Okamura (SPD): Nemůžeme podpořit vládu, která zcela zjevně porušuje své předvolební sliby

Vážené dámy a pánové, vážení občané,

hned na úvod jasně řeknu, že tato vláda, kde je zcela nedůvěryhodná ČSSD, neprosazuje programové priority SPD. My v SPD jsme jí tedy důvěru nikdy nedali a ani dnes tuto vládu nepodpoříme, protože prosazuje často zcela opačný program, než má SPD. V prvé řadě musí odejít ČSSD. Škod již v minulosti napáchali dost a dost a nadále v tom pokračují. To není dobré pro naše občany. My v hnutí SPD se však rozhodně nebudeme spojovat s pány Kalouskem, Bartošem, Fialou či Bělobrádkem. Jejich rady nepotřebujeme. SPD má vlastní program a vlastní svébytnou politiku. Jediným naším cílem je prosadit náš program, který jsme slíbili voličům, demokraticky a na základě politických jednání. A tak to bude i v budoucnu.

Ve výtkách vůči současné vládě budu zcela konkrétní. Tato vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM nejenže odmítá prosazovat programové priority SPD, ale dokonce je tady ve Sněmovně záměrně blokuje. Přitom hnutí SPD navrhlo řadu velmi potřebných zákonů. Například jsme navrhli zákon na pomoc lidem v dluhových pastech, zákon o minimálním důstojném důchodu cca 12 000 korun pro každého, tato částka by byla svázána s hranicí chudoby vyhlášenou evropským statistickým úřadem Eurostat a od této částky dále zásluhově, samozřejmě jen pro ty, co mají odpracované roky. Dále jsme navrhli za SPD zákon o přímé hmotné odpovědnosti politiků a všech, kdo hospodaří s veřejnými penězi a majetkem, což by ukončilo korupci. Všechny tyto zákony koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM odmítá.

Navrhli jsme také za SPD zákon na zákaz propagace islámské ideologie, zákon na zákaz islámského zahalování, zákon o referendu, zákon o přímé volbě a odvolatelnosti politiků, zákon na ukončení lichvy, kde navrhujeme zastropovat úrokovou sazbu, tzv. RPSN, čímž pomůžeme tomu, aby lidé neupadali do dluhových pastí. Tento zákon platí ve většině zemí Evropské unie. Přesto vládní koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM tyto návrhy z pera SPD odmítá a sami nic podobného nenavrhují a nepřipravují.

Podali jsme za SPD také zákon o přímé volbě a odvolatelnosti politiků, zákon na zrušení EET pro malé živnostníky a malé podnikatele, přičemž chceme EET nahradit paušální daní, jako je tomu v Německu. To znamená daně se platit mají, ale kdybychom pro malé podnikatele zavedli paušální daň, jako je v Německu, tak stát bude mít svoje, byrokracie nevzrůstá, a to jak na straně státu, tak na straně podnikajících malých živnostníků či podnikatelů, a teď mluvím o těch malých, o těch drobných, a profitují z toho všichni.

Navrhli jsme také za SPD zákon na zrušení placení autorských poplatků, tzv. OSA, a tak podobně, pro provozovatele zdravotnických zařízení a provozoven, které nejsou provozovány za účelem zpřístupnění rozhlasového a televizního vysílání. Takže tímto naším zákonem bychom velmi ulevili živnostníkům a malým podnikatelům. Ani tyto zákony vládní koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM nechce podpořit a nechce podporovat program SPD. SPD je také spolupředkladatelem zákona proti týrání zvířat, zákona na velké zjednodušení formalit a zlevnění při zahájení podnikání jako živnostníka nebo společnosti s ručením omezeným, abychom snížili byrokracii. A také jsme spolupředkladateli zákona na digitalizaci služeb státní správy a dalších. Ale ani tyto potřebné zákony vládní koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM nám nechce podpořit. Všechny tyto naše návrhy tato vláda vytrvale odmítá.

