Okamura (SPD): Pravděpodobné nás po zdravotní krizi čeká krize bezpečnostní

reklama

Vláda Andreje Babiše žádá navýšení rozpočtového deficitu, tedy dluhu o dalších 100 miliard korun. Před třemi týdny jsme schválili nárůst dluhu o 200 miliard a nyní po necelém měsíci chce vláda navýšit o dalších 100 miliard. Opakuji, nezpochybňujeme nutnost se zadlužit k překonání krize, ale musím se ptát, má vláda přehled o financích, když po třech týdnech řekne, že se spletla o 100 miliard? Vůbec, vzniká dojem, že jednotkou počítání vlády nejsou koruny, stokoruny nebo tisíce. Vláda se zřejmě drobnými nezabývá. Počítá ve sto miliardách. Nevíme přesně kolik, tak sto miliard navíc.

Přitom už těch 200 miliard je tak astronomické zadlužení, že se z něj budeme dlouho vzpamatovávat. Zvláště v situaci, kdy vláda odmítá přijmout návrhy SPD, aby zároveň v rozpočtu škrtla zbytečné výdaje. Vůbec se nám to nelíbí a trváme na tom, že stát musí odpovědně počítat každou korunu. Premiér Babiš to před volbami sliboval a už na to evidentně zapomněl. Hnutí SPD ale hospodaření státu bere vážně. Budeme počítat spolu. Navrhujeme škrtnout 50 miliard za nikoliv odložený nákup, ale zrušený nákup zahraničních bojových vozidel, 15 miliard za zbytečné vrtulníky z USA, minimálně 40 miliard co dáváme solárním baronům a 11 miliard pro politické neziskovky a pak se vrhneme na sociální dávky pro flákače odmítající práci.

Kdyby vláda návrhy SPD přijala, tak najednou máme 100 miliard doma a ještě zbývá. Protože potřebujeme peníze a musíme dobře hospodařit, tak navrhujeme dát ještě stop stav na růst nákladů na státní byrokracii a pojďme začít odbourávat daňové výhody pro nadnárodní korporace a zdaníme tak jejich 300 miliard, které z této země vytahují. Najednou jsme v jiných počtech, jen se nebát šlápnout na palec těm, co tuto zem obírají o peníze nebo je zbytečně utrácí. K tomu má odvahu jen hnutí SPD.

Hnutí SPD opakovaně a dlouhodobě kritizuje drahé zbrojní nákupy zahraniční vojenské techniky. Už letos vláda zbytečně vyhodila 15 miliard za 12 vrtulníků z USA, což je pekelně drahá daň za jednu fotografii pana premiéra Babiše s Donaldem Trumpem v Bílém domě.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A po dlouhodobém tlaku SPD konečně nyní vystoupil i premiér Babiš s tím, že pozdrží nákup bojových vozidel pěchoty ze zahraničí za 50 miliard korun. V hnutí SPD nejsme naivní pacifisté, jen chceme účelně vynakládat peníze země. Budeme potřebovat armádu, protože bezpečnostní rizika v Evropě porostou s tím, jak poroste islamizace Evropy a jak bude pokračovat destrukce národní států. Již dnes je řada zemí na pokraji občanské války a napětí mezi Tureckem a Řeckem je skutečně hrozivé. Armádu, ale musíme budovat k obraně země a ne k zahraničním expedicím. Můžeme to udělat levněji a účelněji, než utrácet peníze pro zahraniční zbrojaře. Nepotřebujeme vrtulníky z USA. V roce 2001 až 2004 jsme koupili vrtulníky v Rusku. Bitevní i transportní. Stejné vrtulníky nyní modernizuje Polsko a Maďarsko. Nevadí jim, že jde o Ruskou techniku.

Ve skladech armády je přes 200 bojových vozidel BVP -2.Slovensko je modernizuje a není jediný důvod proč s ním v této věci nespolupracovat. Armáda má ve skladech přes 100 tanků T-72. Polsko je modernizuje a v rámci států V4 je vhodná technologie k modernizaci těchto tanků. Modernizace této techniky je možná a efektivní. Je to lepší cesta než koupit drahou techniku z USA nebo Německa, kde naše mosty neudrží její hmotnost a protože nabízená ,,dokonalá" bojová vozidla neplavou, tak při obraně naší země se s nimi vojáci nedostanou přes první řeku. Modernizovaná starší technika může plnit úkoly při obraně země. Je nutná změna koncepce armády. Musíme opět vytvořit mobilizační schopnosti armády.

Řeknete neotravujte, teď máme starosti o zdraví. Bohužel přátelé, s velkou pravděpodobností nás po zdravotní krizi čeká krize bezpečnostní. Pak na hranicích země musí být akceschopná armáda. Bude potřebovat zbraně, ale musíme jí vybavit účelně a ne v zájmu zisků zahraničních zbrojařů. Vyzývám vládu k zásadní diskuzi o změně koncepce výstavby armády a o přehodnocení všech zahraničních nákupů techniky pro armádu. Dejme práci našim firmám a našim lidem.

