Okamura (SPD): Poprosím zástupce Fialovy vlády o konec lhaní

Vážené dámy a pánové,

máme tady před sebou opoziční mimořádnou schůzi k novému migračnímu paktu Evropské unie. Důvod pro svolání mimořádné schůze je více než jasný, protože Fialova vláda fakticky podporuje nelegální imigraci do České republiky a do Evropy. Zástupci členských států Evropské unie se dne 8. února shodli na konečné podobě migračního paktu EU. Odsouhlasený postoj členských států je definitivní a nyní jej pouze formálně schválí Evropský parlament, kde mají většinu prounijní a proimigrační strany.

Vláda Petra Fialy z ODS nejen, že dlouhodobě nelegální migraci aktivně svými kroky fakticky podporuje, ale při závěrečném jednání v EU se navíc zbaběle a alibisticky při hlasování zdržela. Vláda pětikoalice tak opět zradila zájmy českých občanů. Migrační pakt EU mimo jiné znamená tzv. povinnou solidaritu a relokace nelegálních imigrantů mezi státy EU anebo povinné platby ve výši půl milionu korun za každého odmítnutého imigranta. Od schválení Lisabonské smlouvy nám jsou na základě většinového hlasování v orgánech EU pod hrozbou drakonických sankcí vnucována nařízení, jejichž realizace směřuje přímo proti národním zájmům České republiky a jejích občanů. To se týká právě oblasti migrační a azylové politiky, kdy nám státy jako Německo, Francie a Belgie, jež nezvládají projevy masové ilegální imigrace, kterou samy vyvolaly, tyto kvóty na přerozdělování migrantů de facto nařizují.

Hnutí SPD migrační pakt EU jednoznačně odmítá a požadujeme, aby se k migračnímu paktu EU i k samotnému členství České republiky v EU vyjádřili čeští občané v celostátním závazném referendu, a pakliže bude SPD po příštích volbách ve vládě, tak migrační pakt na evropské půdě znovu otevřeme a budeme ho odmítat. Šance na odmítnutí migračního paktu je ale i dříve. Již letos v červnu jsou volby do Evropského parlamentu, které budou u nás referendem o Fialově vládě.

Pakliže v Evropě uspějí vlastenecké a euroskeptické strany, jako je SPD a naši spojenci a partneři v čele s Marine Le Pen, Geertem Wildersem, Matteem Salvinim, AfD, rakouskými Svobodnými a dalšími našimi přáteli, tak se zásadně změní složení Evropského parlamentu i Evropské komise a zastavíme migraci a také šílený Green Deal, který lidem prudce zdražuje potraviny, energie a dopravu. A právě migraci a Green Deal podporuje Fialova vládní pětikoalice.

Boj s nelegální migrací jsem do České republiky na parlamentní půdu historicky přinesl jako první již před více než 10 lety. V uplynulých letech jsme si za to - jak osobně, tak i celé naše hnutí - vysloužili neskutečné vlny hysterických obvinění z xenofobie, fašismu, antiislamismu a podobně, přestože jsme měli a máme pravdu, což plně ukazuje a potvrzuje současná situace. Na druhou stranu jsem rád, že oči otevřeli i poslanci z některých jiných stran, kteří mi ještě v minulém volebním období tyto moje názory vytýkali a i oni samotní mě dokonce ještě hanlivě nazývali právě kvůli mému protiimigračnímu postoji. Všechny ostatní parlamentní partaje u nás dlouhodobě nebezpečí nelegální migrace z kulturně nepřátelských kultur podceňovaly a spolu s mainstreamovými médii na čele s Českou televizí a Českým rozhlasem jakákoliv rizika odmítaly, a zároveň dehonestovaly nás, kteří jsme na tento závažný problém osamoceně a v předstihu upozorňovali.

Já jenom vzpomínám, jak úplně mě tady šikanózně stíhala redaktorka Českého rozhlasu v minulém volebním období, kdy já jsem jako první upozornil na to znásilnění té řekl bych nezletilé dívky africkým islámským migrantem v Lukavci u Terezína a jak tady na mě útočila tady v předsálí a útočil na mě Český rozhlas, proč říkám národnost a jaké pro to mám důkazy. Takže byla obrovská šikana i celé té Pražské kavárny, kteří udělali štvavou kampaň po sítích a médiích proti mně, co jsem si to dovolil. Uplynulo pár dní a potvrdilo se, že mám pravdu. Ten pachatel je už odsouzen, ale samozřejmě dostal velmi malý trest, jestli si vzpomínáte. Měl jsem úplnou pravdu.

Takže takovým způsobem to funguje, když tady člověk hájí bezpečnost v České republice, když se staví za ty oběti a stavíme se jako SPD za to, abychom tady mohli volně chodit. To byla holčina, jak víte, která šla za bílého dne jenom tady v Ústeckém kraji u Terezína mezi vesnicemi. Za bílého dne šla a znásilnil ji africký migrant, který k nám přešel z německého Saska a který už tam byl trestán.

Já jenom říkám, jakým způsobem tady úplně nepochopitelně celou dobu média jsou na straně Fialovy vládní pětikoalice i co e týče migrační politiky, proimigrační politiky. Já si myslím, že to je velká chyba, protože migrační pakt, to je opravdu zničení České republiky do budoucna, protože ten migrační pakt skutečně obsahuje kvóty na přerozdělování migrantů do České republiky, ze kterých se v podstatě nebude možné žádným způsobem vykoupit, protože to obsahuje tu další fázi poté, co nedojde k tomu, že by se ti migranti přerozdělili na základě té kvóty minimálně 30 tisíc migrantů ročně a státy by se chtěly nadmíru vykoupit tou pokutou 20 tisíc eur, tak dochází k dalšímu jednání a tam už samozřejmě potom Evropská komise rozhodne o tom, ještě na neveřejném a tajném jednání, což je úplně skandální, tak rozhodne o tom, že se bude opravdu přerozdělovat úplně natvrdo.

Takže pro to všechno tady hlasoval ministr vnitra Vít Rakušan, který sedí za mnou, pro to všechno hlasoval, pro přijímání afrických muslimských migrantů do České republiky, povinné kvóty, povinná solidarita. Pro to hlasoval vloni v červnu jako zástupce Fialovy vlády v Evropské unii. To je samozřejmě šílené a je potřeba si říct, že za jakékoliv problémy s migranty v České republice, ať jsou z Ukrajiny nebo ať jsou z těchto zemí, nese plnou odpovědnost Vít Rakušan z hnutí STAN, ministr vnitra, a premiér Fiala a Fialova vládní pětikoalice. I do budoucna.

Jak jsem již řekl, Fialova vláda se při závěrečném jednání o migračním paktu jménem České republiky zbaběle alibisticky při hlasování zdržela. A vládní koalice tak opět zradila zájmy českých občanů. Všichni víme, že zdržení znamená v tomto případě v podstatě souhlas. Zde je potřeba zdůraznit, že Polsko, Maďarsko a Slovensko v rámci schvalovacího procesu hlasovaly proti migračnímu paktu. To je přímý a správný postoj.

Opravdu jsem se musel - no, je to opravdu smutné, když provládní média, už jsem tady o tom mluvil včera, když jsem viděl ten titulek, viděl jsem ho tuším na Seznamu, kde psali, že Fialova vláda nepodpořila migrační pakt. Co to je za zavádějící titulek? Vy jste pro něj celou dobu hlasovali v rámci schvalovacího řízení a když se zdržíte, to přece není nepodpořit migrační pakt. Správný titulek by bylo - Fialova vláda nehlasovala proti migračnímu paktu, nehlasovala proti migračnímu paktu. To je přece odpovídající interpretace. Celou dobu, vždyť dokonce Fialova vládní koalice ten migrační pakt v tomto znění spoluvytvářela. Vždyť vy jste spoluvytvářeli to, aby tady byla takzvaná povinná solidarita a ty kvóty na přerozdělování, vy jste ho vytvářeli v rámci předsednictví České republiky v Evropské unii, které předsedala Fialova vládní pětikoalice. Vy jste to vytvořili, vy jste pro to hlasovali a na posledním jednání jste se zdrželi místo abyste hlasovali proti migračnímu paktu. Měli jste hlasovat proti, jako hlasovaly v rámci procesu například Polsko a Maďarsko.

To znamená, to je úplně šílený postoj Fialovy vlády. Vy opravdu to, co se vám podařilo za dva roky, úplně zničit Českou republiku sociálně, ekonomicky, bezpečnostně, to je prostě úplně neuvěřitelné.

Zástupci hnutí ANO mylně říkají, že vláda udělala otočku, jelikož ještě vloni byla vláda otevřeně pro migrační pakt. Vláda ale přece vůbec neudělala otočku. Zástupci pětikoalice pouze v předvečer evropských voleb dělají divadlo směrem do České republiky. Migrační pakt svým parťákům v Bruselu nijak nezablokovali. Ale tady budou svůj souhlas s migračním paktem, zamaskovaný do zdržení se, prodávat jako nepodporu migračního paktu. Na to jim skutečně samozřejmě nikdo nemůže skočit, jelikož pokud někdo skutečně nepodporuje, tak na to máme jednoslabičné slovíčko ne. A to ne ovšem Fialova vláda nikdy nikde neřekla.

Takže poprosím zástupce Fialovy vlády o konec lhaní, jelikož všichni tady přece moc dobře víme, jak jste hlasovali. Znovu to zopakuji. Fialova vláda se při českém závěrečném jednání o migračním paktu jménem České republiky zbaběle a alibisticky zdržela, zatímco Polsko, Maďarsko a Slovensko hlasovaly proti migračnímu paktu.

Fialova pětikoalice lže a jedná proti našim občanům permanentně a směle a bez ostychu v tom lhaní a jednání proti našim občanům dále navíc pokračujete.

A já prostě za SPD říkám úplně jasně - my jako SPD prosazujeme nulovou toleranci nelegální migrace. My tady nechceme žádné nelegální migranty. My tady nechceme žádné africké a islámské nelegální migranty. Nechceme ani žádné mešity v České republice. Nechceme, aby tady po ulici chodili nějaký zahalený lidi, kterým nevidíme do očí. A to prostě je jasné stanovisko SPD. My chceme bezpečnou Českou republiku a nechceme, aby to tady vypadalo jako v některých čtvrtích v Berlíně. Vždyť se podívejte do toho Neuköllnu. Tam jedete kilometry po hlavní ulici a ani nevíte, co to tam je za obchody, protože všechno je arabsky. A místní občané, ti původní Němci, už se tam samozřejmě bojí chodit. Stejně tak v Paříži a v dalších městech.

Prostě Fialova vládní pětikoalice z nás chce udělat tenhleten způsob, tyhlety země, které neuváženou migrační politikou to teď schytávají a samozřejmě, jak už vidíte i postupně na těch preferencích jejich vlasteneckých a proimigračních stran, tak tyhlety strany, tyhlety prounijní a proimigrační, které jsou samozřejmě partnery tady Fialovy vládní pětikoalice, ale i hnutí ANO v evropské frakci Renew, to je prostě proimigrační frakce, to víte všichni, ostatně je tam prezident Macron, strana francouzského prezidenta Macrona, který právě je ten proimigrační a který ten problém celý způsobil a teď nám tady chce Francie s pomocí Fialovy vlády nám tady budete přerozdělovat teď islámské a africké migranty. To je přece úplně neuvěřitelný. Takže tam v Evropském parlamentu je jediná protiimigrační frakce, jediná euroskeptická, která je vždy proti přijímání nelegálních migrantů, a to je samozřejmě ta frakce naše.

Já jsem jenom chtěl říct, to je Identita a demokracie, kde je právě Marine Le Pen a další. Ale já samozřejmě za nás říkám stanovisko úplně jasné - nulová tolerance nelegální migraci. Já vůbec nechápu, jak o tom někdo může diskutovat. To má být tolerance? Vy tady zavádíte toleranci nelegálního jednání. Kde to jsme? My nejsme v Africe anebo někde na Blízkém východě, prostě někde v Orientu. Já tady nechci Orient ani Afriku. My jsme právní stát, který vy ale ničíte, Fialova vládní pětikoalice, vy tady ničíte právní stát, tady mají platit zákony a předvídatelná pravidla. Každý cizinec si prostě má požádat na zastupitelském úřadu České republiky, může si tam podat žádost o povolení k pobytu a ta mu bude buď zamítnuta nebo bude z nějakého důvodu přijata, ano, může to být třeba slučování rodin a podobně, to se samozřejmě potom vyřizuje spíše kladně, ale prostě takhle to má fungovat. Ne že vy otevřete stavidla sem, vlastně ten migrační pakt EU, který spoluvytvořila Fialova vládní pětikoalice a který jste neodmítli, tak to je otevřená pozvánka pro nelegální migranty z afrických a islámských zemí do Evropy. Otevřená pozvánka, protože v tom migračním paktu se vůbec nemluví o nějaké relokaci migrantů, ta se tam v podstatě vůbec neřeší, takhle bych to spíše řekl, neřeší se tam zlepšení relokace migrantů. V tom migračním paktu se neřeší ani systém nebo způsob zvýšení ochrany hranic.

