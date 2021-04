Okamura (SPD): Peníze našim slušným lidem, ne nepřizpůsobivým

reklama

Náš návrh zákona na ukončení zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými je právě projednáván ve Sněmovně. Hnutí SPD stojí na straně slušných občanů, kteří chtějí pracovat. Je to jeden z našich stěžejních programových návrhů. Jeho hlavním cílem je, aby sociální dávky vyplácené státem sloužily pouze jako nezbytná pomoc občanům, kteří se dostali do určité příjmové či existenční krize a snaží se z ní dostat vlastními silami a prací, anebo jako pomoc těm občanům, kteří již pracovat nemohou, což jsou například senioři a zdravotně postižení. Říkáme jasně, že slušný a pracující člověk musí být na prvním místě!

A nyní představím některé další návrhy, které za hnutí SPD předkládá k sociálním zákonům naše kolegyně Lucie Šafránková.

Ohledně úpravy přídavků na děti jde o dva návrhy: jednak chceme tento přídavek navýšit o 200 korun měsíčně těm rodičům, kteří pracují, podnikají, starají se o děti do čtyř let věku v rámci rodičovské péče, anebo se rekvalifikují v době hledání nového zaměstnání. Je to jedna z cest, jak v dnešní krizové době podpořit naše poctivé pracující rodiny.

Druhým návrhem, který k tomuto zákonu předkládáme, je zkrácení období, za které se posuzuje příjem žadatele o přídavek na dítě, ze tří měsíců na jeden měsíc. Toto opatření by pomohlo zejména rodinám, které se ocitly ve složité situaci z důvodu náhlého propadu příjmů a v důsledku neschopnosti splácet povinné závazky a nedostatku finančních rezerv na delší časové období jim reálně hrozí pád do dluhových a exekučních pastí.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Dalším zákonem, kde je Lucka za SPD spolupředkladatelkou, je návrh na významné zvýšení příspěvku na péči pro naše zdravotně postižené občany závislé na pomoci jiných osob, kteří využívají pobytové sociální služby.

Již před rokem podala návrh na zvýšení příspěvku na péči v prvním a druhém stupni závislosti, který je dlouhodobě nepřijatelně nízký, pro ty občany, kteří potřebují využívat pomoc ve formě sociálních služeb ve svých domovech. Hnutí SPD na ně nikdy nezapomíná. A proto budeme v rámci projednávání tohoto zákona usilovat o to, aby se příspěvky těchto občanů, a to ve všech stupních závislosti, zvýšily o dvacet procent, stejně tak, jako se mají zvýšit úhradové stropy cen sociálních služeb. A nezbytně nutné bude zavést do zákona i mechanismus pravidelného zvyšování těchto příspěvků.

K zákonu, který se týká přechodu z dětských dětské na jesle, spolupředkládá také návrh směřující k zajištění dostatečných kapacit v jeslích pro naše nejmladší děti, a to na celém území státu, včetně nejmenších obcí. Je pro nás enormně důležité, aby péče o děti v jeslích byla financována výhradně z veřejných peněz, bez toho, aby rodiče na tuto službu museli doplácet nemalé částky ze svého.

Co se týče zákona o sociálně právní ochraně dětí, tak podáváme návrh na zvýšení odměn pěstounů, kterých je v současné době naprostý nedostatek a kteří se starají o ohrožené a opuštěné děti, což je nesmírně záslužná práce, které si vážíme.

Hnutí SPD předkládá návrh zákona, který by umožnil čerpat ošetřovné na děti do 10 let věku v době současného uzavření škol a školek nejen jejich rodičům, ale i blízkým příbuzným dítěte, i když s ním nežijí ve společné domácnosti.

Toto opatření by jednak velmi ekonomicky pomohlo rodičům-samoživitelům, zejména těm nízkopříjmovým, a také by umožnilo návrat do zaměstnání mnoha rodičům-zdravotníkům, což je nyní veřejný zájem číslo jedna. A čemuž aktuální nastavení podoby ošetřovného brání, jak nedávno konstatoval i ministr zdravotnictví. Totéž platí i pro příslušníky dalších, dnes, v době epidemie koronaviru, společensky velmi potřebných profesí.

Obdobný návrh jsme v uplynulém roce předložili již dvakrát, ale vládní poslanci jej pokaždé odmítli. Hnutí SPD je názorově pevné a stabilní, stojí vždy na straně občanů a citlivě vnímá jejich nejrůznější sociální ohrožení, na která nabízí řešení. PENÍZE NAŠIM SLUŠNÝM LIDEM, NE NEPŘIZPŮSOBIVÝM.

