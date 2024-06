Okamura (SPD): Nenechme si svobodu brát

reklama

Ve Sněmovně jsem zahájil odbornou konferenci s názvem Analýza proticovidových opatření. Covidové období bylo bez přehánění obdobím, které jsme z hlediska omezování svobod od časů nacistické okupace ještě nikdy nezažili. Pochopitelně okupace byla nesrovnatelně tvrdší, ničivější a zločinnější, ale faktem je, že od té doby jsme nikdy nezažili tak masivní a plošné omezování svobod a lidských práv, omezování dokonce i plošné svobody pohybu, a to vše pochopitelně provázené vysokou mírou cenzury a štvavých útoků na každého, kdo covidové ideologii odporoval.

Stát pomocí nevybíravého vydírání a de facto násilí nutil občany, aby se nejen omezovali v pohybu mezi okresy, pokusil se omezit i zahraniční cesty, zakázal dětem a studentům školní docházku a nutil lidi do plošného očkování nahodile vybranými vícedruhovými vakcínami bez ohledu na to, zda jsou pro konkrétního člověka vhodné. Opatření přinesla stamiliardové škody ekonomice, firmám i občanům a nedozírné a dosud ne zcela zmapované škody na zdraví.

Bohužel, přestože většiny covidového teroru se dopustila minulá vláda, dodnes nemáme žádná relevantní ověřená data, co tato opatření přinesla, a to ať už pozitivní, či negativní. Mohu přijmout argument, že když se objeví neznámý virus, je třeba jednat ihned a rychle, protože v prvé řadě je třeba chránit lidské životy. Ovšem po prvním záchvatu paniky už bylo jasné, že covid je mutace viru, který má velmi podobné chování a následky, jako některé mutace chřipky.

Místo aby vláda opakovala vyzkoušené postupy při epidemiích chřipky, začala s něčím naprosto novým, s uzavřením celého státu a s nastolením tvrdé totality. Pokud jde o oběti covidu, nikdy jsme se nedozvěděli o počtu lidí, kteří na covid zemřeli, protože se to ve skutečnosti nezkoumalo. Podle Ústavu pro zdravotnické informace se to ani nemohlo, protože covid nebyl klasifikován jako příčina smrti. Fakticky se za covidovou oběť považoval každý, kdo umřel a měl tento vir v těle, a to dokonce ani ne v čase smrti, ale alespoň pár týdnů předem

I to máme doloženo například z ojedinělé analýzy patoložek z Bulovky. Ač to zní neuvěřitelně, měli jsme tu oběti covidu, co spadly ze střechy, ale podle statistiky je nezabil pád na beton, ale covid. Uměle vytvářená čísla obětí samozřejmě s pomocí mainstreamových médií vytvářela paniku, strach a hysterii. Média včetně veřejnoprávních vytrvale dehonestovala odborníky, kteří měli jiný názor. Media ignorovala jasná čísla a fakta a zcela jasně manipulovala s veřejným míněním.

V této atmosféře strachu pak samozřejmě vláda mohla bez ostychu nařizovat opatření, která byla v rozporu s českými zákony a s naší Ústavou. Vždycky se ptejme: Cui bono - komu ku prospěchu? Minulá vláda v prvé řadě sledovala veřejné mínění, a když hysterie vytvořila poptávku po nové totalitě, tak ji prostě zavedli. Bez ohledu na zákony a Ústavu, a dokonce bez ohledu na to, že soudy, od těch nejnižších až po nejvyšší, jejich opatření průběžně rušily.

Ministři zdravotnictví zaváděli dokola soudy zrušená opatření a i veřejně prohlašovali, že si jsou nezákonností vědomí, ale že prostě ta opatření budou platit alespoň do doby, než je další soud zruší. Byl to čas opovrhování lidskými právy, zákony i zdravým rozumem. Znovu musím poděkovat všem soudcům, kteří nenadřadili „vylhané zájmy společnosti" nad lidská práva.

Tato doba minula, ale přišla válka na Ukrajině. A pokusy o zavádění mimořádných opatření a mrhání stamiliardami, pod další záminkou, tu máme znovu. Je jasné, že někteří politici se zhlédli v totalitní moci a pod jakoukoli záminkou se jí budou chtít chopit i v budoucnu. Proto je zcela zásadní, abychom zločiny, spáchané na občanech, firmách a naší zemi, analyzovali, pojmenovali a nenechali jen tak zapadnout.