A tato vláda se odmítá bavit i o dalších návrzích SPD. Přitom, jak slyšíte, jsou to velice potřebné zákony, ktré by pomohly slušným a pracujícím lidem v České republice. My v SPD chceme ukončit sociální podporu nepřizpůsobivým, chceme ukončit financování politických neziskových organizací, chceme ukončit zahraniční expanzivní mise České armády, jejíž prioritou by naopak měla být podle našeho názoru obrana území České republiky. Chceme také ukončit nepovedenou inkluzi ve školství a zestátnit exekutory. Chceme také prosadit, aby Česká televize a Český rozhlas přestaly manipulovat vysílání a začaly dodržovat zákon, který jim káže vyváženost a objektivitu. Samozřejmě bychom rádi zrušili také koncesionářské poplatky a rádi bychom Českou televizi převedli na státní příspěvkovou organizaci a zavedli tam hloubkové kontroly hospodaření Nejvyšším kontrolním úřadem, tak jako je tomu ostatně v mnoha vyspělých západních zemích. Ale ani tyto naše návrhy nechce současná vládní koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM podporovat.

Katastrofální je v podání této vlády také zahraniční politika státu, která je plně ve službách Evropské unie. Ostatně ministrem zahraničí je ministr zahraničí Petříček z ČSSD. Vláda podporuje migraci a islamizaci, vláda podpořila přijetí globálního paktu o uprchlících, který umožňuje a otevírá dveře další migraci. A podporuje také přijetí Istanbulské úmluvy. Tento stav vlády je důsledkem politiky premiéra Babiše, který se snaží sedět na dvou židlích. Koalice s ČSSD slouží zájmům Bruselu a nemá důvěru občanů. Pokud bude Andrej Babiš v této politice pokračovat, zmaří naděje voličů na zásadní změnu politiky. Odmítáme v SPD také návrhy této vlády na zvyšování daní. Doslova šílené jsou úvahy o zvyšování věku odchodu do důchodu. My v SPD říkáme jasné ne těmto návrhům.

A to všechno jsou důvody, proč SPD nepodpoří tuto vládu, protože tato vláda odmítá prosazovat tyto důležité programové priority hnutí SPD. Proto budeme hlasovat pro nedůvěru, protože chceme prosadit náš program, chceme prosadit naše programové body. A myslím, že je zcela evidentní, že současná vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM nefunguje dobře. Jak jsem tady uvedl na mnoha konkrétních příkladech - a uvedl jsem jich dlouhou řadu - funguje zcela v rozporu s politickým programem SPD. Zvýšení platů a důchodů pohlcuje rapidní nárůst cen, to je situace za současné vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Zdražení potravin a energií doslova drtí občany. Až přijde vyúčtování za elektřinu, bude ještě hůř a myslím, že celá řada lidí, hlavně seniorů, bude v šoku. Špatnou vládní politiku negativně pocítí všichni občané. Zatímco v Polsku a Maďarsku vlády zastropovaly ceny elektřiny na loňských cenách, tak Andrej Babiš, ČSSD a KSČM se na to vykašlali. Proto hnutí SPD podalo tento měsíc ústavní stížnost na ceny elektřiny, protože chceme pomoci lidem, aby nemuseli tolik platit. Je to neúnosný stav. Takže hnutí SPD koná konkrétními kroky, abychom uchránili občany před tím, aby museli platit takto drahé složenky za elektřinu. Protože v Maďarsku a v Polsku se vlády postavily za občany a pomohly jim, aby nemuseli platit takto drahé ceny energií.

A také veřejné finance se propadají. Teď, v polovině roku 2019, do obrovského více než padesátimiliardového deficitu. Kvůli neuváženým krokům vlády je správa státu stále dražší. Pokračuje zvýhodňování nepřizpůsobivých. Vláda zásadním způsobem neřeší nesmyslnou formu inkluze ve školství a neřeší koncepčně podporu pracujících mladých rodin s dětmi a otázku financování důchodů. Kolikrát jsem říkal Andreji Babišovi, že je nutné zásadně podpořit pracující rodiny s dětmi, abychom zvýšili porodnost, jinak ve střednědobém horizontu Česká republika nebude mít peníze na ufinancování důchodů. Pan premiér ale na to kašle a důchodová reforma je zcela v nedohlednu. A to už je u vlády, dá se říci, šestým rokem. A raději nadále tato vláda podporuje nepřizpůsobivé a politické neziskovky, které jsou k ničemu.

