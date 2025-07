ČEZ: Slunce zajistí významnou část spotřeby havířovského koupaliště

180 fotovoltaických panelů ročně vyrobí 93 megawatthodin čisté elektřiny, a koupaliště díky tomu sníží svou spotřebu elektřiny ze sítě v letních měsících o čtvrtinu. Zároveň redukuje své emise CO2 o více než 47 tun. To odpovídá objemu, k jehož zachycení by bylo potřeba 2 180 stromů. Instalace fotovoltaiky je součástí celkové rekonstrukce, kterou havířovské koupaliště před letní sezónou prošlo.

„Naše město v posledních letech do moderní energetiky investuje ve velkém. Máme mimo jiné největší městský EPC projekt na Moravě, díky kterému Havířov šetří ročně přes 15 milionů korun na energiích. Naše společnost ENVEZ, kterou jsme založili, plní to, co jsme si od ní předsevzali a hledá další možnosti energetických úspor ve městě. To se týká i havířovského koupaliště, které jsme před letošní sezónou výrazně modernizovali včetně vybudování vlastního zdroje čisté elektřiny. Sluneční paprsky tak neohřejí jen naše návštěvníky, ale pokryjí až čtvrtinu spotřeby koupaliště,“ říká primátor Havířova Ondřej Baránek.

Veškerá vyrobená energii v objemu bezmála 100 MWh ročně se kompletně spotřebuje na provoz koupaliště – od zajištění elektřiny v převlékárnách přes přípravu občerstvení až po provoz v zázemí koupaliště.

„Severní Moravu i město Havířov dlouhodobě vnímáme jako průkopníky moderní energetiky. V regionu, kde lidé ocení jakékoliv zlepšení ovzduší, se nám ve spolupráci s krajem i městy daří rozvíjet čistá řešení nejen v teplárenství, ale i v podobě úsporných opatření a také budování nových obnovitelných zdrojů. Jsem rád, že se naše spolupráce s Havířovem dlouhodobě osvědčuje,“ dodává generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Letní koupaliště Jindřich v Havířově nabízí moderní a prostorný areál s pestrým vyžitím pro všechny věkové kategorie. Areál je v provozu sezónně a je ideálním místem pro aktivní odpočinek, zábavu i relaxaci během letních měsíců. Vybavenost: 50 m plavecký bazén, bazén vodních atrakcí s tobogánem a skluzavkami, dětské brouzdaliště a skokanská věž s můstky 3 m, 5 m a 10 m. Více ZDE.

V Havířově se v loňském roce rozjela také modernizace energetiky v celkem 22 objektech v majetku města, kde probíhá zateplení objektů, instalace fotovoltaiky, modernizace vzduchotechniky a osvětlení, a také realizace počítačem řízeného systému individuální kontroly teplot v jednotlivých místnostech. Projekt má na starost společnost ENESA z holdingu ČEZ ESCO, která také smluvně ručí za výši úspor nákladů na energie. Roční úspory dosáhnou více než 15 milionů korun. Město do úsporných opatření nevkládá žádné vlastní prostředky. EPC projekt se bude splácet ze samotných úspor.

ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má 2 200 zaměstnanců. Mezi jeho dceřiné společnosti patří AirPlus, AZ KLIMA, ČEZ Energo, ENESA, EP Rožnov, HORMEN nebo KART. Více informací najdete ZDE.

