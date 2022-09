Okamura (SPD): Okrádáte občany i firmy formou opravdu katastrofických cen energií

reklama

Vážené dámy a pánové,

na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny se bude projednávat vládní návrh na zastropování cen elektřiny a plynu. SPD volalo po zastropování již několik měsíců, takže je to na základě tlaku opozice. Vláda Petra Fialy ale zastropovala ceny energií na extrémně vysoké úrovni. Češi tedy budou platit kvůli Fialově vládě i po zastropování za elektřinu čtyřikrát více než Slováci. Zopakuji to radši ještě jednou: kvůli Fialově vládě budou Češi platit za elektřinu čtyřikrát více než Slováci. Je to tedy naprosto nedostatečné řešení a výsměch občanům. Opožděné řešení představené Fialovou vládou je absolutně nedostatečné a je opět v rozporu i s vládními sliby, že nenechá občany a firmy padnout. Jde totiž o faktické zdražení elektřiny o 100 % oproti loňskému roku a u plynu dokonce o 300 %. Vláda koalice SPOLU - tedy ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů - neudělala v oblasti energetické krize od svého nástupu před devíti měsíci vůbec nic. Ignorovala návrhy SPD, odborníků i řešení, která přijaly všechny okolní evropské státy. Pouze vyčkávala, až za ni něco vymyslí orgány EU v Bruselu, a zaklínala se celoevropským řešením. To ale není.

Vládní návrh svěřuje kompetenci na zastropování ceny energií výlučně do rukou vlády, která má maximální prodejní ceny elektřiny a plynu stanovit svým nařízením. Fialova vláda již dopředu avizovala, že chce tento strop nastavit velmi vysoko - na úrovni 6 korun za jednu kilowatthodinu silové elektřiny včetně DPH a u plynu na 3 koruny za kilowatthodinu včetně DPH. Kvůli vládě Petra Fialy se tedy budou celkové ceny elektřiny a plynu pro spotřebitele včetně dalších regulovaných poplatků pohybovat na úrovni 9 korun za jednu kilowatthodinu u elektřiny a 4 (?) koruny za jednu kilowatthodinu u plynu. Češi tedy budou platit za elektřinu po zastropování čtyřikrát více než Slováci.

Takové ceny jsou pro mnoho občanů likvidační, a tím pádem pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné. Přitom má naše republika u nás vyráběné elektřiny přebytek. U nás vyráběné levné elektřiny máme přebytek, neboli vyrábíme více levné elektřiny, než naši občané a firmy spotřebují. A pokud bychom uzavřeli smlouvy na dodávky plynu a ropy napřímo s jejich producenty, a nikoliv s německými překupníky, byla by i cena těchto surovin pro české zákazníky mnohem nižší, tak jako je tomu mimo jiné na Slovensku a v Maďarsku, a my bychom měli levnou elektřinu a do zahraničí by se prodávaly pouze přebytky. Navíc sousední Slovensko, o kterém jsem hovořil, má zastropovanou cenu elektřiny v přepočtu na 1,50 koruny za jednu kilowatthodinu, Rakousko na 2,50 koruny za jednu kilowatthodinu a Francie dokonce v přepočtu na 1,10 koruny za kilowatthodinu silové elektřiny.

Hnutí SPD proto připravilo k vládnímu návrhu celou řadu pozměňovacích návrhů, kde chceme mimo jiné stanovit maximální cenové stropy elektřiny a plynu přímo v zákoně, a to v různých variantách, které jsou vždy nižší než vládní návrh, a to až na úroveň 1,50 koruny za jednu kilowatthodinu silové elektřiny a na 1 korunu za kilowatthodinu plynu. To je návrh SPD. Vládní návrh je z hlediska cen elektřiny a plynu pro spotřebitele nesmyslně vysoký, až likvidační, a současnou kritickou situaci v podstatě a v principu vůbec neřeší.

Tady bych rád uvedl, že SPD podpoří jakékoliv snížení ceny energií. To bych rád tady zdůraznil, protože předpokládáme, že naše pozměňovací návrhy, které skutečně by zastropovaly cenu na únosnou úroveň, vládní koalice nás bohužel přehlasuje, protože tady mají většinu a nemyslí na občany a na české firmy.

Vládní návrh novely energetického zákona na zavedení cenového stropu elektřiny a plynu je nedostatečný a nespravedlivý i proto, že se nemá týkat větších firem a průmyslových podniků, které jsou ovšem vysokými cenami energií silně ohroženy z hlediska jejich konkurenceschopnosti a mnohdy i z pohledu samotné jejich existence, což znamená riziko propouštění a ztráty až desítek tisíc pracovních míst. To ale vláda Petra Fialy vůbec nereflektuje. Proto jako hnutí SPD budeme navrhovat k projednávané vládní novele energetického zákona srovnání podmínek pro veškeré odběratele elektřiny a plynu na našem území, zejména v tom smyslu, aby se vládou stanovený cenový strop na elektřinu a plyn týkal vždy všech jejich spotřebitelů, maloodběratelů i velkoodběratelů. Vládní návrh na pomoc velkým firmám s vysokými cenami energií je navíc zcela nekonkrétní a má se týkat jen malé části vybraných firem. Jeho kritéria jsou velmi pochybná, manipulovatelná a zneužitelná. Kromě toho to bude znamenat jen další přerozdělování prostředků ze státního rozpočtu a nárůst státního dluhu.

Zastropování cen elektřiny a plynu i pro velké firmy, tak jak navrhuje SPD, je mnohem čistším a méně nákladným řešením. Dle ministra průmyslu a obchodu Síkely z hnutí STAN nastavení cenových stropů pro průmyslové podniky prý neumožňuje evropská, přesně řečeno unijní, legislativa. I na tomto příkladě je dobře vidět, jak konkrétně nám členství v Evropské unii fakticky škodí a jak nicotný je význam českého předsednictví, kterým se vláda neustále chlubí. V době závažné energetické, ekonomické a sociální krize musí mít přece před unijní legislativou přednost zájem českých občanů a českých firem. To ale servilní a slabá Fialova vláda nedokáže prosadit.

