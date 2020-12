Okamura (SPD): Pokud je zemřelý člověk pozitivní na covid, tak podle nové ideologie umřel na covid

reklama

Vážené dámy a pánové, dnes tady vláda - letos po třetí při druhé vlně covidu - žádá Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších třicet dnů. Pro naše hnutí SPD je opakované prodlužování nouzového stavu nepřijatelné, a proto žádost vlády nepodpoříme. Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM měla dost času připravit a schválit novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, aby mohla přijímat protiepidemiologická opatření podle potřeby a bez nutnosti vyhlášení nouzového stavu. To ale vláda neudělala, přestože přijetí novely by ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze trvalo pouhý jeden den.

Čili je zřejmé, že hlavním důvodem prodloužení nouzového stavu jsou veřejné zakázky, které lze v nouzovém stavu dělat bez výběrového řízení.

Pan premiér Babiš ale jako důvod uvádí vysoký počet zemřelých. Pan premiér by si měl vybírat inteligentnější poradce, protože rozhodně neuvěřím, že toto zdůvodnění je z jeho hlavy. Za prvé, v jistém smyslu rekordní, což ještě vysvětlím, máme počet zemřelých za říjen a tak s tím lze těžko argumentovat v prosinci. Ale to, co mediálním expertům uniklo, je fakt, že sice roste počet úmrtí, ale je jasné, že umírají daleko více oproti jiným rokům lidé, kteří covid neměli. Co to znamená? Je to z velké části stres, zhoršená dostupnost a následné zanedbání zdravotní péče, méně pohybu, méně čerstvého vzduchu, zanedbaná prevence a další faktory. Paradoxně tyto lidi zabil nouzový stav a covidová panika. Tahle statistika zcela jasně říká, že nenormální stav, který vláda a média v zemi nastolily, zabíjí více než covid.

Samozřejmě, že rakovina, cévní příhody, na které má stres a pohyb atd. přímý vliv, jsou zabiják číslo jedna. A chřipka nebo její sestra covid sice průběh chorob zhoršuje, ale s jejich nebezpečností se rovnat nemůže, což je dobře, protože my opravdu skutečnou další masově smrtící chorobu nepotřebujeme.

Zemřelých navíc, které se nepodařilo přiřadit ke covidu, si je vědom i pan ministr zdravotnictví Blatný, který říká, cituji, že tito lidé zemřeli na něco, co je tu navíc oproti předcházejícím letům, ale není to covid. Proto je potřeba co nejrychleji obnovit standardní zdravotní péči.

Jenže zdravotní stav nezhoršuje jen omezená zdravotní péče. Tady bych dokonce zřejmě spolu se zdravotníky s panem ministrem polemizoval, jelikož to, co zhoršovalo zdraví, co zničilo imunitu, to skutečně byl a je několikaměsíční stres a omezení zdravých i nemocných a jejich péče a bylo by fajn, kdyby si to uvědomili všichni, jak ministři tak i média, která v šíření stresu vedou první ligu.

Spousta lidí, vystrašená politiky a médii, začala zanedbávat ochranu svého zdraví, protože se tu šířil pocit, že jediný nebezpečný virus je covid. Podle průzkumu serveru lekarna.cz péči o zdraví utlumil skoro každý druhý respondent. Třetina uvedla, že obavy z nákazy změnily jejich dosavadní péči o zdraví tak, že prevenci zatím vynechávají. Výsledkem je, že se množí případy, kdy je už pozdě a pacienti, kteří byli na jaře ještě léčitelní, jsou dnes odsouzeni k smrti. To je přímý důsledek šíření poplašných zpráv o vražedném covidu, výsledek falšování statistik a překrucování dat, kdy naprosto lživě tady operují média například falešným výrazem o statisících vyléčených z covidu, přičemž o žádné vyléčené nejde, protože ti lidé ani nikdy nemocní nebyli, byli pouze covid pozitivní. Jenže bez falšování faktů by tu neměli tu ohromnou paniku, která přináší například mnohým tolik dobra ve formě miliónových zakázek bez výběrových řízení.