Všichni víme, jak funguje Frontex. Frontex naopak má za úkol přivážet migranty do Evropské unie, vůbec nechrání hranice. Ostatně jak víme, tak bývalý ředitel Frontexu, šéf celého Frontexu z Francie, tak teď sám už prostě rezignoval a bude kandidovat do Evropského parlamentu právě za Národní sdružení Marine Le Pen ve Francii. A on přiznal v otevřeném rozhovoru, když říkal ty důvody, a to si můžete všichni dohledat, jsou to mezinárodní rozhovory, tak přiznal, že na něj tlačila eurokomisařka i současná eurokomisařka Ylva Johansson, komisařka pro migraci. To je ta exkomunistka. Tak na něj tlačila, aby přibíral ty migranty, aby je přivážel do Evropy. Takže on to nemohl dělat už tu práci, a byl léta tím šéfem Frontexu. No, to přece není žádná agentura pro ochranu hranic Evropské unie. Tam přímo Evropská unie, přímo v podstatě používala Frontex a používá Frontex na dovážení nelegálních migrantů do Evropské unie. To je úplně šílený, šílený jako.

Teď se mě redaktorka, teď jsem byl na CNN Prima, teď 25 minut, teď je to před pár minutami, teď jsem přišel, akorát jsem to stihl přejít do sálu, a ona se mě ptala, jakým způsobem bych to řešil, jakým způsobem bych tedy odradil ty migranty? No, tak vždyť je to přece poměrně jednoduché. Vždyť to tady nemusí (nesrozumitelné) Okamura. A ptala se mě pořád dokola, ona to nechtěla pochopit, paní redaktorka Hrdličková, teď se provdala, tak Čermáková, a nechtěla to pochopit, tak to je ten pořad v poledne na CNN, protože prostě je vidět, že ty názory jsou tam prostě pro pětikoalici. A tak já jsem vysvětloval: Podívejte se na nejvyspělejší země světa, Japonsko, Austrálie, například. No, nulová tolerance, nelegální migrace, nulová tolerance. Japonsko - desítky let jedna z tří nejvyspělejších zemí na světě ekonomicky, jako platy kolem 100 000 korun měsíčně v průměru, už z doby osmdesátých let, co jsem přišel na svět, jako jo a žádná nelegální migrace tam není. Přitom by tam měly už desítky let - podle toho, jak tady předvádí Evropská unie svoji neschopnost, ale je to záměr, že jo, to je záměr globalistů, no - tak by tam měly teoreticky přicházet plné lodě nějakých migrantů z Číny, z Koreje tenkrát, já nevím odkud, z Vietnamu a já nevím odkud, tam jsou samé rozvojové země, spousta rozvojových zemí kolem, že jo, anebo rozhodně chudších než Japonsko mnohem, ale nepřichází nikdo, protože není nabídka. Japonsko má totiž nulovou toleranci nelegální migrace. To snad není ani sociální nabídka, ani dávky nejsou k dispozici. Není nic. Takže tím pádem žádní převaděči neexistují, kteří by nabízeli cestu do Japonska, protože ví, že tam nikdo nic nedostane. Jo, takže - a navíc Japonsko má poměrně striktní zákony, co se týče kriminality. Mimochodem je to jedna z několika demokratických zemí, včetně států USA, kde platí trest smrti dodnes, že jo. Takže samozřejmě jenom říkám, že jsou tam nějaké rozdíly. Ale prostě drží se tam ti kriminálníci a ti, co prostě by chtěli něco jakoby tam činit, tak se to tam drží poměrně zkrátka. A prostě slušný člověk na prvním místě. A japonský občan je tam na prvním místě. A já bych chtěl, aby český občan byl tady na prvním místě, abychom byli bezpečnou zemí.

Ale krátce ještě k té migraci. Takže tam je nulová tolerance, takže nejsou žádní převaděči. A podívejte se, tam je ten - to moře je dokola všude, ta hranice je prostě nekonečná. Austrálie to samé, jo, striktní pravidla. Jako ti mají nasmlouvaný ostrov tuším Nauru. Je to ostrov, kde prostě - kdo by tam přišel, tak oni ho nejdřív přestěhují na Nauru, že jo. To je takový ten atol v Tichém oceánu. A každému je jasné, že odtamtud se pak těžko dostává někam, že jo. Takže pochopitelně těm nelegálním migrantům se pak nechce jako jo, a už je to na úvod poměrně odrazuje od tohoto protizákonného a nelegálního jednání. A tady Fialova vláda tady prostě spolu s Evropskou komisí dělá pravý opak. A udělali jste pozvánku pro nelegální africké a islámské migranty do Evropy a do České republiky.

No a ta paní redaktorka Hrdličková Čermáková, tak ta se mě ptala a pořád se mě ptá, přitom už jsem jí tam třikrát řekl tyhlety (nesrozumitelné), dvakrát jsem jí (nesrozumitelné). Říkala, co byste řešil a co když oni se nebudou chtít vracet a tohleto? Tak já jsem říkal, tak jsem (nesrozumitelné), když jí už tam nestačily příklady z vyspělých zemí, kde už to desítky let aplikují a prostě to funguje. A jsou to demokratické země, tak - a velice pěkné a vyspělé, s vysokou životní úrovní - tak samozřejmě já jsem jí říkal, tak ať Frontex začne fungovat. Ať místo toho, aby přivážel migranty a zachraňovali je na moři, což přesně obsahuje mimochodem i ten váš migrační pakt, že se mají, že se budou, že se bude Evropská unie přednostně starat o migranty, zachráněné na moři. To je úplně neuvěřitelné, místo, aby je vracela. Jo, tak já jsem jí říkal, tak samozřejmě Frontex musí začít fungovat a vracet ty migranty, prostě nevpustit je do vod Evropské unie. A ona se mi zase redaktorka pořád ptá - no a co když se to nepovede? A co když se toto? Tak já jsem jí řekl na rovinu. No a vy jste v minulosti říkal, že se má na hranicích v případě nouze, že mají pohraničníci i střílet. No, tak za prvé, já nevím, od čeho je tedy pohraniční stráž v jakémkoliv státě světa, i v demokratických státech světa, tak proč mají tedy u sebe zbraň? V demokratických státech já jsem nikdy neviděl neozbrojenou pohraniční stráž. Jo, asi to tam někdo viděl, paní redaktorka viděla nebo i to viděla, já jsem - tak to mají jako pro legraci nebo pro srandu? Chodí jako na cvičení? Přece ochrana státnosti a státních hranic, a to nemá nic společného s komunismem, jo, já jsem z perzekvované rodiny, což by mohl potvrdit i můj bratr, takže já s tím nechci mít nic společného, ani nemám s tím nic společného, s minulým režimem. Ale každý stát, ať jsou to Spojené státy, ať jsou to demokratické strany z celého světa, pohraniční stráž je ozbrojená. A v případě, že by někdo napadl pohraničníka, tak má přece právo se bránit. To je přece jasné, že jo? Tak já nevím, co je na tom - a vzpomínám, že jsem to řekl. Ona mi připomínala paní redaktorka, jsem to někde řekl před rokem, tak to tam vytahovala, jako kdybych byl nějaký - bylo to něco špatného, jako kdybych něco řekl? No, je to tak.

A teď jsem ještě v tom vysílání řekl, právě aby se nepřekrucovala moje slova. Já neříkám střílet do migrantů. To já jsem neřekl. Já jsem říkal, když to vidíte tady, teď jsem jí to říkal, když to vidíte tady v Perském zálivu teď, v Rudém moři, jaké jsou tam problémy s těmi tankery, jak to tam ti somálští teroristi, jak tam přepadávají ty tankery, no, tak se střílí do vody vedle nich, prostě. Je to prostě odradí, případně když oni začnou střílet, no, tak se jim to potom samozřejmě, že jo, tak akce, reakce. No, tak jestli na vás někdo začne střílet nebo na vás vytáhne nůž nějaký migrant nebo začne střílet po našich pohraničnících, no, tak odpovědí je střelba logicky. Tak jestli tohle někomu připadá divné, tak mě tedy rozhodně ne. Od čeho tedy máme potom vojáky a od čeho tedy máme tedy státní hranici, kterou samozřejmě Fialova vládní pětikoalice se nám tady snaží - nás tady úplně prostě rozmělnit do Evropské unie, aby už Česká republika zanikla. Takže se - já říkám tyto svoje názory. A prostě pro mě ochrana českých státních hranic a ochrana prostě evropského prostoru a naší bezpečnosti, to je klíčové téma, protože já si stojím za tím, že my se nemůžeme postarat o celou Afriku a o celý Blízký východ. No, prostě ne, ani o celou Ukrajinu. Na to nejsou peníze. To je zánik, to je teprve destrukce, to je prostě destrukce, to nás zničí. Zničí to naše rodiny - kriminalitou, sociálně, finančně. Je to prostě tak a já to říkám na rovinu a myslete si o tom - ti sluníčkáři tady z pětikoalice, tady ti eurohujeři a tady ti zastánci prostě migrace. Hnutí STAN je to, že jo, je to ODS, TOP 09, Piráti a KDU-ČSL. Myslete si o tom, vy jako politici, co chcete.

Já prostě ten názor tady říkám přes deset let, jako jediný v České republice jsem - na toto téma od začátku upozorňuji a je to pravda a mám pravdu a ze svého názoru neustoupím a i události v západní Evropě mi jasně dávají zapravdu. Není to ani necitlivé vůči nějakým migrantům, není to ani rasistické, není to ani xenofobní, prostě je potřeba zcela realisticky vidět tu situaci a pragmaticky. A my v malé Evropě, notabene ještě v desetimilionové České republice nemůžeme se postarat, nemáme na to ze všech hledisek, postarat se o všechny chudé z celého světa. Nelze to, je to destrukce.

A jak už jsem tady říkal včera, vyšly ty články, že - takže to, abychom odradili jasně a zřetelně a transparentně a viditelně odradili jakékoliv nelegální migranty od příchodu do České republiky, nejlépe do Evropy, ale západní Evropu už zachránit nelze podle mého názoru, ostatně vidíme to tady na těchhle těch návrzích, tak samozřejmě alespoň bychom mohli zachránit ten středoevropský prostor, ale i ten ničí Fialova vláda, když jsme to viděli včera. Protože ta V4, která je velice důležitá, spolupráce s Maďarskem, se Slovenskem, s Polskem, Česká republika.

Určitě skvělý by bylo udělat formát V4 plus, ještě k tomu vzít třeba Rakousko, případně i třeba další slovanské země typu, je tam třeba Slovinsko, Srbsko a jsou prostě další země, s kterými bychom si určitě dokázali rozumět a prostě vytvořit prostor společných zájmů a jednat o tom. Jednat o těch průsečících a prosazovat společně, společně společné zájmy, protože to už mluvím o uskupení, už jenom Vé čtyřka je 65 milionů. Ale Fialova vládní pětikoalice má přímo za cíl, vy máte za cíl zničit spolupráci Vé čtyřky, protože jednáte právě, vy jednáte v zájmu Bruselu, Berlína. A samozřejmě kdo hájí národní zájmy, to je tím největším trnem v oku právě těch globalistů a těch, kteří chtějí tu federalizovanou EU. Ostatně vždyť si vzpomeňme, tady pan poslanec Farský ze STAN a lídr dneska hnutí STAN do Evropského parlamentu, vždyť ten se souhlasem premiéra Fialy z ODS se šel školit do Ameriky právě ohledně federalizace, způsobu federalizace, aby ho tam proškolili, jakým způsobem federalizovat Evropu, globalisté aby ho tam proškolili a jakým způsobem má zaniknout Česká republika, zánik České republiky, přímo protistátní a vlastizrádné jednání.

