Okamura (SPD): Premiér Babiš podporuje další předávání pravomocí do Bruselu

Všichni politici z TOP 09, ČSSD či KDU-ČSL a Pirátů, kteří podporují přijetí eura, by měli vědět, že průměrný Čech v posledních šesti letech bohatl 2,25krát rychleji než průměrný Slovák. Zbohatl dokonce o víc, než kolik letos činí čisté celoživotní bohatství průměrného Slováka. Souhlasím s ekonomkou Šichtařovou, že Slováci za svou relativní chudobu ve srovnání s Čechy mohou poděkovat tomu, že přijali euro. A to byl tehdy panečku humbuk a to bylo slávy! Díky Bohu, že nemáme euro!

Ekonom Lukáš Kovanda upozornil, že čisté bohatství průměrného Čecha vzrostlo mezi lety 2014 a 2020 z 9487 eur na 17 497 eur, tedy o 84,4 procenta v nominálním vyjádření (bez zahrnutí inflačního vývoje). Za stejnou dobu vzrostlo čisté bohatství průměrného Slováka v nominálním vyjádření pouze o 37,5 procenta, a to z 4930 na 6778 eur.

Čisté bohatství průměrného Čecha tedy v letech 2014 až 2020 stoupalo 2,25krát rychleji než čisté bohatství průměrného Slováka. Vyplývá to ze srovnání zpráv Allianz Wealth Report za příslušné roky.

Premiér Andrej Babiš je pro přijetí eura, hnutí SPD nechce přijmout euro nikdy a prosazuje referendum o vystoupení z EU. Česká republika je připravena na vstup do eurozóny, nicméně raději počká, až Evropská unie přijme některé nezbytné reformy.

Například takové, co umožní členským státům donutit země na jihu Evropy, aby "rozumněji" nakládaly se svými rozpočty. Český premiér Andrej Babiš to uvádí v rozhovoru, který zveřejnil nedávno časopis Harvard International Review. To o čem hovořil premiér Babiš, že podporuje, by vedlo ke zničení České republiky jako samostatného státu. Podpořte nás prosím, aby se toto nikdy nestalo!

Podle Babiše však příležitostná česká kritika evropského integračního procesu neznamená, že by země celkově stála proti užší integraci. To znamená, že premiér Babiš podporuje další předávání pravomocí do Bruselu a že podporuje další užší centralizaci. To hnutí SPD jasně odmítá! Hnutí SPD bojuje za naši suverenitu a za vystoupení z EU!

Premiér Babiš sice řekl, že je pro přijetí eura až poté, co dojde k reformám v EU, ale i kdyby k nim došlo, byl by to pro ČR sebevražedný krok. Ztrátou vlastní měny by se ČR zbavila obrovské části suverenity a významného ekonomického nástroje jednak v podobě kurzu měny, jednak v podobě určování úrokových sazeb. Český stát by přestal kontrolovat, kolik oběživa se pohybuje v naší ekonomice. Evropská centrální banka by tak mohla v případě přijetí eura u nás vyvolat buď hyperinflaci v případě masivního tisknutí peněz, nebo naopak zase příliš silnou deflaci, která by mohla zbrzdit ekonomiku.

V případě přijetí eura by Evropská unie díky tomu, že Babišova vláda prosadila schválení fiskálního paktu, mohla převzít kontrolu nad rozpočtem naší země. Dále bychom museli v rámci bankovní unie platit ze svého krachující evropské banky a v rámci evropského záchranného mechanismu s názvem ESM bychom museli dát částku zhruba 350 miliard korun na krachující státy eurozóny. Díky Bohu, že euro nemáme a hnutí SPD udělá vše pro to, abychom ho neměli.

I kdyby státy jižního křídla eurozóny své dluhy splatily, museli bychom ručit pro jakýkoli případ i do budoucnosti. A pokud tou „reformou“ pan premiér Babiš míní, že by vznikl centrální rozpočet EU, naše země, náš parlament a vláda by už nerozhodovaly fakticky již o ničem a přišli bychom o zbytečky suverenity.

To o čem hovořil premiér Babiš, že podporuje, by vedlo ke zničení České republiky jako samostatného státu. Podpořte nás prosím, aby se toto nikdy nestalo!

