Okamura (SPD): Podraz na obě strany

Vážené dámy a pánové, já bych shrnul to, o čem tady dneska jednáme. Před cca 14 dny jsme tady hlasovali ve třetím čtení o pozměňovacím návrhu poslankyně Lucie Šafránkové a poslance Bauera za ODS, společný pozměňovací návrh, aby dostaly rodičovskou, zvýšený rodičovský příspěvek z 220 tis. na 300 tis., také matky samoživitelky, které zoufale, protože nemůžou vyžít z rodičovské, předčasně rodičovskou ukončily, mají děti do čtyř let a musely jít do zaměstnání. A vláda a poslanci hnutí ANO, ČSSD a KSČM tento pozměňovací návrh poslance Bauera a Šafránkové zamítli. Na druhou stranu včera ministerstva vlády hnutí ANO, ČSSD, potažmo KSČM dala negativní stanovisko k novele zákona z pera SPD, která ukončuje zneužívání sociálních dávek takzvanými nepřizpůsobivými, a chceme zadresnění těchto sociálních dávek, aby nebyly zneužívány těmito takzvaně parazitujícími spoluobčany.

Takže tady se přesně ukazuje první rovina toho, o čem tady dneska mluvíme. Paní Maláčová z ČSSD, to je ministryně práce a sociálních věcí, na jednu stranu dává negativní stanovisko k našemu návrhu zákona, prý neutrální, není to ale pravda, protože neutrální tam bylo za Ministerstvo pro místní rozvoj, Legislativní rada vlády dává negativní, prostě jste to nepodpořili, tak dává negativní stanovisko k tomu, že nechcete zadresnit sociální dávky, nechcete ukončit výplatu dávek nepřizpůsobivým.

Na druhou stranu tady máme 70 tisíc rodičů s malými dětmi do čtyř let, kterým vy odmítáte zvýšit rodičovský příspěvek, na který mají ovšem morální i jiný nárok, ale ten rodičovský příspěvek zároveň zvyšujete takzvaným nepřizpůsobivým rodinám. Tak to je opravdu neuvěřitelná situace. Takže to je jedna rovina.

Jsem rád, že Senát si osvojil ten pozměňovací návrh poslance Bauera a Šafránkové a že přijal tento pozměňovací návrh, aby tedy těch 70 tisíc rodičů samoživitelů, kteří pracují, jsou slušní, aby také na tu zvýšenou rodičovskou logicky mělo nárok, protože má taky děti do čtyř let. A teď jsme tady tedy zpátky u toho, u čeho jsme byli před cca čtrnácti dny nebo třemi týdny, zase u toho hlasování v podstatě o tom pozměňovacím návrhu Bauera a Šafránkové, když to shrnu. Jenom do toho mezitím vstoupil ten Senát, který si to osvojil.

A teď je tady druhá rovina - to je postava paní ministryně Maláčové, která to tady má na starosti za ČSSD. Takže nejprve při hlasování ve Sněmovně, abych to řekl lidskou řečí, podrazila 70 tisíc maminek nebo rodičů, například samoživitelů s malými dětmi. Takže nejprve podrazí maminky samoživitelky, které musely nuceně do práce. Potom zřejmě ČSSD zoufale zjistila, že jim ubývají preference, takže paní ministryně Maláčová za ČSSD a místopředsedkyně ČSSD nám tady včera sdělila, že vlastně bude podporovat ten pozměňovací návrh Bauera a Šafránkové, který tedy přijala, mezitím v podstatě to přijal Senát, a že vlastně bude přemlouvat své koaliční partnery, hnutí ANO a KSČM, aby tento návrh přijali. Takže vyzvala k tomu, aby nejenom podrazili těch 70 (tisíc) maminek samoživitelek a těchto rodičů, ale dokonce se jala podrazit koaliční partnery. Takže podraz na obě dvě strany.

