Okamura (SPD): Obsah tohoto vládního návrhu je bezprecedentním útokem na práva a svobody občanů

Vážené dámy a pánové,

vláda Petra Fialy tady dnes předkládá novelu pandemického zákona. Obsah tohoto vládního návrhu je bezprecedentním útokem na práva a svobody občanů. Proto poslanci hnutí SPD tuto novelu nepodpoří. Svoboda je nejen ústavní právo, ale, dámy a pánové, je to zcela přirozené právo lidské, s kterým se narodíme bez ohledu na ústavu, zákony či vyhlášky. Svoboda pohybu, svoboda osobní, svoboda názorů, svoboda pracovat, ale třeba i podnikat jsou práva, která by stát měl omezovat a regulovat jen v nejzávažnějších případech v souladu s ústavou. Ovšem zde máme problém, že vláda se snaží omezit tyto ústavou garantované svobody a práva pouhým zákonem, protože v Listině práv a svobod je jasně napsáno, že občané mají právo podnikat, právo na soukromý a společenský život a také například právo na vzdělání. Právě proto je to v ústavě, v Listině práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavy, aby tady nemohla být nějaká totalitní zvůle. Aby tady nemohla být totalitní zvůle nějaké menší skupiny lidí nebo politiků, aby nemohli prostě ovládat životy občanů podle toho, jak se jim zachce.

V případě, že dojde k nějaké situaci, která je tak katastrofální pro Českou republiku, že vyžaduje určité zásahy ze strany státu, můžou to být nějaké velké povodně, ale může to být i nějaká velká epidemie, může to být třeba nějaký teroristický útok na nějaké strategické zařízení typu jaderná elektrárna, tak samozřejmě pro tyto a podobné účely je tady tzv. nouzový stav, který může vláda vyhlásit, a je tady také kontrola Sněmovny, která po 30 dnech potom musí projednat a souhlasit, zdali se to prodlužuje, nebo ne. Je to tak. Je to z toho důvodu, že jsme - nebo měli bychom být demokratická země, kde prostě majitelem této země je občan a nikoliv různí elitáři a nikoliv nějací politici, kteří jenom mají prostě v sobě, že chtějí dirigovat jako loutky ostatní občany a nakazovat jim, co smí, a co nesmí.

A teď jsme se dostali tady právě do té situace toho tzv. pandemického zákona, kdy předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová z TOP 09, která tady dnes ani není a je někde v zahraničí tuším, tak řekla v Partii na Primě teď v neděli, a přiznala to úplně na férovku, že vládní pětikoalice, to znamená ODS, TOP 09, STAN, Piráti a KDU-ČSL, chtějí prosadit pandemický zákon proto, že nechtějí, a by to byl nouzový stav. Neboli ona přiznala, že vlastně vláda chce obejít v podstatě ústavu tím, že chce mít možnost a pravomoce omezovat ústavní práva a svobody občanů neústavním způsobem. To znamená, v podstatě překlopili - vláda Petra Fialy překlopila do toho nouzové... - do toho pandemického zákona cca 95 % všech omezení a opatření, která jsou možná v rámci nouzového stavu.

To je normální - to je prostě skutečně bezprecedentní útok na práva a svobody občanů a jsou to skutečně totalitní manýry. Tímto způsobem direktivně ovládat práva a svobody občanů a omezovat je například na společenském životě, na právu podnikat, jestli si můžou udělat svatbu v tolika a tolika lidech, jestli pohřeb může být v tolika a tolika lidech, to chce opravdu silný žaludek, aby vůbec nějaký politik toto dokázal navrhnout. A dnes tyhlety totalitní manýry má tady přesně ve své aroganci ta vládní pětikoalice.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

My jako SPD máme v názvu svoboda a demokracie. Svoboda a přímá demokracie, abych tady mluvil o té svobodě a demokracii v tom širším slova smyslu. A my prostě tady budeme - na rozdíl od té vládní pětikoalice, která tím, že tady získali 108 hlasů, tak jim evidentně zachutnala ta moc, my prostě budeme tady bránit tomu, abyste vy takovéto totalitní zákony přijímali.

Co se týče toho pandemického zákona, znovu chci upozornit na to, že není přece přípustné omezovat běžným zákonem ústavou zaručená práva a svobody občanů. Proto tady máme tu ústavu, a ústavu lze měnit nikoli prostou většinou, ale lze ji měnit právě tím, že ve Sněmovně musíte mít 120 hlasů poslanců, už nestačí prostá vládní většina, že v Senátu to musí být dvě třetiny senátorů, aby to nebyla prostá většina, a tím se právě brání v České republice a v dalších demokratických zemích zvůli té které momentální vlády.

Vy ale se to snažíte úplně natvrdo obejít, ještě pod úplně neuvěřitelným argumentem, že říkáte, že chcete být připraveni na podzimní vlnu od listopadu. No, ale to si lžete do svých vlastních úst, protože vy sami, a svědkem je toho a důkazem je toho právě tato mimořádná schůze, vy sami přece tento zákon navrhujete v tzv. legislativní nouzi, proto ve stejné legislativní nouzi, kdybyste to mysleli tak, jak říkáte, kdyby to byla pravda, tak vám nic nebrání to navrhnout třeba v srpnu, třeba v září, když to navrhujete takovýmto zrychleným způsobem, tím nejrychlejším možným způsobem, aby to bylo přijato. Proč navrhujete omezení ústavou zaručených práv a svobod občanů teď v únoru, teď v lednu, v lednu jste navrhovali, teď už je únor, tak proč to navrhujete, když zároveň západní země typu Británie, Irsko, Španělsko a další naopak rozvolňují, Rakousko, a naopak právě po vyhodnocení toho omikronu se snaží vrátit zpátky do normálních životů, protože to je normální, normální je ten život, který tady byl před dvěma roky.

A ne ten život, který tady je teď. A já vím, že některým vládním politikům, možná všem, se to zalíbilo prostě omezovat životy občanů, přikazovat, co smí a co nesmí. Ale to je jasně totalitní manýr a musím říct, že některé tyhle zákazy, co vy tam prezentujete v rámci běžného zákona, to si snad nedovolili ani komunisti.

A já se pořád zdráhám použít to slovo, ale asi ho použiji, že tato vláda má fašizující tendence. To si myslím, že je to správné slovo. To znamená skutečně zcela ovládnout životy občanů, na které ale občané mají podle ústavy právo. Takže my právě z těchto důvodů toto nemůžeme podpořit. Zároveň platí, že tady neobstojí ani argument ze strany vládní koalice, a to, že je potřeba chránit zdraví občanů, protože s tím souhlasíme samozřejmě úplně všichni, aby se chránilo zdraví občanů. Ale od toho je tady zákon na ochranu veřejného zdraví, to je platný zákon. Máme tady krizový zákon, který umožňuje, aby byli povoláni pro pomoc například vojáci. To znamená ta legislativa tady je a určitě všichni souhlasíme s tím a SPD určitě, nevím, jak vy, že samozřejmě ta ochrana zdraví občanů je věc na prvním místě.

Ale u vás se také liší slova a činy, protože právě za vlád ODS a TOP 09 se zhoršila dostupnost například stomatologické péče. Dneska když se podíváte nebo hovoříte s lidmi, tak spoustu z nich jim chybí třeba nějaký zub, protože na to prostě nemají, protože právě vaše vlády dovolily zcela zprivatizovat stomatologickou péči, ale tím způsobem, nikdo nic nemá proti privátním lékařům, tím způsobem, že v podstatě i relativně základní stomatologická péče se stala nedostupnou pro řadu občanů, proto nemají ani na zuby.

Anketa Pokud byste byl(a) sportovcem, měl(a) byste morální problém jet na olympiádu v Číně? Ano 10% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3741 lidí

Takže vy tam, kde byste měli chránit zdraví a pečovat o zdraví a kde byste se měli zaměřit jako vláda, tak na to kašlete, žádné návrhy nemáte. A naopak tam, kde je to nadbytečné, ale dávalo by vám to další pravomoci a moc, abyste mohli ovládat lidi, tak tam věnujete svoji iniciativu. V této souvislosti je opravdu tristní, že za celý leden, a to už jste měli na přípravu a říkali jste, že jste připraveni už rok, říkali jste, že vaše pětikoalice je připravena vládnou jak programově tak personálně, ukázalo se, že skutek utekl, tak vy jste za celý vlastně - už máme po volbách skoro čtyři měsíce, a když budu konkrétní za celý leden, tak vy jste tady nenavrhli v podstatě ani jeden zákon, který by plošně pomohl lidem. Aby měli lidé třeba více bezpečí, spravedlnosti a více peněz. Nic jste nenavrhli. Vaše vláda nenavrhla vůbec nic.

Ale, v této věci jste nenavrhli nic, abyste pomohli lidem. Ale prosazujete tady jako prioritu dva zákony celou dobu. Takže tady je potřeba se podívat, co jsou vlastně priority té vlády Petra Fialy, téhle té pětikoalice. A občané to možná přezdívají pětislepenec, ale já samozřejmě nechám to u té pětikoalice, abych to nechal v té politické rovině. Takže vy jako první tady prosazujete pandemický zákon takzvaný, což je jinak pojmenovaný nouzový stav na nekonečnou dobu. Ano, to že na základě tlaku SPD a tlaku občanů prostě pak tam vkládáte pozměňovací návrhy, že pak jakoby do listopadu, a pak že některé ty omezování tady najednou škrtáte, no, to přeci svědčí o tom, že jak ta vaše vláda je úplně jaksi nekompetentní. Že vy tady navrhujete zásadní zákon, který má omezit ústavní práva za svobody občanů běžným zákonem, což samo o sobě je protiústavní pochopitelně, k tomu se ale ještě dostanu, ale zároveň teď je potřeba hovořit o tom, co jsou ty vaše priority.

Vaše vláda tady nenavrhla za celou dobu ani jedno řešení na zdražování energií, potravin a tak dále. Podívejme se do zahraničí, do V4. Poláci od února navrhují nulové DPH na základní potraviny, mezi které patří například chléb a tak podobně v Polsku. Měli tam na ně DPH 5 %, a teď od února navrhují nulové DPH, aby lidem ulevili, aby neměli tak drahé potraviny. Proto také řada českých občanů z pohraničí jezdí nakupovat do Polska. Například Maďaři ještě také snížili DPH na umělá hnojiva zemědělcům Poláci teď, protože to se právě promítá potom také do ceny potravin. Maďarsko - maďarská vláda zastropovala sazby u hypoték. A zastropovala ceny pohonných hmot a také některých potravin.

Maďarská a polská vláda z V4 to jsou země v podobném regionu jako my, s podobnou životní úrovní, ta chrlí jeden konkrétní nápad za druhým, aby pomohly svým občanům. Vláda Petra Fialy nenavrhuje v tomto ohledu nic. Vůbec nic. Já myslím, že už jenom tento moment je na okamžitou demisi vlády. Protože lidé platí předražené složenky a vláda ani ve srovnání se sousedními zeměmi - a tady jsem schválně dal ty konkrétní příklady, abych poukázal na tu totální nečinnost této vlády, a to jste si zvýšili počet ministrů z patnácti na osmnáct, že tady se nevejdete ani do jedné řady, že jste dokonce ve dvou řadách, takže sami jste si rozdělili nadstandardní pašalíky, dokonce kvůli tomu servisu pro ty tři ministry se bude přijímat více než sedmdesát pracovníků na jejich poradce atd., bude to stát přes 40 milionů korun ročně, tak v podstatě vy už sosáte plnými doušky, ale na občany čas nemáte. A vrcholem bylo nebo je, když jsem se minulý týden dočetl, že máte ještě jednu třetí prioritu pro leden, na které jste v lednu začali pracovat, místo toho, abyste připravili návrhy, které pomůžou lidem vyřešit zdražování, jako to dělá polská a maďarská vláda.

Ještě jsme se dočetli - četli jste určitě i mnozí z vás, že vláda začala pracovat na soutěži o národního ptáka. To znamená priority této vlády v době, kdy se strmě zdražují energie a potraviny, a lidé potřebují pomoc, např. polská a maďarská vláda chrlí jedno konkrétní řešení za druhým, aby pomohla svým občanům, tak vaší prioritou je pandemický zákon, kterým chcete ještě více omezit ústavou garantovaná práva a svobody občanů. Druhou vaší prioritou je korespondenční volba, abyste prosadili, protože se bojíte, že v příštích volbách už neuspějete, tak to chcete změnit, protože máte strach z toho, abyste příště uspěli. V tomto pohledu pochopitelně má největší strach předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová a Piráti, to je TOP 09 a Piráti. TOP 09 dlouhodobě balancuje na pětiprocentní hranici, resp. pod ní. A Pirátům, poté, co předvedli teď, tak strmě podle mých informací, klesají volební preference. Takže samozřejmě pro tyto strany je zavedení korespondenční volby v podstatě takovou záchranou, protože korespondenční volba umožňuje podvody a manipulace, což vidíme i například u Rakouska, dokonce ve Francii ji ruší už a tak dále.

A třetí prioritou je, že chcete hledat ptáka, národního ptáka. Já si myslím, že to je opravdu... že takto... ne, že bych v politice byl dlouho jako mnozí tady, ale je to podle mě nejhorší nástup vlády, který jsem kdy tady zažil od roku 1989. Je to bez energie, lidé už se ptají, kde je premiér? Kde je premiér Fiala se ptají. Bylo zvykem, že premiéři jsou vidět a že řeší nějaké problémy, ale kde je každý den vlastně premiér?

A to neříkám, že kde, on tady někde je a někde něco občas řekne, ale ten dotaz, kde je, kde je ten lídr. Jo?...

Ano, ale teď jsme si asi nerozuměli. Já jsem tady zdůrazňoval, že neříkám, že tady někde není v České republice nebo že se tady nepohybuje. Teď nevím, jestli jsme si rozuměli, paní místopředsedkyně. Děkuji, že jste to tady jako řekla, ale asi jsme si neposlouchali ten můj projev, nezlobte se na mě, já jsem nemyslel doslova kde je, to snad pochopil tady každý, kdo to sleduje ten můj projev, já říkám kde je, kdy prostě premiér má být tím lídrem, má být vidět u řešení každodenních problémů, mluvil jsem o zdražování, a vy tady teďka, nezlobte se na mě, paní místopředsedkyně, vy tady hodnotíte teďka tady momentální docházku dneska tady. Tak nevím teda, no. Tak já tady mluvím, doufám, pro dospělé lidi, kteří chápeme nějaké souvislosti mého projevu, ale děkuji.

Takže kde je premiér? Kde je premiér u toho řešení těch každodenních problémů? Vždyť v podstatě není vůbec vidět.

No, a opravdu, s tou soutěží o národního ptáka, kde jsme se dozvěděli, že už Ministerstvo životního prostředí už tady dělá tu přípravu, tak já si myslím, že opravdu sice máme zvířátka rádi všichni, já taky, ale já si myslím, že to určitě není teď to téma, který by se teď hned prioritně mělo začít řešit. Teď potřebuje řešit, aby lidé měli, aby lidé se vypořádali s tím extrémním zdražováním, které tady přichází. A vy to jenom oddalujete. Jenže ten problém neoddálíte, protože když to nezačnete řešit hned, tak ten problém bude už jen narůstat. Já na to upozorňuji.

A to, co tady teďka předvádíte v rámci toho pandemického zákona, to znamená, že vy vlastně to dáte na mimořádnou schůzi, kde to chcete převálcovat svojí stoosmičkou, když se jedná o ústavní práva a svobody občanů. Já si myslím, že opravdu to je úplně za hranou, za hranou toho, co jsem vůbec kdy viděl v české politice.

Dokonce jsem tady slyšel, že vláda, vládní koalice, vládní poslanci, chtějí omezit u takto závažného návrhu, kde vy chcete omezovat na ústavních právech i voliče SPD a další, v podstatě celou republiku, tak vy chcete omezit řečnickou dobu na pět minut, na pět minut. Vy chcete umlčet dokonce politické a názorové oponenty, totalitně zcela, chcete dokonce nás umlčet tak, aby poslanci z opozice mohli mluvit pouhých pět minut. Dokonce, protože jsem tady v kuloárech dnes a denně, tak ještě před pár hodinami některý z vládních poslanců, já znám jeho jméno pochopitelně, tak ještě tam byla varianta že dvakrát patnáct minut že se omezí. Ale evidentně nastoupila tady další vládní většina, ta vládní většina řekla ani těch dvakrát patnáct minut jim nedáme, těm co nemají přednostní právo. Ani dvakrát patnáct minut jim nedáme. A teď jsem získal poslední informaci, třeba se to změní poté, co to tady říkám, tak že to bude omezit jenom na pět minut. Umlčet tady 92 poslanců, kteří jsou z opozice, který volilo přes dva milióny občanů České republiky, tak vy je chcete prostě umlčet. Přestože vás většina voličů nevolila, protože když se přičte k tomu těch milión hlasů, které propadly ve volbách, protože občané volili strany pod 5 %, které se nedostaly do Sněmovny, tak vás nevolila ani většina. A přitom chcete ne většině, ale dokonce všem omezit jejich ústavní práva a svobody. Já vůbec nechápu, jak to může někoho napadnout, jakovýhle totalitní manýry. Antidemokratický, nedemokratický manýry. Vy jste proti demokracii, vy jste proti svobodě.

Ostatně, to už se ukázalo i v té diskusi, kdy tady paní předsedkyně Pekarová Adamová označila SPD, že je nedemokratická strana, přitom my jsme jediná strana, která má v našich řadách signatáře Charty 77 a politického vězně, a je to náš poslanec Jaroslav Bašta, kterému samozřejmě paní Pekarová Adamová nesahá ani po kotníky co se týče své profesní minulosti nebo své osobní minulosti.

Takže to jsou opravdu velmi urážlivá slova a bylo by dobré, aby se nepletly jabka s hruškama, abyste přestali lhát, hlavně, o tom to je, abyste nelhali, nelžete už, že lež se stala vaším nástrojem. Stejně jako začala, to je teda velmi nemilé překvapení pro mě, že pokračujou ty manýry Jana Hamáčka na Ministerstvu vnitra, kdy minulý týden vydalo Ministerstvo vnitra zprávu, že prý SPD je šiřitelem dezinformací a když jsem se na to podíval, o co jde, protože nechceme, aby nás tato vláda zatahovala do války s Ruskem. Takže ten, kdo nechce válku, tak je dezinformátor. Takže ministr Rakušan, ministr vnitra, tato vláda, se už mstí SPD za to, další totalitní manýry, ale já myslím, že už to začíná být velmi nebezpečné, když jsme názorovými oponenty, tak zneužívá Ministerstvo vnitra k politickému boji. Tak to dělal i pan Hamáček a dopadl jak? Dopadl, co se týče ČSSD, už tady není.

