Okamura (SPD): Nelze mít karantény donekonečna, protože pak umřeme hlady

Vážené dámy a pánové,

máme tady zákon na podporu sportování. Hnutí SPD sportování občanů podporuje. Byli bychom rádi, abyste podpořili i pozměňovací návrhy Terezy Hyťhové, poslankyně SPD, který distributorovi pomoci Národní sportovní agentuře ukládá dvě jednoduché věci, tedy aby žádosti a podmínky byly skutečně jednoduché a aby byly všechny sportovní organizace o možnosti žádat o podporu informované. No, mě trošku zaskočila odpověď předsedy Národní sportovní agentury pana poslance a předsedy Milana Hniličky, který říká, že by byla agentura uvedena do problémů, pakliže bychom dali časový rámec, do kdy má podporu vyplatit. No tak tomu fakt nerozumím. Rozuměl bych tomu, kdyby pan poslanec Hnilička za hnutí ANO řekl, tak sedm dnů je krátký, to je první návrh naší poslankyně Terezy Hyťhové jménem SPD, a druhý návrh je čtrnáct dní a řekl, to je taky krátký, dejme tam měsíc. Ale nedat teda vůbec žádný termín, tak to mám obavu po zkušenostech třeba s programem Antivirus, kde jak víme, tak dodnes nejsou vypláceny podnikatelům mzdy za březen, a teď už budou vyplácet mzdy za duben a dostávají se skutečně do neřešitelných finančních problémů, aniž mají dokonce jistotu, že tu státní podporu dostanou. A máme čas už měsíc, měsíc a více je čas. Tak bohužel na základě těch dočasných zkušeností, já vím, že je to těžké teď, protože máme nouzový stav, já vím, že je to těžké třeba zpracovat, ale stejně tak jsou, jsou to nové situace, takže my jsme konstruktivní. Ale stejně tak jsou v těžké situaci ti žadatelé a příjemci.

Takže bych byl rád, kdyby neskončila debata. A vidím, že asi už mačkáte tlačítko, že budete trošku reagovat, což bych uvítal. (Reakce z pléna.) Aha, nemačkáte. Ale my bychom uvítali tu reakci, že sdělíte nějaký časový rámec aspoň verbálně, protože tak jako do kdy to bude? Za tři měsíce, za čtyři měsíce? Protože to je ta informace, proč naše poslankyně Tereza Hyťhová jménem SPD zpracovala přece ten pozměňovací návrh, aby veřejnost dostala nějakou informaci od vás jako od šéfa té agentury. Nějakou říkám, protože my jsme velmi vstřícní. Nějakou, lepší než žádnou, protože čekají. A pak už se budou doprošovat všichni, jak to tak je, a pak budou stejně nadávat a budou hlavně s tím počítat, s těmi penězi. Takže to je to, co bych chtěl vyzvat pana předsedu a poslance Milana Hniličku, zdali by přeci jenom mohl upřesnit aspoň nějaký rámec. A pakliže ho neví, tak zdali by mohl třeba říct termín, kdy tedy řekne ten časový rámec, aby se ta veřejnost vůbec mohla posunout. Vy se tam za hnutí ANO usmíváte, ale mně to z hlediska žadatelů o finanční podporu vůbec úsměvné nepřipadá. Mně to připadá jako seriózní základní informace, právě po těch jejich dosavadních zkušenostech, neříkám negativních, pozitivních, ale prostě se to protahuje.

A teď všeobecně. Pokud jde o sport a jeho podporu, tak myslím, že dnes není tématem líbivá a píárová podpora populárních profesionálních sportovců. V čase, kdy si skutečně uvědomujeme, jak je zdraví cenné, si bohužel ještě silněji uvědomujeme, jak je potřebné, aby děti, dospělí i senioři měli maximum zdravého pohybu. Bohužel žádná karanténa nás ve finále před různými viry neuchrání. A nelze mít karantény do nekonečna, protože pak umřeme hlady. To, co nás před různými nemocemi ochrání, je imunita, případně očkovací vakcína. Bohužel jen co vymyslíme vakcínu na COVID, věřte, že se do pár let objeví jiný vir nebo nebezpečný bacil. Ochrana je přitom v našich rukách. Je to zdravý životní styl a maximum pohybu a sportu. A my musíme podporovat nejen finančně organizace, které takové aktivity dětem a dospělým poskytují, ale také bychom měli začít řešit skutečně systémovou propagaci sportu mezi běžnou veřejností, to znamená nikoli profesionálního sportu, a určitě také otužování a zdravého stravování, a to hlavně už od školek a základních škol. Tady sedí pan ministr školství Robert Plaga, tak nevím, jestli v tom něco plánuje.

Ve školách, kde je dnes skutečně minimum pohybu, fakticky totiž vyrábíme diabetiky, kardiaky, nebo ty, kdo každý rok onemocní nějakou chřipkou. Loni jenom těch s chřipkou byl téměř milion občanů. A kdo si myslí, že letos to bude jiné, tak je slepý. A výsledně právě protože školy bohužel naše děti začínají trpět obezitou, tloustne se, je méně pohybu, tak samozřejmě to výsledně přijde i státní pokladnu velice draho. Takže by mě zajímalo, jestli by pan ministr mohl v této souvislosti taky sdělit, jestli má v tomto ohledu nějakou vizi, jak trošku rozpohybovat naše děti a mládež a toto posunout. Je to taková dlouhodobá vize. Ale myslím, že je to zcela na místě. A je to problém, o kterém se dlouho hovoří.

A k tomu, abychom byli dlouhodobě chráněni před různými nemocemi a viry, tak samozřejmě můžeme přispět hlavně my sami, když přehodnotíme priority a začneme skutečně upřednostňovat takový ten běžný občanský sport, otužování, zdravý životní styl. Kdysi se v rámci podivných veřejných zakázek - budu kulantní - razila jedna ministryně heslo: počítače do škol. A dnes bychom potřebovali heslo jiné: do škol pohyb a mobil alespoň na chvíli z ruky.

Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