Jednání Evropské unie o energetice skončilo minulý pátek dle očekávání fiaskem a nepřineslo žádné skutečné řešení zdražování. Premiér Petr Fiala z ODS a ministr průmyslu Síkela z hnutí STAN jen obelhávají lidi. Potvrzuje se dlouhodobý názor hnutí SPD, že žádné evropské řešení drasticky vysokých cen elektřiny a plynu nemůže fungovat. Jeho hledání je jenom prodlužováním současné krize, která je pro mnohé naše domácnosti a firmy likvidační. Prohlášení premiéra Petra Fialy z ODS a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely z hnutí STAN o úspěšných výsledcích tohoto jednání jsou jen a jen dalším obelháváním české veřejnosti. Toto jednání žádné výsledky nepřineslo, pouze dalo doporučení rozpracovat několik návrhů, kdy jeden je horší než druhý. Evropská komise preferuje komplikovaný mechanismus, kdy by výrobci elektřiny odváděli část svých příjmů do fondu Evropské unie, odkud by byly tyto prostředky přerozdělovány jako kompenzace ke spotřebitelům elektřiny v členských zemích.

Vláda Petra Fialy z ODS dlouhodobě odmítala přijmout naše národní řešení. Nyní se na tomto mimořádném summitu Evropské unie potvrdilo, že drtivá většina členských zemí EU přijala svá vlastní opatření již dávno.

Návrhy na řešení zdražování a pomoci našim občanům a firmám představilo hnutí SPD v deseti bodech již před několika měsíci. Vláda však tyto naše návrhy dlouhodobě ignoruje. Je to například to, aby se nejprve naplnily tou levnou, v Čechách vyráběnou elektřinou, které máme přebytek, potřeby českých občanů a firem a až případné přebytky se prodávaly na tu unijní burzu. Je to to, abychom nasmlouvali plyn přímo s producentem, tak jako to mají i okolní země ve střední Evropě. Abychom vystoupili, nebo alespoň pozastavili ten systém obchodování s emisními povolenkami. O to se pokusili Slováci, protože vláda Petra Fialy je taková srabácká a bojí se to říct v Evropské unii, a předsedkyně Evropské komise von der Leyenová tady ukázala pravou tvář. Evropská unie řekla, že to pozastavovat nebudou. Takže dál dokonce Evropská unie akceleruje ty drahé ceny elektřiny, protože jim je to úplně jedno, jestli občané mají peníze, nebo ne. Prostě oni myslí jenom na svůj půlmilionový plat nebo na další své zájmy, co tam mají ti eurokomisaři. Je jim to úplně jedno! Prostě se nám vysmáli úplně! Přitom je potřeba z tohoto systému vystoupit, úplně zrušit tenhle systém, který uměle zdražuje energie, systém emisních povolenek EU.

A představili jsme také naše návrhy na snížení DPH u energií, ale i u potravin, protože o zdražování potravin vláda neřekla ani slovo zatím. SPD tady opakovaně otvírá to téma. Poláci už v únoru snížili DPH na vybrané základní potraviny na 0 %, proto Češi jezdí nakupovat do Polska, protože potraviny jsou tam levnější. Vláda Petra Fialy nedělá vůbec nic! Já jsem tady už před pár měsíci říkal tomu neviditelnému ministrovi zemědělství, jmenuje se Nekula, musel jsem se podívat na internet, jak se vlastně jmenuje, protože za tři čtvrtě roku jsem ho neviděl snad ani vystoupit ve Sněmovně. Já jsem ho tady vyzýval, ať vystoupí ve Sněmovně na mikrofon, ať nám řekne, jak chce řešit drahé potraviny. On řekl, že vystupovat nebude. Asi že se bojí nebo co! Lidé vůbec nevědí, jak se jmenuje ani ministr zemědělství. Nekula. Je to za KDU-ČSL, abychom věděli, kdo za to má odpovědnost. A kvůli této vládě a kvůli tomuhle ministrovi Nekulovi a neschopnému premiérovi Fialovi z ODS mají Češi zbytečně drahé potraviny. A ještě se budou zdražovat. Vláda to vůbec neřeší!

Takže my jsme říkali i u potravin, ale i u energií - dneska je schůze o energiích, dnešní schůze Sněmovny. My jsme říkali zastropovat ceny, snížit DPH. U pohonných hmot jsme také říkali snížit DPH. Už jsme tady opakovaně vyvrátili tu lež, kdy tady ministr financí Stanjura a další říkali: my jsme snížili spotřební daň o korunu padesát, víc nám neumožňuje Evropská unie. Tak za prvé na jednu stranu jste přiznali, jak je Evropská unie škodlivá, že prostě nás úplně drží v kleštích, naši republiku, a za druhé jste lhali, protože spotřební daň - dobře, to nám ta škodlivá Evropská unie neumožňuje snížit více, ale DPH nám umožňuje snížit a to jste zatajili občanům! A už to udělaly i jiné unijní země, že snížily DPH na pohonné hmoty. Takže bylo by dobré, kdybyste neobelhávali lidi a ty daně na pohonné hmoty prostě snížili! A umožňuje to i současná legislativa Evropské unie. Vy to prostě udělat nechcete. Vy chcete vytahovat peníze z kapes občanů, protože vám to na tom zvýšeném výběru DPH přináší více peněz do rozpočtu, který pak posíláte bůhvíkam.