Já si vzpomínám, jak poslanec ČSSD Jan Chvojka mi v předminulém volebním období tady řekl na mikrofon, na tento mikrofon, šel a řekl: Pane Okamuro, vy už tady příští volební období nebudete. Tady to řekl na tento mikrofon. Jan Chvojka. A nebudu to víc komentovat, protože Jan Chvojka tady už není, ani jeho ČSSD.

Takže tyhlety arogantní manýry, co tady mají některé strany místo aby byli skromní a vážili si každého hlasu občana a na to, že máme tady jakž takž svobodu a demokracii, kterou vy se snažíte teďka osekat, tak ono to tady ty tendence tady jsou.

Co se týče toho pandemického zákona, já si myslím, že je to opravdu problém. A vy to navrhujete v takzvané legislativní nouzi, tak, aby se to protlačilo za každou cenu a tady si pomůžu analýzou Institutu práva a občanských svobod, které - je to takové sdružení právníků - a velmi hezky tady popsali, proč je protiprávní už ten moment, a to je teďka ta diskuse, na kterou já vystupuji, teď jsme se nedostali ještě k tomu pandemickému zákonu, to je až další fáze této schůze, proč je protiprávní, že vy to navrhujete v takzvané legislativní nouzi. Takže já to odcituji, tu část té analýzy: Návrh novely zákona má být projednáván ve stavu legislativní nouze ve smyslu ustanovení § 99 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Ve znění pozdějších předpisů lze ve stavu legislativní nouze projednat vládní návrh zákona pouze v případě /cituji/ mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu, nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. Konec citátu, ale to je ze zákona o jednacím řádu. Splnění těchto podmínek musí vláda České republiky potažmo Sněmovna dostatečně prokázat. Je základním principem demokratického právního státu, aby zákonodárná moc přijímala zákony standardním legislativním procesem. Porušení tohoto procesu je nepřijatelným zásahem do základů demokracie. Je přitom zjevné, že ani jedna z podmínek pro vyhlášení stavu legislativní nouze nenastala. V tomto směru je třeba upozornit zejména na skutečnost, že v současné době sice roste počet pozitivních případů PCR testů /toto je analýza, která je, už není dnešní, pochopitelně/, setrvale však klesá počet osob hospitalizovaných apod. Opřít rozhodnutí o to, že by tomu mohlo být v budoucnu jinak, přitom není dostatečným důvodem pro vyhlášení stavu legislativní nouze, protože zákon počítá s tím, že mimořádná okolnost trvá. Na to neexistuje žádný logický argument pro předpoklad, že by podmínky dle uvedeného ustanovení měly být splněny.

I zahraniční zkušenosti ukazují, že variantu viru Omikron je pro lidi ve většině případů neškodná a jakékoliv negativní scénáře jsou pustou spekulací.

Já bych se ale tady nad tím úsekem s dovolením zamyslel. To je právě to, že tahleta vládní koalice, která tady je, tak ona nejedná. Ona nejedná s SPD. Oni vlastně nejednají. Přitom politik by měl umět jednat. Oni nejednají. Vy jste tady od začátku Sněmovny vůbec nejednali a nejednáte. A potom následně brečíte a jste ufňukaní v médiích, že nejste schopni prý nic prosadit. Já mám takovou interní přezdívku - ubrečená vláda. Ubrečená, ufňukaná vláda - to je tato vláda. A to je vás místo patnácti osmnáct. Takoví fňukálkové. Takže vy brečíte, fňukáte, že vám nic neprochází. Přitom my jako SPD v opozici postupujeme přesně podle zákona, a to je zákon o jednacím řádu Sněmovny. To je zákon. To není, že by si to tady někdo vymyslel. My postupujeme přesně podle toho, jak vy jste postupovali v minulém volebním období. Ale my jsme byli taky v opozici v minulém volebním období. Ale když jste to dělali vy, tak to bylo v pořádku. Když my pokračujeme v naší opoziční práci, tak najednou když dostanete napít svojí vlastní medicíny, tak se vám to nelíbí.

A proč o tom mluvím? Vy, protože nejednáte s nikým, nejste schopni jednat a domluvit se tady ve Sněmovně, nejste schopni a prostě se nechcete domluvit, protože vás tak oslnila ta moc a stali jste se už arogantní a přehlíživí, ta pětikoalice, že chcete omezovat v podstatě, jak jsem říkal, tímto pandemickým zákonem i základní práva a svobody občanů mimo nouzový stav úplně. Samozřejmě nouzový stav není potřeba, protože tady žádný takový stav není. A místo abychom se vraceli do normálního života jako ostatní země, tak vy si stejně ještě chcete rozšířit omezovací pravomoci. Tak vy jste k tomu v podstatě postupně přistoupili tak, že vy nejednáte, nedokážete se s nikým ve Sněmovně domluvit na ničem, s nikým vůbec, s nikým z nás, a místo toho abyste byli politiky, a politik by měl mít tu schopnost se domluvit a nalézat kompromisy, tak začnete protiústavně a protiprávně zneužívat dokonce i takzvanou legislativní nouzi, protože je jasně řečeno, a už jsem to tady četl, že tímto způsobem se může projednat zákon pouze v případě mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem omezena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu, nebo když státu hrozí značné hospodářské škody. Ale tento moment tady vůbec nenastal. Nenastává. Vůbec tady nenastává. A dokonce tady dochází k přesně opačnému momentu, že vy chcete ohrozit základní práva a svobody občanů a omezit je. To by opravdu nikdo tady nevymyslel, aby tady ustanovení v zákoně o jednacím řádu, že je někdo zneužije úplně naopak, a naopak chce omezit ústavou daná práva a svobody občanů.

Musím říct, že se velmi divím. To, že lidovci, TOP 09, STAN a Piráti mají tyhlety manýry, že skáčou jak loutky, co nakážou v Bruselu nebo ve Washingtonu, tak to samozřejmě víme. To je prostě samozřejmě politický souboj nás jako SPD jako vlastenecké strany, kde na prvním místě je Česká republika, a pak je to souboj těchhletěch globalistických probruselských stran, chcete-li, přezdívá se jim sluníčkáři, sluníčkářské strany. A pak je tady ale ODS, kde samozřejmě jsou váleční štváči typu ministryně obrany Jany Černochové, která posílá munici na Ukrajinu, na rozdíl od Německa, na rozdíl od Francie, od západních demokratických zemí. Všimněte si, že tu munici tam posílají pouze země, které nejsou přímo na pevnině s Ukrajinou. Co se týče vojenské pomoci, to se tam v podstatě rozhodlo posílat USA, Británie a tak podobně. Ale země, které jsou na naší pevnině, typologicky Francie, Německo, tak si právě drží neutrální stanovisko a prosazují spíše formu dialogu. Ale přímo konkrétně zbraně a munici tam neposílají. Ano, helmy a vojenská nemocnice.

A divím se, jestli je mezi poslanci ODS aspoň pár poslanců, a vím, že jich tam pár je, kteří to taky těžko skousávají. A myslím si, že ohledně pandemického zákona by bylo dobré navrhnout nikoli hlasování stiskem tlačítka, ale bylo by dobré navrhnout tajné hlasování, protože to by mě zajímalo, zdali v tajném hlasování, kdy někteří poslanci nebudou pod tímto šikanózním tlakem ze strany vlády, tak mám takové tušení, že někteří poslanci z vlády, vládní poslanci, že by pro to všichni nemuseli možná hlasovat, byť kdyby takový jeden statečný se tam našel. To by byl dobrý signál. No, dobrý signál, byl by to aspoň důkaz toho, že je tam jeden člověk, který v tomto případě má zdravý rozum. Ale mám takové tušení, že ti, kteří nesouhlasí s pandemickým zákonem, a myslím, že to tušení mám velmi správné, tak že těch poslanců, kteří mají jisté pochybnosti, je tam vícero. Ale tlačí to přesně ta mašinerie vedení ODS, Petr Fiala, STAN, ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Takže na to se ještě podíváme, zdali je možné tady udělat to tajné hlasování v této věci. Možná jo, možná ne. Já už jsem se na to díval. A je potřeba to ještě prokonzultovat, protože to by taky mohl být zajímavý moment.

Další věcí je stav legislativní nouze. Takže já bych se vrátil zpátky k tomu tématu. Vy v podstatě, protože se tady neumíte s nikým domluvit, ta vládní pětikoalice, neumíte si sednout k jednomu stolu, když máte nějaký problém. Vy fňukáte, brečíte, žalujete v médiích, jak opozice vám tady neumožňuje projednat tenhleten totalitní pandemický zákon a korespondenční volbu, kde chcete manipulovat volbu prezidenta už a ovlivnit, protože tam je přímo napsána ta volba prezidenta v tom zákoně, to je jasné, o to vám jde, tak vlastně vy přistupujete dokonce k těmhletěm protiprávním krokům, a to už jsem tady citoval i právníky, a těch právních názorů je tady mnohem více, kdy vy vlastně zneužíváte ten institut podávání zákonů ve stavu legislativní nouze. Problémem je, že Sněmovna je pochopitelně suverén. A vy přes veškeré zneužívání moci a veškeré zneužívání toho, jak vy navrhujete tu legislativu, abyste omezili práva a svobody občanů, tak vy si to prostě tady jste schopni nakonec prohlasovat.

My jsme diskutovali možnost i v SPD, abychom měli více přednostních práv, tak že bychom si zvolili mnohem více místopředsedů klubu. Ale zase vím, že tady minulý týden, předminulý týden tady byl jakýsi podivný úzus, který tady začala vykřikovat vládní koalice, že místopředsedu klubu může zastoupit v té věci jenom jeden. To jsme tady řešili. Takže vy to tady zase budete válcovat, abyste zabránili tady tomuhletomu řešení. Vy vlastně ze všech sil děláte to, aby se opozice nemohla vyjádřit a abychom neměli v podstatě možnost nějakým způsobem vám dát najevo a hlavně vysvětlit, vysvětlovat, vysvětlit vám, proč ten pandemický zákon není dobrý.

Co se týče dalších záležitostí, které vidíme jako problém, tak bych ještě tady ocitoval, protože naše důvody, proč nechceme tento pandemický zákon a proč to nemá vůbec co dělat tady v legislativní nouzi, o tom tady hovořím, tak samozřejmě z toho vládního návrhu novely pandemického zákona vyplývá, že možnost vydávat mimořádné opatření by mělo mít nejen Ministerstvo zdravotnictví, ale také Ministerstva obrany a vnitra. V podstatě se dá říct, že - to necituji tu analýzu, teď tady cituji svoji analýzu - to znamená, dá se tím říct, že zákonodárná moc tím přechází z Parlamentu České republiky do rukou tří ministrů, kteří budou mít právo rozhodovat o našich svobodách a životech.

Tady samozřejmě je problémem to, že z těch předcházejících zmatečných a protiústavních opatření předchozí vlády bohužel víme, že lidská práva nás všech tu neomezovali jen ministři, ale také skupina anonymních úředníků, kteří psali nelogická, nezákonná opatření a ministři je podepisovali.

Když se vrátím k té analýze, tak právě k tomu rozšíření pravomocí i na Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, tak tady právníci sdělují, je to ten institut práv a občanských svobod, že ani důvodová zpráva dostatečně nevysvětluje, proč by měla být pravomoc k vydávání mimořádných opatření rozšířena na Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. Jak vyplývá z celkové argumentace předkladatele, onemocnění covid-19 zasahuje celou společnost. Vojáci ani další pracovníci podřízení strukturám Ministerstva obrany ani policisté a další pracovníci Ministerstva vnitra nepředstavují zvláštní ohroženou či ohrožující skupinu obyvatel.

Je proto nepřijatelné, aby uvedená ministerstva směla vydávat omezení pouze ve své oblasti. To by mohlo vést až k takovému stavu, kdy určitá část obyvatel, vojáci, policisté a tak podobně, bude omezena na svých právech zcela jinak než jiná skupina obyvatel, ačkoliv hrozba je pro všechny osoby stejná. Takový stav je protiústavní, zcela v rozporu s článkem 3 odstavec 1 a článkem 4 odstavec 3 Listiny základních práv a svobod....

A můžete mi říct, jestli, paní místopředsedkyně, je v jednacím řádu pro mě nějaké časové omezení pro to, když chci zdůvodnit to, proč tedy to má být či nemá být v legislativní nouzi?...

A můžu vám připomenout, víte, že je v jednacím řádu ještě jedno ustanovení, že řečník nemá být přerušován kromě přesně konkrétních bodů, proč mě můžete přerušit? (Předsedající Kovářová: Ano.) Víte, které to jsou body v případě řečníka, který má přednostní právo?...

No, tak to se netýká řečníka s přednostním právem, to máte přečteno špatně, je to například, když tady bych mluvil vulgárně a podobně. Takže já vás kdyžtak příště můžu proškolit, ale u řečníka s přednostním právem, ten může mluvit o čemkoliv, paní místopředsedkyně. Nezlobte se na mě a já se tady snažím, takže nejsem časově omezen, to jsme se shodli. Mluvím o stavu legislativní nouze, ale není žádné časové omezení pro to, jak to má zdůvodnit. Nebo už byste mi rádi ve vládní koalici vysvětlili... Nechcete mi to napsat vlastně, to zdůvodnění? Že bych přečetl to, co mi tady nadiktujete, a že byste si společně, pětikoalice na to sedla, o čem má Okamura vlastně mluvit? Jo, to si myslím, že by jako nebylo adekvátní. A nemějte obavu, já mám připraveno, i tady, jak jsem přihlášen k tomu pandemickému zákonu, jo, to tady mám další podklady...

No, a co když tady tedy četl pan Kalousek? Z čeho to četl ty úryvky, z Karkulky? Nebo to byla Babička? (Předsedající Kovářová: Pane předsedo...) Tak to bylo k věci? Teď tomu nerozumím...

No, já to nepovažuji za vyřízené, protože máte dvojí metr. Já si myslím, že poslanci jsou si všichni rovni a už s tím porušováním ústavy by bylo dobré jako opravdu už to pomalu ukončit, tyhle manýry, protože já nechápu, jak vládní poslanci, současní vládní poslanci tady, jestli si dobře pamatuji, tak tady pan Kalousek četl úryvek, citát tady z nějaké Karkulky nebo teď nevím, jestli to byla Babička, tuším, že to byla Karkulka, tuším, Červená Karkulka to byla nebo něco takového, takže to bylo v pořádku z vašeho pohledu, když to váš kolega četl.

Ale já tady nic nepředčítám, já tady celou dobu mluvím konkrétně o tom vašem zákonu a proč by to nemělo být v legislativní nouzi? Já tady vůbec nepředčítám něco, co není k věci. Já teď tomu nerozumím. Takže Karkulka ano, anebo Babička, a já tady cituji analýzu právníků k aktuálnímu návrhu novely zákona o mimořádných opatření při epidemii covid-19 (nesrozumitelné) souvisejících zákonů, a to je špatně? Tak to tedy... nebo že byste jim to chtěli ještě nadiktovat těm právníkům, jak to mají napsat, aby se vám to líbilo?

No, no nic, já beru v potaz to, co jste řekla, ale budu se držet, znovu říkám, přednostní právo, my můžeme vystoupit na cokoliv právě proto třeba, když je nějaká událost, tak si vzpomeňte, že tady poslanci - a akceptovali jsme to - třeba se něco stalo ve světě, ani to nebylo na programu, tak vystoupili, aby to okomentovali a třeba požádali o minutu ticha a tak dále. Přece je to přednostní právo těch lidí, s tím přednostním právem, že můžou i k nějaké aktuální kauze, bylo to tady stokrát, třeba se stala nějaká korupční kauza něčeho nebo něco, tak i vaši poslanci přeci šli hned na mikrofon s přednostním právem, hned navrhli, že je to potřeba projednat, vůbec to nebylo ani k pořadu schůze.

To je přece normální. To je prostě demokratické a já jsem pro to, abychom tady vzájemně k sobě tu demokracii měli, ale i vůči občanům. Takže přece ty kauzy nebo ty případy, těch je tady spousta, kdy se to netýká pro ty s přednostním právem k té dané věci. Ale já tedy mluvím k věci, jo, takže jsem jenom chtěl na to poukázat, že by bylo dobré, abychom neměli dvojí metr přece, že jo. (Předsedající Kovářová: Dobře, pokračujte.) Tak pokračujme.

Takže v každém případě, co se týče té legislativní nouze, tak je opravdu problémem i to - a já se tady snažím poukázat, dobře, já to tady jednou větou trošku upřesním, abyste byli spokojeni - já se snažím popsat, že takovýhle zákon, který zásadně omezuje - tedy, abych to tady uvedl do těch mantinelů, jestli jsme si nerozuměli - který takto plošně omezuje základní ústavou garantovaná práva svobody občanů, že nelze projednávat v legislativní nouzi, se snažím říct.

Já se snažím říct - a to je ta pointa mého vystoupení, tak já jsem myslel, že je to pochopitelné - a snažím se vysvětlit, že minimálně jste to měli dát do normálního legislativního procesu, i když my s tím samozřejmě zásadně nesouhlasíme, s tím zákonem, ale to je ta pointa, proč to vysvětluji, takže doufám, že už si rozumíme, a já se tady snažím popsat, jakým způsobem vy vlastně omezujete ta základní práva a svobody občanů garantovaná ústavou, a proč tedy by to nemělo být v té legislativní nouzi. Takže doufám, že už si rozumíme, proč to je potřeba obšírně popsat, protože mně nepřipadá jako opravdu v pořádku a brát na lehkou váhu a omezit na pět minut diskusi, což prý plánujete, když tady potom budete nakazovat lidem, že nesmí třeba ani podnikat, jo, což je v tom vašem návrhu.

Co se týče té vaší vládní novely, tak právě vy tam rozšiřujete ten výčet těch mimořádných opatření, která lze podle pandemického zákona za nepříznivé epidemické situace přijmout. A úřady - a o tom jsem zrovna tady mluvil - budou moci omezit podnikatelskou a jinou činnost v provozovně, v obchodním centru, na tržišti či v tržnici. A bude možné regulovat i provozní dobu. A omezení bude možné také u všech činností, při kterých je člověk v přímém kontaktu s někým dalším. A znovu, já tady o tom říkám, že to je prostě další příklad těch konkrétních věcí, které vy tady omezujete, a to je dokonce ústavou zaručené právo, je to v Listině (základních) práv a svobod, právo podnikat a nelze to projednávat v legislativní nouzi a snažím se vám to tady vysvětlit, že toto je potřeba projednat velmi široce a do hloubky to prodiskutovat. Samozřejmě naše stanovisko je jasné, že jsme proti.