Za nehoráznost považuji návrhy hnutí ANO na velké zvýšení ceny dálničních známek. Hnutí ANO navrhuje, aby se cena dálničních známek zvýšila, roční dálniční známky, z tisíce pěti set na dva tisíce korun. Jde o další pokus, jak fakticky více zdanit občany a získat peníze od lidí. Stav dopravní infrastruktury je strašný a cesta po našich dálnicích a silnicích připomíná horor. Průjezdy měst jsou kalamitní a provází je kolaps. Opravy probíhají nekoncepčně a stejné úseky se spravují opakovaně. Stejně tak nesouhlasím s návrhem vlády, aby se zvýšil poplatek za vklad do katastru nemovitostí z tisícikoruny na dva tisíce korun, to znamená o sto procent.

Hnutí SPD prosazuje zásadní změnu vlády. Odchod ČSSD z vlády a jmenování vlády odborníků nominovaných vítězem voleb hnutím ANO. Takovou vládu podpoříme za předpokladu dohody nad prosazením programových návrhů SPD. Jak všichni víme, bez podpory 78 poslanců hnutí ANO není možné v současném složení Sněmovny složit vládu. A do voleb je dlouhých dva a čtvrt roku. A my v SPD jsme konstruktivní a pozitivní hnutí. Chceme zlepšovat životy občanů, aby měli více peněz, bezpečnosti a spravedlnosti. Odmítáme neustálé hádky a napadání, které tady předvádí ODS, Piráti, KDU-ČSL, STAN, ČSSD a TOP 09. Říkají A, ale nenavrhují žádné B. Jejich návrh by způsobil pouze chaos a destrukci ČR, protože bez 78 poslanců bohužel není možno v tomto volebním období sestavit jakoukoli vládní konstelaci. To znamená ten, kdo je konstruktivní, tak musíme vzájemně jednat o tom, jakým způsobem nějakou funkční vládu sestavit tak, abychom mohli pracovat pro lepší životy občanů. A SPD v této situaci navrhuje a už dva roky říkáme tento stejný model a dva roky na to Andrej Babiš neslyší, neslyší na to ani další strany, abychom upozadili, abyste upozadili své osobní zájmy, abychom pracovali pro občany a vycházeli z reality, která tady ve Sněmovně je. A další volby třeba rozhodnou o jiném složení Poslanecké sněmovny. Ale ty jsou plánované až za dva a čtvrt roku, což je neskutečně dlouhý čas. A občané čekají na to, že jim budeme zlepšovat životy. A my v SPD to chceme dělat a nebudeme politikařit.

Hnutí SPD programově prosazuje přímou volbu a odvolatelnost politiků. Prosazujeme závazné obecné referendum. Naše návrhy odmítají stejní politici, kteří mluví na současných demonstracích, požadujících demisi premiéra Babiše. Politici tak zvaného demokratického bloku či spíše demagogického bloku hrají falešnou hru a jde jim jen o moc. Nejtrapnější roli hraje ČSSD, jejíž politici podporují demonstrace, zatímco sama ČSSD je součástí vlády Andreje Babiše. Vládních postů se drží zuby nehty. A bude se jich držet dál.

Politikům těchto stran nejde o demokracii a spravedlnost, chtějí k moci, aby mohli zajistit další likvidaci českého státu a národa v zájmu nadnárodních korporací a elit EU. Hnutí SPD nikdy nepodpoří vládu složenou ze stran tak zvaného demokratického bloku, tedy ODS, TOP 09, Piráti, STAN a KDU-ČSL. Kdyby to ODS, Piráti, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a ČSSD mysleli s demokracií opravdu vážně, tak nám pomohou prosadit náš zákon o přímé volbě a odvolatelnosti politiků a je po problému s jakýmkoliv politikem, který ztratí důvěru občanů a je to řešení, které je legitimní a demokratické. Tyto strany ale činí pravý opak. A tyto zákony ve Sněmovně blokují. Musím říci, že je blokuje samozřejmě i hnutí ANO.

Demokracie není vláda davu bez pravidel, ale demokratická vláda prosazovaná prostřednictvím hlasů občanů v řádných volbách na základě zákonných pravidel. Tohle ale samozřejmě proti demokratický, demagogický blok nechce. Protože se bojí, že by lidi odvolali i je.