Až na základě tlaku, kdy on chtěl půl roku být prostě v Americe a pobírat poslanecký plat, tak potom až na základě obrovského tlaku rezignoval na mandát a šel do té Ameriky. To znamená je to velký problém. A já říkám úplně na rovinu, že já tady nemám žádné pochopení pro miliony, pro hordy milionů Afričanů z chudých zemí a z Orientu a z Blízkého východu, protože já tady žiju v České republice, mám tady rodinu, mám tady příbuzné a já opravdu nechci zemi - a říkám i to, mimo jiné máme i spoustu voličů SPD, kteří mají třeba především dcery, mají dcery, mají malé děti a já jim úplně rozumím, že nechtějí tady africké a islámské migranty, aby se báli, když potom večer půjdou dcery domů z nějaké zábavy, z kina a podobně.

Tady sluníčkáři, tady pětikoalice by nám chtěla říct, že už tohle je nějaké xenofobní, co já tady říkám. Proč rozděluji lidi takhle. Jsou blázni. Vy jste se zbláznili. Vy jste šílenci úplní. O čem to mluví tady tihle aktivisté? Organizace pro pomoc uprchlíkům nebo nějaká paní Faltová, to je také nějaká promigrační ta velká neziskovka a tak dále. Já když jsem slyšel tahle vyjádření, to prostě je úplně neuvěřitelné. Inkasují obrovské peníze do neziskovek, tak prostě hájí tyhlety jejich zájmy. A Fialova vláda jim to ještě podporuje. Samozřejmě vytýkám, tady je potřeba říct zase pravdivě, že vytýkám předešlé vládě Andreje Babiše, že financovala tyhlety neziskovky. Ostatně vzpomeňte, že jsem to řekl tady do očí panu expremiérovi Babišovi, to byla ta kauza, kdy Babišova vláda tady vlastně ty neziskovky financovala a pak jedna z nich přímo zažalovala potom Českou republiku ve jménu dvou nelegálních afghánských migrantů, (se smíchem) že prý policie pochybila, že je dala do zařízení pro dospělé a ony byly ještě děti nebo co. A pak na základě snad nějakých otisků se zjistilo, že to bylo tak nebo onak a vysoudili v každém případě odškodnění 150 000 korun na České republice. To znamená ještě ve jménu nelegálních dvou afghánských migrantů zažaluje Českou republiku neziskovka, kterou platí ovšem předešlá Babišova vláda, dneska ji platí Fialova vláda a oni ještě vysoudí na nás peníze. (Se smíchem.) To je úplně neuvěřitelné. A ti Afghánci už v České republice nebyli a už utekli někam, už utekli do Německa, jenom abyste... Ta absurdnost té situace celé to už jenom dokazuje.

To znamená my jako SPD říkáme jasně. My jestli budeme součástí někdy vlády, chceme být součástí vlády, tak přesně po vzoru Orbána a po vzoru Fica, který tady navrhuje utnout všechny politické neziskovky. Utnout, ne utnout jako ukončit činnost, ať si dělá činnost kdo jakou chce, ale ne za státní peníze. Ne za veřejné peníze. Jestli si schrastí peníze někde jinde, to už je jejich věc. Ale pakliže by byly financovány v zahraničí, tak to my navrhujeme a už jsem o tom tady mluvil asi před dvěma roky. Dokonce podobný zákon v tomto smyslu už tady leží ve Sněmovně z pera SPD, aby povinně byly v podstatě řekl bych označeny, nebo aby měly oznamovací povinnost všechny neziskové organizace, které inkasují peníze ze zahraničí. Tuším, že tam máme, když to je více než asi 5 000 euro ročně. S tím, že by se to nevztahovalo na členské příspěvky, když jsou to fotbalové kluby nebo včelaři a podobně, kdyby to tak tedy bylo. Ale samozřejmě všichni, kdo... ať si kdo inkasuje v zahraničí, dobře, ať si inkasuje, ale ať je označen třeba názvem Jsme nezisková organizace financovaná ze zahraničí. A všechny platby v zahraničí aby musely být na transparentním účtu. Aby se každý občan mohl informovat o tom, když bude chtít, odkud vítr vane.

A zajímavé je, že tenhle návrh strašně vadí, strašně vadí Evropské unii, i v případě Maďarska. Strašně vadí i vládní koalici, ostatně odmítáte to tady zařadit na program schůze. Proč? Proč se schováváte, v čem je problém? Kdo vás platí všechny? To je ta otázka. Odkud vítr vane? Pro koho pracujete? Přece by občan měl transparentně vědět, kdo ze zahraničí koho platí a jak, zcela transparentně, pakliže tady vykonává nějakou veřejnou činnost. Ostatně v této souvislosti dodnes jsme se nedozvěděli, kdo jsou ti sponzoři z toho Kypru, kteří financovali volební kampaň hnutí STAN pro volby do parlamentu. Média se prostě neptají. Jediné vyjádření v tomto smyslu, které jsme zaznamenali, ale to už jsem tady říkal, pan Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, řekl v ČT 24, že hnutí STAN použilo na kampaň černé peníze z organizovaného zločinu z kauzy Dozimetr. To jsem tady přehrával, ten záznam všichni máme, bylo to řečeno v ČT 24. A nějak to usnulo. Přitom tady významný poslanec strany, která má preference 10 %, pan Michálek to tady řekl v ČT 24 o hnutí STAN, s kterým byli v koalici a dělali společně volební kampaň. Takže jak to dopadlo tohleto černý financování z organizovaného zločinu? Kdo tedy? Jakým způsobem to bylo vyšetřeno, už jsme se nikdy nedozvěděli a ani nedozvíme, protože ministrem vnitra je Vít Rakušan z hnutí STAN, takže těžko se tam bude asi něco vyšetřovat. To je přece úplně jasné.

Ale teď zpátky k těm věcem, protože tady mluvíme o migračním paktu. A ten migrační pakt... takže já říkám, že je to opravdu obrovský podraz a zrada na celou Českou republiku, protože my tady prostě žádné povinné přerozdělování, žádné přijímání migrantů na základě nějakého přerozdělování tady prostě nechceme. A jak jsme se včera dočetli a o tom už jsem hovořil, tak Česká republika má po dvou letech Fialovy vlády dokonce nejvíce migrantů na počet obyvatel z celé EU. Už teď v současné době. A další, především z Ukrajiny, i v těchto dnech masově přicházejí a vláda jim dává povolení k pobytu v České republice. Takže dál a dál destruujete, ničíte sociální situaci v České republice. Pro Fialovu vládu jsou prostě migranti na prvním místě a čeští občané na posledním. Za pouhé dva roky Fialova vláda zničila co mohla. A znovu zopakuji a nestydím se za tento svůj názor. Pro ochranu hranic a pro ochranu bezpečnosti občanů v České republice a v Evropě bychom měli udělat maximum, všechno. I kdyby se mělo výstražně střílet směrem k těm migrantům. Já neříkám na migranty. Od toho tam ti pohraničníci mají být.

Tady ty úvahy posílat vojáky NATO potažmo i České republiky do války na Ukrajinu, což tedy se zase ukázala totální nekompetentnost Fialovy vlády. Že premiér Fico řekl, že se to plánuje. Premiér Fiala řekl, že o tom neví, že to není pravda nebo co a pak v úterý Macron řekne, že vlastně tyto úvahy má. Co to je zase za blamáž? Co to předvádí Fialova vládní pětikoalice? To je úplně neuvěřitelný. To je neuvěřitelný úplně. My samozřejmě absolutně odmítáme, protože vy nás tady celou dobu zatahujete do války - Fialova vládní pětikoalice, paní ministryně Černochová nás zatahuje do války a premiér Fiala nás zatahuje do války. Protože připomenu to vyjádření premiéra Fialy dva roky zpátky, že Česká republika je ve válce. Tady strašil, šířil poplašnou zprávu, my že v žádné válce nejsme. Tak nás do ní netahejte, prosím vás. My chceme mír, chceme mírová jednání. Tak už přestaňte tahat Českou republiku a naše občany do války. Občané jsou úplně zděšení z těch vašich vyjádření. Jsou úplně zděšení.

Jinak tedy popojdu dál. Co se týče pozice našeho hnutí SPD. SPD je proevropská strana, která velmi úzce spolupracuje s partnery v zemích po celé Evropě. Nejsme ale prounijní. Slova proevropský a prounijní jsou v přímém rozporu, přestože zastánci Bruselu se snaží dávat mezi tato dvě slova rovnítko, aby zamaskovali, jaké šílenosti vůči občanům Evropská unie prosazuje. Současná Evropská unie je protievropská. Evropská unie ničí Evropu migrací, Green Dealem a omezováním demokracie. Naopak my máme Evropu rádi, jsme pro Evropu, pro Evropu spolupracujících svobodných států bez diktátu Bruselu.

Takže naopak ten, kdo tady zastává tuhletu politiku Evropské unie, jako je Fialova vláda, která je spolutvůrcem migračního paktu EU, přímo spoluautorem migračního paktu EU. Ano, vy jste ho spoluvytvářeli během předsednictví Fialy vlády v Evropské unii a ještě se pro něj aktivně hlasovali. Tady pan ministr Rakušan pro něj hlasoval loni v červnu. Teď jste se alibisticky těsně před volbami zdrželi. Tak samozřejmě to je přímo protievropské, to je proti zájmům Evropy.

Současná Evropská unie je protievropská, EU ničí. Evropská unie ničí Evropu migrací, Green Dealem a omezováním demokracie. Ano, to je tady pan ministr vnitra Vít Rakušan, který prosazuje otevřenou cenzuru názoru. Byl jste to přesně vy, pane ministře - sedíte za mnou - který jste dal pokyny k tomu, aby se vypnul web Nová republika našeho europoslance Ivana Davida, pana doktora Davida, bývalého ministra zdravotnictví, bývalého ředitele psychiatrické léčebny, soudního znalce v oboru psychiatrie. Vy jste mu nechal vypnout web spolu s Fialou vládou, web Nová republika, že prý jsou tam dezinformace.

Vždyť hlavním lhářem a dezinformátorem je vaše vláda. I vy jste osobně sliboval na mítinku v Ústí nad Labem, spolu s předsedou Pirátů Bartošem, že nebudete zvyšovat daně a obelhali jste celou republiku. Kdy tedy sám sebe nahlásíte za to, že jste hlavní dezinformátor a lhář? Vy jste říkali, že nebudete zvyšovat daně a daně jste zvýšili. Přitom jste moc dobře věděli, v jakém stavu přebíráte Českou republiku. Výmluvy na Ukrajinu, to už jsme tady říkali mnohokrát, to je nesmysl, protože i oproti Polsku a Maďarsku a Slovensku vaše vláda je na tom nejhůř. Ceny energií, inflace, pokles reálných mez, pokles maloobchodních tržeb. Prostě zničili jste to úplně všechno.

Takže ty sousední země jsou k Ukrajině ještě blíž a vypořádaly se s tím ekonomicky mnohem lépe. Takže to je úplný nesmysl, co říkáte. Ale hlavně vy jako hlavní dezinformátoři a hlavní cenzoři, ministr vnitra Vít Rakušan, premiér Fiala, paní Pekarová další, tak kdy tedy sami sebe nahlásíte jako hlavní dezinformátor a prošetříte se? Před volbami jste neslibovali snižování zákonné valorizace důchodů a až po volbách jste to udělali. Opět dezinformace.

Já jsem se úplně musel zasmát, že vaše vládní pětikoalice přijala na mandátovém a imunitním výboru nová pravidla pro etické chování poslance. Samozřejmě, že je takový plátek, který jenom slouží podle mého názoru k cenzuře opozičních názorů. Ano, překvapilo mě, že hnutí ANO, poslanci hlasovali pro, na mandátovém a imunitním výboru. Hnutí SPD bylo jediné, kteří jsme byli proti, jediní jsme byli proti, SPD.

To je tedy úplně k smíchu, protože hnedka v článku jedna si Fialova vládní pětikoalice tady napsala, že poslanec je povinen jednat v zájmu všeho lidu a slouží veřejnému zájmu. Jak to tedy budete posuzovat na mandátovém a imunitním výboru, když vy jste obelhali tady všechny občany? To je v zájmu tedy všeho lidu, kdy jste tři miliony lidí okradli o slíbené valorizace důchodů, o zákonnou valorizaci důchodů, kdy jste všem lidem v rozporu s vašimi předvolebními sliby zvýšili daně? Tak co jste to tady odsouhlasili za nějaký etický kodex poslance? Co to je za proklamace, když sama Fialova vládní pětikoalice jedná přímo proti tomu. Nebo to znamená, vy budete tady šikanovat opozici a sami sebe, protože máte v mandátovém a imunitním výboru většinu, tak vám to bude všechno procházet, ty vaše lži a podvody na lidi? To je úplně neuvěřitelné.