Takže já se to tady snažím všechno - dobře, tak to budu zdůrazňovat tedy, proč o tom mluvím, aby tedy bylo jasné, že mluvím právě o tom, proč to nemá být v té legislativní nouzi. Dále vy navrhujete, že bude možné také omezit všechny činnosti, při kterých je člověk v přímém kontaktu s někým dalším, což jsou ale i svatby, pohřby a další věci. Ta vaše novela doplňuje rovněž pravomoc regulovat provoz všech typů sportovišť, škol a dětských skupin a zařízení pro mimoškolní vzdělávání dětí.

Opatření na základě toho, co vaše vláda prosazuje, se budou moci vztahovat i na hudební, taneční a podobné kluby, diskotéky, herny, kasina, muzea, galerie, hrady, zámky, veřejné knihovny, planetária, zoologické a botanické zahrady. A v novele jsou zahrnuty, že budete moci omezovat i kulturní akce, festivaly, slavnosti, trhy, veletrhy, zotavovací akce pro děti či příměstské tábory. Takže já znovu říkám, že takto široká novela, ten váš pandemický zákon, který takto široce omezuje práva občanů, prostě nelze projednávat podle našeho názoru v legislativní nouzi. Protože to nemůžete šmahem vzít takhle, šmahem. Během hodiny omezit ústavní práva. Máte tady stoosmičku, stoosmičku nedemokraticky uvažujících poslanců a prostě šmahem dáte si bianko šek na jinak pojmenovaný nouzový stav. To se vám tady snažím vysvětlit. O tom to je.

Z té vaší novely co se týče právě, že rozšiřujete ty oblasti, v němž je omezovat základní občanská práva a svobody. A to i právníci považují za porušení principu uvedeného v článku 4 odstavec 4 Listiny, protože tam je jasně uvedeno, cituji, že při používání ustanovení o mezích základních práv a svobody musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Konec citátu.

Jak uvádí předkladatel, tedy vládní novela, je to vláda, reaguje touto novelou na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Stát je rozhodnutím soudu vázán. No ale je přece nepřijatelné, aby státní moc reagovala na nezákonnost svých předchozích mimořádných opatření jinak než je rozhodnutí soudu bude respektovat, je nepřijatelné, ano. A v tomto případě předkladatel dokonce přiznává, že cílem změny je přinutit soudní moc, aby do budoucna aprobovala i taková opatření, která jsou v tuto chvíli nezákonná. No to je opravdu silné kafe. A já opravdu znovu říkám: Kde se to vzalo v té koaliční stoosmičce, tyhlety totalitní manýry? Že totalitně chtějí ovlivňovat práva a svobody našich občanů? To je šílené přeci, to je úplně šílené.

Jinak abych tedy pokračoval, proč by to nemělo být v legislativní nouzi, tak budu pokračovat, tady mám analýzu Institutu práva a občanských svobod, která říká, že při prosazování novely je třeba mít na paměti, že orgány výkonné moci získávají do rukou nástroje, které bývají běžně využívány pouze jako sankční a donucovací prostředky. Ono to je přesně, jak to vidí odborníci. Vláda chce do rukou nástroje - to je výkonná moc - vláda, které dosud byly používány jako sankční a donucovací prostředky, ale vláda chce vlastně znormalizovat, chce udělat standardem, aby v rukou měla vůči občanům sankční a donucovací prostředky. Já si myslím, že je to děsivé úplně. Je to děsivé, co se tady vláda snaží prosadit!

V článku 2 odstavce 2 Listiny základních práv a svobod se podívá, což není ta novela, teď cituji z, to je vlastně součást Ústavy, Listina základních práv a svobod, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a mezích stanovených zákonem. A to způsobem, který zákon stanoví. Ve většině ustanovení novelizovaného paragrafu 2 je způsob uplatnění státní moci uveden jen rámcově. Takže vidíte tu polovičatost taky. Jako příklad je možné použít slovní spojení "včetně omezení provozní doby". Takže v extrémních případech by tedy mohl příslušný orgán moci výkonné, tedy mluvíme třeba o Ministerstvu zdravotnictví, by mohl omezit tak, že by bylo povoleno danou službu provozovat třeba každou pátou neděli mezi 13. a 13.30. A dotčený subjekt by nenašel ochranu moci soudní, protože orgán výkonné moci, tedy vláda, by postupoval v souladu se zákonným zmocněním. A zase, už tady budeme slyšet od vlády: Ale to my nechcem udělat takhle. Ale tak to přeci není! Tady ne, že bude vláda se tady rozhodovat, jestli omezí, nebo neomezí, když to není potřeba. Ale občan musí mít přeci garantováno, že nebude omezován nad rámec a že mu nebudou omezována ústavní práva a svobody. Vy jste to úplně převrátili celé! Vy jste normálně převrátili demokratický systém na totalitu! To je neuvěřitelné, že tohle v roce 2022 může někdo v Parlamentu České republiky vůbec navrhovat, nějaké strany.

To znamená bianko sankční a donucovaní prostředky, bianko šek na sankční a donucovaní prostředky, aby, když se náhodou někdo rozhodne, typicky ministr zdravotnictví, ministr vnitra nebo ministr obrany, to je paní Černochová, pan Rakušan a pan Válek, tak aby si mohli hezky ukázat, kdo nebude moct třeba jít do práce. No a tady správně právníci upozorňují, že jedním ze znaků právního státu je právní jistota a podmínkou naplnění tohoto znaku je předvídatelnost. Pokud stát vykonává svou moc, adresátům normy musí být dopředu jasné, s čím mohou počítat a jaká jsou jejich subjektivní práva. Ale to tady je právě postavené na hlavu. Ne v této analýze; v tom vládním návrhu.

Nelze dále pominout i skutečnost, že pokud podobná omezení nepovažoval stát za nezbytná v době přijímání původního znění pandemického zákona, o to méně nezbytná jsou nyní, kdy je více než zjevné, že epidemiologická situace je dramaticky lepší a v některých zemích se již této nové skutečnosti přizpůsobili a protiepidemická opatření zrušili.

Dovolujeme si připomenout, že zásah do základních práv musí být proporcionální. Tedy při každém zásahu je třeba zjišťovat vhodnost a přiměřenost daného opatření a poměřovat ho se zasaženým právem. Žádný právní předpis by dopředu neměl z tohoto principu vybočovat. A znovu zdůrazním pro předsedajícího Sněmovny, který se mezitím vyměnil, že tady zdůvodňuji to, proč si myslíme my v SPD, že by to nemělo být v legislativní nouzi. A těch argumentů máme tady pochopitelně řadu a ty se tady snažím přednést. Aby to náhodou tady zase nevyznělo, aby někdo neříkal, že snad nemluvím k věci. To by ovšem byl jenom důkaz toho, že mě neposlouchá, co tady říkám.

Rozšiřování okruhu omezení lidských práv a svobod, která smí činit Ministerstvo zdravotnictví či Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, je proto nepřijatelné. To je potřeba si říci, že ten váš zákon jako takový je z toho ústavněprávního hlediska nepřijatelný.

Dále když se podíváme dál do toho vašeho návrhu zákona, proč je to potřeba prodiskutovat řádně a nikoliv takto tlačit na legislativní nouzi, kde nemáme vůbec čas se k tomu vyjádřit, notabene, když nás chcete omezit na pět minut mluvit, a takže dál bych pokračoval v tom zdůvodnění. Nově formulované ustanovení paragrafu 2 odstavec 2 písmena c) je příliš obecné. Do přímého osobního kontaktu s jinou fyzickou osobou přichází do styku například i doručovatelé kurýrních služeb. Pokud není záměrem vlády dopustit, aby orgán výkonné moci, což je vláda, jednostranně omezil doručování zásilek v době, kdy bude celkově omezen pohyb, nemluvě o tom, že dotčení mohou být nemocní v izolaci, kteří nemají jinou možnost, jak si obstarat potraviny, takto obecně by ustanovení formulovat vláda neměla. V tomto případě se jednalo jen o jeden z příkladů takových situací však může nastat řada.

Každé ustanovení je proto třeba nechat projít připomínkovým řízením, důkladně promyslet a precizně naformulovat. A to se tady neděje. Proto znovu zdůrazňuji, já se jenom podívám, kdo předsedá, (místopředseda Bartošek) abych vás neoslovoval třeba ženským rodem, protože jsem se nepodíval, taky byste si to mohl brát třeba osobně, takže proto znovu říkám, a říkají to i tady právníci, že proto je potřeba tento zákon prodiskutovat nikoliv v legislativní nouzi, ale nechat ho projít řádným připomínkovým řízení, důkladně promyslet a precizně naformulovat.

Já v této souvislosti nechápu, proč takový chvat vlastně? Sami říkáte, že chcete být připraveni na podzimní vlnu. Ale za - vůbec nevíme, jestli nějaká vlna bude, a máme tady ústavu a máme tady zákon o ochraně veřejného zdraví a máme tady funkční Českou republiku z tohoto pohledu, abychom se mohli vypořádat s různými situacemi. A za druhé - právě to, že to navrhujete v legislativní nouzi, jak už jsem říkal, tak přece jste to mohli stejně tak navrhnout třeba v srpnu nebo v září. Já vůbec nechápu, proč to navrhujete v lednu, potažmo v únoru. Jako komu ku prospěchu? Komu jste to slíbili, aby měli jistotu, že když tak jim něco přiklepnete? Firmám na testy? Farmaceutické lobby? To je opravdu pozoruhodné a to by si taky zasluhovalo na toto mít odpovědi, které ale od vás samozřejmě tady nikdy nedostaneme. Protože je podivné skutečně, já už jsem to tady říkal, že zatímco jiné země rozvolňují, tak vy naopak navrhujete zákon na maximální možné omezení ústavou zaručených práv a svobod občanů, přestože tady není žádná situace, která by toto nějakým způsobem potřebovala řešit.

Pojďme dál. Přeformulováním § 2 odst. 2 písm. e) - a znovu říkám, proč to tady čtu, že tady zdůrazňuju, že ta legislativní nouze je prostě špatně, takže tady je potřeba čas, čas na to, aby tento zákon byl podrobně diskutován - to zdůrazňuju, aby mi tady někdo zase neskákal do řeči v rozporu se zákonem o jednacím řádu Sněmovny, protože já bych byl nerad přerušován někým, když tak se přeruším sám, až já budu chtít. Tak přeformulováním § 2 odst. 2 písm. e) z výjimky zákazu či omezení konání akcí, kde dochází ke kumulaci osob na jednom místě, vypadly schůze, zasedání a podobné akce konané jinými veřejnými nebo soukromými osobami na základě zákona. Tento zákon po novele např. umožňuje orgánu výkonné moci zakázat konání valných hromad korporací či může dojít k porušení jiných práv a povinností korporací. Takže takový zásah do práv je zjevně nepřiměřený, a proto i naprosto nepřípustný.

Už jsem tady přečetl pár bodů a jedu po těch paragrafech, které jsou velmi sporné. No sporné, jsou protiústavní a protizákonné. A znovu a znovu se vás tady snažím přesvědčit, abyste tady stáhli tu mimořádnou schůzi, abyste to odpískali. To je můj cíl. A abyste se tady začali bavit s ostatními, vy, vládní koalice, abyste se začali bavit i s opozicí, abyste uznali, že tady zasahujete opravdu už do ústavou garantovaných práv a svobod, a aby se o tom tady začalo řádně ve Sněmovně diskutovat právě za přítomnosti odborníků, právních expertů, ústavních právníků. Vždyť vy jste všechny úplně vyřadili. To přece je bezprecedentní diktatura, kterou vy tady nastavujete. Diktatura dokonce politické menšiny, což je vaše vládní koalice, když vyjdeme z počtu hlasů odevzdaných ve volbách. A to je přece úplně nepřijatelné. Proto já se tady snažím znovu říct, že optimální by bylo - a já myslím, že by to bylo i rozumné, aby představitelé vládní koalice v čele s premiérem Petrem Fialou se dohodli, abyste uznali, že jste to přepískli, že už se bouří i občané, a to zdaleka nejsou jenom voliči SPD, jak sami víte, jsou to mnozí i vaši voliči, kteří už toho mají dost a už jsou nespokojeni. Jsou nespokojeni s tím, co vlastně tady řešíte, když máte řešit zdražování. To je ještě jiná věc. A že opravdu optimální a férové by bylo, kdybyste přišli s návrhem - a já vám v tomhle podávám ruku - abyste to stáhli tenhleten návrh. Abyste to stáhli a aby tady proběhla diskuse. Diskuse, která může proběhnout tady na politickém grémiu apod., co s tím dál. My samozřejmě zásadně nesouhlasíme, ale bylo by férové, abyste uznali, že jste to prostě přepískli.

Dokonce mi říkali někteří lidé, kteří se pohybuji kolem Ministerstva zdravotnictví, že ministr Válek, ministr zdravotnictví, jak nastoupil a na ministerstvu se nevyzná, neví, která bije, proto pokračují ta zmatečná opatření, ve kterých už se absolutně nikdo nevyzná, tak že mu to tam vlastně úředníci podstrčili v podstatě, on se v tom ani pořádně nevyznal, řekli, že to potřebují, tak to podal. Dokonce i kuloárně už se šíří tahleta informace a teď je z toho sám ministr zoufalý a je z toho zoufalá i vládní koalice, proto tam urychleně vkládáte ty pozměňovací návrhy, kde původně ještě před pár dny to bylo na dobu neomezenou, teď už pozměňovák, že snad do listopadu, původně jste překlopili z 95 % - mám na základě analýz našich expertíz, že cca z 95 % jste překlopili omezení z nouzového stavu do běžného zákona, a teď už ustupujete a přichystali jste si velký pozměňovací návrh, kde řadu toho už škrtáte. Ale takhle přece nemůžete zacházet s ústavními právy a svobodami občanů! Že když se dostanete pod tlak... A jenom to svědčí o tom, že jste totálně nekompetentní vláda, to je samozřejmě ono, že vy navrhnete zákon, za kterým si máte stát, a potom ještě v legislativní nouzi sami sebe dostanete pod tlak, pod časový tlak, sami sebe dostanete pod časový tlak a pak na základě tlaku SPD zjistíte, že je to vlastně opravdu špatně, že už to omezujete moc, a sami během pár dnů teď připravujete pozměňovací návrh, kde to, co jsme kritizovali, že to navrhujete neomezeně, tak už tam dáváte pozměňovák jenom do listopadu, to, co jste tam překlopili kompletně, opatření v nouzovém stavu, tak už teď připravujete pozměňovák, kde už tam řadu toho zase škrtáte. Ale vždyť to se potvrzují moje slova, že to je paskvil, že vy jste vláda chaosu. Vy jste nekompetentní vláda, která za běhu tady až na základě tlaku SPD a opozice, uznává své chyby potichu, aby si toho nikdo nevšiml. Ale já jsem si toho všiml, protože v SPD to pochopitelně podrobně analyzujeme, takže to vidíme. Tak teď vy už za běhu urychleně připravujete zase horkou jehlou už pozměňovací návrhy, kde vlastně se snažíte nějakým způsobem proškrtat to, co tady SPD - my správně kritizujeme a vy nám dáváte za pravdu a řadu toho už zase škrtáte, protože jste zjistili, že je to prostě moc.

Takže to je opravdu blamáž na blamáž. A já jsem vás chtěl opravdu požádat, abyste to prostě stáhli už dneska. Já bych vás chtěl požádat, abyste to v zájmu dobré věci, protože sami sebe usvědčujete z toho, že víte, že to není v pořádku, sami sebe z toho usvědčujete tím, že tam podáváte sami sobě ke svému vlastnímu vládnímu návrhu pozměňovací návrhy. No to je neuvěřitelný. Neuvěřitelná blamáž, co tady předvádí tahle nekompetentní vláda. Od toho tam máte přece tisíce úředníků, máte tam legislativní odbory na ministerstvech, máte k dispozici profesionály, aby když předložíte návrh, tak aby to prostě sedělo. A vy hned zjistíte, vlastně u prvního většího zákona, který tady předkládáte - a přitom jste říkali, jak jste připravení, jak jste kompetentní vládou - tak jako první zákon, co jste tady předložili něco většího, to je pandemický zákon, omezující ústavní práva a svobody občanů, tak hnedka v tom už vládní poslanci dávají pozměňovací návrhy ke svému vlastnímu vládnímu návrhu, protože je to paskvil. To je šílený. To je šílený. Proto já jsem vás chtěl požádat, abyste to stáhli! Stáhněte, prosím vás, ten pandemický zákon. Protože vy máte teď v plánu - pan Výborný prý tady říkal svým poslancům, aby si vzali spacáky a tak podobně, takže prostě natvrdo úplně si to tady chcete prohlasovat.

A já vás chci požádat politicky férově, protože sami uznáváte, že je to paskvil, proto tam podáváte ty svoje pozměňováky ke svému vlastnímu návrhu za pochodu, za běhu, ve chvatu. Ale přeci takhle se nedá pracovat, zvláště u zákona. Já bych ještě pochopil, kdyby to byl nějaký zákon, tak jestli, nevím, se tam třeba upraví něco malého. Chápu, něco se tam protáhne, překleplo se, dobře, tak platnost měla být od 1. února, protože je únor, tak to posunete na 1. března. Chápu tyhlety pozměňováky, to se může stát i vládě, něco se tady ve Sněmovně protáhne. Ale ne, když tady prostě žonglujete s omezováním ústavních práv a svobod.

Takže jsem chtěl vládní poslance požádat, aby to dneska stáhli, aby přestali s tím, že si tady pohrávají s těmi ústavními právy a svobodami. A když tedy vidí, že je tady díky SPD tlak, tak na to sice reagujete pozměňovacími návrhy, ale vždyť už v principu je to celé rozkopané, je to špatně. Ten zákon už je principiálně špatně, ale bylo by férové, kdybyste to prostě stáhli a kdyby k tomu proběhla normální diskuse. Ale to vy nechcete udělat. Myslím ale, že by to bylo fér a my bychom to akceptovali. My bychom to akceptovali a byl by klid, aspoň na chvíli, že jste prostě uznali, že je to moc. My vám v tomhle můžeme slíbit férový přístup, že když to stáhnete, dobře, uděláme tlustou čáru a je potřeba ale v takovém případě k tomu přistoupit znova a začít tady spolu diskutovat a nedělat tyhle věci na sílu, když se to týká ústavních práv a svobod občanů.

Dobře, státní rozpočet - chápu, to si tady budete prohlasovávat, jasně, my si zase řekneme svoje. Ale tady to jsou ústavní svobody a práva občanů, to je úplně jiný kalibr, co tady teď předvádíte.

Takže to je můj návrh, to bych vám chtěl navrhnout, protože předkladatel ten návrh pochopitelně může stáhnout. Takže by bylo optimální, abychom to tady nemuseli dneska dlouho řešit, abyste si uvědomili, že to byla z vaší strany prostě chyba, že to bylo všechno v přílišném chvatu a že už sami, jak jsem říkal, k tomu dáváte svoje pozměňováky, chcete dávat. Já o tom vím, že to takhle chystáte, protože už sami víte, že máte máslo na hlavě a že jste to připravili chybně, špatně, protiústavně.