Příčinou nepokojů je střet zájmů premiéra Andreje Babiše, který konstatovala předběžná zpráva od Evropské komise. My v SPD si počkáme na závěrečnou finální zprávu a rozsudky v kauzách pana premiéra a podle toho se budeme řídit. Jakékoliv protizákonné jednání je pro nás samozřejmě nepřijatelné. Uvidíme tedy, jaké budou závěry. To, zda bylo porušeno české právo, mohou a musí rozhodnout soudy v ČR. To dodnes neučinily. A já vím, proč o tomto mluvím. Protože právě strany tak zvaného demagogického bloku, tedy ODS, Piráti, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a ČSSD mě například obviňovaly v minulosti z tunelování Úsvitu. Anebo mě obviňovaly z toho, že jsem popíral holocaust. Nebo říkaly, že jsme extremisté. Přitom SPD není na žádném seznamu extremistických stran. Ale všechna tato obvinění policie prošetřila na základě odborných posudků a nic se neprokázalo, nic jsme neudělali, nebyla to pravda, byla to lež. A také mě tady chtěli lživě a podvodně odvolávat. Takže proto my říkáme, že na výkřiky a špinavé kampaně těchto politických stran my rozhodně nedáme. A skutečně si počkáme na finální závěr ohledně střetu zájmů Andreje Babiše a podle toho se zařídíme. A samozřejmě platí, že v případě, že by české orgány konstatovaly nějaký rozpor s českými zákony, to znamená, že by docházelo k nějakému protizákonnému ovlivňování dotací pro firmu Agrofert nebo by jednal kdokoliv protiprávně, protizákonně a je jedno, jestli se jmenuje Bartoš, Babiš, Fiala, Bělobrádek nebo Hamáček nebo kdokoliv jiný, tak prostě takový člověk, pakliže by se to skutečně prokázalo a skutečně by se to potvrdilo, tak samozřejmě nemůže být premiérem. Ale nic takového se v tuto chvíli zatím neprokázalo.

A samozřejmě velkým mementem je mimo jiné kauza bývalého ministra Vladimíra Mináře. Protože pro ty, kdo si na to nepamatují, byl to ministr informatiky. A tento ministr byl dokonce pravomocně odsouzen nižší instancí v podstatě do vězení, natvrdo, nepodmíněně. A až odvolací soudy mu daly za pravdu a úplně ho osvobodily a po jeho odchodu z politiky se ukázalo, že byl zcela nevinný. Takže skutečně v současném soudním systému a v současném právním systému ČR prostě tomu systému nevěříme. My v SPD ho chceme změnit a chceme ho právě změnit směrem k přímé demokracii, zavést přímou volbu, odvolatelnost politiků, zákon o referendu.

Chtěli bychom, aby soudci měli časově omezený mandát jako je tomu například ve Spojených státech amerických, aby nebyly neodvolatelní do smrti jako je to dnes, ale abychom posílením jejich odpovědnosti časově omezeným mandátem například na pět let nebo na sedm let, aby měli například přímou hmotnou odpovědnost, abychom potom ta odškodnění, aby je potom nemusel platit stát, ta milionová odškodnění za jejich pochybení. A to se mimochodem týká i státních zástupců. A to je právě posílení té demokracie, posílení odpovědnosti. Protože víme, že ten právní systém v ČR funguje špatně a voliči SPD si na to oprávněně masívně stěžují. Ale proto po tom všem, co jsem tady říkal, my prostě musíme počkat a chceme počkat v SPD na finální rozsudek, na finální závěr, když to řeknu obrazně řečeno s kulatým razítkem, abychom věděli, kdo ten závěr udělal a že je opravdu finální a podle toho se budeme rozhodovat. Samozřejmě padni komu padni.

V této souvislosti udělám také krátký exkurs do minulosti. Vzpomeňme si třeba na ministra dopravy za ODS pana Řebíčka, majitele firmy Viamont, který ji sice převedl na svého bratra, když se stal ministrem, ale také se nerozpakoval jí přihrát stamilionové zakázky. A kde tehdy byli demonstranti nebo moralisté z ODS? Pan Kalousek a jeho kšefty s panem Hávou jsou také známou kapitolou. V minulých letech tu vlády ODS, Kalouskových lidovců, ČSSD a dalších doslova rozkradly zemi, připravily občany o miliardový veřejný majetek a kupodivu nikdo neprotestoval.

