Okamura (SPD): Školství vyžaduje zrušení nesmyslů, nadiktovaných z EU

Školské odbory, ovládané panem Dobšíkem a ČSSD, vyhlásily na 6. listopadu stávku učitelů. Důvodem je, že nárůst platů o 10% je rozdělen tak, že nejde vše do tarifní části platu, ale 2% jdou do zvýšení, které může ředitel školy dát nejlepším učitelům. Hnutí SPD samozřejmě prosazuje zlepšení podmínek ve školství, současnou situaci ve školství ale především vnímáme komplexně. Úroveň znalostí žáků ve školách se snižuje. Zásadní v této věci byl rozvrat osnov s přesnými požadavky na obsah a kvalitu a zavedení inkluze ve vzdělávání, jako nástroj ochrany údajně diskriminované romské menšiny. Samozřejmě se léta podceňoval společenský význam práce učitele, včetně jeho platu. V době, kdy tyto zrůdnosti prosazovali ministři školství za ČSSD, měl pan Dobšík stávkovat!

Školství dnes vyžaduje zásadní zrušení nesmyslů, nadiktovaných z ideologických důvodů EU. Česká republika má zasadní bohatství a tím jsou vzdělané děti a mládež. Jestli nás o to ideologové připraví, budeme jako národ a stát vyřízeni. Dnes zavedená inkluze ve vzdělávání a ústup od požadavků na znalosti a řád ve škole jsou promyšleným krokem jak zničit naši budoucnost. Proč by měli žáci znát matematiku, když bankéři potřebují půjčovat peníze lidem, kteří si nespočítají splátky. Matematika je základ technických znalostí, ale do montoven je potřeba jen v zásadě nekvalifikovaná pracovní síla za nízkou mzdu.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Do státní a veřejné správy jsou zase potřeba ideologové, kteří věří, že mezi mužem a ženou nejsou žádné rozdíly, rodina je přežitek a vlastenectví zločin. K těmto cílům bohužel směřuje náš vzdělávací systém a samozřejmě se tak děje pod silným vlivem politických neziskovek. Potřebujeme zásadní změny, které obnoví jeho skutečnou kvalitu. Musíme zvýšit nároky na výsledky práce učitelů a samozřejmě je zaplatit.

Hnutí SPD programově prosazuje dosažení hranice odměňování ve školství na úroveň 130% průměrné mzdy. Peníze najdeme! Jen zrušení inkluze přinese několik miliard, ale to vláda neudělá, protože se bojí Bruselu. Chceme kvalitní a motivované učitele, kteří naučí žáky skutečné znalosti. Učitelé by měli hájit svá práva a založit si nezávislé odbory, které budou hájit jejich požadavky. Pan Dobšík a jeho organizace to není. Je to jen politická atrapa ČSSD a jeho stávka má pouze posilovat pozice ČSSD ve vládě. Učitelé už měli jít do stávky dávno, ale důvodem neměly být pouze peníze, ale celkový stav školství, za který nesou bývalé vládní strany a hlavně ČSSD zásadní odpovědnost.