No, pojďme dál v těch argumentech, proč to prostě nemá být v té legislativní nouzi. Těch argumentů je tady řada.

Tak třeba k bodu 8 novely, a tady asi opět odcituji z analýzy Institutu práv a občanských svobod, konkrétně k novele ustanovení § 2 odst. 2 písm. f), kdy je další omezování práva dětí na vzdělávání, zaručeného zejména článkem 33 Listiny, nepřijatelné. Ano, je to v ústavě, právo na vzdělání. Je to v Listině základních práv a svobod, která je součástí české ústavy. A vy to chcete omezovat, vy běžným zákonem chcete omezovat ústavní práva. To je prostě šílené, šílený nástup totality z vaší strany. Děti mají právo chodit do školy, to je ústavní právo se vzdělávat. A vy chcete bianco šekem, abyste si tady mohli jenom říct: ty nepůjdeš, ty ne. Co bude s rodiči, to už vás nezajímá. Ti potřebují chodit do práce, a to vás přeci vůbec nezajímá. Ostatně to víme, že vás to nezajímá. To tady neříkám, abych to tady jenom říkal, že vás to nezajímá. Vždyť řada občanů se nás ptá, už jsme to tady ve Sněmovně přeci diskutovali minulý týden.

Jak je to tedy s těmi různými kompenzačními programy v rámci těch opatření? Vaše vláda mlčí, vaše vláda na to vůbec neodpovídá a nereaguje. Tady nás bombardují podnikatelé, živnostníci, malé české firmy, ptají se a vaše vláda mlčí. Nic, vůbec nic neví, chaos. Takže na jednu stranu i toto je důkaz té obrovské nedotaženosti celé té věci. Vy nejste prostě, krátce řečeno, připraveni vládnout. Krátce řečeno nejste kompetentní vládnout, a to vidíme i na způsobu předkládání a vůbec řešení tohoto zákona.

V článku 2 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod se výslovně uvádí: "Nikomu nesmí být odepřeno právo na vzdělání." Článek 10 Ústavy stanovuje, že: "Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jímž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu. Stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva."

Československo bylo vůbec prvním státem střední a východní Evropy, který se stal stranou úmluvy. Úmluva byla ratifikována 18. března 1992 a publikována pod č. 2009/1990 Sb. Výše uvedené ustanovení této úmluvy má tedy aplikační přednost a dle našeho názoru je nepřijatelné, aby vnitrostátní právní předpis právo na vzdělání, touto úmluvou zaručené, jakkoliv omezil. Takže to je další otazník. A znovu mluvím o tom, že chcete omezit ústavní právo na vzdělání. A to tady přece taky nejde dělat v legislativní nouzi a takovýmto způsobem, že to vezmete úplně šmahem a budete si myslet, že je všechno v pořádku.

Vaším návrhem má být navíc zasaženo i do práva na základní vzdělání, které představuje jednu ze základních podmínek udržení současné civilizace. Základní vzdělávání, které je základem gramotnosti naší civilizace, smí být omezeno pouze v případech, kdy nelze sledovaného cíle, jímž smí být pouze ochrana základních práv a svobod, dosáhnout jinak. Pro zavedení tohoto typu opatření neexistuje žádný důvod. Doplnění pandemického zákona o tento bod tak představuje již zcela flagrantní porušení článku 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, což je ústava. Takže to je jedno za druhým, co v tom pandemickém zákoně navrhujete, porušování ústavy. V tomto směru, když se podíváte na tu analýzu, tak jsou tam i odkazy na další odborné studie a články prokazující, že není důvod směřovat protiepidemická opatření proti dětem a jejich právům.

Pojďme dál. Další problematické místo, které prostě nezvládneme prodiskutovat v legislativní nouzi - v žádném případě. Vždyť mně přeci každý potvrdí, určitě i tady pan předsedající Bartošek, že široké diskuse, a to u zákonů, které vůbec tímto způsobem, jako ten váš, nezasahují do ústavních práv a svobod, probíhají na ústavně-právním výboru, kolik se tam zve různých expertů, stanoviska ministerstev. Vždyť to je tady přece normální proces. Nevím, proč tady vlastně vaše vládní koalice dělá nenormální procesy. Vím, protože se vám zalíbila ta moc a ovládat lidi. Ale je přeci úplně normální, že když by tady k nějakému zákonu bylo tolik otázek, tak i vy, dnešní vládní pětikoalice, jste v minulém volebním období, a my jsme byli taky opoziční strana, SPD, vždycky žádali, aby k tomu byla radši další stanoviska a aby se to prodiskutovalo. Prostě je neuvěřitelné, co ta arogance moci dokáže během pár měsíců udělat s lidmi, kteří úplně zapomněli na občany, zapomněli na lidi. A přeci jakýkoliv zákon, který by měl už jenom zlomek těchhle připomínek, které tady říkám od různých renomovaných právníků a tak dále, tak už byste všichni žádali, aby to bylo prodiskutováno, aby to bylo dopracováno, aby to bylo řádně projednáno. Já nevím, kde se to ve vás dneska bere, ve vás všech, kromě tedy samozřejmě nás, my v SPD tady tu svobodu a demokracii hájíme.

V § 2 odst. 2 písm. n) se uvádí jako protiepidemické opatření příkaz fyzickým osobám, které podstoupily test na stanovení antigenu viru SARS-Cov-2 s pozitivním výsledkem, zdržovat se odděleně od ostatních fyzických osob, aniž by bylo specifikováno, co se tímto odděleným zdržováním rozumí.

Pokud má být takto závažným způsobem zasaženo do práv nejen testované osoby, ale případně i jejího zaměstnavatele, měly by být podmínky stanoveny precizně. Jedná se o jedno z ustanovení, které by mělo být řádně posouzeno v připomínkovém řízení a zhodnoceno, jak upravit práva a povinnosti například v situaci, kdy by byla osoba antigenním testem pozitivně testována opakovaně za sebou. Rozhodně by však mělo být specifikováno, co se rozumí formulací, cituji: zdržovat se odděleně, aby se vyloučila možnost, že by na podkladě takového zákonného ustanovení orgán moci výkonné, to znamená vláda, ministerstva, mohl například nařídit pobyt v karanténním detenčním zařízení.

Tenhle bod, já se u něj chvilku zastavím, protože to je jeden z takových hodně diskutovaných momentů také té vaší novely pandemického zákona. Tady bych jenom připomněl, že hnutí SPD bylo jediným poslaneckým klubem, který před rokem hlasoval proti pandemickému zákonu, který tady prosadila tehdy vláda hnutí ANO Andreje Babiše. Ale oni se za to nestydí, hnutí ANO. Nestydí, oni mají takový program a vyhodnotili to voliči ve volbách. Takže to zdržovat se odděleně, vlastně to izolovat nějaké lidi, že ministerstvo řekne, nesmíte se stýkat s ostatními, to je třeba moment, který jsem hodně zaznamenal v té diskusi mezi veřejností a mezi právníky v souvislosti s tou vámi navrhovanou novelou pandemického zákona, protože to je opravdu mimořádně nebezpečný moment také. Mimořádně nebezpečný moment, který umožňuje zvůli a skutečně mimořádně totalitní manýry, že vlastně co je specifikováno formulací zdržovat se odděleně? Takže to někdo nakáže, nějaký úředník. Že by tou esemeskou, jak tam navrhujete, že z nějakého anonymního čísla, z nějakého čísla přijde lidem esemeska a pak se budou muset zdržovat odděleně, nebo dokonce budou mít zakázáno jít do práce? Co když se ukáže, že to někdo zneužil? Tak kdo bude platit potom náhradu škody atd.?

Pojďme dál. Znova zdůrazňuji, že tady říkám ty důvody, proč by to nemělo být v legislativní nouzi, ale znova říkám, že my samozřejmě budeme proti tomuto zákonu, jsme proti a vyzývám znova vládu, aby to i z těchto mnoha důvodů, které tady uvádím, stáhla, abyste to prostě stáhli, protože i kdybyste si to na sílu tady prohlasovali, tak stejně platí ty argumenty, a věřte mi, že se to dřív nebo později obrátí proti vám, protože tohle opravdu vadí spoustě lidem, čemu vy se tady věnujete, místo abyste řešili zdražování energií a potravin apod. Na co tady svoláváte mimořádné schůze? A to ještě bude určitě mimořádná schůze, možná jak to tak tipuji, uvidíme, na korespondenční hlasování. To znamená, místo aby byla mimořádná schůze, jak pomůžeme lidem proti zdražování energií, my jsme návrhy tady přednesli - SPD už mnohokrát konkrétně, ostatně dnes už jsem o nich hovořil také, tak vy prostě svoláváte, vaší prioritou jsou úplně jiné věci.

Tak pojďme dál. Takže v § 2 odst. 2 písm. t) je stanovena možnost omezit činnost orgánů právnických osob kvůli osobnímu kontaktu fyzických osob. K tomuto omezení už v praxi dochází nově naformulovaným ustanovením § 2 odst. 2 písm. e). Jak bylo uvedeno výše, tento zákon po novele tedy například umožňuje orgánu výkonné moci zakázat konání valných hromad korporací, čímž může dojít k porušení jiných práv a povinností korporací. Takový zásah do práv je zřejmě nepřiměřený, a proto i naprosto nepřípustný. Takže zase další argument pro to, abychom to podrobněji rozebrali, protože já už - sice nejsem, jak jsem říkal, a vy to víte, nejsem v politice tak dlouho jako tady někteří jiní - ale už jsem to pochopil, že tady mnozí politici jsou úplně odtrženi od reality. Oni tady něco prohlasují, způsobí škody občanům, občanům způsobí škody a pak vlastně, protože ten stát je anonymní, tak vlastně se jako by nic neděje. Vlastně se jako by nic neděje a jako by nikdo za to nemá zodpovědnost. Občané na to doplatí, často i zkrachují třeba, viz to, jak jste si tady vy - to vůbec ještě SPD, ani já jsem nebyl ve Sněmovně - prohlasovali ten systém exekucí. To je úplně typické tady. A že pak lidé jsou často zcela protiprávně šikanováni, perzekvováni, přestože třeba vůbec nejsou ani - za to nemůžou, jenom ten systém, ten mafiózní systém je prostě semele, krachují a často to končí i sebevraždami, protože ten politiky způsobený systém - prostě je to nastaveno tak, že i ten občan, který je v tom nevinně třeba, těch případů je spousta, nebo ten systém je nastaven tak drakonicky, že v podstatě ani často neumožňuje vrátit se do normálního života i pro ty, kteří splácejí, tak vlastně politici si nad tím umývají ruce. A přesně to tady hrozí - no hrozí, ta vaše novela je přesně tohle. Prostě hlava nehlava omezit ústavní práva, svobody, způsobit škody a potom vlastně ten jediný, co si to zaplatí a bude zoufalý, je ten občan a vy se k tomu vlastně už ani nebudete znát, protože vlak jede dál. Ale to nejde prostě! To takhle prostě nejde přeci dělat!

Tak pojďme dál, abych řekl další konkrétní důvod, proč by to nemělo být v legislativní nouzi. K bodu 8 novely, konkrétně k novele ustanovení § 2 odst. 2 písm. u). Novela zavádí nový institut, cituji, příkazu fyzické osobě. Jak výslovně přiznává i předkladatele, účelem tohoto doplnění je obejít doposud platnou úpravu vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví a správního řádu, kdy omezit fyzickou osobu na jejích základních lidských právech a svobodách je přípustné pouze rozhodnutím ve správním řízení. V praxi to tedy může znamenat, že nikoliv zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, ale teprve jakýsi předem nepojmenovaný úkon, například doručení SMS zprávy, omezí člověka na jeho právech, a to dokonce nikoliv na základě zákona, ale na základě mimořádného opatření coby opatření obecné povahy. Právníci tady uvádí: Podobná subdelegace je v ústavním státu zcela nepřípustná. Ano, je to tak. Porušuje základní principy ústavnosti, jak vyplývají z čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 1, čl. 4 odst. 2, čl. 8 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, což je ústava. Ta je součástí ústavy. Úprava nijak neřeší - tím je na mysli ten vámi navrhovaný pandemický zákon - možnost obrany proti takovému příkazu, a je tak zcela v rozporu i s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, což je právo na soudní ochranu.

Nařízení izolace nebo karanténního opatření je krokem velice zásadním a představuje zcela mimořádný zásah do základních lidských práv a svobod. Tomu ale přece musí v takovém případě odpovídat i zákonná úprava těchto institutů. Důrazně upozorňujeme, že dle § 2 odst. 6 zákona o ochraně veřejného zdraví lze izolaci nařídit pouze u osoby, která onemocněla infekční nemocí, nebo jeví příznaky tohoto onemocnění. Dle toho vládou předkládaného zákona ale má být nařizována touto zcela nepřijatelnou formou izolace i jen v případech pozitivního PCR testu, případně antigenního testu. Takže tady zase vidíte další moment, už jeden z mnoha momentů, kde úplně šíleným způsobem - šíleným způsobem omezujete vlastně ústavou daná práva a svobody českých občanů, občanů České republiky, a v podstatě je to úplně neuvěřitelné.

A ten váš argument, že samoizolace bude ukončena, pokud osoba omezená na svých právech prokáže, že není nakažena, nelze přijmout. Ještě dodám, že s ohledem na intenzitu zásahů do takovýchto opatření, do nejzákladnějších práv člověka, je nezbytné, aby to byla státní moc, kdo prokáže, že jsou splněny tak závažné a mimořádné podmínky pro takový zásah, i stávající formou správního rozhodnutí. Zásah formou např. SMS zprávy je zcela bezprecedentní snahou o převrácení demokratického pravidla, že nikdo není povinen činit to, co má zákon neukládá.

Toto je totiž strašně důležitý moment. Protože vy v podstatě tady úplně převracíte dosavadní demokratické pravidlo, nebo jednu ze zásad demokracie, že přece snad bezúhonný občan, občan, co nic neudělal, tak snad ten občan nemusí prokazovat, že nic neudělal. Pakliže stát ho přece nemůže omezit jen tak, aby občan zpětně prokazoval, že je omezen neprávem. To je přece úplně šílené. To je přece úplně šílený moment. Já nevím, jestli si to vládní poslanci vlády Petra Fialy vůbec uvědomují. To je přece neskutečně šikanózní praktika. Neskutečně totalitní praktika.

Znovu opakuji, vlastně z toho, co navrhujete to znamená, že vy někoho omezíte a v podstatě teprve ta osoba musí prokázat, že je v samo izolaci neprávem, aby tedy tam jako nebyla, ale přece ta ústava, ústavní práva a svobody hovoří jasně, že lidé mají právo společensky žít, pracovat, vzdělávat se a takto. A nemůžou zpětně lidi prokazovat, že můžou vůbec mít právo žít v souladu s ústavou. To je přece úplně děsivý moment. A tady to právníci velice správně rozporují. No to je šílené. Já vůbec nechápu, jak to někoho může napadnout, toto vůbec navrhovat. To je opravdu totalita a diktatura, to je covidová totalita a diktatura, no ale pozor, vy to můžete i aplikovat na všechno možné pochopitelně.

Je to neuvěřitelné. Opravdu až jako podezřívám, když tady vidím pana ministra Válka, ministra zdravotnictví, ono se jako proslýchá, že jak jste, pane ministře, přišel na to ministerstvo, já vím, že vy mě jakoby neposloucháte, ale my to známe, tyto hry. Ale že vlastně jak jste tam byl ve chvatu, že vám to podstrčili úředníci, a jestli to právě není tím, že potom vlastně je tady takovýto paskvil, když sami vaši vládní poslanci tam dávají pozměňovací návrhy, protože je to neúnosné. Já bych vás chtěl právě, pane ministře zdravotnictví Válku, požádat, abyste to dneska stáhli. Myslíte, že by to bylo možné? No tak pan ministr jakoby předstírá, že neslyší, a nechce mi odpovědět. Dobře. Já ho tady nebudu trápit.

Ale prostě bylo by to ideální, kdybyste to prostě stáhl dneska, protože už je to tak zamotané. Já vám, pane ministře, chci říct, že se to zbytečně obrátí proti vám. Zbytečně budou lidi rozčilení na vás, protože prostě je to moc, to co navrhujete. Je to špatně, co navrhujete. Takže ideální by bylo, kdyby vy sám jste tady navrhl, že byste si to prodiskutovali tady s vládními kolegy, a pane ministře Válku, pane ministře zdravotnictví, kdybyste to prostě dneska stáhli. Kdybyste skrečovali tuto mimořádnou schůzi, a i sami sobě dali čas na ty vaše pozměňovací návrhy, sami sobě si dali čas na diskusi. My se rádi diskuse zúčastníme samozřejmě v tom smyslu, že to nechceme. Ale bylo by dobré si o tom trošku, je potřeba si o tom povídat, protože těch výtek je tady tolik, že to přece není možné, abyste toto vůbec dál tady prosazovali.

Jinak právníci tady píší, že nám nezbývá, než upozornit, že jediným zjevným motivem tohoto návrhu je podpořit fungování tzv. trasování prostřednictví projektu Chytrá karanténa. Předkládáme odbornou studii prof. MUDr. Jiřího Berana, CSc., z níž jednoznačně vyplývá, že tato forma trasování je zcela nesmyslným opatřením, které nevede k likvidaci epidemie či k zamezení jejího šíření.

Upozorňujeme rovněž, že projekt chytrá karanténa je v současné době rovněž předmětem šetření ze strany Policie ČR a Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Ale pojďme zpátky k tomu ustanovení. K tomu ustanovení je třeba dodat, že je formulováno tak, že není patrné, o jaké ostatní fyzické osoby se má jednat. Takže zase ostatní fyzické osoby, ale termín ostatní fyzické osoby vyjadřuje neurčitý počet fyzických osob, čítající třeba i všechny fyzické osoby, zdržující se na území České republiky. Z vládou navrhovaného ustanovení není platné, kdo jakým způsobem bude prokazovat, že ostatní fyzické osoby nebyly ve styku s nakaženou fyzickou osobou. Takže zase, zase je to problém prostě.

No když to shrnu do srozumitelné věty, tak prostě ministr zdravotnictví v uvozovkách si chce ukázat: ty, ty a ty samo izolace, nejdeš do práce a takovéto manýry tady budou dělat. No a když potom přijde daná firma třeba o zakázky, o něco, tak mu ukážou tůdle nůdle, a ani nedostaneš ušlý zisk. To opravdu je úplně neuvěřitelné.