Podívejme se také například na Karla Schwarzenberga z Kalouskovy TOP 09. Vzpomínáte na podezření ze zneužívání dotací na odbahnění, když je využíval na těžbu písku? A když v jiném případě dostal za porušení podmínek penále, tak mu jeho ministr financí pan Kalousek penále odpustil. A to bylo v pohodě?

To, co rozhodně nepatří do demokratického státu, je odsuzovat bez rozsudku, bez soudu, jen na základě nálad a dojmů. To je fašistický přístup, který by měl být odporný všem parlamentním stranám a lidem, kterým záleží na spravedlnosti. Vzpomínám a už jsem to tady říkal, jak mě právě a ještě jednou to zopakuji, jak mě právě strany tak zvaného demagogického bloku lživě obviňovaly z tunelování Úsvitu a z popírání holocaustu.

A znovu opakuji, že vše prošetřila policie a nikdo z vás - nic se neprokázalo - a nikdo z vás se mi dodnes neomluvil. Ani novináři. Pokud jsem tu mluvil o protidemokratickém bloku pana Kalouska, Bartoše, Fialy a Bělobrádka, mluvím o stranách, které odmítají demokracii, tedy změnu našeho systému k tomu, aby v něm hlavní slovo měl občan a on mohl a měl poslední možnost zákony v referendu rušit nebo je naopak přijímat. A měl by mít také právo politiky nejen přímo volit, ale také přímo odvolávat. Strany bloku pana Kalouska, ODS, lidovců, Pirátů a STANu přímou demokracii odmítají. Zvláštní jsou v tomto ohledu Piráti, kteří demokracii odmítají fakticky, ale v teorii říkají - ano, demokracie je fajn, ale Češi na ni nejsou ještě zralí - což je velká facka voličům Pirátů. Pod vedením voliči Pirátů volili partaj, která naslibovala referendum a ve Sněmovně se pak Piráti chlubí, že naopak referendum pomohli zarazit. To jsem přímo slyšel v rozhovoru pana Bartoše. Je stále jasně vidět, že se Pirátům zde v Poslanecké sněmovně elitářský pohled na svět zalíbil. A předávání moci občanům se po boku pana Kalouska a spol. rozhodli blokovat.

A jak jsem říkal v úvodu, také zákon o referendu, který vláda vytrvale blokuje, je jedním z důvodů, proč nemůžeme dát důvěru této vládě. Chápu to. Chápu to v uvozovkách. Většině politiků totiž demokracie vadí, protože to znamená omezení faktické moci stranických elit. My v SPD ale občanům věříme. Pan ministr Petříček a nebo pan Hamáček z ČSSD, Piráti, TOP 09, lidovci či STAN by ve skutečné demokracii - tedy v přímé demokracii - jen těžko přesvědčovali občany, že je správné, když se Česká republika vzdá suverenity ve prospěch nevolené vlády z Bruselu pod vedením pana Junckera, Macrona a paní Merkelové. Těžko by přesvědčovali občany, že je správné přijímat migranty a tolerovat islamizaci, tak, jako to prosazují dnes. Proto jsou proti demokratickému, neokleštěnému referendu.

Ještě se zastavím u zahraniční politiky této vlády, což je také jedním z důvodů, proč nemůžeme podporovat tuto vládu a chceme výměnu, změnu. Tato vláda totiž fakticky podporuje všechny negativní trendy bruselské administrativy, jakkoliv se v České republice snaží pan premiér tvrdit opak. Nás v SPD ale neobalamutí, protože máme informace z první ruky. A zase budu konkrétní. Jak víme, migrační kvóty navrhla Evropská komise. Její součástí je i eurokomisařka Věra Jourová z vládní strany hnutí ANO, kterou jsem nikdy neslyšel proti kvótám v komisi protestovat. A schválili tyto kvóty i europoslanci za Českou republiku z českých vládních i nevládních stran, přičemž evropské frakce socialistů a liberálů, v nichž jsou české vládní koaliční partaje ČSSD a hnutí ANO, jsou přímo lídrem v katastrofické migrační politice. A abychom nebyli jen u migrace. Jsou také tahouny zcela otevřeného procesu zrušení národních států ve prospěch bruselského byrokratického molochu.

Pochopitelně, bruselští mocnáři se mnohokrát vyjádřili, že do projektu elit nemají co mluvit občané. A i tady máme jeden ze zásadních důvodů, proč i české politické elity zprava i zleva blokují demokracii ve své vlastní zemi - protože by znamenala, mimo jiné, i okamžitý konec jejich vysněného evropského multikulturního superstátu.