Nejsme fanatici a předpojatí přívrženci žádné covidové strany. Žádáme fakta. Jako jinde ve světě, ať odborníci a stát vyhodnotí dopady veškerých opatření včetně dopadů násilného plošného očkování, zavření škol atd. I u nás bychom měli vyhodnotit dopady zákazu zpěvu, tance a sportování - ať hovoří čísla a fakta. Pomohlo našemu zdraví, že jsme nesměli dýchat čerstvý vzduch, radovat se a tančit? Ano, nebo ne? Jakkoli už dnes zákaz zpěvu zní úsměvně, šlo o precedens neuvěřitelného zneužití moci, a pokud se ukáže, že taková nařízení byla škodlivá nebo naprosto svévolná a zbytečná, musíme to nahlas pojmenovat a vyvodit důsledky pro ty, kdo takové totalitní pitomosti nařídili.

Popravdě - zákaz zpěvu a tance beru jako lakmusový papírek, kterým novodobí totalitáři zkusili, co sneseme. Ale jako znám případy, kdy policie zatýkala lidi za to, že si chtěli dát na zahrádce v restauraci pivo, znám případy, kdy police pokutovala lidi za to, že v autě seděli tři lidé - družka s druhem a bratr jednoho z nich. Ale naštěstí známe i případy, kdy stateční policisté odmítli rozkaz zatýkat své spoluobčany za to, že seděli na restaurační zahrádce bez očkování.

Covidový teror přinesl nejen stamiliardové škody, ale také jsou už dnes zcela nepochybné zásadní zdravotní škody včetně zbytečných úmrtí. Osobně jsem interpeloval mnohokrát ministry zdravotnictví i současného premiéra, aby potřebné analýzy dopadů a nespravedlností provedli a vyhodnotili. Ticho po pěšině. Na Státní ústav pro kontrolu léčiv se obrátili někteří čeští lékaři s peticí, obsahující šokující informace o podvodech při schvalování vakcín, o tom, že některé šarže vakcín obsahovaly placebo, a naopak jiné šarže prý způsobovaly vážné zdravotní potíže nebo dokonce smrt.

Autoři petice tato podezření doložili zahraničními studiemi, svědectvím zahraničních lékařů a odborníků i dokumenty výrobce vakcín Pfizer, který je musel na žádost soudu zveřejnit. Požádal jsem i současného ministra zdravotnictví, aby ve spolupráci s odborníky nechal provést českou analýzu vedlejších účinků vakcín a také nařídil prošetření všech podezření ohledně vakcín včetně zveřejnění, zda SÚKL kontroloval nezávadnost každé šarže dodávaných vakcín. Ticho...

Máme nedozírné ekonomické škody a nikdo se neptá, v čem a jak pomohlo omezení nebo rovnou zavření desetitisíců firem a živností? Jednoduchá srovnání se státy, které covidovou totalitu nezavedly, ukazují, že jediným rozdílem byly ty škody. Zdravotní bonus, který měl být důvodem, se nikde nepotvrdil. Připomínám, že právě ty nejsvobodnější země jako Texas, nebo země západu jako Švédsko, lockdowny odmítaly, ale naši politici si brali za vzor země jako Čína, přestože ji považují za totalitu.

Ptejme se tedy: Kdo je vzorem minulé i současné vlády, svobodný Texas, nebo Čína? Před tím důrazně varuji! Západ dnes kritizuje Čínu, že zavádí systém hodnocení občanů, kteří jsou buď odměňováni nebo trestáni podle toho, zda jejich konání a názory stát hodnotí jako prospěšné společnosti. Za covidu u nás vláda začala lidi odměňovat nebo trestat podle toho, zda byli poslušní nebo ne.

Víme, že západní banky při žádosti o úvěr vyhodnocují, zda váš projekt a vy jste pro-greendealoví, či ne. Běda, kdyby váš záměr nebyl klimaticky prospěšný. To, že za názory se u nás vyhazuje z práce a trestá, je už bohužel celkem samozřejmost. A tady mi opět dovolte ocenit odvahu mnoha soudů, které se lidí, šikanovaných a vyhozených z práce za jejich svobodný názor, zatím zastaly.

Problém je, že totalitu, rozjetou za covidu a pokračující i dnes, pár soudů nezastaví. Chtěj nechtěj, udržení zbytků demokracie je na nás všech, i proto je diskuze nad totalitními praktikami za covidu extrémně důležitá. My všichni nesmíme zapomenout a nesmíme připustit opakování! V principu nejde o covid, nejde ani o Ukrajinu. Jde o jediné - o právo žít, myslet a konat svobodně!

Nenechme si svobodu brát.

