Okamura (SPD): Premiér Fiala tady seděl jako pecka a bál se cokoliv říct

Vážené dámy a pánové,

už jsme to tady probírali včera, že europoslanec a místopředseda vládního hnutí STAN Stanislav Polčák si žádal osmimilionovou provizi za to, že pomohl prosadit zákon odškodňující obce. Včera nám to tady vládní poslanci koalice Petra Fialy zamítli, ten bod. Dnes už třetí den v řadě máme tady tuhle kauzu a opět nám vládní pětikoalice zamítla ten bod, abychom to mohli projednat.

To znamená ano, tady zvláštní zřetel padá samozřejmě na Piráty. Protože Piráti říkali před volbami jakoby, že bojují za transparentnost a teď vetem pěti poslaneckých klubů... To znamená předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek a před chvílí tady byl i předseda Pirátů Ivan Bartoš. Takže o tom moc dobře věděli a souhlasili s tím, že se nemá mluvit o tom, proč místopředseda jejich koaličního partnera hnutí STAN pan Polčák žádal osmimilionovou provizi za prosazení zákona.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

My to samozřejmě usnout nenecháme, takže se pokusíme svolat mimořádnou schůzi na toto téma, aby tedy byl další dostatečný prostor k tomu, abychom celou záležitost kolem vládní pětikoalice a proti tomuto jejich podnikatelskému projektu, jak vysávat z veřejných peněz peníze do vlastní kapsy, tak abychom to tady probrali. A hlavně, i když to budete zamítat stále dokola, tak tři a půl roku o tom budeme samozřejmě hovořit ve všech médiích.

Protože je zcela jasné, že dokud vy se k tomu nepostavíte čelem - protože včera jsem tady vyzýval pana premiéra Petra Fialu, aby to odsoudil, toto jednání, aby to alespoň verbální odsoudil. A všichni jste viděli, že tady seděl jako pecka a bál se cokoliv říct. Nakonec na ten mikrofon stejně nešel a stejně neřekl... Kdyby alespoň řekl, že se na to zeptá Víta Rakušana, jak to vlastně bylo. Ale ani to neměl odvahu říct. Kdyby alespoň řekl, že to prověří. Kdyby alespoň řekl, že bude žádat vysvětlení. Ale ani toto premiér Petr Fiala nebyl schopen tady říct na to, že druhý nejvyšší člověk u jeho koaličního partnera, to znamená hnutí STAN - a je to europoslanec a místopředseda STAN Stanislav Polčák - neřekl předem nám tady ve Sněmovně a v Parlamentu, že za prosazení zákona odškodňujícího obce okolo Vrbětic kvůli výbuchům, že za to bude inkasovat osm milionů.

Připomenu, že pro ten zákon jsme tady hlasovali všichni, byli jsme pro. O tom není to téma. Téma je to, že hnutí STAN obchoduje se zákony, že je to flagrantní střet zájmů. Petr Gazdík, který tady opět sedí, což je místopředseda hnutí STAN a ministr školství, tak včera neodpověděl na otázku, kde já jsem ho žádal, aby předložilo hnutí STAN soupis všech zakázek europoslance pana Polčáka, místopředsedy STAN, který je zároveň advokátem, za kolik a pro koho během mandátu europoslance dělal zakázky pro města a obce a pro další subjekty. Protože aby mohla veřejnost porovnat, kolik zinkasoval případně ještě z veřejných peněz. Kolik milionů zinkasoval například. Ony to můžou být i desítky milionů, když tedy vidíme tu sazbu osm milionů za jeden zákon. Tak kolik vlastně ještě zinkasoval, aby se na to mohla veřejnost podívat.

Takže vy tady zatajujete tyhle důležité informace a stejně se toho tématu nezbavíte. Nezbavíte se ho celé tři a půl roku až do voleb. Protože tohle je potřeba vysvětlit a postavit se k tomu čelem.