Je tady článek tři, chování poslance, odstavec jedna. Chování poslance je založeno na vzájemné úctě. No, vždyť ten, kdo tady v osobní rovině uráží, tak byl například ministr práce a sociálních věcí, tenkrát ještě v opozici v minulém volebním období, Jurečka, který mě tady urážel osobními nadávkami, že se ohradili dokonce už i ostatní poslanci. Jsem za to rád a děkuji za to poslancům ANO například, u kterých jsem si hned všiml, že se okamžitě, vteřinu po těchto osobních nadávkách ohradili a začal tady hluk v sále. Takže Jurečka. Ten musel přijít tady na mikrofon a hned se mi omluvit, jestli vzpomínáte v minulém volební období - spousta z vás tady byla - protože už to bylo moc, jak mě tady urážel. Stejně tak mě uráží tady vždycky v osobní rovině paní Černochová, ministryně obrany. Já se k tomu nikdy nesnížím, přestože tady čtu, co lidí píší paní Černochové, tak bych tady mohl citovat. Ale je to pořád žena. Nebo je to žena. Nemyslel jsem to, jakože by nebyla, ale je to prostě žena a já už nepůjdu na takovou úroveň prostě. Já to zvládnu.

Takže vy si tady dáte jako koalice, že chování poslance je založeno na vzájemné úctě: Přitom tady máte poslance, kteří si z úst udělali kanál vůči lidem z jiných opozičních stran. Mimochodem, tady se musím zastat i hnutí ANO tedy, byť nejsem vaším mluvčím, ani prostě nebudu. Ale to, čím vy vládní poslanci častujete i některé poslance hnutí ANO, to je prostě hrubost nejvyššího kalibru, když to řeknu slušně, ale prostě to je odpad neskutečný, jakým způsobem, jaký vy používáte slovník prostě. Protože jedna věc je, když se řekne zloděj, podvodník, lhář, ale druhá věc je, když jsou to prostě nadávky úplně v té nejosobnější rovině, včetně nějakých přezdívek vámi vytvořených. To je prostě úplně strašná úroveň.

Jsem tedy rád, že v tom etickém kodexu, který vy jste si vytvořili, už nejsou tedy alespoň ty úplné nesmysly, kdy tady místopředsedkyně Sněmovny paní Kovářová ještě před rokem, před dvěma, kdy se o tom diskutovalo - vloni to bylo, tuším - tady navrhovala dokonce dát do toho kodexu, že se nesmí říkat slovo lhář a podvodník. No, a jak jinak nazvat tedy to, že vy jste obelhali lidi v rozporu s předvolebními sliby? Jak nazvat kauzy organizovaného zločinu hnutí STAN? To znamená, že jste nás chtěli umlčet už úplně. Naštěstí od toho tedy paní místopředsedkyně Kovářová z hnutí STAN, která to asi dostala na starosti u vás, tak z tohoto už ustoupila, z těchto těch nesmyslů. Ale znovu říkám, že když se dívám na ten etický kodex a vy sami tady píšete, že poslanec je ve svých vystoupeních povinen zdržet se urážlivých výroků. Ale vždyť ty urážlivé výroky - já jsem jich tady byl terčem v minulém volebním období neustále právě z úst vládních poslanců. Ale i tady poslanci hnutí ANO jsou toho terčem a cílem a neskutečných tedy přízvisek.

Chápu, když je to tvrdá programová kritika. Já to tedy zvládnu všechno, jo, to je v pohodě. Tak volič to rozsoudí, že jo, následně, ale říkám, že tedy s tímhletím prostě nemůžu souhlasit. Protože tady ten politický souboj na mikrofon by měl být tvrdý, může být tvrdý, měl by být tvrdý, měli bychom na to být zvyklí, ale to, že tady Fialova vládní pětikoalice - znovu říkám, překvapuje mě, že i za souhlasu hnutí ANO - přijímá tyhle ty věci, které sama vládní koalice dělá přesný opak, tak to mi opravdu z toho vyplývá, že to je jenom cílem zcenzurovat opozici účelově, protože v mandátovém a imunitním výboru vy máte většinu.

Na jednu stranu samozřejmě zpátky k tomu migračnímu paktu, když to přesunu. (Silný hluk v sále.) Prosím vás, můžu poprosit o klid? Tam je nějaký hrozně hlučný rozhovor.

Jinak já na jednu stranu samozřejmě chápu snahu zemí, které jsou v první linii migračního ataku, jakkoliv se migrantů zbavit. Cestou ovšem není a nikdy nebude jejich přerozdělování po Evropě. To v praxi znamená pouze jistotu pro migranty, že jakmile překročí Schengen, tak mají dobré bydlo v Evropské unii zajištěné. Na úkor nás, co v Evropě žijeme.

Přerozdělování migrantů po Evropě je pozvánka pro miliony lidí v Asii i Africe, aby se vydali do Evropy. Příznačné je, že islámské migranty z určitých islámských zemí odmítají přijímat bohatší islámské země, s poukazem na rizika pro jejich země. To je skutečně pozoruhodné, všimněte si například politiky Saúdské Arábie nebo Spojených arabských emirátů nebo i Egypta, teď v případě konfliktu Izrael versus Palestina, kdy Egypt nechce palestinské migranty, protože přímo hovoří o tom, že je to pro ně riziko. A dokonce vyzvaly Evropu, ať si je vezme Evropská unie, která ochotně migranty bere. A ještě jste přijali Migrační pakt, který je vlastně tou pozvánkou pro ty islámské migranty, ať jsou odkudkoliv. Takže samozřejmě ti lidé to ví, ať je to Egypt, který je samozřejmě islámskou zemí, Saúdská Arábie a tyto buď silnější nebo vyspělejší země, dneska Egypt je vyspělý, ale je to velmi lidnatá země, která díky té lidnatosti má určitou váhu v tom regionu, tak samozřejmě ví, o koho se jedná, o jaké typy migrantů se jedná. A všimněte si, že v rámci toho, jak Islám, oni říkají, že to hlásá solidaritu a lásku k lidem, tak si všimněte, že oni těm svým bližním a souvěrcům v zásadě pomáhat nechtějí. Zásadně je chtějí posílat do Evropy. Což je samozřejmě náboženská taktika, ale samozřejmě to má i ekonomický a bezpečnostní rozměr.

Samozřejmě ještě to, že se snaží země typu Itálie, Francie, Německo, že tlačí na to, že se chtějí teď migrantů zbavit. Ale to je přece jejich problém. Fialova vládní pětikoalice svým postojem z toho udělala náš problém. Ale my jsme nezvali migranty do Evropy, my jsme neměli ani kolonie, Česká republika. Česká republika nevykořisťovala ani žádné africké země o suroviny a podobně. To samozřejmě se jich dnes dotýká, to není slovo, které bych si vzal z nějakého slovníku minulosti, ale když si poslechnete dnes vyjádření afrických lídrů, a mimochodem důvod, proč se mnozí z nich přiklánějí k Rusku, kdo není slepý a přečte si i tato vyjádření těch lídrů, já si to přehrávám na youtube atd., protože mě zajímá, co tam ta vojenská junta, která se uchopila v mnoha zemích střední Afriky té moci, proč tam běhají s ruskými vlajkami, tak když si poslechnete vyjádření těch prezidentů, tak v podstatě oni mají tak špatnou zkušenost se západem, tak špatnou historickou zkušenost se západem, že v podstatě se přiklonili k té druhé volbě. No a třetí je ještě Čína. Takže je to Čína, Rusko a pak je to ten svět toho euroatlantického světa. Se kterým ale oni mají ty nejhorší zkušenosti z jich pohledu. Je to jejich pohled a jsou to obrovsky lidnaté země. Některé méně, některé více. Rozlohou samozřejmě jsou velké v podstatě všechny. Ale, teď je tam ta Sahara a podobně.

Ale já jsem jenom chtěl říct, že to, že tyto země západní Evropy, které v podstatě kolonizovaly tu Afriku a teď samozřejmě ten vztah je nepřátelský vůči Evropě, to je prostě také fakt. Já když jsem viděl úplně otřesné vystoupení předsedkyně Evropské komise von der Leyenové, vloni jsem si to přehrával na youtube, jedna taková známá populární africká politická komentátorka, která má asi 2 miliony odběratelů na youtube, tak si to občas přehraji, co ona říká. Nepodařilo se mi vypátrat, z které je země, ale je to buď střední nebo jižní Afrika, umí plynně anglicky, tak ona komentovala vystoupení von der Leyenové, která svolala africké lídry poté, co Putin svolal ten summit s těmi prezidenty afrických států do Sankt Petěrburgu, kde si všichni plácali po ramenou a usmívali se na sebe. A Leyenová vlastně řekla těm africkým lídrům, kteří dorazili na to setkání, že od vás nechceme jenom suroviny, ale také bychom chtěli spolupracovat a tuto větu, teď jsem to interpretoval plus minus, tak hrozně rozebírala ta komentátorka, hrozně se jí to dotklo a říkala tam přesně - podívejte se na tváře těch afrických prezidentů. Úplně kamenné tváře, nepřátelské tváře, nespokojené tváře, protože ona vlastně přiznala v projevu, že jsou ty země vykořisťované, ale teď by tedy konečně Evropská unie milostivě chtěla začít spolupracovat. Tedy úplně jiná atmosféra, úplně jiná politika, než samozřejmě dělají ti naši, řekl bych, konkurenti z toho evropského prostoru, o kterých jsem hovořil. Vlastně ti naši soupeři na té, nebo ti soupeři vládní pětikoalice a vedení Evropské unie na té geopolitické mapě světa. V podstatě spoléhat se na nějakou spolupráci s africkými zeměmi to prostě je opravdu, podle mne, marné, při tomto politickém přístupu.

To znamená, v podstatě jediným řešením je to, co říkám já, nulová tolerance nelegální migrace, prostě v uvozovkách zavření hranic. Proto říkám uvozovky, protože mluvíme i o té mořské hranici, nemluvíme jenom o té pevninské, prostě uzavření hranic, nepustit nikoho přes hranice Evropské unie, to je prostě jediná možnost. A osekat sociální podporu a sociální dávky takovým způsobem, aby neexistovala nabídka.

Je úplně neuvěřitelné, že vlastně neziskové organizace, politické neziskové organizace, proimigrační neziskové organizace - vlastně je jim tolerováno to chování Evropskou unií, resp. dokonce podporováno. Aby vlastně jezdily po Středozemním moři, tam vlastně nabíraly ty nelegální migranty a přivážely je do Evropy. Správně by je měly přivážet zpátky do Libye, podle mého názoru, já nevím, proč je přivážejí sem. No, já to vím, protože je to plán, je to součást globalistického plánu, zrůdného globalistického plánu. Promíchat všechny se všemi, jednotný trh a globalisti si budou mnout ruce. Je to cesta do pekel, říkám, je to cesta ke zničení Evropy, ke zničení evropského stylu života.

Já biju na poplach, už na ten poplach biju přes 10 let. Vzpomeňte, jak právě tito politici, prounijní probruselští politici a novináři, prounijní probruselští novináři, dneska by to byli všichni, tak jak říkali Okamura straší. Když jsem začal o hrozbě migrace mluvit v roce 2012 jsem o tom začal mluvit, když jsem se stal senátorem, 2013, když jsem vstoupil s úspěchem do Sněmovny, tak říkali Okamura straší, Okamura je xenofob, ještě něco že rasista. Vůbec neví, o čem mluví, lidi, kteří v životě nezažili rasismus, takže plácají úplné nesmysly. Je to jako když někdo říká, o manželství stejnopohlavních párů, že děti z dětského domova se budou mít líp u dvou tatínků než v dětském domově. Co je to za lež? Já jsem tady podle mne jediný v Poslanecké sněmovně, kdo vyrůstal v dětském domově. Já jsem vyrůstal v dětském domově a já bych nikdy nechtěl být adoptován stejnopohlavním párem. Ten dětský domov je tam dodnes, v Mašťově u Podbořan u Žatce. Dodnes tam je ten dětský domov. Byla o tom natočena i 13. komnata, kde našli vychovatelku, která mě tam vychovávala. Samozřejmě už je v důchodu. A já když jsem se ptal kamarádů, protože s některými se stýkám dodnes, kteří byli se mnou v tom dětském domově, a jeden z nich tam byl dokonce až do 18 let, zrovna napůl Palestinec mimochodem. Tatínek Palestinec, ale ten se nestaral, tak samozřejmě maminka, při vysokoškolských studiích, prostě došlo k tomu, že se narodil, pak nějak skončil v dětském domově. Známe ho dobře. Tak já jsem se ptal i dalších, jo, mimochodem člen SPD také, tak já jsem se ho a také dalších svých kamarádů ptal, s kterými jsem byl v dětském domově, jestli by chtěli být adoptováni stejnopohlavním párem raději, než být v dětském domově.