Pokud se v § 2 odst. 2 písm. b) umožňuje vydat fyzickým osobám příkaz, aby poskytly orgánům ochrany veřejného zdraví po návratu do České republiky všechny vyžadované údaje, zákon by měl specifikovat, jakým způsobem dojde ke splnění povinnosti podle tohoto ustanovení. To je další problém. Jestliže se v tomto ustanovení předvídá povinnost fyzické osoby poskytnout další epidemiologicky významné údaje, mělo by být blíže určeno, o jaké údaje se jedná, či jednat může a nemůže. Bez této specifikace zůstává povinnost příliš neurčitá, navíc bez zákonného zmocnění.

V této souvislosti si dovolujeme poukázat na ustanovení čl. 2 odst. 2 listiny. Cituji: Každý může činit, co není zákonem zakázáno. A nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Přičemž podle ustanovení čl. 14 odst. 1 listiny základních práv a svobod je svoboda pohybu a pobytu zaručena a v souladu s ustanovením odst. 3 téhož článku listiny a cituji, Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavy: Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých, a na vymezených územích též z důvodu ochrany přírody. Konec citátu z ústavy, konkrétně z čl. Listiny základních práv a svobod.

Nově vložený § 2a), to co tam nově vkládá vládní návrh pandemického zákona, tedy nově vložený § 2a) je zcela zásadním průlomem do práva a realizace práva na vlastnictví. Toto právo je právem základním, které navíc zprostředkovává další základní a jiná práva včetně práva na podnikání. V nálezu Ústavního soudu spisová značka ÚS 24/99 se Ústavní soud vyslovil tak, že, cituji: Nezbytnou součástí demokratického právního státu je i ochrana svobody smluvní vůle, jež je derivátem ústavní ochrany práva vlastnického dle čl. 11 odst. 1 listiny, konec citátu.

Z toho tedy jasně vyplývá, že je tedy nepřípustné, aby vládou navrhovaný pandemický zákon nahrazoval smluvní vůli dotčených osob a aby zákonodárce současně rezignoval na svou kompetenci, kterou nezdůvodnitelně přenechá moci výkonné, pokud by ponechal na její úvaze, zda zakáže rozhodování na zasedání orgánů právnické osoby v jí zvolené formě. Takže další bod, který potvrzuje, že prostě to nemůžeme přece tady projednávat v té legislativní nouzi.

A já se opravdu divím, že k tomu ti vládní poslanci mlčí. Jsou tady někteří poslanci z vládní koalice, zároveň ministři, to je pan Výborný, pan Jurečka a spol., kteří mají hroší kůži a tak podobní, paní Pekarová apod. Ono je jim to jedno v podstatě, jestli omezují práva občanů, nebo ne. Je jim to jedno. Hroší kůži má evidentně i premiér Petr Fiala z ODS. Ten pořád mlčí vlastně. Ten vlastně jenom mlčí a vůbec k takovým tématům ani pořádně nechce diskutovat, takový mlčící pan premiér. Takový mlčící pan premiér. A když něco řekne, tak vysílá signály vždycky, tzv. vysílá signál. Což je ovšem už dost nedostačující, musím říct. Lidi se pousmáli, když to bylo těsně po volbách, ale teď už by to chtělo ne slova, ale chtělo by to i ty činy.

Pojďme tedy dál k bodu 22 novely, té vládní novely. Prodloužení účinnosti pandemického zákona, obzvlášť proto, že ani neobsahuje datum ukončení účinnosti minimálně části ustanovení omezující lidská práva, považujeme za zcela nepřijatelné. Pandemický zákon, coby předpis zásadním způsobem rozšiřující pravomoc vždy jediného správního úřadu přímo zasahovat do základních a jiných práv a svobod zaručených Listinou základních práv a svobod, byl přijímán - ten původní pandemický zákon - na relativně krátkou dobu právě s ohledem na intenzitu, kterou narušuje běžné fungování demokratického právního státu. To je ten pandemický zákon ANO, to prosadilo hnutí ANO, společně s touto v současnosti vládní pětikoalicí jste pro to hlasovali. A já pamatuji, jak tady někteří poslanci vládní koalice ještě kritizovali ten pandemický zákon, ale už se vám zalíbila moc, a znovu říkám, hnutí ANO se k tomu pandemickému zákonu otevřeně hlásí, takže tady zase záleží na tom, co každý prosazuje, pak to vyhodnotí volby, takže to už zase záleží na každém. Ale naším právem je, abychom jako strana, abychom jako opozice, abychom jako SPD, které má v názvu svobodu a demokracii, tady hájili náš program.

Opravdu bych vás chtěl požádat, abyste neomezovali řečnickou dobu, jak tady kuloárně probíhá, pro naše poslance, protože naši poslanci se prostě vyjádřit chtějí. My máme mezi poslanci řadu poslanců, kteří jsou lékaři, tuším, že dokonce máme v poslaneckém klubu SPD v poměru k počtu poslanců nejvíce lékařů ze všech. To znamená, v našem případě je to z 20 čtyři, to znamená, my bychom se rádi k tomu vyjádřili, máme tam i lidi, co se zabývají právem, máme tam lidi, co mají zkušenosti jak z finančního sektoru, tak z diplomacie a podobně, a i další odborníky. Myslím, že by měli mít právo a bylo by to důstojné, abychom takovýmto lidem neomezovali řečnický prostor, aby každý mohl ze svého pohledu tento váš návrh skutečně diskutovat.

A hlavně nás volilo víc než půl milionu občanů České republiky a my je zastupujeme, na rozdíl třeba od TOP 09 nebo Pirátů, kteří sice jsou tady ve vedení Sněmovny, ale mají mnohem menší poslanecké kluby, a ti nám chtějí tady omezovat, jak se máme vyjadřovat a čas. To je úplně neuvěřitelná arogance, to není vůbec možné. To by se mi nezdálo ani ve snu, že Pirát tady bude zdvihat ruku pro to - se 4 poslanci - a TOP 09, aby poslanecký klub, který volilo přes půl milionu voličů - abychom tady nemohli mluvit k zásadní věci.

Tak. Takže k bodu 22 novely. Vidím, že pan místopředseda je bedlivý. Takže k bodu 22 novely. Prodloužení účinnosti pandemického zákona, ano, o tom už jsem hovořil, že to považujeme za úplně nepřijatelné, že tam nebyla - že tam není ukončení té účinnosti. Pandemický zákon, coby předpis zásadním způsobem rozšiřující pravomoc vždy jediného správního úřadu přímo zasahovat do základních a jiných práv a svobod zaručených Listinou základních práv a svobod, byl přijímán na relativně krátkou dobu právě s ohledem na intenzitu, kterou narušuje běžné fungování demokratického právního státu. Jak už jsem říkal, došlo k tomu v době, kdy dle předkladatele akutně hrozilo přetížení nemocnic atd. Tak to byly ty důvody, proč to tady prosadilo hnutí ANO v minulém roce. My jsme byli proti, protože jsme říkali, že pakliže je tady nějaká opravdu extrémně krizová situace, tak od toho je tady institut nouzového stavu, ta situace tady ale není, anebo jsou tady běžné zákony na ochranu veřejného zdraví atp. A po roce účinnosti tohoto zákona, který prosadila tenkrát vláda Andreje Babiše, vloni, je situace zcela jiná. Ten zákon prosadili s platností na rok, do 28. února.

Onemocnění covid 19 dle všech odborných názorů nepředstavuje pro člověka zvýšenou hrozbu oproti jiným respiračním onemocněním. Nemocniční zařízení jsou volná. Takže tady zase vidíte, já vím, že už je tam nějaký ten pozměňovací návrh, že to má platit jako do listopadu, ale to vůbec není uspokojující, protože já se ptám, proč vůbec tady má být ten pandemický zákon v této novelizované formě, kde prostě překlápíte ustanovení nouzového stavu, aby jakoby to vypadalo, že neprosazujete totalitní nouzový stav v tom smyslu, že teď ten nouzový stav - vůbec přece tady nejsou podmínky pro nouzový stav. Jinak já nezpochybňuji, kdyby tady byl teroristický útok na Temelín třeba, tak pochopitelně to si asi zasluhuje nouzový stav, kdy je potřeba udělat okamžitě opatření na ochranu občanů, ale to není současný stav. Takže teď to prosazujete v okamžiku, kdy to skutečně vyznívá totalitně, že je to v podstatě jinak pojmenovaný nouzový stav. A dokonce bez omezení platnosti! Ano, na základě kritiky SPD jste tam podstrčili pozměňovací návrh, že snad ta platnost má být omezena do listopadu. Ale zase - to svědčí o tom, že jste to šili horkou jehlou a takto zásadní věci, kde omezujete práva a svobody občanů, prostě nemůžeme tlačit v té legislativní nouzi. Nebo vy, vy je nemůžete přece tlačit.

Předkladatel se ani nenamáhal vysvětlit, což je vláda, proč by mělo dojít k posunutí účinnosti tohoto právního předpisu, protože teď to platí do 28. února, a proč v současné době nepostačují standardní normy obsažené v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Ačkoliv je za dva roky pandemie onemocnění covid 19 dobře popsáno a naučili jsme s ním i žít, no - naučili jsme se s ním žít, to tady cituji institut těch právníků, já myslím, že jsme se nenaučili s tím úplně žít, rádi bychom se vraceli do normálního života. To není můj citát, to je citát právníků, tak dodnes není stanoven epidemický práh a další podmínky, za nichž se jeví jako nutnost zavést omezující protiepidemická opatření. Prodloužení pandemického zákona mělo být prostředkem ultima ratio, pandemický zákon se neměl stát součástí našeho právního řádu ani běžných životů. To je to, co je potřeba si uvědomit, že vy tady v podstatě v té legislativní nouzi tlačíte něco, co přece vůbec nemělo v českém právním řádu být od začátku. Vy děláte vlastně z toho, že si může nějaký ministr - v uvozovkách - ukázat prstem, když to zjednoduším, tak vy z toho děláte standard, že si ukáže prstem a bude omezovat ústavní práva a svobody občanů. Vy z toho děláte úplný standard! To vlastně znamená, když tento zákon si protlačíte, tak nad občany bude vlastně viset permanentní bič, kdy jim vlastně, přes to, že mají ústavně garantována práva a svobody, tak kdy jim vlastně vy jako vláda, zcela totalitně a diktátorsky najednou omezíte nějaká jejich práva. A samozřejmě já znovu zdůrazňuji, je to strašně citlivý moment, protože řadový, běžný občan nemá sílu ani peníze na to se soudit s vámi, soudit se se státem, že je něco špatně. Proto já tady biji na poplach a my jako SPD na to prostě ze všech sil tady upozorňujeme, že takhle to prostě nemůžete a nesmíte dělat, to je úplně jasné. To je prostě opravdu totalitní zvůle, co tady předvádíte.

A za zcela zásadní pak považujeme i naše výtky, čtu tu analýzu, a já s ní souhlasím, k původní verzi pandemického zákona, jak jsou uvedeny níže. Bohužel praktická zkušenost s tímto právním předpisem tyto naše výtky bezezbytku potvrdila. Takže když tedy souhrnně zhodnotíme ten pandemický zákon, tak za prvé, návrh zákona dle našeho názoru představuje zcela protiústavní zásah moci zákonodárné do moci výkonné, a to i dle stávající judikatury Ústavního soudu.

Návrh zákona opakovaně operuje s pojmem epidemie, ačkoliv chybí jeho zákonná či odborná definice. Naplnění podmínek zákona, čili to trvání či hrozba epidemie, tak nebude možné v praxi nikdy přezkoumávat. A tohle je také tedy důležitý moment, protože vlastně nemožnost přezkumu, když někoho omezíte na ústavních právech a svobodách, nějaké občany, to je tedy přeci šílená situace. To znamená, vy vlastně nedáváte možnost odvolání ani. Takže vy budete ničit životy jenom na základě nějakého rozhodnutí z centra a občané v podstatě... ani to nebude možno v praxi potom přezkoumat, což je tedy úplně šílené.

A já varuji opravdu před tímto, protože znova říkám - a směřuji to k vládním poslancům té vládní pětikoalice, také někdy nebudete třeba poslanci a můžete se dostat přesně do té situace, kdy se budete domáhat práva a nikdo vás nebude slyšet. A je potřeba na tohleto myslet. Protože to je takové to známé přísloví, z doby nástupu fašismu v Německu, byl nástup Hitlera, kdy to tam začínalo s tím zatýkáním, a ten citát, tuším, zní, že když si přišli pro Židy, tak nebylo nikoho, tak se jich nikdo nezastal, když si přišli pro komunisty a pro sociální demokraty, takhle to tam bylo vyjmenováno, a když si přišli potom pro toho člověka samotného, tak už nebyl nikdo, kdo by se ho zastal. To tedy je přesně ono, že tady někdo z těch vládních poslanců, nebo vy všichni těch 108, ztratilo pojem úplně o tom běžném životě. Že lidé prostě mají právo žít ty svoje normální životy, a naopak my bychom jim to měli garantovat a hlídat tady tu demokracii a svobodu.

Takže dál. Návrh zákona otvírá obrovský prostor pro vynucování při zásahu do integrity lidského těla a k zavádění experimentálních postupů v rámci výkonu státní moci, a to zcela v rozporu s obecními morálními a etickými zásadami, zakotvenými i v mezinárodních úmluvách, jimiž je Česká republika vázána. Například Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, což tady se jedná o tu Úmluvu o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Sb.

Co se týče dál tedy k těm obecným výtkám vůči tomu pandemickému zákonu, tak návrh zákona zcela ignoruje již existující právní instituty sloužící k ochraně veřejného zdraví, zejména tzv. pandemický plán, který např. existuje pro případy výskytu nových mutací chřipkových virů a který je opřen o odborné názory. Viz. k tomuto usnesení vlády č. 682 ze dne 14. 9. 2011. Přitom právě pandemický plán by měl být hlavním nástrojem státu v řešení jakékoliv epidemiologické situace. Přesto vláda do dnešního dne existující nástroj nevyužila. Je také otázkou, jestli ten pandemický plán vůbec byl vládou aktualizován, protože to bylo velkým tématem před dvěma roky nebo před rokem, že vlastně tehdejší ministr Adam Vojtěch v podstatě neaktualizoval. Ale tak jako tak, platí to, co jsem řekl.

Další konkrétní výtka. A znovu říkám pro pana předsedajícího, že se snažím zdůvodnit, proč by to nemělo být v legislativní nouzi. Takže další výtka. Návrh zákona dle našeho názoru nepřináší z pozitivního hlediska nic zásadně nového. Veškerá opatření lze řešit buď v rámci nouzového stavu, pakliže by tady skutečně byl takový stav, což tady ale není, nebo stavu nebezpečí, případně prostřednictvím opatření Ministerstva zdravotnictví dle zákona o ochraně veřejného zdraví či Krajských hygienických stanic. Znova připomínám, protože to tady, jsem zaznamenal, už nevím, kdo to byl, jsem byl v nějaké debatě a někdo z vládních poslanců tam říká, že oni na rozdíl od SPD chtějí chránit zdraví občanů, nebo takhle nějak to bylo. No prostě úplné nesmysly, zase lež na lež. Dokonce podlost na podlost, dokonce bych řekl. Argumentační vyprázdněnost.

A já jsem tam říkal, vždyť tady je zákon o ochraně veřejného zdraví, vždyť na základě toho se běžně řeší takovéto věci a odborně, tak proč tady dochází k tomu politickému ovlivňování? K tomu, aby politici direktivně určovali politicky, co mají lidé dělat a omezovali jim ústavní práva. Už v tento moment je přeci v principu nepřijatelný, dá se říct. To tady má projednávat Sněmovna, všechno řádně tady máme projednat a nikoliv legislativní nouze. Pojďme dál.

Namísto toho, aby návrh zákona směřoval k tomu, umožnit orgánům veřejné moci a složkám Integrovaného záchranného systému efektivní činnost při řešení krizových situací, představuje především nový represivní nástroj, umožňující zcela neadekvátně omezovat občanská práva a svobody orgány výkonné moci, a dokonce k takovému omezování zneužívá složky Integrovaného záchranného systému včetně armády a policie.

Další výtka - a tohleto je tedy, musím říct jako velkým problémem a už jsem na to poukazoval, i když jsem o tom hovořil v televizi Prima na toto téma, že návrh zákona zcela zásadním způsobem omezuje právo na náhradu škod, vzniklých v důsledku protiepidemických opatření, a to zejména osob z řad malých a středních podnikatelů. A naopak zvýhodňuje např. energetické, telekomunikační a podobně korporace. A prodlužuje dobu, v níž se poškozená osoba může náhrady domoci a zcela nesmyslně ztěžuje způsob uplatnění nároku na náhrady škody. Takže ta náhrada škody to je opravdu problém. Protože i ve světle toho, co jsem říkal, že např. ten zákon tady operuje s pojmem epidemie, ačkoliv chybí jeho zákonná odborná definice, takže to naplnění podmínek zákona trvání při rozvoji epidemie, nebude možné v praxi nikdy přezkoumávat, takže to je jedna věc.

A zároveň zákon omezuje právo na náhradu škod, zejména osob z řad malých a středních podnikatelů. To znamená v podstatě je to skutečně neuvěřitelná diktatura, už se opakuji, neuvěřitelná zvůle této vládní pětikoalice, že vlastně tady slušní pracující lidé, kteří se živí potřebou vydělávat, chodí do práce, tak v podstatě jim vláda přikáže, že nesmí podnikat, nesmí do práce na základě nejasných definicí a formulací, bez jakékoliv v podstatě odpovědnosti. No a když už někdo něco vymůže, nějakou náhradu škody, tak to si vlastně zaplatí sami ti pracující občané z daní, protože ten politik to ze své kapsy, ten který to rozhodl, to platit nebude, což je tedy opravdu šílený. To je šílený, to je šílený.

Tady by právě bylo vhodné, abychom prosadili zákon o přímé hmotné odpovědnosti politiků, a to by se mi moc líbilo a byl bych zvědavý, kolik poslanců vládní koalice, když to řeknu, v podstatě to zasadím do kontextu určitého, kolik poslanců vládní koalice by teď hlasovalo pro ten pandemický zákon, kdyby měli hmotnou odpovědnost. A já dám takový příklad, já vím, že to je těžko představitelné, ale pro politiky, protože v okamžiku, že třeba servírka nebo prodavač způsobí, liší se mu hotovost od tržby, hotovost od té tržby, kterou mají třeba v počítači, tak vedoucí chce už namístě v ten večer, aby doplatili ten rozdíl. Takový je reálný svět.

Ale tady v případě, že by tady vy si prohlasujete, vy si tady chcete prohlasovat ten pandemický zákon, v případě, že někomu způsobíte, tady omezujete právo na náhradu škody, stejně tu náhradu by zaplatil stát, já bych chtěl, abyste si ji zaplatili vy, kteří jste pro to hlasovali. A taky pakliže k tomu dojde, tak to budeme mediálně říkat, ať si to zaplatí ti, kteří pro to hlasovali. Proč to máme platit my ze svých daní? Občan SPD, když my s tím nesouhlasíme. Jo? Přitom SPD by to třeba radši by pomohl, třeba při přispěl své babičce, dědečkovi, dětem. Jo? Chodí do práce.