Náš europoslanec MUDr. Ivan David pečlivě sleduje aktivity elit EU. Důrazně vystupuje proti zneužití tématu pandemie k růstu moci elit EU a k podpoře migrace. Společně s kolegy z naší vlastenecké frakce odhalují agresivní politiku Turecka v Řecku a Libyi. Jak víte EU a česká vláda odmítla podpořit Řeky, což v případě hlasování českého zástupce považuji za zcela skandální. A námořní mise Evropské unie ve Středozemním moři umožňuje Tureckou invazi do Libye. Turecko přitom přes Středozemní moře transportuje přímo do Evropy konkrétně do islámské Albánie muslimské migranty a do Libye islámské bojovníky a Evropská unie k tomu mlčí a skrytě pomáhá. A česká média nám o tom mlčí. Nečeká nás, ani naší zemi snadné období, ale pokud budeme stát za svou zemí tak to zvládneme. Jsme vlastenci a ne kolaboranti nebo ustrašenci.

Anketa Podporujete návrh SPD, abyste mohli v referendu hlasovat o vystoupení z EU? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 8982 lidí

A teď mám velkou prosbu. Blíží se klíčové volby. Rád bych vyzval ostatní vlastenecké či euroskeptické strany, aby netříštily síly, a podpořili největší vlasteneckou stranu, kterou je SPD. Tak máme jedinou šanci zvítězit nad probruselskými stranami. Je potřeba zahodit osobní ambice a politikaření. V příštích volbách půjde totiž doslova o zachování svobody a existence naší republiky. Správnou cestu všem vlastencům ukázal minulý týden Jaroslav Foldyna, který se stal členem poslaneckého klubu SPD a posílil naše řady na 20 poslanců. Vlastenci táhnou za jeden provaz! Pojďte i vy s námi!

Na závěr se budu věnovat aktualitám kolem České televize. Samozřejmě stále platí, že mě k dnešnímu dni již šest let (!!) Česká televize nepozvala do hlavního diskusního pořadu Otázky Václava Moravce, aby nebyly slyšet moje názory. Zatímco předsedové jiných stran tam běžně vystupují. Cenzura, kterou předvádí ČT je skutečně neuvěřitelná v situaci, když téměř 11% plátců povinných koncesionářských poplatků jsou voliči SPD. Česká televize ale za jejich peníze platí propagaci předsedům jiných stran a našim koncesionářům neumožňuje v hlavním diskusním pořadu slyšet názory předsedy SPD. Řešením je zrušení koncesionářských poplatků a změna na státní příspěvkovou organizaci. Zákon v tomto smyslu jsme již podali do Sněmovny.

Česká televize je aktivistická organizace, která nepodává vyvážené zpravodajství. Takže se ani dnes nedozvíme nic o tom, co se děje na řecké hranici, netušíme nic o manévrech tureckých ponorek v řeckém moři, minuly nás detailnější zprávy o pomoci Ruska světu s koronavirem…

Přitom se v České televizi zcela neúnosně hospodaří s veřejnými penězi. Patnáct členů vrcholného managementu České televize si v roce 2019, tedy vloni, v tomto veřejnoprávním médiu vydělalo celkem 46 542 678 korun. Ano, slyšíte dobře, skoro 50 milionů korun. V průměru vychází na jednoho manažera částka přesahující 3,10 milionu Kč. Přesnější informace o tom, kdo kolik přesně jmenovitě dostal, odmítla ČT poskytnout. Tady je vidět neuvěřitelná arogance televize, jejich uvažování se dá popsat těmito slovy – bodejť by ne, co je komu do toho, kolik berou - zásadní je vědět, zda koncesionář platí či ne a když ne, šup s ním do exekuce, vždyť i ten chudák exekutor si musí vydělat a pár tisíc zlotřilých neplatičů České televize je přece dobré sousto. Podle posledních informací například v roce 2017 podala Česká televize 8 869 exekucí na takové neplatící „zločince“.

Myslím, že je opravdu na čase začít šetřit námahu jak České televizi, tak exekutorům, a zrušit nesmyslnou daň, kterou jsou koncesionářské poplatky, a nahradit ji transparentním financováním ze státního rozpočtu s jasnou kontrolou efektivity Nejvyšším kontrolním úřadem. A pravda, bude fajn, rozkrýt nehorázné platy a začerněné smlouvy vybrané televizní smetánky. Máme na to právo, a jakkoli to tahle elita nechce připustit, jsou to zaměstnanci občanů, oni je platí a je sakra podivné, že občané nesmí vědět ani kolik komu a za co platí. A je mi už teď jasné, že se odměny na Kavčích Horách určitě krátit nebudou, protože krize nekrize.

Psali jsme: Okamura (SPD): Další informace kolem odstranění sochy maršála Koněva Okamura (SPD): Vláda zbytečně utrácí desítky miliard Okamura (SPD): Vystoupení z Evropské unie je výhodné. Potvrzují to fakta Okamura: V čím zájmu je zhoršení vztahů mezi Ruskem a Českou republikou?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.