Ani jeden. Všichni mi řekli, že by radši byli v dětském domově. (Důrazně.) Tak kde jste to vzali, ten argument? Co to je za lež? Já nemám kolem sebe nikoho, kdo vyrůstal v dětském domově, včetně mě, kdo by raději nebyl v dětském domově a byl raději adoptován stejnopohlavním párem. Jako kde je důkaz pro tohleto tvrzení? Jo? Takže to jenom odbočuji na téma, které jsme tady dneska projednávali, ale je to všechno se vším, jo? Je to prostě všechno se vším.

Takže já neříkám - a zase, už za tenhleten názor, už mě zase šikanovali někde nějaké servery - ale vždyť to je přece legitimní názor. Snad mám možnost názoru a výběru. A smím to vůbec ještě říct tady, aby mě někdo neobvinil z nějakého homofobní jednání, které s tím vůbec nemá nic společného? Smím vůbec říct, že chci mít maminku a tatínka, abych nebyl obviněný z toho, že říkám něco špatného? Ale já to budu říkat dál, protože mně to připadá normální. Mně je 51 let, já jsem vyrostl v takové společnosti. Proč bych se měl měnit? Ale neříkejte mi - ať nikdo neříká - nebo ať si tu říká, co chce, ale není to pravda, že by bylo lépe dětem než v dětském domově ve stejnopohlavním páru. Možná někomu jo, možná někomu ne, ale není to univerzální pravda.

Já jsem toho sám - já jsem v dětském domově vyrůstal část dětství, takže já mám tu osobní zkušenost. A zajímavé je, že když jsem se spousty lidí zeptal, (lidí) kteří toto tvrdí - "A vy jste vyrůstali v dětském domově?" se vždycky zeptám. Ani jeden. Ani jednoho jsem nepotkal z těch, co mi to tvrdili, anebo mi to pár lidí napsalo. Já se jich vždycky zeptám: "Dobrý den. Já jsem vyrůstal v dětském domově, takže já bych to nechtěl. A vy jste vyrůstali v dětském domově?" Ještě nikdy se mi nestalo, že by byla odpověď - ano, mám zkušenost z dětského domova.

Takže to tvrdí lidi, kteří tu zkušenost nemají. Tak to je tedy... přitom je to poměrně zásadní zkušenost - že? - v dětství, kterou přece nemůže někdo interpretovat, ten, kdo v dětském domově nebyl, přece, tak nemůže říct, jak to tam bylo. (Ruch v sále.) Můžu poprosit o klid?

No a já bych vás poprosil jenom, paní předsedkyně, není to žádné teď to, jo, abyste, prosím, to sledovala, protože mi připadá, že je trošku dvojí metr, protože když mluví někdo z vládní koalice, tak se tady sjednává klid vždycky poměrně urgentně od předsedajících z vládní koalice, a tady, já tady musím zbytečně překřikovat, jo? Tak vás jenom poprosím jo? A nic víc.

Takže tohleto chci říct a není to nic proti homosexuálům, jo? Není to nic, ale je to moje osobní zkušenost. No, tak jestli mi chce někdo vytýkat moji osobní zkušenost, když mi bylo šest let, šest, sedm let, tak co? Je to špatně? Nebo dělám něco špatného, když řeknu osobní zkušenost z dětství? Nesmím? Takže tohleto je můj názor. Takže to, co tady tvrdí tihle lidi, není univerzální pravda, není. (Ruch v sále.)

Tak, ale pojďme k tomu tématu. My spolu s našimi evropskými partnery, o kterých jsem mluvil... (K předsedající.) Jestli vás můžu poprosit ještě o klid, já nevím...

Tak teď jsem to nepochopil. Já vás žádám o klid, takže vím, co zvládám a co ne.

Já nevím, jestli jste paní doktorka nebo... (Smích v levé části sálu.) jestli to tak... ale já jenom chci říct, že já určitě silnější hlas mám, ale přece jenom sám posoudím, že jo, co už je trošku moc, a víte, že já nemám problémy se přizpůsobit poměrně flexibilně. Ale my spolu s našimi evropskými partnery, to znamená, je to Marine Le Pen, Matteo Salvini, (Geert Wilders), rakouští Svobodní, teď jsou na prvním místě v preferencích, v Rakousku taky, AfD dneska, 20, 30 %, jak kde, ve spolkové zemi a tak dále, belgický Vlámský zájem, taky jsou na prvním místě v preferencích, co jsem se tuhle koukal, první, druzí.

Tak prostě my jsme pro pomáhat zemím zasaženým migrací, ale ne přerozdělování migrantů, ale ne přerozdělování migrantů. A ta pomoc může spočívat například v tom, že pomůžeme chránit vnější hranice, ale samozřejmě v tom smyslu, aby se ti migranti - aby to bylo neprostupné, aby byla nulová tolerance, aby to byla skutečně, aby to byla ochrana vnějších hranic, ne nějaká stafáž. Naše pomoc musí být v tom, že hraničním státům pomůžeme hlídat hranice a nekompromisně bez debat vyhazovat každého, kdo ji nelegálně překročí. A je potřeba zavést nulovou toleranci nelegální migrace, tedy žádné dávky ani jiná podpora pro nelegální migranty. Naše vlastenecká evropská frakce Identita a demokracie, ID, v Evropském parlamentu prosazuje změnu Frontexu, aby se z agentury, která nelegální migranty přiváží, stala stráž, která evropské hranice chrání.

Dále navrhujeme stopnout podporu všem pseudoneziskovkám, které doloženě žijí z toho, že spolupracují na pašování migrantů do Evropy. Naopak strany Fialovy vlády prosazují na evropské úrovni a ve svých evropských frakcích v Evropském parlamentu otevřeně promigrační politiku. Otevřeně promigrační politiku ale dlouhodobě prosazuje i frakce Renew Europe, kde je členem hnutí ANO, ostatně, já už jsem o tom hovořil, je tam členem Macronova strana, strana francouzského prezidenta Macrona, který je hlavním proimigračním tahounem, příjemcem migrantů do Evropy - historicky, jo? Takže, protože je to Francie, Německo, je to Itálie, to jsou ty problematické země, který teď tlačily samozřejmě na migrační pakt - to je ten problém.

A já se ptám: je tedy rozumné ponechat migrační a integrační strategie v rukou vládních představitelů, kteří svou povýšenou zaslepeností selhali, jen proto, aby slepě kopírovali své západní vzory? A je opravdu správné ponechat vládu v Evropě vašim západním vzorům - v uvozovkách - západním vzorům? Ne, není. A jsou otázky, které přímo souvisí s migračním paktem. Jen tak mimochodem, teď jsem někde zahlédl nadpis na Seznamu, Seznam Zprávy, tuším, že to byly, nebo Novinky, že prý SPD obstruuje a oddaluje hlasování o manželství pro všechny. Tak aby to bylo jasno i pro novináře, kteří tento nesmysl, kteří tady píšou nějaké dedukce, tak (Zvýšeným hlasem.) paní Pekarová Adamová zařadila mimořádnou schůzi na migraci na jedenáctou hodinu dneska!

Takže já tady mluvím, já tady mluvím k migračnímu paktu, téma migrace je téma moje, které jsem zdvihl, už před více než deseti lety jsem na to upozorňoval. Takže vaše koalice, paní předsedkyně Pekarová, vaším prostřednictvím, zařadila migrační pakt, mimořádnou schůzi ohledně migračního paktu dnes na jedenáctou hodinu. A (Důrazně.) vy jste zařadila a v koalici odsouhlasila, že hlasování o (manželství) pro všechny bude dnes od devíti hodin. Takže já tady jenom to říkám předem, jo, já nic neobstruuju, ani SPD. Tak vy jste měli zařadit tím pádem téma migrace na jiný den a na jiný čas, jo? Tak já vůbec nechápu, jo - takže vy nejdřív to zařadíte na jedenáctou hodinu, když víte, že to téma pálí jak SPD, tak samozřejmě hnutí ANO, jo, a pak se někde dočítám, že neumožňujeme hlasovat o (manželství) pro všechny. Tak jste to měli zařadit jinam, jo, a už mohlo být hlasováno. Měli jste to zařadit na jiný čas, třeba na zítra, jo - tím myslím tu mimořádnou schůzi - nebo na úterý. Když třetí čtení se hlasují ve středu - pátek, že jo. Takže chápu.

Takže vy jste to zařadili, tohleto důležité téma, tuhletu vaši blamáž s migračním paktem. Takže bych byl opravdu nerad, aby mi potom (?) něco říkal, jo? Já prostě o migraci, o tématu migrace budu mluvit vždycky, konkrétně a dlouho, protože je to prostě téma SPD a je to důležité téma, kterým vy ničíte Českou republiku. Takže to jenom říkám předem, aby to ne to, jo? A potom náš poslanec pan doktor Síla, který měl projev, tak kdyby vy jste, kdyby tady paní Pekarová Adamová, předsedkyně Sněmovny, nezařadila tu mimořádnou schůzi, migrační pakt, na jedenáct hodin, tak pan poslanec Síla už mohl mít po projevu, i náš další přihlášený poslanec pan doktor Zlínský - už mohli mít po projevu a už se mohlo hlasovat.

Takže to, jestli se dneska nebude hlasovat o (manželství) pro všechny, je vina paní Pekarové Adamové, předsedkyně Sněmovny, přece, protože to dala na jedenáctou hodinu! Přitom je to téma, u kterého je Sněmovna skrz naskrz politické strany rozdělena.

To znamená, byl přece logický předpoklad, kdybyste byla kompetentní řídící, že tady bude nějaká minimální diskuse. A ta diskuse byla minimální, jsem viděl. Tady se vůbec nehlásily desítky poslanců. Pár poslanců se přihlásilo se závěrečnými stanovisky. Já vůbec nechápu, proč jste dala mimořádnou schůzi na jedenáctou hodinu. A pak chceme články, že se něco zdržuje. Vždyť je to vaše vina celé, paní Pekarová Adamová, jestli se o tom dneska nebude hlasovat. Vy jste vůbec neměla tu mimořádnou schůzi dávat dneska na jedenáctou hodinu v takovém případě. Jo? A už mohlo být, už mohlo být odhlasováno. Jo? Oba naši poslanci ty projevy vůbec nemají na hodiny, vůbec to nejsou žádné obstrukční projevy. Pan doktor Síla se tomu u nás dlouhodobě věnuje, je to lékař, který tu situaci dlouhodobě sleduje i z hlediska své odbornosti. Je to neurolog a tak dále. A prostě jako takže jenom, aby bylo jasno, kdo to tady případně způsobuje, jako tyhlety zmatky a tyhlety věci. Protože prostě nejste kompetentní k tomu, abyste vyhodnotila jednotlivá témata na programu schůze.

Já, když jsem byl minulé volební období ve vedení Sněmovny, tak vždycky se tam řešilo a diskutovali jsme o tom, tady musím pochválit pana Vondráčka, Radka Vondráčka z hnutí ANO, vidíte, že jsem vyvážený, vždycky jsme diskutovali tam o tom, hele, tohle téma - bude mluvit víc lidí, tohle téma - bude víc přihlášek. Ptalo se i opozice. I nás v opozici se ptali, a kolik k tomu budete mluvit? Jak to máme naplánovat? Problém je, že když řídí, když to tady vede paní Pekarová Adamová, tak vůbec nemluví s SPD například. Kdybyste byla kompetentní a měla zkušenosti z managementu, tak nemáte problém se zeptat prostě, tak pojďte, jako se zeptat, kdo jak chce mluvit a kolik vás bude a jak to bude nadlouho? Ne! Vy prostě nenávidíte opozici! A přesto nejede vlak a pak tady způsobujete - i vám způsobujete problémy, vaší vládní pětikoalici. (Velký hluk v sále.)