Samozřejmě ještě větším paradoxem je ohledně tohoto bodu, že vlastně tato současná vládní koalice, a teď mě nepřerušte, pane místopředsedo, protože se to bude týkat věci, vy jste odmítli náš návrh zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivým. Jo? Ten nám tady leží, ten zákon, zase znova jsme ho podali. A proč o tom mluvím? Protože vlastně ti takzvaně nepřizpůsobiví, což definice zní, že jsou to práceschopní lidé, kteří si dlouhodobě nehledají práci a zneužívají systém a jejich životním programem přestože jsou práce schopní, je být na sociálních dávkách, to je definice nepřizpůsobivého, práceschopní lidé, kteří dlouhodobě si nehledají práci, samozřejmě na krátkodobou nezaměstnanost má každý právo, ale pojďme k věci, tak vlastně ti jsou vysmátí, ti nepřizpůsobiví, protože v podstatě ti stejně do tý práce nejdou, takže oni jsou stejně doma, ale vy tady vlastně zákonem omezíte právo na náhradu škod právě těm pracujícím slušným, co chodí do práce, jo, a ještě si to zaplatí sami sobě potom, když vyhrajou potom zoufale nějaký soud po X letech. No, a politici jsou vysmátý, takže i z tohoto pohledu je to jako velká, je to prostě špatně pojato.

Pojďme dál. Znovu se vrátím k tomu tématu nebo k tomu, radši to tady opakovaně shrnu, aby se mi nestalo to, co s paní místopředsedkyní Kovářovou, že mi tady skočila do řeči, protože asi neposlouchala, že tady hovořím, proč nemá být v legislativní nouzi, to radši tady už zdůrazňuju každý dvě minuty, tři minuty, že tady vyjmenovávám body, že je tady tolik výtek a tolik problémů v tom vašem návrhu, že prostě to my nesouhlasíme s tím, aby to bylo v legislativní nouzi. Samozřejmě, nesouhlasíme se zákonem jako takovým, ale je ta diskuse, teď je otevřená rozprava nad tím, zdali jsou podmínky, nebo je to, má to být v legislativní nouzi nebo ne.

Pojďme dál. Návrh zákona otvírá prostor k omezování práva na ochranu osobních údajů a soukromí, když vkládá Ministerstvu zdravotnictví více pravomocí než mají v podobných případech orgány činné v trestním řízení.

Další bod. Návrh zákona je schválený bez rozsáhlejší odborné diskuse a může dle našeho názoru vést k paralýze činnosti Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu České republiky. No tak to je taky jako závažná věc, protože už vlastně na základě toho dosavadního, těch dosavadních opatření, tak víme, že je tady cca 30 rozsudků soudů, která rušila ta vládní opatření jako protizákonná, v některých případech i protiústavní. A to bylo zatím na základě jenom toho dosavadního pandemickýho zákona, který prosadila vláda Andreje Babiše, ano, spolu s hlasy té současné vládní pětikoalice. Jak jsem říkal, hnutí SPD bylo jediným poslaneckým klubem, který už před rokem hlasoval proti a ukázalo se, že to bylo správně. A nyní samozřejmě se ti občané podnikatelé se soudí a žádají ty náhrady škody na základě rozsudků těch soudů, které označily ty vládní opatření, mnohá ta vládní opatření, jako protizákonná, případně protiústavní.

A teď přesně, to je právě ta důležitá, tady to právě potřebuju dovysvětlit, proč to může vést k té paralýze činnosti Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, protože vy ještě mnohem širším způsobem vlastně překlápíte ty ustanovení, ta omezení opatření, aplikovatelná na občany z nouzového stavu, v podstatě cca 95 % jich tam překlápíte do toho zákona. To znamená pochopitelně, z logiky věci vyplývá, že když už teď byl Správní soud v podstatě zahlcen těmi desítkami žalob, tak co to způsobí teď? Zvláště ve světle toho, jak se tady snažím vysvětlit vám velmi podrobně, a já myslím, že si to zasluhuje, to omezování, vámi navrhované omezování ústavních práv a svobod, abysme se proti tomu vymezili opravdu důrazně a podrobně a věnovali tomu časový prostor, tak právě to může vést skutečně k paralýze Nejvyššího správního soudu a viníkem bude jenom ten váš paskvil, ten váš zákon, který je prostě paskvilem a je tady tolik právních výtek, že to jsem snad ani nikdy nezažil. Jo, zažil jsem tady, že tady bylo u některých zákonů stovky pozměňovacích návrhů, ale to byly třeba takové ty věcné technické zákony, stavební zákon, nebo tady snad bylo něco i ohledně životního prostředí atd., kde to opravdu byly různý parametry a různý tam to byly jako takový ty konkrétní věci, ty pozměňováky. Ale já jsem snad ještě nezažil, že by bylo tolik právních výtek a ústavněprávních výtek vůči nějakému zákonu. A to právě přesně otevírá ten prostor pro ty žaloby a pro ty oprávněné žaloby, samozřejmě.

A tady znova upozorňuji na to, že byste si to měli obrazně řečeno, já bych to chtěl doslova, zaplatit vy všichni, co pro ten zákon budete hlasovat až na základě toho občané začnou vyhrávat ty soudy. Samozřejmě, to tady budou zase všichni mlčet z tý vlastní koalice a nehlásit se k tomu, to už znám, ale to není fér samozřejmě, to je špatně.

Takže konkrétní závěry. Obecně k návrhu a k § 1 zákona. Návrh zákona reaguje pouze na jednu konkrétní situaci. Jeho hlavním účinkem je navíc vyhlášení nového typu takzvané krizové situace, a to takzvaného stavu pandemické pohotovosti. Návrh tedy nevytváří pouze nový právní krizový institut, ale přímo jej zavádí, de facto vyhlašuje. Takové řešení je potřeba odmítnout z mnoha důvodů. Návrhu chybí dostatek obecnosti, navíc jím dochází k zásadnímu zásahu moci zákonodárné do moci výkonné. Návrh presumuje existenci určité konkrétní situace. Epidemii onemocnění covid-19, způsobené novým koronavirem označovaným jako sars-cov-2 a s touto situací pak spojuje řadu omezujících dopadů do občanských práv a svobod, ačkoliv takový akt náleží spíše moci výkonné. Tím podstatně omezuje či zbavuje občany práva na přezkum, který by jim v jiných podobných situacích náležel. Takže o tom už jsem tady mluvil, takže ten váš pandemický zákon je samozřejmě pro občany mimořádně nebezpečný totalitní zákon, proti kterému se budou vlastně i ti občané velmi těžce bránit, ti postižení občané, kterým způsobíte ty škody, a to nejsou jenom materiální škody, to můžou být i vztahy, ohledně vztahů apod., že pochopitelně když někomu omezíte pohřeb či svatbu, tak to samozřejmě také omezuje ústavní práva občanů. O tom už jsem tady mluvil, nebudu se opakovat.

Ale spíš opakovaně se ptám jako vás, vládních poslanců, co vás k tomu vede, že takový šílený zákon vlastně navrhujete. Jak vás to vůbec mohlo napadnout přece tohleto? To je hrozný. To je hrozný. Já jsem si nikdy nemyslel, že tady budu sedět s většinou poslanců, který prosazujou totalitu vůči občanům. Tak, ono už ty náznaky tady byly, ale hned se vrátím, pane místopředsedo, k tématu, protože já se nestačím divit, když SPD, jak víte, je tady jedinou stranou, která prosazuje zákon o referendu a kvůli tomu nás tady poslanci vládní koalice označují jako nedemokratickou stranu, takže už jsem zvyklej, že se převrací demokracie a nedemokracie a tento pandemický zákon je toho důkazem.

Pane předsedo Výborný prostřednictvím předsedajícího, já vás znova upozorňuju, že člověk, co má přednostní právo, nemusí mluvit k věci. Já tady na základě své dobré vůle hovořím tady proč to je legislativní nouze.

Dobře, dobře. Děkuju. A já se snažím být dostatečně korektní, že určité politické odbočky, v tomto vystoupení se snažím držet toho, aby to mělo nějaký mantinel. Když se vám nelíbí, že je to dlouhé, to je vaše věc. Nemáte navrhovat takovéhle paskvily. (Potlesk z lavic SPD.)

Kdyby neměli právníci k tomuhletomu tolik výtek, tak tady přeci vůbec nemusím stát. A kdybyste vy sami nenavrhovali pozměňovací návrhy ke svému vlastnímu vládnímu návrhu, protože na základě tlaku SPD jste si uvědomili, že je tam spousta věcí špatně. Přeci to bych tady taky o tom nemusel mluvit, kdybyste sami nic nenavrhovali, tak já přeci nemám co komentovat. Tak to je úplně neuvěřitelné tohleto. Tak pojďme dál.

Uvedený názor, že tam prostě zbavuje váš návrh zákona podstatně omezuje či zbavuje občany práva na přezkum, tak potvrzuje například i ustanovení části deváté návrhu zákona o jeho účinnosti. Z ní vyplývá, že zákon má mít časově omezenou účinnost, a to do 28. 2. 2022. Toto omezení se však vztahuje pouze na ustanovení § 1 až 7 návrhu zákona. Řada dalších ustanovení má zůstat v účinnosti i nadále, včetně například omezení práva na náhradu škody a tak dále a tak podobně. Z toho lze dovodit, že Poslanecká sněmovna si zřejmě připravuje prostor - ale Poslaneckou sněmovnou se pochopitelně myslí ta vládní většina, ne SPD, my tady ten prostor nepřipravujeme - tady připravujete prostor pro vyhlášení dalšího stavu pandemické pohotovosti, k čemuž ovšem bude muset být přijat zákon. Již jen z tohoto hlediska lze návrh považovat z protiústavní - viz k tomu například nálezy Ústavního soudu spisová značka ÚS 24/04 či spisová značka ÚS 24/08.

Návrh zákona - ten váš návrh pandemického zákona - opakovaně spojuje různé důsledky s existencí nebo rizikem epidemie konkrétní nemoci, aniž by však existovala jakákoli závazná právní definice toho pojmu. O tom už jsem hovořil. Tady není právní definice epidemie. Takže v podstatě to nelze ani přezkoumat. A občané se ani nemůžou logicky bránit proti něčemu, co nemá právní definici, ale vy to tady zavádíte.

V souvislosti s dosavadními epidemiemi chřipky byl obecně nastaven princip, že za epidemii lze považovat stav - byl obecně nastaven ten princip - za epidemii lze považovat stav, kdy byl prokázán počet 1600 až 1800 nemocných osob na 100 000 obyvatel. Takového stavu Česká republika v souvislosti s onemocněním covid-19 dosud nedosáhla. Pro toto onemocnění navíc dodnes neexistuje žádné objektivní hodnocení pro určení, zda jeho rozšíření již dosáhlo hranice epidemie či pandemie. A předpoklad, že onemocnění covid-19 dosáhlo úrovně epidemie, je tak zcela subjektivní a nepřezkoumatelný - bez stanovení konkrétních parametrů, jako je tomu u jiných respiračních onemocnění. Upozorňujeme přitom, že v případě chřipky je pro označení osoby jako nemocné, použito standardních lékařských kritérií, jimiž jsou zejména subjektivní i objektivní příznaky nemoci. V případě onemocnění covid se za nemocné či nakažené často označují lidé s pouze pozitivním výsledkem dnes používaných test, často bez jakýchkoli příznaků.

Proč o tom hovořím? Teď tady nechci rozebírat tyhlety lékařské parametry, ale chci poukázat na tu jasnou logickou úvahu, že vy v pandemickém zákonu hovoříte o tom, že spojujete různé důsledky s epidemií, ale přitom vlastně jakým způsobem se to tedy má posoudit? Ale zároveň na základě toho chcete omezovat ústavní práva a svobody občanů. Takže už tento bod je taky potřeba podrobně diskutovat. A nelze to přece udělat tady a bum a legislativní nouze. Dnes prostě hotovo, vyřízeno a jdete domů. Proto o tom hovořím.

Návrh zákona zasahuje do velice zásadních sfér demokratického právního státu. Byl přitom přijat v takzvaném stavu legislativní nouze bez možnosti podrobného přezkumu jeho dopadů do nejvýznamnějších oblastí právního řádu a společenského života. No to je právě to, proč se to tady snažím vysvětlit taky, že tohleto by mělo být široce diskutované. A znova říkám, že SPD bude samozřejmě proti. Ale prostě odpovědně - odpovědně - by k tomu měla vládní pětikoalice přistoupit. A takovým způsobem se prostě takto zásadní omezování ústavního práva - to se přece vůbec nemůže projednávat tímto způsobem. Asi podle kritérií nové vládní pětikoalice ano. Ale to není normální.

Navíc k takovému postupu, co tady vládní koalice předkládá, aby to bylo v legislativní nouzi, navíc není důvod, když stávající právní předpisy poskytují dle našeho názoru i dle názoru odborníků v současné dané situaci dostatek možností řešení, ať již prostřednictvím takzvaných krizových opatření vlády či mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Navíc je otázkou - a to je přesně to, na co se tady ptají i právníci, a já s nimi souhlasím - zda Poslanecká sněmovna vůbec je oprávněná jednat o tomto v legislativní nouzi. Což už bych se ale vracel na začátek svého projevu, protože vy vlastně můžete v legislativní nouzi, lze projednat vládní návrh zákona pouze v případě - cituji - mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena zásadní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu, nebo když státu hrozí značné hospodářské škody. Ale to tady přeci teď není. To tady teď není. Takže vy vlastně v podstatě doslova zneužíváte paragraf jednacího řádu o legislativní nouzi. Vždyť to tady není přeci.

Znova říkám, okolní státy už uvažují o rozvolňování, některé dokonce ruší veškerá opatření, vrací se do normálních životů. A tady nejsou mimořádné okolnosti, kdy jsou základním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu, nebo když státu hrozí značné hospodářské škody. Proto jsem toto řekl hned úplně na úvod. Na úvod svého vystoupení jsem na to upozornil. Prostě není. A každý, kdo přeci chce zachovat právní stát a demokracii, tak se musí prostě postavit proti tomuhletomu hlasování v legislativní nouzi a proti tomu, abychom toto projednávali v legislativní nouzi, ať si myslí cokoli o tom zákonu.

Proto jsem vás chtěl znova vyzvat, abyste to stáhli, abyste to dneska stáhli, abyste ukončili to projednávání a ukončili zneužívání toho institutu legislativní nouze. Protože doufám, že slyšíme, ta věta je celkem krátká, že to opravdu přeci na první poslech i z hlediska právní analýzy, protože tady už mám právní analýzu, tak to nesplňuje. A teď si vezměte, až půjdou žaloby na tento váš pandemický zákon, tak si vezměte, co se stane, když vám ho soudy shodí. No to bude blamáž a ostuda. Takže i z tohoto pohledu by bylo dobré opravdu, abychom se shodli na tom, a znovu říkám, my to pochopíme, když to stáhnete a když samozřejmě přestanete tímto způsobem úplně nepochopitelně, nelogicky tady protlačovat zákon na omezení základních práv a svobod občanů, přestože to vůbec není dneska tématem, jako není to ve společnosti nic takového tady, žádná mimořádná situace není.

V této souvislosti je zcela nezbytné připomenout, že ačkoli vláda od března 2020 - to byla ještě vláda Andreje Babiše - spojila pojem nouzového stavu se zásahy do základních práv a svobod, chráněných Listinou základních práv a svobod a mezinárodními úmluvami, ve skutečnosti je toto spojení chybné. Vládě nic nebrání vyhlásit nouzový stav s územním omezením, vyhlásit jej bez zásahů do práv a svobod obyvatel pouze pro účely zajištění efektivnějšího postupu ze strany státu a podobně.

Teď k § 1 odst. 3 návrhu zákona. Opět další moment, který je prostě potřeba v klidu diskutovat, ne v legislativní nouzi. Je velmi pochybné, zda je vůbec možné zákonem upravovat způsob rozhodování Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, stanovený přímo v článku 39 Ústavy České republiky. Je třeba rovněž upozornit na zcela absurdní stav, který návrh zákon zavede, kdy pro předložení návrhu na zrušení stavu pandemické pohotovosti ze strany Poslanecké sněmovny je dle § 1 odstavce 3 návrhu zákona potřeba souhlasu alespoň 1/5 všech poslanců, tedy nejméně 40 poslankyň a poslanců. Pro zrušení či změnu celého zákona přitom dle článku 39 Ústavy postačí nadpoloviční většina všech přítomných poslanců, tedy nejméně 34 poslankyň a poslanců.

K § 2 - článek v zásadě kopíruje ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví s několika zásadními rozdíly. Umožňuje Ministerstvu zdravotnictví a krajským hygienickým stanicím nařizovat velmi obecná mimořádná opatření s celostátní působností, a to v řadě oblastí, kde to dosud i dle judikatury soudů bylo možné pouze formou krizového opatření během nouzového stavu vyhlašovaného na základě ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. A tohle je tedy mimořádně problematický moment, který v podstatě opravdu probíhá všemi diskusemi.

K omezování základních práv a svobod tak nově může docházet na základě tohoto vládního návrhu pandemického zákona opatřeními pouze na základě zákonného zmocnění, nikoliv zmocnění stanoveného v ústavním zákoně, bez existence nouzového stavu, což je situace, která je dle našeho názoru v rozporu s principy demokratického právního státu. No, a to je ta jedna vůbec z nejzásadnějších věcí, na kterou se my v SPD snažíme upozorňovat. To je přesně přece to, aby tady nemohlo dojít v České republice k totalitě, nějaké diktatuře, tak právě proto tady máme Ústavu, proto Ústavu taky nelze měnit prostou většinou, ale musí být 120 poslanců ve Sněmovny, 2/3 Senátu a není to tak jednoduché.

Právě proto, aby tady nepřišel nějaký diktátor nebo někdo, kdo má totalitní manýry, a nemohl jenom proto, že je zrovna u vlády, sáhnout na Ústavou garantovaná práva a svobody občanů. Proto ten institut toho nouzového stavu vychází z ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a jsou tam ty určité procedury, které ztěžují aplikovat tu zvůli, tu diktaturu nějakého politika nebo vlády. A to je přesně ten problém, a znovu to zdůrazním, už jsem tady o tom hovořil a tady to si zasluhuje to zdůraznit, že vy vlastně cca z 95 % překopírováváte opatření možná v rámci nouzového stavu do běžného zákona, který jste nazvali pandemický zákon, a rozšiřujete vlastně ten současný pandemický zákon, který tedy tady prosadil Andrej Babiš se svojí vládou za pomoci vašich hlasů, ale rozšiřujete ho úplně nepřijatelným způsobem. Tak on už ten zákon i samotný sám o sobě, jak jsem říkal, tak SPD bylo proti a bylo to pro nás nepřijatelné a čas nám dal za pravdu, samozřejmě, i ty soudy nám daly za pravdu, ty rozsudky soudů, desítky rozsudků už, ale to tady evidentně vlády vůbec nezajímá.

