samozřejmě čtu i v souvislosti s tím tak, že v podstatě daňový výběr, který měl být avizovaný z EET, v podstatě se ta čísla nepotvrzují. Ale to víme. To víme. Ty údaje jsou známé. A chtěl bych znova tedy apelovat na vládu a na paní ministryni financí Schillerovou, a my jsme o tom spolu mluvili už tak před rokem a půl, to odhaduji, aby skutečně Ministerstvo financí zpracovalo tu paušální daň dle oboru činnosti a obratu. Tak to navrhuje SPD - dle oboru činnosti a obratu. A paní ministryně mi tenkrát řekla, když jsme se o tom bavili, že ví, že to takto funguje na západ od nás, ale že to bude trvat cca dva roky, protože je to potřeba přesně zpracovat podle toho oboru činnosti, potažmo obratu. A já jsem tenkrát říkal, před tím rokem a půl, paní ministryni Schillerové, no a teď přeci jsou více než dva roky do konce volebního období, teď by to šlo přeci udělat. Ale paní poslankyně a vláda do toho chuť neměla.

My jsme tady slyšeli před pár měsíci, že paní ministryně oprášila tu myšlenku SPD a náš návrh a říkala, že by snad nějakou paušální daň zaváděla. No tak máme už do voleb do Poslanecké sněmovny nám zbývá rok a pár měsíců, takže v podstatě jsme se dostali do situace, kdy mám dojem, že zase sliby - chyby. Bohužel tyto sliby a diskuse naplněny nebudou a opět živnostníci a malí a střední podnikatelé jsou sdíráni z kůže, aniž by to bylo zapotřebí. Protože znova říkám, SPD říká, daně se platit mají a musí, protože jinak nebudeme mít na zdravotnictví, na školství, na policii, na hasiče, na infrastrukturu a podobně.

Ale ta paušální daň je tím řešením. Když si jdete třeba v Německu do stánku s pivem, třeba jestli někdo jezdí do bývalého východního Německa občas, tak si tam koupíte pivo, já jsem to mnohokrát absolvoval a žádnou účtenku vám pochopitelně z EET nevydávají, protože EET nemají, píšou si to na papírek a normálně zaplatíte, protože mají právě paušální daň. Takže vláda si vzala příklad v ekonomicky krachujícím Chorvatsku, ale my v SPD si bereme příklad v Německu. Tak to je asi tak ten rozdíl.

A teď vlastně znova zopakuji, pan premiér Babiš nám řekne na odklad EET do konce roku, že se vlastně nic neděje. No tak aby se taky něco dělo z hlediska daňového výběru, když to v podstatě ani nefunguje. Navíc jsou totiž na straně podnikatelů, a zase bych byl nerad, aby tady padala čísla, vybrali jsme tolik a tolik, protože ta čísla nezohledňují ten fakt, že na straně podnikatelů byly ty vícevýdaje s tím pořízením, a to přesně účelově, když slyším ty obhájce, tak toto číslo do toho nezapočítávají. Takže ono když to započítáme vzájemně, tak ta čísla jsou ještě dokonce mnohem horší, než je avizováno.

Takže jsem chtěl říci, my tady, a k tomu se ještě vyjádří taky náš poslanec Jan Hrnčíř, my navrhujeme odložení EET pozměňovacím návrhem až do 30. 6. příštího roku, protože vyjádření pana premiéra plně potvrdilo, že to není vůbec, že v podstatě je to jedno, říkal, že to nic neznamená. No tak proč tedy dělat věci, které nic neznamenají a které jsou vlastně jedno? To už jsem samo o sobě nepochopil. Ale to je náš názor na tohleto. A my říkáme, pojďme opravdu zjednodušit přístup k podnikání, k tomu živnostenskému podnikání, protože živnostníci jsou jednou z páteří ekonomiky v každé světové vyspělé ekonomice. A v České republice ty živnostníky vláda opravdu řekl bych až týrá byrokraticky, v podstatě odrazuje je vším možným od podnikání, přitom ti živnostníci chtějí jedinou věc. A já jsem taky živnostník mimochodem, takže bych se tady měl přihlásit ke střetu zájmů, k němu se hlásím. Já jsem ale hrdým živnostníkem od roku 1994 a podnikám na živnostenský list dodnes na své jméno.