Jak známo, tak polovina a možná někdy i více covid lůžek byla v některých nemocnicích obsazena pacienty, kteří nebyli nemocní, v podstatě šlo o sociální lůžka a neúměrně se tak zatížil personál, který při péči musel dodržovat přísná a velmi zatěžující karanténní pravidla, a tím se pochopitelně zase ztížila péče o skutečně potřebné a ohrožené pacienty.

Statistici nám teď začínají ukazovat tvrdá fakta. Fakta o tom, že bylo na místě varování, abychom kvůli korona šílenství nedělali více škod než samotný vir. Několikrát jsem před tím varoval a dnes už o tom nemůže být pochyb. Nikdy jsem situaci nebagatelizoval a nebudu to dělat ani nyní. Situace je vážná, jelikož vláda nezničila jen ekonomiku, nepřivedla jen spoustu lidí do hmotné nouze, ale spousta lidí je ohrožena na zdraví kvůli zanedbané péči.

Měli bychom si nalít čistého vína a říci, že čím dříve se vrátíme do normálu, tím bude pro všechny lépe. To, že tu bude normální stav, přece nijak neznamená, že se ohrožení lidé nebudou chránit. Říkám a opakuji - chraňme ohrožené skupiny obyvatel a ostatní nechme žít a pracovat.

Polymorbidní lidi nebo lidi ve vysokém věku bohužel chřipka, viry či bakterie ohrožují odjakživa a popravdě řečeno, velmi staré lidi ohrožuje už i samotné delší ležení v nemocnici, takže není neobvyklé, když starý pacient přijde do nemocnice se zlomeninou a nakonec tam umře na zápal plic.

Dnes se ovšem falšuje statistika tím, že pokud je čirou náhodou takto zemřelý člověk pozitivní na covid, tak podle nové ideologie umřel na covid. Jak už jsem tu kdysi zmiňoval, jde o známý italský model, kdy spousta lidí umřela zbytečně a navíc ne na covid, ale díky kolapsu zdravotnictví, způsobenému neúměrnou hysterií z covidu. Řekl bych, že tohle je skutečně šíření poplašných zpráv a tím, jak vláda děsí lidi nouzovými stavy, přidává panickým zprávám na věrohodnosti a škody jimi způsobené jen zvyšuje.

Návrat dětí do škol zcela viditelně nemocnost nezvýšil, ale to, že v těch školách měsíce nebyly, je naopak zcela viditelně a měřitelně poškodilo, stejně jako zavření poškodilo i rodiče.

Zavírání malých českých obchodů pochopitelně také fakticky nikomu neprospělo, když zároveň vládou vyvolená nadnárodní supermarkety anebo hobby markety pouze praskaly ve švech, aniž by kdokoli řešil, že se tam mačkaly stovky lidí. A to nemluvím ani o tom, jak zásadně ekonomicky poškodila vláda tímto rozhodnutím české živnostníky, české malé podnikatele a jejich zaměstnance, jelikož nadnárodní hypermarkety se stejným sortimentem mají otevřeno a dokonce ještě rozšiřovaly ty plochy, kde prodávaly boty a textil a užívaly si ty velké zisky na úkol českých podnikatelů a českých firem a jejich zaměstnanců. Přitom teď před vánocemi jsou důležité tržby.

Na závěr bych okomentoval vládní návrh zákona omezující občanské svobody občanů. Vláda připravila na poslední chvíli paskvil s cílem vytvořit instituci nazvanou Centrální úřad státní hygienické služby. Tento úřad v podřízenosti státního úředníka by měl mít dokonce větší kompetence než vláda a bez kontroly Sněmovny by umožňoval zásadně omezovat práva a svobody občanů. Tento návrh obsahuje také změnu zákona o elektronických komunikacích, který by umožnil tomuto úřadu vyžádat si od mobilního operátora data o pohybu osob již s pouhým podezřením o nákaze, a to bez jejich souhlasu a zpětně. Jde v podstatě o šmírování. Takto koncipovaný vládní návrh je pro SPD zcela nepřijatelný a v žádném případě jej při hlasování nepodpoříme.

Děkuji za pozornost.