Takže vládní návrhy v oblasti energetiky pouze nedostatečně řeší důsledky zdražování, a navíc neřeší jeho příčiny. SPD představilo konkrétní návrhy, těch návrhů tady bylo mnoho a vyjmenoval jsem jenom několik z nich. A už jsme vám to naše desatero proti Fialově drahotě mnohokrát tady předkládali a konečně po tři čtvrtě roce nečinnosti alespoň jdete na to zastropování, byť mimořádně vysoko, takže to lidem ve finále nijak zásadně nepomůže, ale prostě po tři čtvrtě roce, co vaše vláda zbytečně vytahala desetitisíce a statisíce korun občanům a firmám z jejich peněženek, jejich těžce vydělané peníze, tak po tři čtvrtě roce konečně dáte na návrh SPD a opozice, aby se mluvilo o zastropování cen. Ale jak jsem říkal, to zastropování je neskutečně vysoko, takže je to jenom takové, že obelháváte lidi před komunálními a senátními volbami, které jsou příští týden v pátek a v sobotu. Já každý den jezdím na mítinky mezi občany. Včera jsem byl na Kladně, předevčírem v Liberci na náměstí a i občané si stěžují, že vlastně vy jste udělali takový chyták. Vy řeknete, zastropujeme na nějakou částku, a spoléháte na to, že si to občané za ten týden do voleb nestačí spočítat, protože reálně jim to vyúčtování přijde až v dalších měsících, a teď chcete vlastně obelhat občany, že jakoby něco budete zastropovávat, přitom vy to zastropováváte, jak jsem říkal, třeba cenu elektřiny budou Češi platit čtyřikrát dráž než Slováci. Takže tady od toho to je, abychom si tady řekli přímo, přímo tady ve Sněmovně, aby to občané slyšeli, že to vaše zastropování ve skutečnosti vůbec neřeší problém a je pro mnoho občanů nadále zcela likvidační. Takže přestaňte už obelhávat lidi a přestaňte hrát tohle divadlo na lidi. A je potřeba skutečně přijmout ta systémová a zásadní řešení, která tady navrhuje SPD.

Vláda Petra Fialy z ODS zvažuje v rámci řešení energetické krize a drahoty také zavedení speciální daně z mimořádných zisků pro energetické a petrochemické firmy a bankovní sektor, takzvaná sektorová daň, windfall tax, ale s tím, že hodlá podřízeně a alibisticky vyčkávat až na rozhodnutí a povolení z Evropské unie. Konkrétní parametry a představy ale vláda zatím nepředstavila a nejsou známy možné dopady a rizika. Jde například o riziko takzvané. daňové optimalizace, kdy příslušné firmy v reakci na zavedení nové speciální daně mohou nejrůznějšími prostředky, způsoby a investicemi do značné míry uměle snižovat své zisky a daňové základy, tudíž ani výnos této daně nemusí zdaleka naplnit vládní očekávání. V bankovním sektoru v tomto případě zase hrozí zvyšování poplatků a úroků z úvěrů a omezení poskytování hypoték a půjček. Vládní návrhy v oblasti energetiky pouze nedostatečně řeší důsledky kritické situace a nikoliv její příčiny. Dle hnutí SPD, jak jsem už říkal, je dlouhodobým systémovým řešením jednoznačně ukončení obchodování s elektřinou vyrobenou v České republice přes lipskou komoditní burzu a zajištění nízkých zastropovaných cen energií pro české občany, opuštění systému spekulativního obchodování s emisními povolenkami, kontrakt na levný plyn přímo od producenta a odstoupení od šíleného projektu EU Green Deal.

A vy jste opravdu jak z Marsu, protože ono to třeba panu ministrovi Síkelovi - on si to neuvědomuje. Pane ministře, vy to neuvědomujete, protože vy když jdete po ulici, tak vás většina lidí ani nepozná, takže oni vám to neřeknou. Oni vás prostě nepoznají. To znamená, oni vám nemůžou říct, takže nemáte zpětnou vazbu. To je ta potíž. Já když někam jdu, tak mě zná celá republika, proto mi říkají - každodenně mám zpětnou vazbu od občanů České republiky, které potkávám na ulici, u benzinové pumpy, prostě kdekoliv, kde jdu, i na nákup, tak mě občané oslovují a říkají mi jejich problémy. Proto vy jste možná tak odtržený, pane ministře, od té reality. (Komentář ministra Síkely.) A teď mi říká pan ministr, že jsem komik. Pan ministr Síkela za hnutí STAN, které je prorostlé organizovaným zločinem, korupcí a styky s mafií, mi říká, že jsem komik, když tady hájím občany a chci pro ně levné ceny elektřiny. To je ministr průmyslu a obchodu za vládu Petra Fialy! Teď mi řekl, že jsem komik, když já tady bojuji za občany, aby měli co nejlevnější energie, zatímco vy jste tady, pane ministře, tři čtvrtě roku nedělal nic! Vy jste se od jara na tiskových konferencích vyhýbal novinářům. Novináři si stěžovali, že jste dokonce zakázal dotazy po vaší tiskové konferenci, že jste nekompetentní, protože vůbec nevíte, která bije v energetice, stěžují si na vás všechny velké průmyslové podniky, že s nimi nekomunikujete, že jste arogantní, a hlavně pletete si i odborné pojmy, hala bala, už se vám vysmívá celá republika i v médiích! Jestli je někdo komik, tak jste tady vy, a v přímém přenosu! A měl byste podat demisi. A místo abyste řešil místo problémy občanů, tak ztrácíte na ministerstvu čas, že jste tam vyvěšoval ještě ukrajinskou vlajku. Takže i mně, když jsem tady měl zahraniční návštěvu, tak říkali, to je nějaké ukrajinské ministerstvo? To je nějaká budova? Úplně si to popletli. Vy to máte celé popletené úplně, ty vaše priority!

To znamená... Ale ona ta situace není tak komická, pane ministře! Vy tou vlastní nekompetentností a nečinností, a celá vaše vláda, vy uvádíte miliony lidí a tisíce našich firem do likvidační situace. Lidé nemají peníze už. Každý den to slyší. Já nevím, kolik vás sleduje na sociálních sítí lidí. Mě sleduje 400 tisíc občanů České republiky, na Facebooku téměř 300 tisíc. Nejvíce ze všech politiků, kteří jsou v České republice! Můžete se i vy podívat, že do veřejných diskusí mi jenom na Facebooku píše v průměru 3 až 5 tisíc lidí denně. Takže se podívejte, co si myslí o vaší vládě. Jsou zoufalí, nemají peníze lidé! Oni jsou úplně zoufalí lidé! Oni už nemají ani na základní životní potřeby! A vy řeknete, že jsem komik, když tady hájím občany České republiky v přímém přenosu a bojuji za ně, aby měli s blížící se zimou důstojné životy a alespoň zajištěné základní životní potřeby? Ta vaše arogance je neuvěřitelná! A klidně na mě mluvte tady z boku dál, já budu citovat to, co vy tady říkáte, protože to běží v přímém přenosu České televize, ať to lidé slyší, co tady říkáte, co si myslíte o občanech! A jak opovrhujete touhle situací! A ta vaše arogance. Já to rád budu tlumočit přesně, co řeknete.

