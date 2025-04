Okamura (SPD): Nemůžeme ve jménu boje proti zlu stvořit ještě větší zlo

Evropská unie prosazuje šmírování vaší soukromé komunikace přes mobil. Postavme se proti diktatuře Bruselu! Evropská komise chce pod záminkou boje proti digitální kriminalitě, dětské pornografii či terorismu umožnit policejním orgánům sledovat šifrovanou komunikaci z mobilních aplikací a chce do toho více zapojit unijní policejní agenturu Europol. Boj proti dětské pornografii je správný, ale nelze takto omezovat soukromí lidí. Podobně by mohli euroúředníci zavést kamery do vašeho bytu, aby sledovali, zda v něm nezneužíváte děti či netočíte dětskou pornografii. Nemůžeme ve jménu boje proti zlu stvořit ještě větší zlo. Hnutí SPD odmítá, aby Evropská unie špehovala občany národních států. Hnutí SPD podporuje ochranu dětí proti zneužívání a zpřísnění trestů, ale odmítáme, aby se to zneužívalo ke šmírování lidí.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

