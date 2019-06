Okamura (SPD): Pane Hamáčku a spol., styďte se!

Šedesátiletý Ladislav Jakl byl podruhé během několika dní brutálně fyzicky napaden sluníčkáři za to, že je z SPD. Teď je ve Vojenské nemocnici na ošetření. Tady už přestává veškerá legrace. A předseda KDU-ČSL Marek Výborný se tomu ve Sněmovně smál! Podívejte se na video! Láďa Jakl, který je členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nominovaný hnutím SPD, byl znovu napaden a zmlácen! Tentokrát ve Zlíně, kde byl přítomen v rámci filmového festivalu spolu s dalšími členy RRTV. "Dostal jsem zezadu ránu do zad za doprovodu urážek,“ řekl Láďa. Útočník mu řekl, že ho úmyslně udeřil do místa, které ho bolí po sobotním prvním útoku.

Takovýmto politickým terorismem vůči svým odpůrcům se chopili moci v Německu nacisté. Lidé budou v naší zemi mláceni jen proto, že jsou nějak spojeni s hnutím SPD? Jde o zastrašování spolupracovníků SPD. V této chvíli musíme konstatovat, že je v naší zemi ohrožena demokracie a občanské svobody lidmi, kteří navazují na teror nacistů a fašistů. SPD kvůli opakovaným fyzickým útokům sluníčkářů znovu navrhne na úterý mimořádný bod Poslanecké sněmovny.

Hnutí SPD odsuzuje politický terorismus vůči lidem s jiným politickým názorem. Tento útok je důsledkem atmosféry nenávisti vůči lidem s odlišným názorem, kterou ve společnosti rozdmýchali takzvaní sluníčkáři a „liberální demokraté“. Morální odpovědnost za tento útok nese i ministerstvo vnitra a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který o SPD šíří lži v tom smyslu, že prý SPD šíří „předsudečnou nenávist“. Nenávist k lidem s odlišným názorem naopak šíří on.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Neomarxisté, „liberální demokraté“ a sluníčkáři mají plná ústa demokracie, svobody a tolerance, ale když nepodporujete Evropskou unii na věčné časy a neomarxistickou ideologii, a naopak hájíte národní stát, vlastenectví a tradiční hodnoty, jste podle nich nacista či rasista, který nemá žádná práva a jehož je třeba zlikvidovat. K podobnému politickému teroru dochází už v Německu, kde jsou brutálně napadáni politici euroskeptické AfD.

K napadení Ládi Jakla došlo již jednou v sobotu 25. května podvečer přímo v jedoucím vagónu vlakové soupravy v úseku před stanicí Náměstí Republiky. „Seděl jsem na sedadle a najednou kdosi nade mnou zvolal: Ty seš Jakl, ten lídr SPD. A začal mě mlátit do hlavy a ramene. Pak mě strhl na zem a na zastávce hned utekl,“ popsal pro Echo24 situaci. Doplnil, že se domnívá, že útok měli uskutečnit dva pachatelé. Láďa si z incidentu odnesl potlučenou hlavu a levé rameno.

Nyní Láďu zmlátili znova! Je to opravdu hnus. Hnutí SPD bude bránit demokracii a svobodu všech občanů mít odlišné politické názory, aniž by je za to někdo dehonestoval, napadal či perzekvoval. Pane Hamáčku a spol., styďte se!

