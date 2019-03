Okamura (SPD): Referendum nebude

! Babišovo hnutí ANO, ČSSD a Piráti totiž potvrdili svůj totální podraz na voliče a pohrdání demokracií i občany. Tyto strany se minulý týden dohodly, že chtějí naprosto vykastrovat zákon o referendu, který navrhuje SPD. Aby občané neměli právo rozhodovat o ničem důležitém a aby bylo kvůli téměř nesplnitelným podmínkám prakticky nemožné, aby mohli hlasovat a aby vůbec nějaké referendum platilo. Hnutí ANO, ČSSD i Piráti mají plná ústa demokracie, přitom se smějí a plivou občanům přímo do tváře a demokracie a referendum v jejich pojetí má být naprosto impotentní. Férově dodávám, že ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP09 nechtějí dokonce žádný zákon o referendu, takže i vykastrovanou verzi odmítají.

Ukazuje se, že jediným uskupením, které opravdu prosazuje a hájí demokracii a právo občanů rozhodovat, je hnutí SPD. Navrhujeme 100 tis. podpisů pro vyvolání referenda (podobně jako v mnoha jiných zemích), závaznost rozhodnutí, možnost prosazení ústavních změn (např. zrušení Senátu či přímá volba a odvolatelnost politiků), možnost hlasovat o našem členství v EU a v NATO, a nechceme omezení kvórem účasti stejně jako je tomu u všech jiných voleb v ČR a jako tomu bylo u jediného celostátního referenda, které zatím v ČR proběhlo (o vstupu do EU).

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Úprava, na níž se shodli ANO, ČSSD a Piráti, předpokládá, že k vyvolání referenda by bylo nutných nejméně 450 tisíc podpisů (např. v osmimilionovém Švýcarsku stačí žádost 50 tisíc voličů). V referendu by nebylo možné měnit ústavu ani hlasovat o vystoupení z EU nebo z NATO. Výsledek všelidového hlasování by byl závazný, pokud by na položenou otázku odpověděla kladně nejméně čtvrtina ze všech voličů, čili asi dva miliony obyvatel… To jsou pro SPD naprosto nepřijatelné parametry, které jsou v rozporu s demokracií.

Takže milí přátelé a spoluobčané, sami vidíte, že podle Babišova ANO, ČSSD, Pirátů, ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP09 jste nesvéprávní jedinci, kteří nemají mít právo rozhodovat o nejdůležitějších otázkách. O vstupu do EU jste hlasovat mohli a dokonce bez kvóra účasti, ale o vystoupení z EU hlasovat nesmíte! Premiér Babiš Vám to ve spolupráci s dalšími stranami nedovolí!

Přátelé a spoluobčané, podpořte prosím ve volbách hnutí SPD. My jediní vás považujeme za svéprávné bytosti, které mají právo rozhodovat o své budoucnosti a osudech naší krásné vlasti.