Takže to je ten moment, který je úplně klíčový a tady opravdu je, to je opravdu problém, že v legislativní nouzi chcete toto protlačovat. Protože přece buď jsou tady podmínky pro nouzový stav, a pak to má nějaké parametry tak, aby docházelo co nejméně, aby nemohla být zvůle k omezování ústavních práv a svobod občanů, a to už jsem tady jmenoval ty příklady, anebo tady není stav, který by vyžadoval nouzový stav, což je současný stav například, takže přece politik si nemůže dovolit, ani žádná vládní většina omezovat ústavní práva občanů jen tak šmahem. To se dělá v diktatuře. Ale přece já bych rád žil v demokratické společnosti a jsem zastáncem demokratické společnosti.

A to je opravdu, tohle je tedy úplně jeden z klíčových momentů, který podle mě v podstatě nejvíc vadí asi občanům principiálně (nesrozumitelné) toho zákona. A jak jsem říkal, tak předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová z TOP 09 to dokonce předevčírem, v neděli potvrdila v Partii na Primě, že aby vláda nezaváděla nouzový stav, tak jakoby chtějí dělat pandemický zákon, kterým ale mohou omezit lidi stejně jako v nouzovém stavu. No, to je přeci úplně nepřijatelná úvaha tohle. Tak buď to tak je, nebo není. Ale není nic mezi tím, že můžete omezovat ústavní práva a svobody občanů zaručená Ústavou, aby mohli normálně žít v České republice, jakoby, že se schováte pod pláštíkem běžného zákona a budete omezovat ty stejné svobody, které jsou možné jenom v rámci ústavního zákona. No, to je šílené. To je šílené. Já jsem tedy nikdy nečekal, že se ve Sněmovně dožiji - nebo v Parlamentu, protože já jsem byl i senátor rok - vůbec takového otřesného momentu.

K § 2 odstavec 2 - zde jsou uvedena opatření, která mohou uvedené orgány vydávat. Jen příkladmo, uvádíme několik výhrad k nim. Písmeno B - výslovně rozšiřuje okruh omezení, která smí uvedené orgány zavádět, ačkoliv dosud bylo toto oprávnění předmětem diskusí. Návrh zákona tedy zásadním způsobem - ten návrh toho vládního pandemického zákona - pravomoci orgánů ochrany veřejného zdraví, ačkoliv cíle vyplývající z návrhu zákona lze realizovat jinou ústavně konformnější a pro občanské svobody šetrnější formou. Tak o tom už jsem tady hovořil.

Písmeno C - jde o zcela absurdní diskriminační ustanovení, které z celkového výseku podnikatelských činností výslovně a bez jakéhokoliv vědeckého argumentu reguluje konkrétní oblasti. A tohle je tedy mimořádně zajímavý moment, který zasluhuje pozornost. Takže vy chcete regulovat konkrétní oblasti vybrané výslovně, aniž je to jakkoliv vlastně vědecky zdůvodněno, proč zrovna jenom tyto oblasti - holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry nebo solária, poskytování kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb nebo provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže.

Může někdo tedy vědecky zargumentovat, proč pouze tyto a ne jiné, nebo proč tyto a proč ne další? Samozřejmě my jsme proti tomu, to bych chtěl zdůraznit, ale tady jenom říkám, proč jste se rozhodli šikanovat a perzekvovat explicitně holičství, majitele a pracovníky holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských, regeneračních, rekondičních služeb nebo provozování živností, při nichž je porušována integrita kůže? Proč jste se rozhodli perzekvovat a poškozovat zrovna explicitně tyto živnosti? To by mě zajímalo.

Protože jakýkoliv vědecký argument pro toto prostě není, proč zrovna tyto a ne jiné. Samozřejmě z našeho pohledu nejlépe žádné, aby to omezování nebylo. Ale to je také šílené úplně, že vy si totalitně ukážete už předem na nějaké skupiny a ty se teď budou klepat a třást, kdy a jak na ně přijde zase pohroma, přestože třeba investují do svého malého holičství nebo jsou to živnostníci a podobně a co s nimi zase bude. A opět je to ve světle toho, že se tady domáháme například odpovědí, jak to bude s těmi kompenzačními programy, ke kterým prostě vláda usilovně mlčí a nedává odpovědi zoufalým podnikatelům a živnostníků, co tedy bude a co tedy není.

Takže už ve světle téhle neschopnosti už tady biji na poplach, protože vy jste si vzali na paškál už tady konkrétní tisíce lidí, minimálně, potažmo jejich klientů tedy, v tom případě a tak to už jsou tím pádem miliony, protože každý se musí jít ostříhat, tak prostě to není jen tak, že takhle si tam jen tak vyjmenujete seznam. Právní předpis, zejména pak zákon, by měl obsahovat co nejobecnější úpravu. A v tomto případě jde tedy opět o případ právního aktu, který se spíše podobá individuálnímu aktu či opatření obecné povahy.

Písmeno D. Jde o stejnou situaci, tentokrát diskriminující provozovatele koupališť a saun. Takže se znovu taky ptám, kde je nějaký vědecký argument, že koupaliště - to nikdo neví. Ale omezovat explicitně, to ano. Písmeno I. Zejména poslední část věty opakuje stejnou chybu, která byla soudy v minulosti vyčítána. Ustanovení § 69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví, jež bylo v posledním roce opakovaně zneužíváno pro svou obecnost. Ale to přeci tady řešily soudy, to jsme řešili už tady před dvěma roky. To je přeci ta formulace "a další protiepidemická opatření". S tím měla přesně přeci vláda problém před těmi téměř dvěma roky. Kdy v podstatě bez - a právě to ty soudy rozporovaly přeci, že jo. Vyčítaly to, že vlastně vláda pod větu "a další protiepidemická opatření" schovala v podstatě úplně všechno možné. Ale to prostě není možné takhle dělat, protože je tady přesně ten rozpor s tím, s tou ústavou, kdy lidé mají právo pracovat, podnikat, společensky žít, soukromý společenský život, vzdělávat se a nelze prostě jen tak na základě zvůle někoho si ukázat a najednou pod tyto a další protiepidemická opatření schovat něco, co se zrovna někomu líbí a vlastně ti lidé na to potom doplácí.

Takže formulace "a další protiepidemická opatření", to je citát té formulace, bez jakéhokoli omezení či upřesnění tak fakticky činí ostatní ustanovení zbytečnými, neboť pod něj lze subsumovat téměř vše. A to je opravdu taky neuvěřitelný problém a je to neuvěřitelně taková totalitní diktátorská praktika vůči občanům. Co k tomu říct? To slovo tady opakuji pořád, že je to děsivé.

Ministerstvo zdravotnictví či krajské hygienické stanice mohou dle tohoto zákona, který navrhuje vládní pětikoalice, vydat de facto jakýkoli příkaz dle tohoto ustanovení, aniž by přitom musely a mohly prokázat, že jsou naplněny podmínky pro jeho vydání. Samozřejmě zejména s ohledem na absenci definice pojmu epidemie.

Písmeno M. Možnost přikázat testování zaměstnanců a jiných pracovníků na přítomnost onemocnění covid-19 je zcela bezprecedentním zásahem do práva na práci, ochranu lidské integrity, ochranu soukromí a osobních údajů a podobně. Zákonodárce ve stavu legislativní nouze dále ani nemohl dohlédnout důsledků, jaké toto ustanovení může mít na pracovněprávní vztahy vliv. Tak zákonodárce, tím myslíme vládní pětikoalici. Uvedené ustanovení navíc naráží na dva zcela zásadní věcné problémy. Neznáme jediný vědecký důkaz o tom, že by jakékoliv testování bezpříznakových osob mohlo mít jakýkoliv vliv na vznik a šíření či likvidaci epidemie covid. Na českém trhu dle našeho názoru neexistují - nevíme o nich ani v celosvětovém měřítku - techniky testování, jež lze provádět neodbornými osobami, které ověřují přítomnost onemocnění covid.

Dále pojďme k § 3. Já si myslím, že tady musím znovu zdůraznit, protože se změnil mezi tím pan předsedající, že tady zdůvodňuji, proč by to nemělo být v té legislativní nouzi, to je ta diskuse. Já myslím, že těch důvodů je tak strašně moc, že opravdu znovu vyzývám vládní pětikoalici v čele s premiérem Petrem Fialou, abyste stáhli tenhleten návrh zákona. Abyste ho stáhli a netlačili to tady v legislativní nouzi, protože to je úplně šílený, šílený, vůbec nepřijatelný, i v této situaci nepřijatelný zásah na omezování ústavních práv a svobod občanů. Není tady žádná situace a znovu to zdůrazňuji, která by kdy by v České republice byly mimořádné okolnosti, které jsou zásadním způsobem, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnosti státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. To je ta definice toho, kdy může vláda navrhnout něco v legislativní nouzi. A to tady není. Naopak, opatření se rozvolňují a vy tady navrhujete naopak další a maximálně široké omezování lidí.

A znovu bych chtěl zdůraznit, že ten váš argument, abyste byli připraveni na podzim pro to, ať vám tady dáme bianko šek na omezování ústavních práv a vy jste obešli Ústavu, obešli jste případný nouzový stav, no tak to opravdu může napadnout jenom diktátora. Jenom totalitně smýšlející lidi. Kterým je vlastní omezovat občany, kteří je platí. No a ten argument je chybný, protože právě proto, že to navrhujete v legislativní nouzi, tak tím sami sebe usvědčujete, už jsem to říkal, že si to klidně můžete tady podat v srpnu. Když říkáte, že co bude na podzim. Otázkou je, jestli vláda bude taková ještě na podzim. Já si přeju, aby ne, abyste se rozpadli, samozřejmě, abyste tady už nebyli.Ale to samozřejmě je jiná debata. Ale to je legitimní. To je legitimní politický přístup, protože je tady politická soutěž. Kdyby ministr Rakušan nezneužíval ministerstvo teď tím, že tady říká o SPD, že říkáme dezinformace a pak z toho vyplynulo, že jim klesají preference už kvůli těm skandálům. A pak z toho vyplynulo, že ta dezinformace je, že říkáme, aby vláda, paní Černochová s panem Lipavským, aby nezatahovali Českou republiku do války na Ukrajině tím, že tam zvažují vyslání vojáků a vysílají tam munici. Takže my jsme řekli pravdu a on zneužívá ministerstvo zoufale už proti SPD, proti pravdě, protože sám má máslo na hlavě a ještě nevysvětlil financování STANu z neprůhledných zdrojů.

Tak, další argumenty. Takže vy už jste dokonce už někteří ministři už dokonce až takhle spadli prostě na dno, že už zneužívají i ministerstvo dokonce proti politické konkurenci. Ale my chceme, aby byla ta politická soutěž férová. Abychom si tady diskutovali a argumentovali vzájemně a využívali zákon o jednacím řádu demokraticky.

Takže paragraf 3.3. Jistě by bylo možné za pozitivní vnímat nutnost uvádět v opatřeních odůvodnění se stanoveným obsahem. Tuto povinnost však v sobě zahrnuje již i současné znění zákona o ochraně veřejného zdraví. A to minimálně na úrovni ustálené judikatury soudu. Nejde tedy o novinku, ale o výslovné zakotvení toho, co již v právním řádu zavedeno je. No jo, jenže tady to má určitý, tady je problém. Je to sice hezké, že to tam napíšete, ale tady už jsou vůbec, ten zákon jako takový už je problém, takže tady už se věnuji trošku detailům, se tady věnujeme, ale ono totiž, když vy ten zákon napíšete takovýmto, je to takový paskvil, který už sami sobě předkládáte tady pozměňovací návrhy vládní poslanci do toho vládního návrhu, což je úplně směšné, tak sami sobě přiznáváte, že tady předkládáte úplně paskvil. A že je to špatně. Tak samozřejmě je problém, že když ten zákon je špatně napsaný a omezujete něco, co se omezovat nemá, tak to samozřejmě logicky nemůžete ani vysvětlit. Takže to jste si tady jakoby tam dopsali, ale v podstatě ten výsledek je špatný stejně tak úplně, protože nelze vysvětlit něco, co vysvětit nelze logicky. Takže to je ten problém.

Paragraf 6. Ve spojení s širokým rozsahem mimořádných opatření, jež návrh zákona předpokládá, může možnost zapojit do jejich realizace složky integrovaného záchranného systému představovat v praxi podstatné rozšíření pravomocí Ministerstva zdravotnictví. Nejde přitom zjevně jen o základní složky IZS. Takže to je takový spíš odbornější ještě, taková připomínka. V § 9 Vládní návrh zákona zcela bezprecedentně omezuje nárok na náhradu škody vzniklé právnickým i fyzickým osobám ve stavu pandemické pohotovosti. Vztahuje se přitom nejen na škody vzniklé v důsledku opatření vydaných dle tohoto návrhu zákona, ale rovněž na škody vzniklé v důsledku opatření dle § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví. A to bez ohledu na to, zda byla vydána během nouzového stavu nebo mimo něj.

Je nutné zdůraznit, že se v současnosti převažující část odborné právní veřejnosti přiklání k názoru, že náhrada škody, kterou přiznává ustanovení § 36 krizového zákona, se v dobách nouzového stavu vztahuje i na škodu způsobenou opatřeními dle zákona o ochraně veřejného zdraví. Přijetím tohoto návrhu zákona tak tedy dojde nikoliv k zavedení možnosti náhrady škody se domáhat, ale k jejímu zcela zásadnímu omezení. Omezení spočívají zejména v následujícím. Z náhrady je vyloučen ušlý zisk. To ve vztahu k podnikatelům znamená, že budou mít možnost na náhradu pouze svých nákladů. Přitom právě zisk představuje pro podnikatele jejich příjem, protože náklady jsou, nula k nule pojde. To znamená, že návrh zákona zbavuje podnikatele nároku na příjem a ponechává je tak plně v režimu státní pomoci.

A já si myslím, že tady u toho je potřeba se opravdu chvíli zastavit, protože vy jako vláda, vládní pětikoalice ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Piráti chcete vlastně direktivně v rozporu s Ústavou, protože právo podnikat je dokonce v Ústavě, je napsáno, že občané mají právo podnikat, to je přímo v Základní listině práv a svobod, která je součástí Ústavy, takže vy je chcete omezit na základě běžného zákona, což je v rozporu s Ústavou, ale zároveň je zbavujete nároku na příjem, protože z náhrady je vyloučen ušlý zisk. A v podstatě podnikatelé, vy jim pokryjete třeba nájem. Ale z čeho tedy mají oni žít, ti živnostníci a ti podnikatelé? Takže vy v podstatě protiústavně omezíte lidem pracovat, ale zároveň je plně odkážete na státní pomoc, která, jak víme, ani na opakované dotazy tady noví ministři nedokážou odpovědět, co s těmi kompenzacemi vlastně bude. S těmi, co už byly tedy mimochodem slíbené. Takže to... Jasně, kdyby tady byla nějaká schopná vláda, která je schopná říct, ano, když je A, B. Ale u vás se zatím ukazuje neschopnost, to znamená v podstatě tady občané nic dobrého očekávat nemohou.

A znovu se vrátím k té pointě, že tady vaším jediným tématem v lednu je, celé vaší vládní pětikoalice, je pandemický zákon, korespondenční volba a soutěž o národního ptáka místo abyste přišli s řešeními zdražování energií a potravin občanům, jako to dělá polská a maďarská vláda, která už konkrétní řešení prosazuje. Takže tady od vás opravdu nemůže pracující člověk v podstatě nic dobrého v tuhle chvíli čekat.

A co se týče, o jakých nákladech vlastně mluvím. Protože jak jsem říkal, vlastně na základě vašeho návrhu zákona vyplývá, že podnikatelé budou mít možnost pouze na náhradu svých nákladů. To znamená, přijdou vlastně o jakýkoliv příjem. Protože část toho zisku je pro ně logicky příjmem. Takže takové náklady pak lze s určitým zjednodušením rozdělit takto: náklady na mzdy, ano, s tím lze souhlasit s ohledem na ochranu zaměstnanců, náklady na energie, služby operátorů a podobně. To v zásadě znamená, že návrh zákona neumožňuje podnikatelům náhrady škody v podobě ušlého zisku. Současně však garantuje příjmy energetických, telekomunikačních a podobně společností. Přitom jejich ceny v době zisku jistě zahrnují další náklady. V sobě zisk jistě zahrnují i další náklady, které v sobě často zahrnují opět zisk třetích osob.

A z náhrady jsou vyloučeny náklady na protiepidemické prostředky. Zcela nepochopitelně nemají právnické ani fyzické osoby nárok na kompenzaci nákladů vzniklých v souvislosti s pořízením nebo používáním ochranných, mycích, čistících nebo dezinfekčních prostředků, ačkoliv právě jejich používání může být na základě návrhů zákona přikázáno. Takže v tomto směru jde tedy rovněž o zcela zásadní omezení náhrady škody oproti současnému stavu. A my v SPD jasně říkáme, že pakliže stát něco povinně nakáže, tak to přece musí taky těm občanům a firmám hradit, když to povinně nakáže. Protože ti občané pak nemají volbu. To je prostě úplně jasné. Takže podívejte se, jak je ten váš zákon, prostě jak je špatně napsaný. Já už to slovo paskvil tady nebudu opakovat.

V § 9 odstavec 3. Toto ustanovení upřesňuje postup, jímž se má poškozená osoba náhrady domáhat. Tento postup výrazně překračuje dosavadní požadavky právních předpisů a ztěžuje tak poškozeným náhrady škody se účinně domoci. Za zcela absurdní považujeme zejména povinnost uvádět, cituji: počátek plynutí doby, ve které právo zaniká. Jak může laik tuto skutečnost zjistit a co to vlastně znamená?

V § 9 odstavec 4: Ve spojení s odstavcem 3 ukládá poškozenému prokázat, že vzniku nebylo možné předejít ani zabránit. Ale jak má poškozený takovou skutečnost prokazovat? Škoda se navíc snižuje kromě jiného též o návratnou finanční výpomoc. To tedy znamená, že ačkoliv je osoba povinna v budoucnu výpomoc vrátit, na náhradu škody tímto způsobenou nárok nemá. Takže vidíte, jakým způsobem je ten návrh zákona úplně nepromyšlený. No hlavně je problém v tom a na to tady znovu chci upozornit, že může způsobit skutečně fatální škody našim občanům. Fatální, nevratné škody našim pracujícím a vůbec slušným občanům. Těm nepřizpůsobivým nezpůsobí nic, protože ti mají ty dávky. Těm tak zvaným nepřizpůsobivým. Takže vláda tady cíleně, já vůbec nechápu, co to do té vlády vjelo, že takhle chtějí prostě poškozovat, nejasnými pravidly a těmito omezeními, slušné lidi.

