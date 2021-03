Okamura (SPD): Piráti ukazují, jak by to vypadalo, kdyby vládli celému státu

reklama

Piráti ukazují, jak by to vypadalo, kdyby vládli celému státu. Piráti zveřejnili výběrové řízení na člena a předsedu představenstva Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. Mimo klasické pracovní požadavky chce však strana po zájemcích také „názorovou shodu s programem koalice Piráti a Starostové“ a pravidelné hlášení straně. To je kádrování jak za bolševika. Odmítáme takovouto politizaci odborných funkcí!

Piráti zveřejnili inzerát na svém fóru 22. února a přihlášky se přijímaly do 1. března. Kromě odbornosti v oblasti zdravotnictví a případně i managmentu či bezúhonnosti chtějí Piráti po kandidátech na pozici také názorovou shodu s programem koalice Pirátů a STAN a také pravidelnou komunikaci dotyčného se zastupitelským klubem. Uchazeč musí zaslat kopii čestného prohlášení k výběrovému řízení a strukturovaný životopis. O věci informovalo Echo24.

Podle inzerátu bude při výběrovém řízení přihlíženo k odbornosti z oblasti zdravotnictví z 25 %, ke vzdělání a praxi v oblasti financí, řízení podniku nebo práva ze 40 %, ke znalosti programu koalice Piráti a Starostové a argumentace z 15 % a celkový dojem na Piráty a STAN bude hrát u uchazeče 20 procent. Takto prokádrovaný uchazeč, pokud zvítězí, může nastoupit ihned po schválení krajským zastupitelstvem.

To zdaleka není vše, pokud jde o Piráty. Piráti podle všeho falšují podpisy na oficiálních dokumentech zasílaných na státní úřady. Bývalá místopředsedkyně Pirátů Ingrid Romancová zveřejnila, že poslanec Pirátů a současný místopředseda strany Jakub Michálek opakovaně falšoval její podpis na oficiálních dokumentech zasílaných na úřady. Bez jejího vědomí. Romancová doslova napsala - cituji: „Po zvolení jsem zjistila, že si někdo pod mým jménem dopisuje s ministerstvy. S mým falešným podpisem. Michálek se přiznal jako by nic, že to dělá on a že je to prý v politických stranách běžná praxe, že zastupuje místopředsedu, jedná jeho jménem a ulehčuje agendu. Tak jsem to přešla, byť jsem to vnímala jako podvod, a nikdy jsem se pořádně nedozvěděla, s kým si a o čem teda vlastně píšu a po jakých jdu informacích a jestli mě třeba náhodou někdo nezabije, protože známý z Ministerstva spravedlnosti povídal, že za to, co u nich provádím, mě fakt může někdo chtít odstranit.“

Dále, jak všichni víme z veřejných zdrojů, tak pirátský politik a zastupitel na Praze 2 Jaroslav Němec promluvil o jiných skandálních věcech. Z dokumentů, které má k dispozici, dle jeho slov vyplývá, že pražská pirátská zastupitelka a přítelkyně Jakuba Michálka Michaela Krausová manipulovala výběrové řízení do dozorčí rady v Obecním domě.

Europoslanec Pirátů, bývalý poslanec Mikuláš Peksa veřejně přiznal: „Ve Sněmovně jsem stejně jen kvůli tomu, abych se dostal do europarlamentu.“ Aha, tak to je ten pirátský styl politiky!

Tato slova potvrdil dokonce i místopředseda Pirátů a předseda jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek, který řekl: „Podstata našeho sporu s Mikulášem Peksou spočívá v různém pohledu na smysl politické práce. S Mikulášem Peksou jsem spolupracoval ve Sněmovně, a když jsem mu tváří v tvář vytkl, že místo skutečného politického úsilí se jen schází s velvyslanci, řekl mi, že je ve Sněmovně stejně jen kvůli tomu, aby se dostal do europarlamentu“.

Provalily se také vazby pirátských špiček na vedení společnosti JCDecaux, jejichž vrcholný manažer Tomáš Tenzer je souzen za korupci a manipulaci s veřejnými zakázkami na pražském magistrátu.

Boj o koryta, umísťování kamarádíčků do dobře placených funkcí. A co to bylo za ty fotografie, co jsme viděli? Jak se partnerka předsedy pirátského klubu Jakuba Michálka s ním setkávala a zapomněla to uvést do seznamu setkání. Tato předsedkyně pirátského klubu na pražském magistrátu kvůli tomu rezignovala na tu funkci, takže uznala svoji vinu, samozřejmě, tak se bez toho, aby to uváděla, tak se za zády scházela s člověkem z firmy JCDecaux, který je souzen pro korupci a manipulaci s veřejnými zakázkami, a neuvedla to vůbec na ten seznam.

Piráti dostali slevu na reklamu ve volební kampani právě od dceřiné společnosti JCDecaux ve výši 60 až 75 procent. Přitom tato firma čelí u soudu podezření z korupce. A dokonce jeden z jejích manažerů přitom na kandidátce Pirátů v Praze kandidoval, jak víme.

Tak bych mohl pokračovat dál. Piráti kážou vodu a pijou víno…

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