Takže jediné, co my jsme vždycky chtěli, my živnostníci, je, aby nás stát nechal jenom pracovat, s minimální byrokracií, protože my od státu taky nic nechceme. My nechceme žádné subvence. My nechceme ani nějakou pomoc speciální. My jenom chceme, ať nás stát nechá pracovat, protože se chceme živit sami. Nikoho nezatěžujeme. No a to prostě ta vláda a dosavadní vlády včetně té současné vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM nechápou. Nechápou. Nechápou, protože mi připadá, že když jsou ve vedení státu, a teď nechci, aby to někdo bral osobně, vůbec to není mířené na paní ministryni, co řeknu, ale když stát řídí úředníci nebo lidé, kteří celý život v podstatě nebo dlouhodobě pracují pouze v úřednických profesích nebo ve státní správě, a musím říct, že těch členů vlády je takových víc, a není to nic špatného, někdo je úředník, já neříkám, že je to nějaké horší zaměstnání, ale jednoznačně chybí ten náhled nás, kteří jsme zvyklí celý život se živit vlastníma rukama a bez nějakých státních příjmů, tak prostě my ten náhled máme jiný, tu zkušenost. Takže my nemáme ten náhled takový, aby se nám za každou cenu, prostě měli jsme potřebu obhajovat svoji práci tím, že dáváme pracujícím lidem v soukromém sektoru pořád nějaká nová nařízení a příkazy, a tím si vlastně jakoby obhajujeme svoji práci a svoji existenci. Ale my jsme naopak na té opačné straně barikády. A my chceme, aby nám ten stát házel co nejméně klacky pod nohy, abychom přehledně, jasně a jednoduše zaplatili daně, protože daně se platit mají, to zdůrazňuji, aby ten stát fungoval a ty služby. Ale prostě my nechceme už žádnou další buzeraci ani žádné další obtěžování, žádné další složité vyplňování.

Znova říkám a rád bych se paní ministryně na závěr zeptat, jestli skutečně hodlá naplnit ten slib zavedení paušální daně, ale nejenom jak to tady bylo řečeno, do půl milionu nebo do 600 000 korun, to už jsme tady prohlasovali, že to může jít bez EET a jsou tam nějaké další podmínky, ale zdali skutečně bychom mohli, paní ministryně, oprášit ten nápad, který tady SPD dlouhodobě prosazuje na zavedení paušální daně pro živnostníky dle oboru činnosti a obratu, jak to funguje například v Německu. Mě by to skutečně zajímalo. Vy sama jste o tom, paní ministryně, hovořila před pár měsíci, ale nějak to usnulo. Takže opravdu by mě to zajímalo. A rád bych od vás měl tu odpověď, protože zjednodušit živnostenské podnikání tak, aby lidé měli chuť se sebezaměstnat.

Víte, proč o tom tady tak dlouze mluvím? Protože dnes právě kvůli tomu stavu nouze a kvůli propadům příjmů se řada lidí ocitne bez práce a už se ocitá bez práce. A stát musí lidi motivovat k tomu, aby se sebezaměstnali. Stát prostě musí motivovat občany, aby si tu práci byli ochotní nacházet sami, aby měli chuť se sebezaměstnat a neskončili na pracáku jenom z toho, že se jim nechce zahájit nějaké živnostenské podnikání, protože je to moc složité a že je to odrazuje. A bohužel to je současný stav.

Ještě druhá otázka. Taky by mě zajímalo od paní ministryně, jakým způsobem, byť to není váš obor, je to na pana ministra Havlíčka, ale tak jste místopředsedkyní vlády, jakým způsobem chcete motivovat občany dneska, aby se sebezaměstnali, když se zvyšuje nezaměstnanost, bude se zvyšovat teď nezaměstnanost, zcela logicky. To by mě zajímalo, jestli to necháte tak, jako je to teď, to znamená byrokracie, problémy, v podstatě to odrazuje lidi, protože ne všichni jsou prostě matematici a ne všichni jsou schopní vyplňovat všechno možné, ale mají chuť podnikat a mají chuť něco vytvářet a mají chuť se živit.

Takže jakým způsobem teď, protože to by mělo být jedno ze zásadních vládních opatření, zjednodušit lidem přístup k sebezaměstnání. Když si někdo něco vymyslí, tak já se budu živit sám, protože jsem byl prostě propuštěn ze zaměstnání, tak jakým způsobem to stát nastaví tak, aby se ti lidé takhle mohli sebezaměstnat, což by byl velký přínos pro stát.

Takže to je za SPD. A opravdu musím říct, je to velká výtka vůči vládě, že skutečně dlouhodobě z mého pohledu v uvozovkách nebo v neuvozovkách perzekuuje živnostníky a malé a střední podnikatele, místo abychom se snažili je podporovat. Protože, jak sama víte, (k ministryni financí) jsme v České republice ve zvláštním stavu, že průměrný plat ve státní správě je podle informací vyšší než průměrný plat v soukromé sféře, což pochopitelně nedává logiku. Protože ti, co jsou v podstatě živeni z daní těch lidí v soukromém sektoru, mají vyšší průměrný plat než ti, kteří je živí. A to si myslím, že je tedy taky velmi na pováženou a je to dlouhodobě neudržitelný stav.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

