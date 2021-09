Okamura (SPD): Povinné očkování dětí je zcela bezdůvodný experiment

reklama

Ministerstvo zdravotnictví předobjednalo vakcíny proti covidu pro děti od 5 do 11 let. Hnutí SPD odmítá povinné očkování našich dětí. Ministerstvo zdravotnictví předobjednalo vakcíny proti covidu od firmy Pfizer/BioNTech pro 700 000 dětí od 5 do 11 let. Vakcínou se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) začne očkovat až po schválení Evropskou lékovou agenturou. Hnutí SPD odmítá povinné očkování našich dětí. Je to zcela bezdůvodný experiment navíc, když mezi dětmi je nejmenší nákaza. Covid-očkování, které může mít nežádoucí účinky, musí být zcela dobrovolné a výhradně na základě doporučení pediatrů a rozhodnutí rodičů nebo zákonných zástupců. Požadujeme zrušit pandemickou pohotovost a požadujeme uznávání protilátek jako doklad bezinfekčnosti. Již žádný lockdown! Plošné zákazy nejsou řešení!

Výsledek voleb v Německu znamená další pokračování šílené politiky Angely Merkelové. Volby v Německu skončily propadem vládnoucí koalice CDU/CSU a zároveň definitivně končí šestnáctiletá éra kancléřky Merkelové v jejím čele. Vyhráli sociální demokraté (SPD), kteří vytvoří zřejmě koalici se Zelenými a dalším subjektem. Tyto volby ale neposunou nic k lepšímu, protože většina německých stran podporuje unijní centralismus, multikulturalismus, genderismus i eko-šílenství a budou pokračovat v díle Angely Merkelové, která v roce 2015 pozvala nelegální imigranty do Evropy se slovy, že to Německo zvládne. Je potřeba také zdůraznit, že EU rozhodne o novém migračním paktu po těchto německých a francouzských volbách, a to je varující!

Výsledky těchto voleb budou mít ale zásadní dopad na zelenou politiku EU a tím pádem i na Českou republiku. Zelená politika EU, tzv. Green Deal (zelený úděl) jsou velkou hrozbou. Pokud má do roku 2035 skončit výroba automobilů se spalovacími motory, tak jednak si naši občané nebudou moci nová vozidla kvůli násobné ceně elektromobilů dovolit, ale hlavně nebude dostatek elektřiny a vznikne potřeba postavit několik nových Temelínů. Hnutí SPD odmítá tuto ekoteroristickou politiku! Je potřeba budovat vlastní energetickou bezpečnost. Hnutí SPD požaduje přijetí funkčního zákona o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU.

Anketa Byla Angela Merkelová přínosem pro Evropu? Ano 5% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3875 lidí

Naším zájmem je se s Polskem dohodnout o dolu Turów bez vměšování EU. Rozšiřování polského příhraničního hnědouhelného dolu Turów se má přiblížit až k české hranici a trvat až do roku 2044. Způsobuje to mnoho negativních vlivů, včetně ztráty spodní vody z českého území v severní části Libereckého kraje. Česká republika proto podala v září loňského roku žalobu, kde soud vydal v květnu tohoto roku předběžné opatření o zastavení těžby, které polská strana bohužel nerespektuje. Těží se dále, přičemž polská strana je plně zodpovědná za narušení hydrogeologických podmínek oblasti, a proto je na ní, aby nesla náklady na sanaci.

Ze strachu z možných sankcí za ignorování soudního rozhodnutí vyzvalo Polsko ale po letech nezájmu Česko k dohodě. Vyjednávání probíhají už třetí měsíc a zatím bez dohody. Jsme přesvědčeni, že vláda ANO a ČSSD v této oblasti zcela selhala. Polsko a Česká republika musí spor řešit bez EU. Sankce jdou dnes do rozpočtu EU a nejdou jako kompenzace České republice. Kvůli současné politice EU jsou dobré vztahy s Polskem životně důležité pro existenci České republiky. Polsko trvá na zajištění své energetické bezpečnosti, neboť Turów představuje 7 % jeho energetických kapacit. Úkolem české diplomacie je najít s Polskem dohodu o kompenzacích pro Českou republiku a ne posilovat ve sporu pozici Evropské unie.

Včera došlo na volebním mítinku SPD v Jihlavě ke zcela skandální věci ze strany České televize – redaktorka pořadu Reportéři ČT Adéla Paclíková se štábem natáčela protiprávně a v rozporu s Kodexem ČT občany, kteří přišli na náš volební mítink, přestože jí lidé říkali, že si nepřejí být natáčeni. Podívejte se na video, jak jsem se občanů, kteří si na toto jednání ČT stěžovali, přímo na místě hlasitě zastal. Souhlasíte se mnou? Arogance a drzost redaktorů pořadu Reportéři ČT pod vedením Marka Wollnera je do nebe volající. A již mám informaci, že jako mstu za to, že jsem se zastal na místě občanů, tak Reportéři ČT chystají lživou a pomluvnou reportáž o SPD a o našich předvolebních Českých jarmarcích SPD. Jen aby těsně před volbami pomluvili SPD. To není veřejnoprávní televize, to je podle mého názoru mediální mafie, nuceně placená z veřejných peněz. Hnutí SPD prosazuje zrušení koncesionářských poplatků a převod ČT a ČRo na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

