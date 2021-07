Okamura (SPD): Piráti jsou obrovským nebezpečím pro každého slušného a pracujícího člověka

reklama

Vážené dámy a pánové, my jsme slyšeli nějakou výmluvu, že tady piráti blokují návrh zákona, se kterým my souhlasíme, a je to zákon, který podporuje slušné a pracující lidi. Máme tady před sebou zákon, který má slušným a pracujícím rodičům, rodinám zvýšit o dvě stovky přídavek na bydlení díky pozměňovacímu návrhu SPD. A teď to tady blokují piráti a mluví o tom, že je to paskvil. To je neuvěřitelné. Pan poslanec Ferjenčík říká, že paskvil je tady pozměňovací návrh z pera SPD. (Jmenovaný reaguje z místa.) Ano, vy jste říkal, že ten návrh je paskvil. Který zvyšuje z 300 na 500 Kč podporu pracujícím rodinám a podporu rodičům, kteří se starají o invalidní dítě. No to je neuvěřitelné, co vy tady předvádíte už, piráti.

Víte, vy tady mluvíte o paskvilu, proto ho prý blokujete. No tak já dám jiný příklad návrhu zákona, který taky blokujete. Paní poslankyně Richterová tady měla nekonečné monology za piráty, místopředsedkyně pirátů. No a to je návrh SPD na zrušení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Kvůli vám teď hrozí, že tento návrh zákona už toto volební období ani neprojde. Přitom by ušetřil půl miliardy korun, které bychom mohli přeskupit směrem ke slušným lidem.

Takže to, čemu vy říkáte paskvil, účelově je to vždycky návrh, který se prostě nehodí vašemu politickému programu. A váš politický program je podpora nepřizpůsobivých. Váš politický program je, že tady blokujete teď zvýšení dvou stovek, dvě stovky navíc pro slušné a pracující rodiny. Tedy já musím říct, že piráti jsou opravdu obrovským nebezpečím pro každého slušného a pracujícího člověka v České republice. (Potlesk z lavic SPD a ANO.) Protože ten váš neomarxistický program...

A znova tady připomenu, zrovna je tady, konečně se dostavil po delší době předseda pirátů Ivan Bartoš, tak já vám znova připomenu jeho vyjádření. Vy jste říkal, že vám nebude vadit, když za patnáct až dvacet let bude Evropa muslimská. A pak jste se vymlouval, že to prý byla mladická nerozvážnost. Ale zajímavé je, že dávno poté, mnoho let poté, relativně nedávno jste se aktivně účastnil demonstrace v Praze s názvem "Uprchlíci, vítejte v České republice!". Takže vy máte zcela konzistentní názory.

A prostě to je politika pirátů. Já jsem rád, že se to tady odhaluje postupně. A čím víc tady budeme sledovat vaše hlasování, kdy jste proti slušným lidem, proti podpoře pracujících lidí, podporujete nepřizpůsobivé, no tak na druhou stranu dobře je, že se k tomu takhle hlásíte. (Potlesk z lavic SPD.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