Takže když půjdu zpátky k tématu, tak vy a vaše frakce v Bruselu, to znamená vy, strany Fialovy vládní pětikoalice a vaše frakce v Bruselu, stále podporují migraci a ničí Evropu. Myslím, a už jsem o tom mluvil, že odstrašujícím příkladem je svědectví bývalého šéfa Frontexu Fabrice Leggeriho, který na své tehdejší pozici zcela ztratil... Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová Poprosím, kolegyně a kolegové, o ztišení.

Myslím, že odstrašujícím příkladem v souvislosti s diskusí o migračním paktu a o migrační politice Evropské unie je svědectví bývalého šéfa Frontexu Francouze Fabrice Leggeriho, který na své tehdejší pozici zcela ztratil iluze o tom, že má Frontex za cíl střežit hranice. Jak zjistil, účel Frontexu je přesně opačný. A to byl šéf Frontexu x let, nejvyšší představitel Frontexu. A zjistil, že jeho účel, účel Frontexu je přesně opačný - má pomoci urychlit výměnu obyvatel. Dovolte mi citovat bývalého šéfa Frontexu, to znamená evropské agentury pro ochranu hranic EU, bývalého šéfa Frontexu Fabrice Leggeriho, který pochází z Francie, cituji: "V dubnu 2022..." (V sále je stále hluk.) Ale já bych opravdu poprosil o klid, protože já toho sice zvládnu hodně, ale už teď cítím, že...

Protože já bych nerad chraptěl, protože ještě dneska vystupuju a zítra taky vystupuju i v různých, jakoby mám další vystoupení jinde, takže prostě, aby mně lidi zase rozuměli. Jo? Tak snad se to ztiší... (Hluk přetrvává.)

Dovolte mi citovat bývalého šéfa Frontexu Fabrice Leggeriho, který pochází z Francie, a teď cituji, a ten citát je trošku delší, ale je velice zajímavý. Cituji ho: "V dubnu 2022 jsem opustil svou funkci ředitele agentury Frontex, protože jsem si uvědomil, že již nemám politické prostředky k plnění mise, která mi byla svěřena. Od roku 2015 je cílem této mise řídit, zřídit evropskou pohraniční a pobřežní stráž na ochranu Francie a Evropy před migračním nárůstem." To je Frontex. "Již v říjnu 2019 během svých prvních výměn názorů s novou evropskou komisařkou paní Johanssonovou" - Ylva Johansson - "jsem však vnímal změnu ve směrnicích. Tato změna mi byla jasná, když mi komisařka řekla následující:" - cituje eurokomisařku pro migraci Ylvu Johansson, a ta mu řekla: "Vaším úkolem je přivádět migranty a vítat je, protože přicházejí z lásky. A ať se vám to líbí, nebo ne, jsme stárnoucí kontinent, a tak je musíte pustit dovnitř." Konec citátu eurokomisařky pro migraci Ylvy Johansson, který řekla šéfovi Frontexu Fabrici Leggerimu. To je Evropská unie. A přesně takhle jedná Fialova vláda. Takhle vy skáčete, jak oni pískají! No, skáčete... Vy si to myslíte. Vy to taky tak chcete! To je celý problém. Ylva Johansson.

Samozřejmě chybí mi tady úplně vyjádření eurokomisařky Věry Jourové za hnutí ANO, která k tomu mlčí. Vždyť se přece měla jasně vymezit proti tomuhletomu. Máme tam jediného eurokomisaře v Evropské komisi. Pochopitelně jednoho, protože každá země má jednoho. A je to Věra Jourová za hnutí ANO. Vždyť ten citát je úplně šílený. To je strašné přece. Jo? Přitom to bylo už v době, kdy tam paní Jourová byla, druhé volební období už nastupovala, říjen 2019. A není to nic osobního. Ale prostě mě to rozčiluje, protože myslím, že by to tam měli naši zástupci tohleto říkat. Jo? Protože jinak samozřejmě mlčení je souhlas, logicky. Jo? A tváří v tvář...

A cituji dál. A teď cituji dál Fabrice Leggeriho: "Tváří v tvář této nové orientaci, útokům a zastrašování, kterým jsem čelil, jsem si uvědomil, že abych ubránil své přesvědčení a kontinent před migračním zaplavením, musím se sám zapojit do politiky." Dále Fabrice Leggeri říká: "Protože jsem chtěl mít imigraci pod kontrolou, byl na mě vyvíjen tlak a cítil jsem se celkově opuštěný. Francouzská vláda na mě naléhala, abych rezignoval." No, a kdo vede francouzskou vládu? Kdo ji jmenuje? Macron! Francouzský prezident Macron. Je to přesně tak, jak říkám. Prostě podporovatel migrace! Ničí Evropu!Evropská komise... A tak u mě jasné, že já jsem zastánce Marine Le Pen, takže to je myslím zřejmé a vůbec se za to nestydím.

"Evropská komise, která se ke mně stavěla nepřátelsky, chtěla, abych odešel," říká dále Fabrice Leggeri. "Kromě toho jsem byl konfrontován s útoky různých lobby a neziskovek, které jednají proti suverenitě států a jdou proti vůli francouzského a evropského lidu. Ale tato sedmiletá zkušenost v čele agentury Frontex" - jenom zdůrazním, sedm let vedl agenturu Frontex, to není člověk, co tam byl pár měsíců - "tato sedmiletá zkušenost v čele agentury Frontex mě přesvědčila o potřebě postavit se proti Evropě Ursuly von der Leyenové, která je ve skutečnosti Evropou Macrona." Citát ve Fabrice Leggeriho. Sedm let šéfoval - ještě donedávna - Frontexu. (Hluk v sále.)

Takže Macron není žádný kamarád České republiky. Macron je proimigrační politik, který se spolupodílí na ničení Evropy nelegální migrací!

A dále ještě cituju: "V roce 2019 došlo ke změně kurzu. Je čas to ukončit. Od nynějška musíme bojovat proti této Evropské komisi, která podporuje a toleruje tuto migrační katastrofu." Konec citace bývalého šéfa Frontexu - sedm let vedl Frontex do roku 2019 - Fabrice Leggeriho. A dodám, že otevřeně proimigrační francouzský prezident Macron, jak jsem říkal, je prostě kolegou hnutí ANO v jejich společné evropské frakci Renew Europe v Evropském parlamentu. Já vás neházím do jednoho pytle, to jsem neřekl. Ale bylo by dobré mu to říct jako jo, ať tohle nedělá! Jo? Já v žádném případě neříkám, že máte stejný názor na tuhletu věc, ale vím, že máte dobré vztahy, tak je dobré mu to říct, ať přestane škodit Evropě. Protože je to tady jasné, to vyjádření. Proto si pomáhám citacemi.

A pro vaši informaci, exvelitel Frontexu kandiduje nyní za sesterskou stranu našeho SPD, kterým je Národní sdružení Marine Le Pen, kandiduje do Evropského parlamentu. Pochopitelně promigrační lobby se ho pokusila skandalizovat, ale marně. Kdo sleduje, co se děje s migrací po Evropě, vidí, že předměstí metropolí západní Evropy jsou rozvrácená a kulturně nepřátelští migranti a jejich děti získávají mezitím volební právo a nebojí se už nahlas volat, že Evropa je jejich. Židé hromadně opouštějí Evropu. Ze synagog se stávají mešity a muslimové s dalšími zapalují nejen předměstí, ale i evropské kostely.

Takže na jednu stranu samozřejmě třeba, jak máte ten konflikt na Blízkém východě, tak Fialova vládní pětikoalice deklarovala podporu Izraeli, nic proti tomu, ale zároveň odsouhlasili migrační pakt, kdy právě ti muslimové jsou otevřeně samozřejmě proti, proti židovské, antické a evropské kultuře. Kdyby proti, to ještě slabé slovo. Prostě násilím, násilím se snaží samozřejmě tu naši kulturu likvidovat.

Mimochodem, když už jsme u toho manželství pro všechny, opět je to zajímavý paradox, když už u něj nejsme, že právě největším nebezpečím pro homosexuály je islamizace Evropy a islám. Je to tak. Je to tak! Vyznavači islámu dělají ta zvěrstva, že shazují homosexuály ze střech atd. To znamená, s tím samozřejmě SPD absolutně nemůže souhlasit. To znamená, my jsme proto, aby všichni měli stejná práva tady, všichni občané, což všichni mají stejná práva podle ústavy.

Samozřejmě nikdo nemá právo hrát v základní jedenáctce Sparty nebo Slavie. To, doufám, je každému jasné. Asi na to nebudou kvóty. Asi nebudeme přikazovat, kolik má být ve Spartě a ve Slavii takových a makových. Prostě odpovídá výkon, záleží na výkonu, záleží na předpokladech.

Takže samozřejmě to jsem chtěl jenom říct, tenhle paradox, že vy prosazujete migrační pakt EU, a přitom přesně jeho důsledek bude, a už to vidíme v západní Evropě, že největším nebezpečím pro homosexuály a mimochodem pro Židy a pro evropskou kulturu je právě ta islamizace Evropy, kterou vy podporujete. Takže přesně na tomhle je vidět, jak vládní pětikoalice je úplně mimo, protože vy nemáte žádný principiální politický program, vy nemáte žádné zásady, žádné principy, kterých byste se drželi, žádnou ideologii. Vaší ideologií je skutečně ten liberalismus, to znamená bezbřehý - prostě všichni se vším a pomíchat všechno a on z toho vznikne nějaký guláš. Nějaký pejsek s kočičkou udělají dort atd. A pak prostě, občané, snězte si to!

To, co politici ve vedení Evropské unie na západě dovolili, je jednoznačně zločin proti evropským národům. Vím, že mnohým z vás se myšlenka na hlasy migrantů líbí, ale věřte, že to je likvidační nápad, který se v každé zemi, kde povolili uzdu migraci, zle vymstil. Jen hlupák odporuje zdravému rozumu, ale jen šílenec zavírá oči před stokrát potvrzenou realitou. Vážené dámy a pánové, ne migraci znamená prostě ne. To znamená, že žádného nelegála nepustím přes vnější hranici, ani přes hranici České republiky. Žádnému nelegálovi nedovolím, aby se u nás v České republice usadil, a je jedno, zda přijede načerno v kontejneru, nebo mi je sem budou lifrovat vaši zástupci z Evropské komise. Ne znamená, že odmítám platit pokuty komusi za to, že naše země zcela přirozeně patří nám, byť nám Brusel fakticky svrchovanost sebral, alespoň teoreticky jsme stále svrchovanou zemí a každý ústupek, který Bruselu uděláme, a je jedno, zda jde o migranty, nebo o českou měnu, znamená další krok k definitivnímu vazalství a konci svrchované České republiky.

Obranu této svrchovanosti máme - my občané této republiky - uloženu ze zákona a jakékoliv spolčování k jejímu narušení je trestným činem. Chovejme se, prosím, podle toho. Vláda a čeští europoslanci by měli přehodnotit komplexně svá rozhodování a odmítnout migrační pakt. My jako Sněmovna Parlamentu České republiky bychom měli jasným usnesením k tomu vládu zavázat. To by ovšem musela vládní koalice schválit program dnešní mimořádné schůze, abychom o takovém usnesení vůbec mohli hlasovat, což koalice neudělá, protože podporujete migraci.

Přesto navrhuji jménem SPD usnesení v tomto znění: Za prvé. Sněmovna Parlamentu České republiky zavazuje vládu České republiky, aby při všech jednáních na jakékoliv úrovni odmítla tzv. migrační pakt a aby iniciovala spolu se zeměmi, které tento pakt už odmítly, další jednání o jeho definitivním zrušení, a to jakoukoliv legální cestou.

Bod dvě návrhu usnesení SPD. Sněmovna Parlamentu České republiky zavazuje vládu České republiky, aby vyhlásila celostátní závazné referendum o přijetí či nepřijetí migračního paktu EU.