Takže poté, co si s paní ministryní Maláčovou a s ČSSD popovídal podle všeho Andrej Babiš nebo někdo prostě z hnutí ANO, tak jim vysvětlili, že by to byl podraz už i na ně, nejenom na těch 70 tisíc zoufalých rodičů, a že to takhle nejde dělat, že nemůžou být podrazáci na obě dvě strany. Buďte podrazáci jenom na jednu stranu, ale na dvě, to už je moc.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Během 24 hodin paní Maláčová udělal opět ten obrat a to, co platilo včera nebo před pár hodinami, už najednou neplatí. Takže (se?) opět řekla, dostali jsme ty ty ty od koaličního partnera, nesmíme být podrazáci, jste podrazáci, nesmíme, dostali jasně to řečeno a tím pádem řekli, že tedy nepodpoří těch 70 tisíc zoufalých rodičů, těch nízkopříjmových, někteří jsou z nich (místopříjmoví?), někteří ne, ale v každém případě mají (děti) do čtyřech let, a vlastně udělali opět obrat. Takže to je politika ČSSD, takže už se v tom nikdo nevyzná. Je to totální galimatyáš. (Hluk v sále.)

Takže opět se potvrzuje, jak to funguje ve vládní koalici a v podstatě v závěru bych to jenom shrnul. Teď se blížíme v k hlasování a je zcela jasné, že si vládní koalice prohlasuje verzi, kdy 70 tisíc potřebných rodičů s dětmi do čtyř let nedostane zvýšenou rodičovskou, přestože by na ni měli mít nárok. A naopak, nějaké takzvané parazitující rodiny, které si udělaly z parazitování na sociálních dávkách svůj životní program, tak ty naopak podporu budou dostávat. To mi připadá opravdu jako odporný sociální program. Nezlobte se na mě.

To znamená, jediné, co můžu udělat, je, abych znovu vyzval vládní koalici, byť vím, že je to marné, protože už jste domluveni a už to bylo řečeno i v médiích, abyste podpořili ty pracující maminky samoživitelky. Abyste nepodporovali ty parazitující na sociálním systému. Takže to je to, co tady říká SPD, to je to, o co my usilujeme a samozřejmě během velice krátké doby, tak do hodinky, myslím, že dojde na hlasování a uvidíme, jak ČSSD a KSČM budou hlasovat, protože na KSČM také nesmím zapomenout, KSČM také řeklo, že nepodpoří to, aby těchto 70 tisíc maminek samoživitelek, rodičů samoživitelů a dalších lidí v zoufalé situaci mělo nárok na tu zvýšenou dovolenou, zvýšenou rodičovskou.

Takže je to koalice hnutí ANO, ČSSD, KSČM. Na jednu stranu říkají, jak jsou sociálně citliví, ale oni nejsou sociálně, ale asociální. A hlavně je to ČSSD problém. Je to problém ČSSD. Vy máte ministra práce (a) sociálních věcí. Komunisti, já si jich vážím za to, že přiznali na rovinu, postavili se ke koaličnímu partnerovi otevřeně, postavili jste se férově k vaší koaliční dohodě, vy prostě držíte to, co jste si vy tam dohodli, i když s tím nesouhlasím s tímto, ale takže působíte jako spolehlivý koaliční partner, a to bezesporu v politice je deviza, byť já s touto konkrétní věcí nemůžu souhlasit, s tím, na čem jste se domluvili, to znamená, podpora těch nepřizpůsobivých, ale že budete hlasovat proto pro odmítnutí podpory těm slušným, řádným rodičům, kteří by to potřebovali, tu zvýšenou rodičovskou.

Proto já tady vůbec, vůbec nekritizuji komunisty. Nesouhlasím s tím programem, ale to je politika. Máte prostě jiný program, jiné dohody, v pořádku. Takže to je v pořádku. Ale volič si to holt musí vyhodnotit. Máme jiné názory, to je v pořádku, ale to, co tady předvádí ČSSD, to si myslím, že zasluhuje skutečně mimořádnou pozornost. Mimořádnou. Protože není přece možné, že ministr a místopředseda vládní strany, to znamená, paní ministryně Jana Maláčová takovýmto způsobem během 24 hodin předvádí kotrmelce. To přece není to, co očekávají občané - stabilitu, aby mohli státu věřit, aby se mohli opřít o stát - ti slušní pracující lidé. To je prostě šílená situace.

Takže za hnutí SPD my říkáme jasně - my budeme hlasovat pro to, aby těch 70 tisíc rodičů, například maminek samoživitelek, kteří museli jít prostě do práce předčasně, aby se vůbec uživili, aby měli nárok na tu rodičovskou, naopak jsme pro to, aby ti, co žijí parazitním způsobem života, aby tu podporu neměli a to my budeme tady prosazovat i nadále, i když nás tentokrát přehlasujete. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

