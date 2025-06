Okamura (SPD): Premiér hraje komedii a dělá z občanů blbce

Vážené dámy a pánové,

stojíme dnes před kauzou praní peněz drogového dealera Fialovou vládou, což nemá v minulosti obdoby. Dokonce ani křišťálově čistý Stanislav Gross to nedělal a nebyl tak hloupý a současně drzý jako tato vláda. Premiér Fiala, ODS a koalice SPOLU se vysmívají občanům přímo do očí. Lžou, podvádí a okrádají občany o peníze za bílého dne. Už toho bylo opravdu dost a požadujeme demisi vlády.

Ve Fialově kampeličce se ztratily peníze na zbraně pro Ukrajinu a naopak se tam objevil zapomenutý Fialův milion. Taky tu byl korupční a zdrogovaný Dozimetr v režii hnutí STAN Víta Rakušana. Dotace pro Fialu a jeho plat milion korun plynoucí v uvozovkách z práce - v hodně velkých uvozovkách - na brněnské politologii, kterou prý dělá zároveň s funkcí premiéra, takže má Česká republika premiéra na půl úvazku, který má čas na svoje kšefty, na Ukrajinu, ale na řešení problémů našich občanů čas nemá.

Teď tu jsou na řadě bitcoiny za miliardy z drog, zbraní a další těžké trestné činnosti. Každý den se na toto téma objevují nové a stále závažnější informace. Jde o zcela neuvěřitelnou a v dějinách naší politiky nepřekonanou kauzu, jak co se objemu peněz týká, tak co do pozadí, kde jsou vidět stopy těch nejhorších gangsterů a mafiánů. Premiér Fiala má dokonce takovou drzost a aroganci, že o aféře na besedách jen vtipkuje, hraje na občany komedii a dělá z občanů blbce.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Premiér svolal včera večer takzvanou Bezpečnostní radu státu, aby našla toho, kdo je prásknul. Mimochodem, Bezpečnostní rada státu, to jsou de facto ministři Fialovy vlády, takže je jasné, že nemohou nic vyšetřit, protože by museli vyšetřovat sami sebe. Tady by měla ihned začít pracovat Národní centrála proti organizovanému zločinu a samozřejmě přesně tohle je také téma pro Bezpečnostní informační službu.

Jak už veřejně potvrdili, o celé kauze věděli premiér Fiala i ministr financí Stanjura, oba z koalice SPOLU, konkrétně z ODS. To, že ministr Blažek odstoupil, neznamená, že vinu nese jen on. O částkách v řádu miliard informoval jak premiéra, tak i ministra financí. Nikdo z nich si přece nemohl dělat iluze, že jde o nějaké čisté peníze. Ano, policie dvakrát odsouzenému Jiřikovskému počítač zabavila a následně vrátila, což ovšem jen a jen přináší další otázku. Jak je to možné? Co dělali státní zástupci a soudci? Údajný majitel Jiřikovský provozoval černé tržiště, kde se prodávají drogy, zbraně a dětské porno. Provozovatel neplatí daně a celé se to děje mimo dohled státu.

V bance vám zadrží každou podezřelou transakci, v uvozovkách podezřelou transakci, a můžete si s presumpcí neviny tak akorát udělat to, co se ve slušné společnosti neříká. Můžete mít na účtu poctivě vydělané peníze, ale musíte i tak jasně doložit, odkud ty peníze jsou. Jak to, že po Jiřikovském nikdo nechtěl nejdřív doložit, odkud bitcoiny v miliardové hodnotě má, než mu je vrátili? Samozřejmě další otazník. Byl Jiřikovský skutečný majitel? Podle některých informací byl i on překvapený z částek, které se na účtech nakonec protočily.

Mimochodem, policie na zabavené elektronice neshledala nic závadného. Prostě proto, že se do ní nemohla dostat. Když už se pak dovnitř dostali díky dohodě s Jiřikovským, tak paradoxně ten důkaz měli před sebou, ne? Jaká presumpce neviny? Představme si, že by mu zabavili třeba nůž od lidské krve, který chyběl jako důkaz vraždy. Taky by mu ho poctivě vrátili, protože taková byla dohoda? To si děláte legraci? Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy hájí rozhodnutí, jež umožnilo odsouzenému Tomáši Jiřikovskému opětovný přístup k zařízením s obsahem bitcoinových peněženek.

Předseda soudu označuje postup Nejvyššího soudu za správné rozhodnutí, přestože v právně i skutkově velmi podobné věci rozhodl tentýž soud v minulosti zcela opačně, a to ve věci vedené pod sp. zn. III. 992/2022. V tomto usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2022 a na něm navazujícím usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 368/2003, ze dne 11. 4. 2023 byl závěr zcela jednoznačný, cituji: "V případě, kdy obviněný pachatel odmítne zpřístupnit šifrované zařízení, kde se podle důvodného podezření nachází výnos z trestné činnosti - tedy například kryptoměny - a zároveň tvrdí, že nic takového neexistuje, nelze mu věc vrátit."