Takže toto usnesení navrhuji, abychom o něm hlasovali, pakliže vládní koalice nám povolí schválit program této opoziční schůze, ale samozřejmě bohužel je mi jasné, že vy program této schůze neschválíte, aby se nemohlo o tomto návrhu usnesení SPD hlasovat, protože ODS je proimigrační strana, která chce přijímat euro. Říkal to za ODS i předseda Senátu Miloš Vystrčil, říkala to i senátorka ODS Miroslava Němcová, ale říkala to i poslankyně ODS paní Zajíčková a další. Takže ODS prosazuje přijetí eura, vrcholní představitelé prosazují přijetí eura, předseda ODS Petr Fiala to těmto poslancům nijak nerozporoval, nijak jim to nevytknul, tento postoj, takže je to jasné. Takže samozřejmě ODS je proimigrační strana, která podporuje přijetí eura. Teď jenom premiér Fiala něco říkal, že teď to bude odkládat jenom, tu diskusi, jsme slyšeli. To je komické, místo, aby řekl ne, nikdy, tak zase odkládá. To je stejné jako to vaše hlasování o migračním paktu, kdy jste se teď alibisticky zdrželi, přestože předtím v rámci projednávání ministr vnitra Vít Rakušan proaktivně hlasoval pro migrační pakt. Vy jste zničili Českou republiku přece! Takže ODS je prostě promigrační strana, proimigrační strana, je to jasné a je to tak.

Já bych jenom připomenul teď úplně... Víte, jenom tady koukám, že tady to sledují někteří poslanci ODS. Víte, jaká je vaše politika? Tak se zeptejte, jak vaše europoslankyně hlasovala - ¨teď hlasovala na zemědělském výboru v Evropském parlamentu! Hlasovalo se o další výjimce pro to, aby se mohly bezcelně dovážet zemědělské produkty z Moldávie a z Ukrajiny. Členem toho výboru jsou pouze tři poslanci. Je tam pan Hlaváček, se tuším jmenuje, za hnutí ANO, pak je tam paní Vrecionová za ODS a Ivan David za SPD. Kdo myslíte, že jako jediný hlasoval proti tomu, aby byla výjimka na dovoz, bezcelní dovoz zemědělských komodit z Ukrajiny a z Moldavska? To znamená, podpora toho dovozu, kde mají úplně jiné limity na pesticidy na Ukrajině. Tady jsou mnohem přísnější normy, takže je to škodlivé zdraví, nebo může to ohrožovat zdraví, poškozuje to české zemědělce, zase tyhle dovozy a poškozuje to i zemědělce u nás tady. Takže jediný, kdo hlasoval proti teď na zemědělském výboru Evropského parlamentu, budu k tomu natáčet video, až tady skončím dneska, tak byl Ivan David za SPD. Jediný, kdo tam hájí zájmy České republiky a našich zemědělců! Europoslanec hnutí ANO pan Hlaváček se zdržel. Nehlasoval proti. A paní Vrecionová za ODS hlasovala pro. Prostě to je úplně šílený. To je ODS. To je ODS, eurohujerská strana, prounijní strana, která je prostě liberální prounijní strana, je to úplně jiná strana než to bylo někdy programově před nějakými dvaceti třiceti lety.

Tady bych jenom připomněl, když už jsem u ODS, protože vy to tady podporujete, ten migrační pakt EU, protože váš premiér Petr Fiala, přiznal to tady i Vít Rakušan, že to konzultoval při tom červnovém hlasování vloni, když jste tady při té mimořádné schůzi to dokonce přiznal, že jste si telefonovali s premiérem Fialou, že jste to ještě konzultoval, takže premiér Fiala z ODS přímo odsouhlasil, ještě si to pan ministr prý přeprověřoval, tak přímo souhlasil s tím, abyste souhlasili s migračním paktem EU loni v červnu. Pan ministr vnitra to tady říkal. Tady jste to říkal ve Sněmovně, já si to pamatuji. Za ODS. Pan premiér Fiala dokonce dal pokyn, aby byl proimigrační pakt EU. Takže pan ministr vnitra Rakušan zvedl tu ruku, byl pro, v rámci toho procesu. ODS je otevřeně proimigrační strana. Samozřejmě TOP 09, STAN a KDU-ČSL a Piráti, o těch nemluvím, protože ti jsou proimigrační od začátku a nikdy se za to nestyděli. Ti to přiznávají, že jsou pro euro, pro migraci. Jasně. U Pirátů víme, jak ještě pan předseda Bartoš měl ten transparent 2015 demonstrace, Uprchlíci vítejte. Tam byl na demonstraci, kde byl ten transparent. Uprchlíci vítejte. Takže je vítal v Praze na Pražském hradě, před Pražským hradem byla ta demonstrace. Takže otevřeně vítal migranty. To byla ta migrační vlna 2015. To je šílený.

Ale tady mluvím o ODS. O ODS je potřeba hovořit, protože se blíží evropské volby, blíží se volby do Evropského parlamentu, červen, a ODS kandiduje v koalici SPOLU. To znamená, ODS kandiduje společně s TOP 09 a s KDU-ČSL. Takže je potřeba říkat a my to budeme říkat pořád dokola, protože to je pravda, že ODS kandiduje v koalici SPOLU, která prosazuje euro, prosazuje migraci, prosazuje přijímání migrantů, samozřejmě cenzuru a tak dále. Když se podívám na ty vaše spolukandidáty z TOP 09, tak to je tedy síla, jakým způsobem oni hlasují a co tam říkají v tom Evropském parlamentě. Takže být s takovými lidmi na kandidátce, to je úplně jasná politika.

Já bych tímto samozřejmě chtěl nabídnout zklamaným voličům ODS našeho lídra SPD, ekonoma, vysokoškolského pedagoga, bývalého europoslance pana doktora Petra Macha, který celoživotně zastává konzervativní euroskeptické hodnoty. Pan doktor Petr Mach, ekonom, vysokoškolský pedagog, bývalý europoslanec, to je lídr kandidátky SPD. Moc si budeme vážit hlasů voličů ODS, kteří nejsou spokojeni s tím, že v koalici SPOLU vaši kandidáti budou prosazovat euro, dokonce jste v jiných frakcích v Evropském parlamentu, takže my máme v čele naší kandidátky jasnou konzervativní personu, jasnou euroskeptickou personu, pan doktor Petr Mach. Ano.

A stejně tak si budeme moc vážit hlasů Svobodných. Tak to prostě je. Můžu garantovat našim voličům, že naše postoje jsou pevné a neměnné a naše postoje v Evropském parlamentu, proto jsem také jmenoval teď třeba to už jenom to poslední hlasování na tom zemědělském výboru, jak hlasuje ODS a koalice SPOLU, proti České politice, proti českým zemědělcům a proti našim zájmům. No to je prostě šílený. No prostě eurohujeři. S těmi nehájíte zájmy České republiky. Paní Vrecionová, ano, teď tam hlasovala. V tom Evropském parlamentu, v tom evropském výboru, v těch výborech nemůžou být všichni europoslanci, že jo, je to jako tady ve výborech, jenom pro ty, kdo neví, tak jsou tam teď tři za Českou republiku a zrovna tito tři. Jeden zástupce se zdržel, Ivan David byl logicky proti, to je jasný, proti tomu, abychom poškozovali české zemědělce a české spotřebitele, jaká Moldávie a Ukrajina? My nejsme ani ukrajinská vláda ani nehájíme zájmy Ukrajiny. Mně je Ukrajina úplně šumafuk. Mě zajímá český občan. Mě zajímá, co je prospěšné pro českého občana. A pokud je to prospěšný, tak je potřeba si sednout ke stolu a jednat a hledat vzájemná stanoviska. Ale kdo je jenom přítěží a ještě nám tady škodí, tak jo, pro takové partnery my hlasovat prostě nebudeme. My jsme principiální. My nejsme kam vítr tam plášť.

Takže pan doktor inženýr Petr Mach, to je náš lídr a budeme moc rádi a budeme si vážit podpory.

Migrační pakt je další důvod, proč si myslím, že je třeba vyhlásit referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie, aby sami naši občané mohli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi. Proto součástí i našeho volebního programu pro volby do Evropského parlamentu máme tam důležitou větu - chceme právo na referendum o vystoupení či setrvání v EU, o euru chceme také právo na referendum, o migračním paktu chceme právo na referendum. Prostě chceme referendum, aby občané samo rozhodli.

Ale vládní Fialova vládní pětikoalice je proti referendu a tady je faktem, že hnutí SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která takové referendum prosazuje. Strany vládní pětikoalice a hnutí ANO referendum o EU odmítají.

Jen si tu nahlas zopakujme, jaké jsou ty evropské hodnoty, a to bez odkazu na stejnojmennou organizaci gay pornoherce Jakuba Jandy, placenou státem. Ty hodnoty se jmenují Green Deal, migrace, islamizace, cenzura, likvidace evropských hodnot a válka s Ruskem. Vy všichni, kdo máte zdravý rozum, prosím, zamyslete se. Evropská unie je nereformovatelná. A věřte mi, neexistuje síla přetlačit lobby v Bruselu, která se prostě rozhodla zničit evropské národy. Já se omlouvám, viděl jsem, jak to tu zašumělo, ale Jakub Janda, to je ta nezisková organizace, jmenuje se Evropské hodnoty. To je ten člověk. Samozřejmě tady ten náš Jakub Janda, sportovní hrdina a šampión ve skocích o lyžích, to je někdo jiný a toho si vážíme. A je jedno, že jste za jinou stranu. Prostě jste podával skvělé výkony a skvěle jste reprezentoval. K tomu já mám úctu a obdiv a rád jsem se na vás samozřejmě koukal.

Takže myšlenka na reformu EU je lákavá, ale zcela nereálná. O reformě EU mluvili zástupci ODS již před dvaceti lety. A nejenže k ní nedošlo, ale naopak jsme svědky přímého ničení evropských národů hordami nelegálních migrantů a dalšího utahování šroubů.

Tady bych se u toho zastavil, protože mluvíme o migračním paktu EU a volby do Evropského parlamentu jsou hned začátkem června. Tak tady je přesně vidět ta politika ODS. Ta zcela naivní politika ODS, kde prostě vůbec nevíte, která bije, protože právě Jan Zahradil - a ODS tvrdila už před dvaceti lety, že budete reformovat EU, a proto jste chtěli, aby vás lidé volili. Já jsem tenkrát ještě nebyl v politice a už jsem říkal svým přátelům, že EU je nereformovatelná. A potom, co dvacet let ODS tvrdí, že budete reformovat EU a že je třeba reformovat EU a tvrdí to i pětikoalice, tyhlety nesmysly, kterými se snažíte oblbnout občany, tak k čemu došlo? K jaké změně v EU došlo po dvaceti letech? Nejenom že není reformovaná, nejenom že k žádné reformě nedošlo, že jste jenom obelhávali lidi sliby. Ale došlo k tomu, že tady je Green Deal, o kterém se vůbec nemluvilo v okamžiku referenda o vstupu České republiky do EU, nikdo o ničem takovém nemluvil, že se budou zdražovat energie tímto způsobem, o téhle šílené zelené politice, která vůbec neodpovídá našim možnostem a Evropa se stává nekonkurenceschopnou. ***

Takže je úplně úsměvné, že Evropa prosazuje v rámci Green Dealu prostě jenom elektrická auta a ve finále lídrem v elektrických autech je Čína, dováží se z Číny, kterou tady paní Pekarová Adamová, předsedkyně Sněmovny, vyhlašuje za nepřítele. To je fakt galimatyáš, paskvil, který - názorový paskvil, který by člověk nevymyslel. No, to může vymyslet fakt jenom amatér, který vůbec neví, o co ve světě jde. To znamená, my se stáváme závislí na Číně na základě - Evropská unie vymyslí něco, ztratí konkurenceschopnost na základě zásadního výmyslu Evropské unie, získá výhodu ekonomickou a veškerou výhodu a má nás v hrsti Čína, proti které ale Fialova vládní pětikoalice bojuje. Samozřejmě marně, že jo, logicky. Protože Tchaj-wan nás fakt nezachrání.

