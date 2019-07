Okamura (SPD): Paní Konečná, máte to zapotřebí?

Tak to je humorné - přestože policie správně odložila trestní oznámení europoslankyně KSČM Kateřiny Konečné na SPD za to, že jsme pravdivě uvedli, že Konečná podpořila v Evropském parlamentu přijímání imigrantů, tak nás chce Konečná žalovat. KSČM už je patrně naprosto zoufalá, protože to, že Konečná podpořila přijímání migrantů, je dokázaný fakt! A také policie neshledala v naší informaci žádný trestný čin, jelikož jsme napsali pravdu. Paní europoslankyně Konečná, máte to zapotřebí? To nevíte, že čím více se něco rozmazává, tím více to smrdí?

Věcí se zabývala policie, jež ovšem dospěla k závěru, že se zástupci SPD ničeho nezákonného nedopustili. „Policisté nezjistili skutečnosti opravňující zahájení úkonů trestní řízení, věc tedy byla uložena bez dalších opatření,“ sdělila serveru Lidovky.cz pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Je prokazatelný fakt, že Konečná 26. března hlasovala pro „Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu (2018/2899(RSP))“, ve kterém se v článku 23 říká: „Evropský parlament žádá Komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU.“ Slušní vlastenečtí členové či voliči KSČM se za ní musí stydět… Dita Charanzová se s Babišem chlubí, že zabránili migraci, přitom pro to hlasovala taky.

Pro tuto rezoluci, tedy pro přijímání migrantů z Afriky, konkrétně hlasovali tito europoslanci: Martina Dlabajová (ANO), Dita Charanzová (ANO), Petr Ježek (ANO), Pavel Telička (ANO), Jan Keller (ČSSD), Miroslav Poche (ČSSD), Olga Sehnalová (ČSSD), Jaromír Kohlíček (KSČM), Kateřina Konečná (KSČM), Jiří Maštálka (KSČM), Luděk Niedermayer (TOP 09), Stanislav Polčák (TOP 09), Jiří Pospíšil (TOP 09), Jaromír Štětina (TOP 09), Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), Pavel Svoboda (KDU-ČSL), Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