Ale pojďme dál. Opravdu ta situace je mimořádně závažná. Mně na každém mýtinku brečí občané, mají slzy v očích, jak jsou v tak mizerné, kvůli vaší vládě, v tak mizerné finanční a sociální situaci. Včera na Kladně za mnou přišla rodina s dvěma malými dětmi, pracující rodina. A kvůli tomu, že nemají na náklady na bydlení, tak teď se přestěhovali do propůjčené garáže, kde mají v pytlích věci! Pracující lidi s dvěma malými dětmi! Teď jeden náš člen SPD na ně vyhlásil sbírku a pomáháme, SPD, sbírku, aby se lidi složili na pracující slušnou rodinu s dvěma malými dětmi. A to je komický, pane ministře Síkelo? To je přece úplně neuvěřitelný, jak se vaše vláda chová! Kam jste to dopracovali za půl roku, kam jste dohnali pracující slušné rodiny s dětmi! To nemluvím o seniorech, o zdravotně postižených spoluobčanech. Brečí mi na mítincích! Když se podíváte na můj Facebook, my máme plno na našich mítincích, tlačí se tam spoustu lidí, chodí na nás spoustu lidí, na naše mítinky. A ti lidi tam úplně mají upracované ruce, pracují na průmyslových zónách. Úplně to cítíte, když jim podávám ruku. Nemají peníze a jsou v zoufalé situaci a vy jim nepomáháte. A paní Pekarová Adamová do toho řekne, že vláda tady není pro lidi, a řekne, aby si lidi vzali svetry. To je šílený! Je potřeba, aby vaše vláda co nejrychleji odešla, protože vy zničíte celou Českou republiku.

Vážené dámy a pánové, vy jako vláda jste mohli stanovit horní hranice cen již minulou zimu poté, co začaly krachovat distributoři energií a lidem se začali zvedat ceny energií a zálohy na ně do šílených výšin. Tisíce domácností, důchodci, rodiny s dětmi a také mnohé firmy se dostali kvůli vládě Petra Fialy do pekelných potíží, se kterými jste jim nijak nepomohli. Tohle na Putina nesvalíte, ani kdybyste se rozkrájeli. Teď, téměř po roce, přicházíte s polovičatým zdlouhavým řešením, a to ještě na nátlak opozice, jinak by to s vámi ani nehnulo. Neřešení je možná komplikovaný novotvar. Ale je stejně komplikovaný a nehezký jako to, co děláte, neřešíte a ještě máte drzost se vychloubat, že jste s něčím přišli. A dokonce máte ještě drzost útočit na nás, kteří tady bojujeme za to, aby občané měli skutečně reálné zastropované ceny elektrické energie a naše firmy také.

A s čím jste tedy přišli? S tím, že lidem a živnostníkům po letech covidových restrikcí, po roce šíleného růstu cen na všech frontách zastropujete stoprocentní navýšení cen elektřiny a 300procentní navýšení cen plynu? A současně říkáte firmám, že na ně kašlete a že jim ceny nezastropujete? Máte hromadu výmluv, proč zastropovat ceny v reálné výši nejde. Co slovo, to lež! Lež se stala hlavní berlou vaší vlády. Za prvé lžete, když tvrdíte, že nelze, aby české elektrárny primárně dodávaly energii na český trh, čímž bychom i bez regulací snížili cenu na předloňskou úroveň. Lžete, že by nám Západ přestal za trest dodávat plyn. Plyn nám přece v podstatě nedodává Německo, zkuste na pár sekund nelhat i sami sobě. Němci ho přece berou z Ruska. A Německo potřebuje naši atomovou a uhelnou elektřinu, protože sami svoje atomové a uhelné elektrárny pozavírali, ale to je snad jejich problém, ne náš.

Vážené dámy a pánové, říkám to několikrát a nechápu, co na tom vláda nechápe. Ceny energií jsou základem konkurenceschopnosti ekonomiky jakékoliv země. Vše, co vyrábíme a produkujeme, od brambor po ocel, je závislé na ceně plynu, ropy a elektřiny. Pokud energie budou drahé, bude drahé všechno. Tohle by pochopily i děti v mateřské školce. A pokud to odmítáte pochopit vy, veledrazí, doslova veledrazí členové vlády, nebo zadarmo drazí, pak věřím, že nejde o nějakou idiocii, ale o jasný úmysl poškodit českou ekonomiku. Poškodit celou naši zemi, poškodit a okrást všechny naše občany. Budete tu mluvit o kompenzacích. Kdyby tu vládl Sobotka z ČSSD a jeho parta, tak bych takové nesmysly z jejich úst i pochopil, ale vládne tu ODS s podporou několika stran na nebo pod hranicí volitelnosti.

Slibovali jste lidem nízké daně a minimum státu. A dnes? Okrádáte občany i firmy formou opravdu katastrofických cen energií, na nichž přímo parazitujete a pak firmy utěšujete, že jim možná někdy přidělíte nějakou almužnu. Covidová krize byla krize, kterou do značné míry vyvolala hysterie. Tato energetická krize je opět podobná. Je to krize, kterou Fialova vláda svojí neschopností a nekompetentností do značné míry vyvolala. Ano, země Západu na rozdíl od celého ostatního světa mají problém, protože uvalily sankce na Rusko a Rusko jim to dnes vrací. Takže je to opravdu tristní situace, kdy Rusko na sankcích rekordně vydělává a střední a východní Evropa, občané, se dostávají do situace, že nemají na energie.