Toto právní stanovisko, které vytvořilo předvídatelnou judikaturu ve věcech zabavených kryptoměn a výnosů z trestné činnosti, bylo v červenci 2023 zcela ignorováno právě v kauze Jiřikovský. Nejvyšší soud přesto vydal usnesení, které fakticky vedlo k navrácení zařízení, na nichž se nacházely digitální prostředky pocházející podle všeho z drogové činnosti, a to i přesto, že Jiřikovský odmítl spolupracovat a zatajoval přístupová data. Jde o skandální rozsudek, který podle mého názoru legalizoval špinavé peníze. Jediné, co mě napadá vzhledem ke zcela opačné judikatuře a zdravému rozumu, je otázka, kdo a za kolik to celé naplánoval, kde a u koho jsou ty další bitcoiny za miliardy?

Těch otázek je stále víc a pan premiér nevysílá žádný signál, který by cokoliv jakkoliv osvětlil. A veřejnost se samozřejmě podle mého názoru zcela oprávněně ptá: Nebylo výměnou za legalizaci peněz, nešly peníze do kapsy někomu v okolí ODS, anebo někomu dalšímu, který pomáhal s těmito kroky? A to si myslím, že je klíčová otázka, na kterou je potřeba znát odpověď.

Odpovědnost samozřejmě nese celá vláda, včetně ministra vnitra Rakušana, ministra financí Stanjury a premiéra Fialy. V každé civilizované zemi by se po takovém selhání a propojení s organizovaným zločinem odporoučela celá vláda. Argument, že za chvíli jsou volby, je opravdu směšný a naprosto dementní, odpovídající pověstnému IQ 107. Tady přece nejde o volby, ale o totální selhání premiéra a jeho ministrů. Jde o miliardy korun z drog, pedofilie a prodeje zbraní pro nájemné vrahy.

Kolegové a kolegyně z Fialovy skandální vlády, teď jste překročili hranice, o kterých se opravdu nikomu v dějinách naší země nesnilo. Už včera bylo pozdě. Neděkujme a odejděte.

Teď načtu jménem SPD usnesení, o kterém bude Sněmovna hlasovat. Návrh usnesení SPD: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. konstatuje, že

a) přijetí daru Ministerstvem spravedlnosti ve formě kryptoměny bitcoin v řádech miliard korun, které ministerstvu daroval člověk odsouzený za obchod s drogami, bez jasně vymezených pravidel a veřejné kontroly, otřásá důvěrou občanů v transparentnost, nestrannost a důvěryhodnost institucí právního státu, zejména pokud se jedná o ústřední orgán státní správy zaštiťující výkon spravedlnosti,

b) všechny okolnosti v souvislosti a právní rámec týkající se darování, správy a využívání kryptoměny ve vlastnictví státu musí být důsledně vyšetřeny orgány činnými v trestním řízení,

c) postupem vlády v této věci byla zcela mimořádným způsobem narušena důvěra občanů ve stát a vláda premiéra Fialy tak ztratila důvěru;

II. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doporučuje Petru Fialovi, aby podal demisi svou jako předsedy vlády, a tím demisi vlády České republiky jako celek."

Úplně závěrem jsem chtěl říct - za prvé, o tomto usnesení se tedy bude hlasovat - a úplně závěrem jsem chtěl říct, pakliže se tady nevyjasní ty otázky, které jsem tady položil, a to jsou zásadní otázky, tak samozřejmě SPD se pokusí vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Pro toto potřebujeme padesát podpisů poslanců. Nás je dvacet. Takže doufám, že budeme spolupracovat s druhou opoziční stranou, s hnutím ANO, abychom tu nedůvěru vyvolali.

Já si myslím, že je to velice důležité hlasování i z toho pohledu, protože tady hnutí STAN, mají ministra vnitra Rakušana a je společně ve Fialově vládě, tak právě při tom hlasování je potřeba odhalit tu pravou tvář hnutí STAN. Na jednu stranu tady vykládají o něčem, že něco nevěděli, nebo že chtějí něco vysvětlovat, respektive chtějí něco vysvětlovat od koalice SPOLU, od ODS. Ale u toho hlasování přesně uvidíme, kdo s kým drží basu. To znamená, jestli je to skutečně jenom komedie na občany, nějaká kritika mezi vládními stranami, nebo jestli to myslí skutečně vážně.

Takže za nás, za SPD jsem přesně nastínil, co nás zajímá. Nastínil jsem další kroky, kde vidíme odpovědnost. Dal jsem jasné krátké stručné otázky, aby se nikdo nemohl vymlouvat, a nějak se tady přesně jako jsem viděl, přesně jako jsme viděli ty tiskové konference premiéra Fialy, kde se vymlouvá, to bylo úplně neuvěřitelné, kdy on mluví, jestli nebyl zneužit stát. Takže oni o tom ví. Ministr financí Stanjura za ODS, ministr spravedlnosti Pavel Blažek to podepíše, premiér Fiala je o tom informován taky. Tak jestli tady bylo nějaké zneužití státu, nebo je tady zneužití státu, ale Fialovou vládou... Fialova vláda zneužila stát, takže to je to... Není potřeba kolem toho hrát nějaké tanečky.

Děkuju za pozornost.