Okamura (SPD): Odporný pokus legitimizovat okupaci

Vážené dámy a pánové. Snaha některých ruských politiků přiznat status válečných veteránů účastníkům vojenské invaze do Československa v roce 1968 je odporný pokus legitimizovat okupaci. Jediným výsledkem může být poškození vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací.

Rok 1968 byla brutální agrese a znamenala okupaci Československa. A já jsem v tomto znění již zaslal také dopis jménem SPD ruskému velvyslanci v České republice a ten dopis je relativně krátký, takže bych jeho znění také tady přečetl.

Vážený pane velvyslanče, s velkým znepokojením jsem zaznamenal snahu některých politiků v Ruské federaci přiznat status válečných veteránů účastníkům invaze sovětské armády do Československa v srpnu 1968. Tento krok nutně a oprávněně povede k velmi výraznému zhoršení pohledu českých občanů na Ruskou federaci. Události spojené s invazí sovětské armády a následnou okupací, jsou kapitolou našich vzájemných vztahů, kde je třeba si otevřeně přiznat jejich důsledky včetně desítek obětí na lidských obětech mezi československými občany.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Vždy jsem rozhodně obhajoval a budu obhajovat podíl a význam, který měla sovětská armáda na osvobození Československa od nacistické okupace během 2. světové války. Mám velký zájem na korektních a vyrovnaných vztazích mezi ČR a Ruskou federací. Právě proto si upřímně a otevřeně dovoluji vás upozornit na velmi negativní důsledky, který takový krok může vyvolat. Děkuji za pochopení.

A také jménem SPD navrhuji usnesení, v podstatě jsou to ty první tři věty z toho, co jsem říkal. Takže je ještě jednou zopakuji. Je to tedy usnesení, návrh SPD, a zní to, ještě jednou tedy zopakuji ty první tři věty.

Snaha některých ruských politiků přiznat status válečných veteránů účastníkům vojenské invaze do Československa v roce 1968 je odporný pokus legitimizovat okupaci. Jediným výsledkem může být poškození vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací. Rok 1968 byla brutální agrese a znamenala okupaci Československa. Děkuji za pozornost.