Česká republika je ale bez ohledu na sankce ve výjimečné pozici. Máme přebytek elektrické energie. My můžeme bez větších problémů výpadek plynu do značné míry nahradit elektřinou, protože jí máme nadbytek. Na rozdíl od okolního světa ji díky elektrárnám ještě z dob socialismu umíme vyrábět extrémně levně, za desetihaléře na kilowattu. Dvě plynové elektrárny můžeme odpojit, aniž by to náš trh pocítil. Takže kde je problém? Ano, v ideologii. Kdy my, respektive Česká republika, kvůli této vládě jsme sluhové a kolonie Západu a musíme Německu dodávat naši energii. Výměnou za to můžeme nakupovat jejich přebytky, a tím následně likvidovat české zemědělce a producenty. Říkáte tomu evropská solidarita, nebo unijní solidarita, kdy my chudší dotujeme a podporujeme růst bohatství v Německu a dalších zemí na západ od nás. To je splněný sen Německa, ne náš.

A tady bych rád znova řekl, že nedávejme rovnítko mezi slovo evropský a unijní. To totiž zastánci Evropské unie, je to taková další lež jejich, taková mediální lež, že říkají evropské řešení, ale ono to není evropské řešení, ono je to unijní řešení. Když tedy pominu, že mnoho zemí Evropy není členem Evropské unie, tak druhou věcí je, že v mnoha zemích Evropské unie, těch západních, až téměř polovina voličů volí euroskeptické kandidáty. Podívejme se - budou volby v Itálii. Podívejme se na výsledek prezidentských voleb ve Francii, kdy Marine Le Pen, moje kamarádka a kolegyně z naší frakce, získala téměř polovinu hlasů voličů, Francouzů. Takže nedávejme rovnítko mezi evropský a unijní. To není rovnítko. Naopak, vy jste protievropští. A Evropská unie je proti zájmům Evropy. Takže je to přesně naopak.

Tím zájmem, který prosazuje SPD, je co nejužší spolupráce svobodných a suverénních evropských zemí bez diktátu Bruselu a to je rozdíl. Také je potřeba v zásadě odmítnout to, co tady celou dobu předvádí premiér Petr Fiala, a říká to tady i ministr průmyslu pan Síkela a další představitelé vlády, Vít Rakušan, hnutí STAN. To je ta strana, kde je ten organizovaný zločin, to přímo psala policie, to si nevymyslel Okamura to úsloví, to je přímo z policejního spisu, který byl zveřejněn, všichni jsme ho viděli i v médiích. A vy říkáte, že když někdo nesouhlasí s Evropskou unií a nesouhlasí s válkou na Ukrajině, vy říkáte, že je automaticky proruský a proputinovský. Nelžete! To přece není žádná pravda. To je ta vaše lež i lež těch s vámi spřažených novinářů, ne všichni jsou s vámi spřažení, jsou i slušní novináři, ale je to ta obrovská lež. A lidí už se to dotýká, jak vy lžete. Protože to, když někdo je vlastenec a je kritický k Evropské unii a nepodporuje válku na Ukrajině a nepodporuje ten konflikt a chce mír a nechce válku, nelžete, že je takový člověk automaticky proruský a proputinovský. Lžete o SPD, lžete o našich voličích, lžete o občanech, lžete i o těch sto tisících demonstrantech, kteří byli na Václavském náměstí, kteří tam nebyli proto, že byli obětí dezinformace, jak lhal premiér Fiala a urazil tyto lidi a jejich rodiny. Ti lidé tam byli proto, že jsou zoufalí a nemají peníze na zaplacení energií a na základní životní potřeby.

A já vám řeknu jednu zásadní větu, za kterou si jako za SPD stojíme. Zajištění základní životních potřeb našich občanů nesmí být předmětem ideologie a aktivismu. A vy jste z toho udělali ideologii a aktivismus. A kvůli vaší neschopnosti a nekompetentnosti není pro letošní zimu pro Českou republiku jiná alternativa než nakoupit levný plyn u producenta, tedy v Rusku. Ale to vůbec neznamená, že je někdo proruský. Udělali to Rakušané, rakouský kancléř byl i po zahájení konfliktu v Moskvě si prověřit, že budou pokračovat dodávky levného plynu pro Rakousko.

Můj přítel, kamarád, maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, s kterým jsem jenom za poslední dva měsíce jednal už dvakrát osobně jak v Budapešti, tak v Praze, tak přivezl teď z Ruska pro zimu další dodávky levného plynu pro Maďarsko. Ten přímý kontrakt mají i Slováci, mají ho i Němci. Ale vy jste si vzali rukojmí, kvůli vaší ideologii jste si vzali za rukojmí občany České republiky, a radši ten stejný ruský plyn kupujete přes německého překupníka. A já myslím, že už toho lidi mají dost, už toho mají dost! Protože vy se svými statisícovými platy, já vím, pane ministře, vy jste velmi bohatý člověk, to proběhlo i médii, takže vy jste odtržen od toho reálného světa, vydělal jste si určitě poctivě v bance, jasně, chápu. Ale prostě ta empatie vám opravdu chybí. Chybí paní Pekarové Adamové, to všichni vidíme.

Takže já vám jenom chci říct, že - a nelžete - když někdo chce levné energie pro občany a hledá pragmaticky to nejlevnější možné řešení jako okolní demokratické Německo, Rakousko, Maďarsko nebo Slovensko, že je proruský a proputinovský. Skončete už s tou lží! A vyzývám i ty novináře, kteří takhle lžou o SPD a dalších, ať už toho nechají s touto lží, na lidi už to nezabírá. Protože já za SPD říkám, kdybychom my byli u vlády a my byli součástí vlády, já pojedu domluvit ten levný plyn, a už to mám také rozjednané s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártó, že nám otevře dveře. A my jsme schopni zajistit levný plyn pro firmy a pro občany České republiky. My, SPD, Tomio Okamura. Ale vy musíte položit tu vládu, podat demisi, a my vás musíme vyměnit. Ale vy se tam držíte samozřejmě jako klíšťata, a všichni občané na to budou doplácet. A teď to uvidí, i po tom vašem zastropování, jak to bude drahé. Bude to tak a vy to moc dobře víte.