V § 10. A znovu říkám, že mluvím tady v diskusi k bodu, proč to nemá být v legislativní nouzi. Já vím, že vládní poslanci, že je asi těmi argumenty nepřesvědčíme. Ale aspoň to doufám slyší veřejnost. A dají nám za pravdu, že prostě zákon takto omezující základní práva a svobody občanů v čase, kdy to není vůbec potřeba, a vláda to tady prosazuje, že je tam u toho prostě tolik právních výtek, že dokonce to tady musím vysvětlovat tři hodiny, že prostě to přece nejde, abychom to tady, abyste to tlačili v legislativní nouzi. A znovu vás vyzývám, abyste to stáhli. Můžete to udělat. Stáhněte, prosím vás, ten zákon, teď ho prosím stáhněte. Stáhněte tuhletu mimořádnou schůzi, hlasujte prostě, můžeme to udělat jednoduše, teď se bude hlasovat o tom, nebo bude se hlasovat za nějaký čas o tom, až tady vystoupí další diskutující, zdali souhlasíte, aby to bylo v legislativní nouzi. Můžete hlasovat NE, i vládní poslanci, stačí jeden tisk tlačítka. Jeden tisk. Jeden stisk vám stačí, aby to nebylo v legislativní nouzi. A zároveň když se bude schvalovat program této schůze, tak případně stačí a je to na vás, zmáčknout NE, neschvalujeme program této schůze. A zcela elegantně tuto schůzi ukončíme, zcela elegantně ukončíme tuto schůzi a vy prostě přijdete s vašim návrhem. Ano, vy si můžete navrhnout co chcete, my taky. Otázkou je, jestli se to projedná. Vy máte většinu. Tak máte prostě přijít s tím návrhem, máte přijít prostě normálním procesem a aby to tady bylo prostě široce diskutované. Opravdu je otázkou, proč to takhle tlačíte za každou cenu. Když tady máme zákony na to, jak se postarat o občany, zákon o ochraně veřejného zdraví, takže ani nemusí mít obavu, že tady osmadvacátého něco skončí a my se obejdeme bez toho totalitního pandemického zákona.

Takže teď jsem vám tady konkrétně navrhl, jaký by byl optimální postup, to znamená hlasování o legislativní nouzi, zmáčknete NE. Samozřejmě nemůžu vám tady přikazovat, jenom vám doporučuji, abyste se potom v médiích nebo někde nevymlouvali, že to nejde, že už to tady je ta mimořádná schůze, takže s tím nelze nic dělat. Ne. Dvojí stisknutí tlačítka stačí.

To znamená, proti legislativní nouzi, tím ovšem to nebude v legislativní nouzi, no a zároveň tím by bylo optimální ukončit i tu schůzi, protože pak to nemá smysl, a u programu schůze zmáčkněte ne, neschvalujete program schůze, tak jako to udělá SPD. A máme to dneska vyřízeno, hotovo - vyřízeno. Ale tím pro vás samozřejmě nic nemusí končit, protože vy si navrhnete ten zákon standardním procesem, standardním způsobem si ho vložíte a stejně si to tady na program zase dáte, ale ten proces bude minimálně už jiný, i veřejnost se bude moci zapojit do diskuse, i odborníci se budou moci zapojit do diskuse a já si myslím, že tu diskusi demokratickou si to zasluhuje. A samozřejmě my jsme proti tomu zákonu, to už říkám předem. Ale minimálně vidím, že ten časový prostor byste i rádi získali, cítím, někteří tedy z vás, aspoň pár z vás, protože tím, že tam dávají ke svému vlastnímu vládnímu návrhu vládní poslanci pozměňovací návrhy, čímž už vlastně uznávají, že ten návrh je špatně napsaný, a o překot se tam má dát dokonce velký pozměňovák teď, čímž zase řadu omezení chtějí škrtnout, už se v tom nikdo nevyzná, v podstatě není ani prostor si to podrobně prostudovat a prodiskutovat i s odborníky, i by se to správně mělo diskutovat i s těmi profesními organizacemi, kterých se to týká. A vy se tady dotýkáte - vy tady chcete omezovat i holiče, kadeřníky, bazény, koupaliště, nikdo to s nimi nediskutuje, ti lidi jsou zoufalí, píšou nám. Takže mělo by to mít normální průběh. A to by bylo aspoň férové. Takhle dobře, máte stoosmičku, ale to by byl normální férový přístup. A to samozřejmě když přihlédnu k závažnosti těch omezení, co tam dáváte v rozporu s ústavou, tak samozřejmě by to bylo i adekvátní to dneska stáhnout. Dvě stisknutí tlačítka a je to hotovo. Je to hotovo a nemusíme se tady zbytečně potom přesvědčovat a měli bychom to vyřízeno. Tak já to za zbytečné nepovažuji vás tady přesvědčovat, je to můj úkol a já bráním našeho voliče a svobodu a demokracii ze všech sil a budu to dělat i do budoucna. Ale myslím si, že bychom si mohli tuhle věc i vzájemně uvědomit.

Co se týče dalšího paragrafu, který taky je problém, tak je to § 9 odst. 4, kdy... Tak o tom už jsem hovořil, to je o té návratné finanční pomoci.

Takže § 10. Návrh zákona zavádí v některých případech až drakonické sankce pro případ nedodržení mimořádných opatření. Ano, a toto taky bylo diskutováno. Tady to taky bylo diskutováno, je potřeba to říct nahlas. Lze tak například uložit za porušení - takže vláda, vláda chce uložit, abychom to řekli adresně. Takže vláda Petra Fialy chce uložit za porušení toho, když protiústavně omezí ústavou garantovaná práva a svobody občanů, tak za porušení podmínek provozu hromadných prostředků, omezení činnosti obchodů či služeb, podmínek konání akcí, za porušení povinnosti nosit ochranné či užívat mycí, čistící, dezinfekční prostředky apod., v tomto konkrétním případě pouze při poskytování zdravotních či sociálních služeb, tak vláda chce uložit pokutu až tři miliony korun. Tři miliony korun u právnických osob a OSVČ a milion korun u fyzických osob nepodnikatelů. Ano, jsem zase slyšel, že to zase chtějí snižovat, protože tady SPD vytváří tlak spolu s občany, protože se vláda zbláznila úplně. Tři miliony. Tři miliony pracujícím lidem. Tři miliony lidem, co chodí do práce. Jim chtěj lípnout za to, když jim vláda protiústavně omezí podnikání, že nebude moct třeba kadeřnice jít do práce. Kadeřnice nebude moct jít do práce, potřebuje si vydělat, má rodinu, kdyby ji neměla, tak potřebuje prostě mít peníze, tak chce jít do práce, a vy normálně třeba kadeřnici, paní, která stříhá lidi, pracuje od rána do večera na nohou, tak vy za to, že vy jí protiústavně nadiktujete omezení obchodu či služeb, že nemůže chodit do práce, tak ještě chcete živnostníkovi - živnostnici udělit až tři miliony pokuty. Já myslím, že jste se úplně zbláznili normálně v tý svý aroganci. Jako jste normální, vládní koalice? Pracujícímu člověku, živnostníkovi, kterému omezíte služby, chcete vyhrožovat třímilionovou pokutou? No to je úplně neuvěřitelný. Tak to je šílený, musím říct.

A u fyzických osob nepodnikatelů milion korun pokuta! Já bych chtěl vysvětlit, co to znamená, že chcete dát až milion pokutu, milion korun pokutu, fyzickým osobám nepodnikatelům. Těm podnikatelům, to už jsem vysvětlil na příkladu živnostníků. Takže třeba důchodkyni babičce, důchodci, který nebude mít například roušku nebo si neumyje ruce dezinfekčním prostředkem, když to zjednoduším, ale to nemusím zjednodušovat, to je váš paragraf, proto my to tady rozporujeme, že to máte špatně napsaný a že je to celý paskvil, tak vy chcete důchodci dát pokutu milion korun až, vyhrožujete... Kde na to má vzít? Milion pokut dát například seniorovi nebo seniorce, třeba osmdesátiletému důchodci za to, že si nevezme v tu danou chvíli roušku nebo nepoužije dezinfekční prostředek? Vy jste blázni. Vy jste se zbláznili. Nezlobte se na mě. Já myslím, že to není výraz v rozporu s jednacím řádem Sněmovny, není vulgární. (Někdo zleva: Není.) Jo, tady i lékaři volají, že blázen není nic vulgárního. Takže to je neuvěřitelný. A tady mi dovolte, pane předsedající, trošku se zamyslet a udělat si takovou řečnickou pauzu malinko, ale pár sekund, aby byl dostatečný prostor, abychom se všichni zamysleli, co tady navrhuje tahleta vládní pětikoalice. Milion pokutu fyzickým osobám nepodnikatelům, to je třeba zdravotně postižený člověk. Ale kdokoli, i kdyby pracující člověk. Milion korun? A tři miliony korun paní nějaké živnostnici nebo pánovi, který se potřebuje živit a jít do práce? Vy jste šílenci. To je šílená vláda tohle.

Ano, slyšel jsem, že právě, jak jsem říkal, zase zvažujete nějaké snížení. Pravda, tyto pokuty prosazovala i minulá vláda Andreje Babiše. To je pravda, to si zase řekněme. My jsme hlasovali proti. SPD bylo proti, protože takovéhle drakonické pokuty, to se zase někdo úplně zbláznil. No tak my víme kdo, o tom mluvíme, je to vládní pětikoalice. Hrozný, hrozný, hrozný.

Musím tedy říci, že - a tady zároveň upozorňuji, jak jsem už říkal, že návrh zákona současně znemožňuje náklady na pořízení respirátorů, roušek, dezinfekcí apod. uplatnit jako škodu. To znamená, vy jste dostali úplně do klinče, úplně jste dostali do klinče slušný pracující lidi. Ale i ty nepracující samozřejmě v tom smyslu, že jsou to třeba důchodci nebo zdravotně postižení lidé, nemluvím o těch nepřizpůsobivých, těm naopak pomáháte.

§ 12. Rozhodnutí o některých přestupcích má být zapsáno do rejstříku trestů. No tak to je teda další síla. V takovém případě by pak pachatel takového přestupku nebyl považován za osobu bezúhonnou pro účely jiných řízení apod. Takže vy dokonce - no to je fakt neuvěřitelný ten váš pandemický zákon - takže rozhodnutí o některých přestupcích, které vy tady protiústavně navrhnete, omezíte občany v jejich základních lidských právech, tak dokonce chcete, aby tahleta covid šikana, která vůbec není teďka na místě, ani předtím teda nebyla na místě tímto způsobem, co to bylo prováděno, ano, ochrana zdraví občanů ano, ale ta plošná opatření - ostatně soudy nám daly za pravdu, nebudu nosit dříví do lesa, jsou tady desítky rozsudků soudů, které to rušily jako protiústavní, protizákonné.

A na tom, že je potřeba chránit občany a chránit jejich zdraví, a my říkáme zacílit na ochranu ohrožených skupin, se všichni shodujeme. Všichni chceme chránit zdraví občanů, ale máme na to jiné názory, jakým způsobem to přesně provádět.

Takže to rozhodnutí o některých přestupcích je neuvěřitelné, protože vy chcete zapisovat do Rejstříku trestů, udělat trestané osoby z těch, kteří - a už ty osoby nebudou bezúhonné - nebudou postupovat podle vašich příkazů a pandemického zákona. Taková úprava je pochopitelně z našeho pohledu, ale i z pohledu právníků, zcela nepřiměřená.

K § 13. Návrh zákona převádí věcnou příslušnost, pravomoc k rozhodování o zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, a to i těch vydaných na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, z krajských soudů na Nejvyšší správní soud. Návrh rovněž znemožňuje podat ve věci kasační stížnost, tedy zavádí jednoinstanční řízení. Tento v praxi zcela neověřený model - podobná řízení jsou známa jen ve výjimečných situacích, jakými jsou některé spory ve věcech volebních či ve věcech týkajících se činnosti politických stran či hnutí - dle našeho názoru může vést k zahlcení Nejvyššího správního soudu a rovněž tak Ústavního soudu, neboť jedinou možnou obranou proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zůstane zcela mimořádný institut ústavních stížností, který bude ještě více nadužíván, než jak je tomu nyní.

Krátce řečeno vy to vlastně v tom zákoně formulujete tak, že je to obšancované drakonickými pokutami, obšancované tím, že budou mít záznam v Rejstříku trestů. No, to je neskutečné, co vy tady zavádíte. A zároveň aby nebylo možno podat ani kasační stížnost a podobně, abyste omezovali dokonce i tu možnost se vlastně soudně ohradit. Problém je, že samozřejmě to zahlcení Nejvyššího správního soudu tady hrozí. Už jsem o tom hovořil. Protože těch právních výhrad proti vašemu zákonu - a teď vidíte, že se celou dobu věnuji ne nějakým politickým výhradám, ale to jsem tady taky říkal, to je to, že my chceme svobodu a demokracii a vy ji naopak chcete osekávat - to je samozřejmě náš politický názor, SPD, vy máte zase jiný politický názor. Máte to tak obšancované, já vůbec nechápu, jak ministr zdravotnictví Válek spolu s vládou můžou vůbec takovýhle zákon na vládě hlasovat. Jak tohle můžou vůbec dělat? Vy tady tím úplně ztrácíte čas. To znamená, že vy dokonce chcete šikanovat a perzekuovat ty občany tak, aby už neměli skoro žádné odvolání.

Takže na základě právě toho vašeho vágního zákona se to samozřejmě úplně nabízí. Znovu říkám, když na základě dosavadního pandemického zákona, který prosadila vláda Andreje Babiše, jsou tam už desítky těchhle soudních rozsudků, nebo těch soudů a desítky rozsudků, tuším cca třicet, nebo možná už i více, tak samozřejmě, a to ten pandemický zákon, přestože taky omezoval práva občanů, a my jsme s tím nesouhlasili a nesouhlasíme, tak vy to tam překlápíte už celé - ten nouzový stav, takže pochopitelně logicky přímou úměrou lze očekávat v případě, že tato opatření budete zavádět, že těch podání k soudům může být i násobně více, prostě jich bude mnohem více. A co se týče Ústavního soudu, který je jedinou možností odvolání vůči Nejvyššímu správnímu soudu, tak kdo myslíte, že je z občanů schopný podávat ústavní stížnost, byť i za dobrou ústavní stížnost si právníci řeknou klidně šestimístnou částku. Přece to je šílené, to je šílené. Proto vás chci znovu vyzvat k tomu, abyste se chovali demokraticky, abyste dodržovali ústavu.

Jinak tím, že samozřejmě ten zákon je tak špatně připraven, tak, jak jsem říkal, to, že to může vést následně k zahlcení Nejvyššího správního soudu až v okamžiku, kdy budete případně aplikovat ta opatření, tak to povede rovněž k prodloužení přezkumu i mimořádných opatření, protože tam je samozřejmě určitá kapacita. Navíc mají být tyto spory řešeny přednostní, tak tím může mimochodem snadno dojít k paralýze jakýchkoliv jiných řízení před Nejvyšším správním soudem. Takže nejenom, že tady občany dáváte jakoby úplně do vězení, a znovu zdůrazňuji, ať tady nikdo neříká argument: no jo, ale my jenom v případě potřeby. Tak jsme demokracie a je tady ústava, nebo není? To přeci vůbec nejde, aby nějaký politik v případě, když se mu zachce, ukázal a omezil občany. To nejde. Znova říkám, to je v takovém případě zvůle a diktatura. A to, že má někdo dobrou vůli, na to se tady nehraje, protože v dobré vůli se tady privatizovalo v 90. letech. V dobré vůli se dělala spousta dalších věcí. Vždycky řekli: myslel jsem to dobře a ve finále si vlastně všechno zaplatil občan, všechny tyhle tunely a všechny tyhle další věci.

Mimochodem tento návrh, to znamená zrušení dvojinstančnosti soudního řízení, zřejmě představuje i porušení práva na soudní ochranu, garantovaného například v článku 36 Listiny základních práv a svobod.

§ 14. Za pozitivní přínos návrhu zákona by bylo možno považovat výslovné ustanovení o tom, že soudy při řešení trestných činů spáchaných během pandemické pohotovosti mohou k této skutečnosti přihlédnout pouze v případě, že trestným činem byl poškozen či ohrožen zájem společnosti na zvládání epidemie covid-19. I to však již bylo v minulosti judikováno a jde tedy pouze o výslovné zakotvení existujícího stavu. Takže to je spíš taková připomínka.

§ 18. Návrh zákona obsahuje novelu ustanovení § 62a zákona o ochraně veřejného zdraví. Ta otevírá prostor ke zcela bezprecedentnímu omezení práva na ochranu osobních údajů a soukromí, když ukládá Ministerstvu zdravotnictví pravomoc vytvářet mobilní aplikace pro účely epidemiologického šetření, údaje z ní užívat a dále sdílet. Nic přitom s ohledem na ostatní ustanovení návrhu zákona zřejmě nebrání tomu, aby Ministerstvo zdravotnictví formou mimořádného opatření zvýhodnilo uživatele takové aplikace proti ostatním, a tím de facto omezilo deklarovanou dobrovolnost instalace a užívání. Umožňuje dokonce nakládání s osobními údaji bez souhlasu subjektu údajů zcela mimo rámec nařízení GDPR.

Takže tímto by ministerstvo mohlo dokonce získat větší pravomoc k nakládání s takzvanými lokalizačními údaji, než mají orgány činné v trestním řízení. No to samo o sobě je přeci také bezprecedentní omezení práva na ochranu soukromí. Takže kdo tam na to bude koukat, kde kdo z vás je, nebo jak to vlastně bude? Uvedené ustanovení navíc ministerstvu umožňuje přenést část výkonu svých pravomocí na soukromý subjekt, což v takto citlivé oblasti představuje další porušení ústavním pořádkem garantovaných práv. Takže to taky není v podstatě vyjasněné - to nakládání s těmi lokalizačními údaji. Dnes jsou to orgány činné v trestním řízení, je tam nějaké povolování soudů, je tam nějaký dozorový státní zástupce. A tady je to v podstatě na základě běžného zákona. Jak to vlastně myslí? Ty lokalizační údaje - kde, jak a kdo s tím vlastně bude nakládat? Takže to je další výtka k tomuto.

Tady bych chtěl, co se tohoto týče, poděkovat ještě jednou analýze Institutu práv a občanských svobod, kteří to velmi hezky zanalyzovali. Já se potom ještě přihlásím, protože tady mám těch materiálů víc.

Pro tuto chvíli děkuju za pozornost.