To jsou samozřejmě základní principy, v nichž se s vládou neshodneme. To jest pohled na národní suverenitu, na naše postavení v Evropě i na demokracii, která znamená skutečně vymahatelnou vládu a moc občanů, nikoliv stranických elit. A pro to všechno, pro tento náš program, právě chceme vyměnit ve vládě ČSSD, abychom přinutili vládu, v jejímž čele je hnutí ANO, prosazovat program SPD alespoň dílčími principiálními body, abychom změnili kurs této vlády.

My v SPD jsme také zcela zásadně proti veřejným dotacím pro velké soukromé komerční firmy - včetně AGROFERTu. Jsme proti dotační politice EU. Dotace soukromým firmám křiví trh a jsou podhoubím korupce. Koneckonců, jak směšné je utloukat EET živnostníka někde na vesnici pro pár nezdaněných stovek, které nakonec shrábnou z daní občanů formou dotací firmy miliardářů. To je opravdu velký paradox.

Tady bych rád připomněl, že žrouty podpor z veřejných peněz - tedy z daní občanů - jsou v podstatě všichni čeští miliardáři, včetně čestného předsedy TOP 09 pana Schwarzenberga. Není to tedy zdaleka jen premiér Babiš. Pozoruhodné je, že nikdo v tomto směru nikdy neprotestoval proti dotacím - například předsedovi TOP 09 Schwarzenbergovi. Jak už proběhlo veřejnými zdroji, tak v letech 2010 - 2013, kdy vládla ODS a TOP 09, získala například jen jedna Schwarzenbergova společnost s názvem ORLÍK NAD VLTAVOU, s. r. o., dotace ve výši 108 454 010 Kč. To znamená více než sto milionů korun. Bude tedy fajn, až tady zase bude mimořádná schůze Sněmovny na téma chybějící peníze pro sociální či jiný resort - chybějící peníze na důchody, chybějící peníze na podporu, ale i na invalidní důchody, na podporu pracujících lidí s dětmi - a když tady vystoupí při té příležitosti všichni bývalí ministři a poslanci vládních koalic a řeknou popravdě - milé zdravotní sestry, milí důchodci, milí invalidé, peníze nejsou, dostali je místo vás miliardáři a stamilionáři na golfová hřiště, na svoje hotely a jiné rezidence.

Vážené dámy a pánové, vážení občané, SPD bude hlasovat pro nedůvěru vládě - ale ne proto, že se tu rozběhla nějaká osobní štvanice - ale proto, že nemůžeme a nechceme podpořit vládu ve stávajícím složení s ČSSD, která prosazuje protinárodní politiku. Nemůžeme podpořit vládu, která odmítá přijetí mnoha prospěšných změn a která navzdory všem proklamacím zcela zjevně porušuje své předvolební sliby. A znovu zdůrazňuji, že hlasujeme proti vládě s ČSSD s tím, že zároveň konstruktivně a pozitivně nabízíme alternativu - jmenování vlády odborníků, nominovaných vítězem voleb - hnutím ANO - a takovou vládu jsme ochotni podpořit za předpokladu dohody nad prosazením programových priorit hnutí SPD. A znovu zopakuji. Jak všichni víme, bez podpory 78 poslanců hnutí ANO není možné v současném složení Poslanecké sněmovny složit vládu. To víme úplně všichni. A do voleb je dlouhých dva a čtvrt roku. Takže buď uvedeme zemi do chaosu a destabilizace a občané budou ještě více trpět, a nebo budeme pracovat, abychom životy občanů zlepšili. A my v SPD jsme konstruktivní a pozitivní hnutí. A chceme společnost stmelovat, chceme, abychom zatáhli společně za jeden provaz k tomu, aby se nám žilo lépe, nikoliv společnost rozeštvávat a rozdělovat, jako to dělají jiní - včetně novinářů a různých aktivistů. My v SPD chceme zlepšovat životy občanů, aby měli více peněz, bezpečnosti a spravedlnosti. Odmítáme neustálé hádky a napadání, které tady předvádí ODS, Piráti, KDU-ČSL, STAN, ČSSD a TOP 09.

Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

autor: PV