Jedna z výmluv a zcestných lží Fialovy vlády je, že strop na ceny energií pro velké firmy nám nedovolují unijní směrnice. Zřejmě máte na mysli, že by to byla nedovolená podpora. Takže nízké ceny elektřiny jsou nedovolená podpora, ale když firmy dostanu do krize, tak následné kompenzace jsou podpora dovolená? To by ani Špidla nevymyslel, a opravdu nejsem sám, kdo si říká, na jak rekordní dno tahle vláda dokázala spadnout. A znovu to také ukazuje na škodlivost Evropské unie a na servilitu vlády Petra Fialy, která nehájí zájmy našich občanů a firem, ale zájmy Bruselu a Berlína.

Ale zpátky se vrátím k tomu přímému kontraktu na plyn. Ano, já jsem byl jediný v minulém volebním období, kdo tady volal, a několikrát jsem to říkal v projevu na mikrofon, to tady ještě pan ministr Síkela nebyl, kdy jsem volal po energetické bezpečnosti a potravinové bezpečnosti České republiky. Já jsem volal po diverzifikaci zdrojů. Já jsem říkal - nebuďme závislí na Rusku. Opakovaně jsem to říkal. Nebuďme závislí na jednom zdroji. Vláda Petra Fialy, tedy Fialova vládní pětikoalice - tady někteří poslanci se tomu vysmívali, když to slyšeli, byli také v opozici v minulém volebním období, jako my, a Andrej Babiš dělal, že neslyší. Já jsem upozorňoval - když přijde krize, tak závislost na jednom zdroji bude problém. Nikdo z dosavadních vlád - a SPD nebylo nikdy ve vládě, takže my za to odpovědnost nemáme - tak nikdo na té energetické bezpečnosti České republiky nepracoval. A teď jsme v situaci, a to chci zdůraznit, že pro tuto zimu není jiná možnost na levný plyn, než ten přímý kontrakt, ale to neznamená, že je někdo proruský, to je pragmatismus. Je to tak a dělají to i okolní země. Například Rakousko i Maďarsko, samozřejmě Německo, Slovensko, už jsme o tom hovořili. Ale já zároveň jedním dechem dodávám - pracujme na té energetické bezpečnosti, ať na co nejbližší období, ať od co nejbližšího období už nejsme závislí na tom jednom zdroji, ať nejsme závislí na tom Rusku. To přece musí být cílem, nebuďme závislí na jednom zdroji, ale pro tuto zimu, všichni víme - ať mi někdo řekne, kde tedy nakoupit objem levného plynu pro Českou republiku, pro naše domácnosti a firmy, teď, když jste to zpackali, zanedbali svou nekompetentností, a teď máme září, začíná se ochlazovat, lidi potřebují topit a podniky potřebují vyrábět. Takže hlavně nelžete, že tady Okamura říká, že máme nakupovat levný plyn - za a) říkám v Rusku, za a) říkám pro tuto zimu, a za b) jedním dechem dlouhodobě jsem byl jediný, kdo říká - nebuďme závislí na Rusku a na jednom zdroji.

Teď jsem tady koukal, jak tady zoufale koluje citát z mé knížky Umění vládnout z roku 2011. Ano, já jsem psal, já jsem upozorňoval na to, že nemáme být závislí na Rusku, že závislost na jedné velmoci je problém, protože velmoci hájí hlavně své zájmy, ať je to Amerika, Rusko, ať je to Čína, a není dobré být závislé a pomáhat nad míru, nad potřebnou míru financovat tyto velmoci, protože budou vždycky hájit jenom svoje zájmy. Takže v té knížce, a jsem rád, že to tady zveřejnili i ti nepřátelé SPD, já jsem upozorňoval na to, že nemáme být závislí na Rusku, já jsem říkal, že máme diverzfikovat, já jsem na to upozorňoval už v roce 2011, to jsem ještě nebyl ani v politice, takže děkuji těmto lidem, kteří to zveřejňují sice s cílem jiným, ale přesně mi to dává za pravdu. A můžu se jenom zeptat - ta knížka je toho důkazem a všichni vidí černé na bílém, že jsem nikdy nebyl ani proputinovský, ani proruský, ale pro mě byla vždycky Česká republika na prvním místě. Česká republika, čeští občané a české firmy na prvním místě. (Potlesk z řad SPD.) Je to černé na bílém, takže by bylo dobré, aby už tady vláda přestala omlouvat tu svoji neschopnost s tím, že vždycky lže a svádí všechno na někoho. Ale my od vás chceme řešení. Krásné české přísloví - ne slova, ale činy! A ty činy vám chybí, pořád jenom slova a hlavně osobní útoky na opozici. Osobní útoky na opozici máte a hlavně osobně útočíte na statisíce občanů České republiky, protože premiér Fiala osobně zaútočil na téměř 100 tisíc demonstrantů na Václavském náměstí. Organizátory neznám, já vůbec nevím, kdo to organizoval, mluvím o těch občanech. Vy jste na ně osobně ještě zaútočili za to, že jsou zoufalí a označili jste je za nějaké ovlivněné lidi nějakými dezinformacemi. Jakou dezinformací? Vždyť ty složenky každý občan dostává a i ty firmy je dostávají každý měsíc, vidí to, co jste zpackali a co jste tady způsobili.

No, a dnes tu máme kvůli vám skutečný stav nouze, celonárodní krizi vyvolanou Fialovou vládou, německými zájmy a bruselskou byrokracií. A znovu se také ukazuje škodlivost Evropské unie, a ukazuje to také na servilitu vlády Petra Fialy, která nehájí zájmy našich občanů a firem, ale zájmy Bruselu a Berlína.