Mimochodem, co je s těmi linkami na ty roušky, co sliboval předseda Senátu (z) ODS Vystrčil? Pět linek. A nestojí náhodou ty linky ve skladu a nic se s nimi neděje? (Směje se.) Prostě to je strašné. Takže pan Vystrčil si tam byl za veřejné peníze pro vyznamenání, pro státní vyznamenání. Paní Pekarová Adamová, takže jsme vám zaplatili výlet pro státní, pro vaše osobní státní vyznamenání (na) Tchaj-wanu a výsledek vaší práce bylo, že Tchajwanci postaví továrnu na čipy v Německu, v Drážďanech. Přitom Německo udržuje přátelský vztahy s Čínou a jezdí tam normálně. A pan Vystrčil, který sliboval pět linek, tak nejenom, že k tomu nedošlo, ale nabídka, která došla, tak leží ve skladu nějaké soukromé firmy a je nepoužitelná a nepoužívá se. Co to je za blamáž? Co to předvádíte, ODS, zase? A paní Pekarová z TOP 09 - no, koalice SPOLU, no, SPOLU, no, tak to je prostě strašné tohleto. No, fiasko, úplně neuvěřitelné. Možná (nesrozumitelné), já nejsem pročínský, že jo, vůbec ani, vy to víte, že jo. No tak vy si to myslíte a jsou ideologové, že jo, vy si vždycky něco nakukáte sami sobě. Vy totiž - kdo není proukrajinský, tak je proruský pro vás, kdo není pro Evropskou unii, tak je proruský, kdo nesouhlasí s pětikoalicí, tak je proruský, prostě ta zoufalost už je, já už se tomu musím smát. Jen pokračujte v tom, v těchhletěch blábolech, lidi to slyší a vidí. Když nemáte argument, tak jsou všichni občané proruští, demonstrující zemědělci, když přišli, tak jsou proruští. (Směje se.)

Tady o tom mluví ministr zemědělství Jurečka, urazil zemědělce, a premiér Fiala z ODS. Jo, to je úplně neuvěřitelné, prostě kdo je proti vám, je proruský, přestože ani neumí třeba rusky a nikdy v Rusku nebyl. To je prostě neuvěřitelné úplně jako, to je - ale pokračujte dál v těchhletěch věcech. Protože jako já myslím, že to má dobrou reflexi ve společnosti, pro nás dobrou, takže myslím, že když to půjde v těchhletěch kolejích, tak je to pro nás nadějné, bych řekl. Ale uvidíme, protože jsem připraven a už mám informace, že bude neskutečně špinavá kampaň proti opozici, kterou právě budou - jako v čele té kampaně samozřejmě budou, především pan Rakušan z hnutí STAN, jsem slyšel. Ale no ne, tak to není, ale kampaň je v pořádku, že jo, to já vám nevyčítám. Jo, jako kampaň si dělejme jenom slušně, prosím vás, jo, pane ministře. (Poznámka ministra Rakušana: já vždycky.) No, právě, že vy ne vždycky, jo, takže vy vždycky sklouznete k nějakým osobním urážkám zbytečně. Já jsem vaše jméno nikdy nekomolil, protože by mě ani nenapadlo, proč bych ho měl komolit, jako proč? Rakušan je Rakušan, Vít je Vít. No jo, ale jo, vy má vždycky tendenci jako k těmhletěm dětinským věcem. Takže jediné - ani mě nenapadá (nesrozumitelné) by mě to ani nenapadlo, nechci tím ztrácet čas.

Takže co se týče té reformy EU, tak já vám musím otevřeně říct, že Evropská unie je nereformovatelná. Takže ODS tady tvrdila před 20 lety, že budou reformovat EU. Byla to lež. Tvrdily to i další strany. Ale Evropská unie je nereformovatelná a my to říkáme jasně. Je potřeba ukončit projekt Evropské unie, ovšem tak, abychom se vrátili k projektu spolupracujících ze svobodných národních států, co nejužší spolupráci. Ano, volný pohyb osob, samozřejmě občanů evropských zemí, nikoliv nelegálních migrantů, to, co tady předvádí Fialova vláda, to, co i podporuje. Samozřejmě volný pohyb zboží, kapitálu, služeb, to je v pořádku, ale jakákoliv další pravidla bychom si měli už určovat na národních úrovních, protože každé národy mají jiné potřeby, jinou historii, mimochodem jinou rozpočtovou politiku, jiné zadlužení, jiná specifika. Takže to bychom si jinak už měli podle mého názoru určovat tady sami na základě voleb v České republice, nějaké Parlamentu vzešlého z voleb v České republice a takto by ta spolupráce podle mě měla probíhat bez diktátu z Bruselu.

Opravdu je neuvěřitelné, je opravdu šílené, že právě například o těch kvótách na to přerozdělování migrantů v rámci toho migračního paktu bude Evropská komise jednat, že to bude utajovat ty kvóty a bude o tom jednat neveřejně. No, to je neuvěřitelné. Nikým nevolení lidé, občany nevolení lidé budou rozhodovat o takto zásadních věcech osudu. A vy jste to podporovali, vy jste to neodmítli, vy jste nehlasovali proti, dokonce jste hlasovali i pro v rámci toho procesu. Takže s tím my nesouhlasíme.

Jediné správné řešení budoucnosti Evropy je rovnoprávná spolupráce evropských, ale jiných národních států. Je to nejpřirozenější model, kdy každý stát a národ hájí své zájmy. A já z osobní spolupráce se zástupci evropských národních stran - a jak víte, tak jsou to strany, které volí dohromady miliony voličů a mají vesměs dvouciferné preference, mají všechny často i začínající dvojkou - tak já po té desetileté spolupráci se zeměmi, se zástupci evropských národních stran, ať je to Marine Le Pen, ať je to Geert Wilders, Matteo Salvini, rakouští svobodní a další naši partneři, tak vím, že je to naprosto správný a funkční model, který jako jediný nevede k tomu, že si větší podrobí menšího. Takže ta spolupráce, já s ní mám osobní zkušenosti na politické úrovni, perfektně funguje, aniž by nám někdo diktoval, prostě se jenom o něco častěji scházíme, abychom projednali věci. Třeba teď jsme se taky domlouvali a proběhlo to krásně na společném volebním programu naší frakce. Výsledkem byly v říjnu a v listopadu společné billboardy po České republice, kde jsem byl společně s Marine Le Pen a s Matteem Salvinim. A prostě nemáme vůbec problém se rychle domluvit na tom, že naše hesla jsou - a ty byly i po České republice - zastavíme šílený Green Deal, společně zastavíme migraci do EU, společně proti diktátu Bruselu. Vůbec jsme nepotřebovali ani nějaká dlouhá jednání, přestože mluvíme vzájemně jinými jazyky, a přestože jsme z jiných evropských národů, takže není potřeba centrální diktát z Bruselu, co nejužší spolupráci. Není. A to naši partneři nejsou strany, které by byly marginální, ať je to Marine Le Pen, která je na prvním místě v preferencích, Matteo Salvini, člen italské vlády, dneska vicepremiér, ministr dopravy a další. To znamená - prostě to jde, jde to a je to bez problémů.

Vystoupení z Evropské unie ve spolupráci se zeměmi našeho regionu je jediná cesta, jak zachránit naši zemi, naši kulturu a naše národy. Je potřeba prohloubit spolupráci s Vé čtyřkou, kterou vy se schválně snažíte rozbíjet. Včera to byl tedy zajímavý pohled. Mě se ptali z deníku Právo, ptali se mě, jak hodnotím to včerejší jednání V4, které tady svolal nebo které tady vedl nebo po téměř roce ho svolal premiér Fiala. No a já jsem odpověděl úplně jednoduše. Prostě už to není V4 kvůli Fialově vládě, kvůli premiérovi Fialovi, kvůli pětikoalici, už je to V2 plus 2. Jsou tam dva politici - Fico a Orbán, který hájí slovenské národní zájmy. Pak je tam jedna probruselská podržtaška, což je premiér Fiala - odpověděl jsem, no a pak je tam Tusk, který je někde mezi. Jo, takže toto je v podstatě závěr, který, když jsem to pozoroval, tak to z toho jasně vyplynulo. A o nějakém sebevědomém premiérovi nemůže být ani řeč.

To jsme viděli všichni. A to bylo samozřejmě velké, velké selhání. Pane ministře Kupko, vy jste teď kroutil hlavou. Ale na hrubý pytel hrubá záplata. Protože to, že váš premiér Fiala, váš předseda ODS, tady už několik let označuje víc než 2 miliony voličů opozice za populisty a extremisty, vy jste to tady vyhrotili. Vy jste politik, který, musím říct, že při osobním jednání se snažíte chovat slušně. Ale vaši stranu vede premiér Fiala. Tak si ho tam zklidněte a může se tady jednat úplně slušně, jo. Vy jste jednal vždycky k nám, vždycky to byla v podstatě normální diskuse, takže nejsou všichni stejní. Ale jenom na to, že kroutíte hlavou, jenom říkám, tak ať přestane Fiala urážet, ať přestane premiér Fiala urážet naše voliče. Oni si to nezaslouží, jsou to pracující lidé. On to dává vždycky do jedné věty si všimněte. Opozice, on řekne, populisté, extremisté. Přitom tu opozici jsem viděl průzkum, volí ji mnohem víc stran, než ODS, nebo mnohonásobně víc. Takže prosím vás, tak ať on přestane urážet a přestane urážet paní Pekarová Adamová, která říká to samé. To samé říká ministr vnitra Rakušan vždycky. Vždycky tady uráží voliče opozice všechny, a to je prostě špatně, a to je prostě špatně.

Protože občané volí nějaký politický program, s kterým se ztotožňují a není možno přece takhle hovořit. Není možno jako takhle hovořit. Vy se chováte neslušně a hrotíte diskusi Poslanecké sněmovně. Za minulého volebního období, když to tady vedl Radek Vondráček, a to jsou konkurenti, ano, tak to tady fungovalo slušně, vám musím říct, jo. A každému se měřilo rovným metrem. Musím říct, že jsem u toho osobně byl. Takže takhle. Boj proti migračnímu paktu může být samozřejmě prvním krokem, který nás do budoucna, až dojde k výměně Fialovy vlády, může zase stmelit v rámci boje za ztracenou svrchovanost České republiky a v rámci spolupráce ve středoevropském regionu. A úplně na závěr dodám s přednostním právem jenom, protože jak jsem četl to, že divný článek opravdu, prostě úplně (nesrozumitelné) zmanipulovaný nadpis na Seznam Zprávách, že SPD snad něco tady obstruuje nebo oddaluje nějaké hlasování o manželství pro všechny.

Tak už jsem vysvětlil, že je to nesmysl, že to tady paní Pekarová způsobila, že nebyl čas na diskusi. A tady slyším, že mi tady tyká poslanec ODS, zoufalý výkřik už. Zoufalý, co? Preference 12, 13 % z třiceti, co jste měli? Tak to jsou nervíčky, co? Asi došla tabletka nebo co. Tak si jí kdyžtak někde tam... se uklidněte. Protože já si s vámi netykám, pane poslanče, jo. Tyhlety manýry si dělejte někde v ODS, jo. Ale s některými poslanci ODS si tykám, protože jsou přátelští, musím říct, nejsou osobní nějak. To je pravda. Chovají se normálně. Samozřejmě každý hlasuje podle programu, tak proč ne. A i myslím, že mám poměrně přátelský vztah s některými. Ale ne s těmi hulváty, kteří tady vykřikují a tykají, když se jim nelíbí, že tady si mluvíme o migračním paktu, pro který vy sami jste hlasovali (se smíchem), takže to je na základě pokynu vašeho předsedy.

A úplně na závěr my nic neoddalujeme ohledně stejnopohlavních párů. Takže jsme si vysvětlili, že paní Pekarová kdyby tady nedala mimořádnou schůzi na 11 hodin, tak už by to dávno všechno skončilo, takže to je tady vina špatného řízení, špatného vedení Sněmovny. Ale kdyby náhodou už bych se nedostal ke slovu dneska, tak jenom zopakuji, že v případě stejnopohlavních svazků navrhujeme název partnerství, nikoliv manželství a chceme dát stejnopohlavním párům stejná práva jako manželům, kromě adopce a osvojování dětí. Zároveň podporujeme manželství výhradně mezi mužem a ženou pevně zakotvené v ústavě. A v tomto smyslu je náš pozměňovací návrh, pro který bude SPD hlasovat. To znamená my jsme připraveni hlasovat pro náš pozměňovací návrh, takže není jediný důvod, proč bychom měli cokoliv oddalovat. Takže příště, paní předsedkyně Pekarová, vaším prostřednictvím, více se zamyslete nad tím, na jaký čas dávat mimořádnou schůzi na téma, tak závažné téma jako je migrace, aby vy sama jste neomezila vámi navržený zákon ve třetím čtení, a to hlasování už tady dávno mohlo proběhnout.

Děkuji za pozornost.