Cenové moratorium na ceny elektřiny a plynu pro všechny odběratele, tedy zastropování je naprosto legitimní krok. Jak jsem říkal, SPD už to tady navrhovalo před půl rokem. A je nejen legitimní, je to jedno ze zásadních ekonomických řešení, schopné nás ze současného stavu krize vyvést. To neříkám já, to říká každý soudný ekonom. To neříkám jen já, to říká každý soudný ekonom, každý podnikatel, každý živnostník, každý člověk v této zemi se špetkou zdravého rozumu. Řešení jsou jasná a jednoduchá, a jedno z nich je - hned cenové stropy, a to v reálné výši, kterou Fialovou vládou zbídačené domácnosti a firmy jsou schopny utáhnout, což je maximálně koruna padesát za kilowatt hodinu elektřiny a koruna za kilowatt hodinu plynu, tak jak navrhuje SPD.

Samozřejmě to zastropování plynu na této úrovni žádá přímý kontrakt, to víme všichni. Ale tomu vy se bráníte z ideologických důvodů. Nevím, proč nechcete udělat totéž, co dělají třeba Rakušané. Nechápu to. No, chápu to, protože vás znám, vám jsou totiž občané a firmy úplně ukradeni.

Současně je třeba znárodnit ČEZ, a říkám to na rovinu, stát musí mít stoprocentní podíl ve státním podniku ČEZ. Je potřeba také, aby stát vlastnil zásobníky plynu a energetickou infrastrukturu samozřejmě vedoucí přes naše území. V případě ČEZ je řešení poměrně jednoduché, stačí chtít. Stačí svolat mimořádnou valnou hromadu, která odsouhlasí odprodej minoritních akcií. Samozřejmě lze toto provést i mimořádným zákonem, a to platí i pro nucený odkup energetické infrastruktury. Stát by měl vlastnit strategickou infrastrukturu, aby měl přímý vliv na ceny. A rozumné státy i na Západě to takto mají nastaveno.

Tady samozřejmě ty dosavadní vlády - to se netýká SPD, my jsme ve vládě nebyli - nechaly rozkrást českou strategickou infrastrukturu do zahraničních rukou, ale i do rukou českých podnikatelů, českých velkopodnikatelů, jako že nic nemám proti podnikatelům, oni využili možností, které jim tehdejší vlády daly, ale problém je, že stát teď samozřejmě má obtížně vliv na ty ceny energií v případě té krize.

Je třeba samozřejmě změnit legislativu a upravit ji tak, abychom skutečně, nikoli jen na oko, podpořili energetickou soběstačnost domácností, obcí a krajů. Podpory jsou dnes nastaveny tak, že fakticky jdou do zisku projektantských a realizačních firem. Ostrovní fotovoltaický a větrný systém si přitom dnes smí postavit i naprostý laik a není to tak drahé. Elektřinu pro domácnost si pořídíte za pár desítek tisíc korun. Obce samozřejmě mohou za pár desítek milionů přidat například kogenerační spalovny na dřevní a jiný odpad nebo bioplynové stanice opět na odpad ze dřeva, seno, komunální odpad a odpad z kanalizace. V Rakousku a Německu jsou už i malá města, která jsou nejen energeticky soběstačná, ale dokonce přebytky dodávají do celostátní sítě a vylepšují si tím rozpočet. Na tohle samozřejmě upozorňuji už léta, psal jsem o tom i ve svých knihách, dokonce před skoro 20 lety. A varoval jsem před závislostí na ruských zdrojích. Ne proto, že bych byl pro nebo protiruský, ale proto, že každá závislost, a je jedno na kom, je vždy nezdravá a je riziková.

A samozřejmě energetická bezpečnost a soběstačnost je vždy výhodná i ekonomicky. Dostatek levné energie by byla ta nejlepší konkurenční výhoda pro naše firmy a živnostníky. A samozřejmě je potřeba zdůraznit, že jsem nezmínil ještě inflaci, vysokou inflaci. Řekneme si jasně a na rovinu a vy to moc dobře víte, že ten hlavní faktor, který roztáčí tu inflační spirálu, jsou drahé ceny energií.

Takže vaše vláda nese odpovědnost za inflaci. Vy tím, že to neřešíte, tak tu inflaci roztáčíte ještě. Já neříkám plnou odpovědnost, ale říkám, že to mohlo být níže. Ne že jsme země, která za uplynulé měsíce měla jednu z nejvyšších inflací v Evropě, protože právě to kvůli té vaší nečinnosti, nečinnosti vaší vlády, takže vy opravdu doslova škodíte všem peněženkám českých občanů a firem pouze vaší nekompetentností a vaší nečinností a tím, že prostě, dobře, to, že jste nekompetentní a nečinní, to už ví celá republika, proto ostatně podle průzkumu vám už téměř 80 % občanů nevěří vaší vládě, to už si drtivá většina občanů všimla, ale kdybyste aspoň poslouchali rady, rady těch, kteří to řešení mají, ale vy to z ideologických a z politických důvodů odmítáme a vzali jste si za rukojmí celou republiku.

Jak víte, tak stoupá také počet nových exekucí, ale vám je to úplně jedno. My jsme tady mimochodem předložili zákon SPD na zestátnění exekutorů a na zastropování RPSN tak, jak to mají mimochodem i na Slovensku a dokonce ve většině zemí EU. Je to zákon proti lichvě, protože právě lichva je tím prvním krokem k tomu, aby lidé potom padali do těch exekučních pastí, právě proto, že kvůli tomu, že vaše vláda neřeší drahé energie a drahé potraviny, tak samozřejmě lidé se dostávají do zoufalých situaci. A vám je to úplně jedno, vy nám ty naše návrhy zákonů zamítáte a odmítáte.

My jsme tady navrhli i zvýšení slevy na poplatníka, zvýšení slevy na dítě, zvýšení příspěvku, abychom podpořili pracující občany a pracující rodiny s dětmi, navrhli jsme tady i zvýšení, všechny zákony jsou už dávno podány ze strany SPD, zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany, zvýšení příspěvku na mobilitu pro zdravotně postižené občany.

My tady máme kompletní množství zákonů. Chceme, říkali jsme tady, navrhli jsme, aby se důchody zvyšovaly všem stejnou částkou, nikoliv procentem, jak to říkáte vy. Jo? Podali jsme návrh na minimální důstojný důchod na úrovni minimální mzdy za splnění zákonných podmínek samozřejmě, to znamená buď odpracované roky nebo invalidita, takže nepřizpůsobiví by nedostali nic. A až od té částky zásluhově. Vám je úplně jedno, že tady jsou důchodci, kteří mají důchody 8, 10, 11 tisíc a jsou v totálně zoufalé situaci. Vy na ty lidi úplně kašlete.

No a samozřejmě jenom připomenu, že na jaře jste nám tady zamítli i náš návrh zákona z pera SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, což by přineslo do pokladny státní skoro miliardu korun.

Takže vy podporujete přímo, vy jste přímo proti lidem, protičeská vláda, proti vlastně zájmům našich občanů.

Řešení výhodná pro nás tu, jak víme, jsou a o tom byl také můj projev. Ale namísto nich tu vidíme vládu Petra Fialy, která dělá pravý opak, která dělá vše pro to, aby naši zemi komplet zruinovala. Myslím, že na vás by mohl být hrdý i ministr ekonomického zmaru Kalousek.

K uvedeným řešením je ovšem potřeba i to, aby na místa klíčových ministrů a premiéra nastoupili lidé alespoň s nějakou odbornou úrovní. Na takové lidi se ve vaší nekompetentní vládě ale bohužel nedostalo, protože při rozdělování postů vyhrály politické kšefty s ministerskými trafikami. A to je právě mimochodem důvodem toho, proč je ministrem průmyslu a obchodu pan Síkela, který je bankéř původem a průmysl a obchod nikdy neřešil. Ani energie, takže nevíte, která bije. Ale problém je, kdybyste to dělal u sebe doma, tak to nikomu nebude vadit, ale takhle je to bohužel problém pro všechny občany.

Tady jasně vidíme, proč je třeba zákon o referendu a odvolatelnosti politiků a proč se vy z Fialovy vládní pětikoalice demokracii zuby nehty bráníte. Vy už jste dokonce tak zoufalí, že hnutí SPD, které tady jediné prosazuje zákon o referendu, tak označujete za nedemokratické, přitom až na výjimky zákon o referendu je ve všech zemích Evropské unie, dokonce i na té vámi milované Ukrajině, byť výsledky referend, které se jim nehodí, na Ukrajině nerespektují.

Takže vy už jste tak daleko v těch lžích a pomluvách opozice a SPD, že stranu, která prosazuje vrchol demokracie, to znamená zákon o referendu, stranu, která má ve svých řadách politického disidenta, politického vězně Jaroslava Baštu, který byl dva a půl roku statečně a hrdinně za názory zavřen ve vězení a byl po osmašedesátém vyhozen z vysoké školy a nesklonil se a nesloužil žádnému režimu, Jaroslav Bašta, a pak ještě když ho propustili po dvou a půl letech a na těch Borech seděl, ve věznici na Borech, o deset let dříve než Václav Havel, jo, tak pak šel ještě potom podepsat Chartu 77, tak vy takovouhle stranu ještě označujete, protože už nemáte na SPD nic, my nemáme ani organizovaný zločin, ani korupci, ani nemáme nikoho obviněného, obžalovaného, nikdo v poslaneckém klubu takový není, ani mezi našimi členy dokonce, takže vy už nevíte, co na to SPD říct.

Takže toho, kdo prosazuje demokracii, označujete za nedemokraty a vy sami, kteří demokracii bráníte zuby nehty a znovu říkám, že až na dvě výjimky všechny země Evropské unie mají zákon o referentu, tak vy už sklouzáváte úplně k takové řekl bych nízké úrovni argumentace.

Vzhledem k tomuhle deficitu demokracie, kdy tady vláda Petra Fialy brání i tomu zákonu o referendu, tak vyzývám občany, aby jako referendum o této vládě pojali alespoň komunální a senátní volby, které budou za týden v pátek a v sobotu. Vážení občané, přijďte všichni k volbám a nevolte tam zástupce vládní pětikoalice, a tím nejlépe vyjádříme naši nespokojenost s tím, jak tahle vláda ničí zemi.

A tady bych ještě řekl jednu větu, nebo pár vět. Ona to totiž vládní pětikoalice, ODS, STAN, KDU-ČSL, Piráti a TOP 09 udělala fikaně pro tyto komunální volby. Vy jste se totiž poschovávali v řadě měst a obcí pod účelově vzniklá sdružení, například se to jmenuje, dám příklady, jo, neexistující sdružení, třeba Lepší Praha, Lepší Most, Pro Brno, Za Brno, Za lepší Ostravu. Vy jste si udělali, protože komunální volby to umožňují, ten zákon, vy jste si udělali účelová sdružení, aby se to nejmenovalo podle stran vaší vládní pětikoalice, protože víte, že vám klesá podpora, a pod tato uměle vytvořená sdružení se poschovávali vaši členové, členové ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Pirátů, takže bych chtěl tímto vyzvat občany a upozornit občany. Pečlivě, prosím, sledujte ty kandidátky a zjistěte si, kdo na nich kandiduje, protože tyhlety strany vládní pětikoalice, které takhle škodí České republice a nic pro vás nedělají, tak se teď schválně, protože se bojí, tak se poschovávaly pod tyhlety účelové strany, které pojmenovaly jinak, takže musíte na tom, je potřeba na tom volebním lístku se opravdu pečlivě dívat, jo, kdo na těch kandidátkách je, protože jsou tam často poschováváni právě členové TOP 09, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a ODS, protože se bojí jít do těch voleb čelem.

Kandidátky SPD, tam je vždycky jméno SPD, my se schovávat nemusíme, my do toho jdeme čelem, uspějeme nebo neuspějeme. Ale vy se schováváte. Takže to je potřeba tohleto tady říct na rovinu, aby občané věděli, jak k tomu ta vládní koalice přistoupila. Jo? U vás je to obrovské množství kandidátech po městech a obcích, kde jste poschovávaní po takovými nějakými jinými názvy, že to vypadá, jako když je to někdo místní, kdo chce dobro. Ale nejdete pod názvem své strany.

Děkuju za pozornost.

