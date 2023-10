Okamura (SPD): Tahle neschopná vláda se rozhodla naši zemi zničit naprosto definitivně

reklama

Vážené dámy a pánové, Fialově vládě podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd plně důvěřují pouze 3 % občanů, což je nejméně ze všech dosavadních vlád za dobu existence samostatné České republiky. Vláda nemá důvěru drtivé většiny české veřejnosti. Důvod je v podstatě jednoduchý. Tato tříprocentní vláda bezprecedentně způsobila největší škody občanům a české ekonomice v novodobých dějinách, a měla by tedy podle názoru SPD ihned podat demisi.

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5262 lidí

Téměř nulová důvěra je první zlá zpráva. Ta horší je, že tahle neschopná vláda se rozhodla naši zemi zničit naprosto definitivně, a to nejen tím, že v rámci sankcí a Green Dealu likviduje ekonomiku. Proč lidé nevěří Fialově vládě? V čem je problém? V prvé řadě znovu musím připomenout, že současná vláda se k moci dostala regulérním podvodem. Její sliby byly populistické a nereálné a faktem je, že Fialova vládní pětikoalice se ani nepokusila je realizovat. Pětikoalice se zavázala v mnoha oblastech snížit výdaje státu, snížit daně, a dokonce koalice SPOLU, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, přišla s tím, že daně mají mít strop v podobě daňové brzdy. Ale jak všichni víme, tak vláda udělala pravý opak. Od 1. 1. 2024 dojde k největšímu zvýšení daní v historii samostatné České republiky.

Vláda navrhuje od roku 2024 také zredukovat stávající tři sazby daně z přidané hodnoty na dvě sazby, a to základní sazbu daně 21 % a jednu sníženou sazbu daně ve výši 12 %. Přeloženo do srozumitelného jazyka, vláda svojí nekompetentností zvýší daně všem občanům a firmám a vytáhne jim z kapes o 100 miliard korun navíc. A co říkal před volbami kandidát na ministra financí a místopředseda ODS Zbyněk Stanjura voličům? Cituji: "Pokud říkáme, že nechceme zvyšovat daně a máme dvě snížené sazby ve výši 10 a 15 %, tak nám z toho vychází, že škrtneme tu patnáctiprocentní. Česko by tak mělo jen dvě sazby ve výši 10 a 21 %." Pan ministr financí Stanjura jménem ODS a celé pětikoalice ovšem před volbami lidem lhal, jak všichni vidíme, jelikož teď Fialova vláda a ministr Stanjura zvýšil nižší sazbu na 12 % a spoustu dalších daní zvýšil na nejvyšší sazbu DPH 21 %. Tomu se neříká zjednodušení, ale zvýšení daní.

Politici vládní koalice slibovali a nesplnili i spoustu dalšího: zjednodušení veřejné správy, snížení počtu úředníků a byrokracie a mimo jiné také slibovali masivní investice do školství a vědy, financování školství na průměr zemí OECD, tedy na 5,2 % HDP, či investovat do výstavby a rekonstrukci škol. Do roku 2025 slibovali na vědu, výzkum a do inovací 2,5 % HDP. V programu podpory dostupného bydlení vládní koalice slibovala snížení DPH u výstavby či rekonstrukcí bytů na 10 %.

Slibovala, že podpoří výstavbu až 40 000 nových bytů ročně. Zkrácením odpisů slíbili podpořit výstavbu nájemního bydlení a energeticky úsporných staveb. V programu má vláda také podporu samospráv při výstavbě bydlení formou půjček a převodu nepotřebného majetku. Já tady vyjmenovávám to, co Fialova vláda slíbila a nesplnila. V případě hypoték Koalice SPOLU, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL slibovala zajistit výhodnější sazby pro první bydlení, snížení povinné spoluúčasti, přímou pomoc státu se spoluúčastí, bonus za každé narozené dítě a zavedení nových standardů pro dostupné startovací a sociální bydlení. Mohli bychom pokračovat daní z nemovitostí, kdy říkali, že ji nebudou zvyšovat, a dalšími sliby a podrazy ze strany pětikoalice.

Pochopitelně tu pětikoalice má neustále standardní výmluvu: Babiš, Okamura a Ukrajina. Výmluva na Ukrajinu je lež, to už vidí celá Česká republika, že i v evropském srovnání je Fialova vláda a Česká republika kvůli neschopné vládě prakticky ve všech ohledech nejhorší. To, jak vládla vláda Andreje Babiše, viděli a mnohdy se i na některých zákonech spoluúčastnili, a jak vládne Babiš, všichni před volbami věděli, takže koalice velmi dobře věděla, do čeho jde, aniž bych to jakkoliv teď hodnotil.

Pokud jde o Ukrajinu, je třeba říct, že drtivou část nákladů a ztrát, které má naše republika a ekonomika, nezpůsobila přímo Ukrajina, ale ideologická až hysterická reakce Fialovy vlády. Sankce, které tato vláda uvalila na Rusko, ve svém důsledku nejvíc poškodily českou ekonomiku a naše občany už v roce 2021, kdy největším dovozcem LNG do Evropy byly Spojené státy, část z toho plynu byla Ruska, Američané pouze oficiálně nechtějí přiznat, jak velká část z toho pocházela z Ruska. Obvykle se ten plyn přepravuje pod vlajkou Libérie. Američané i od počátku války kupují obrovská kvanta hnojiv z Ruska a z Běloruska. Dokonce kvůli tomu uvolnili sankce, protože to prostě potřebují pro své zemědělce.

A co Ukrajina? Dohoda o tranzitu plynu na období od roku 2019 do konce roku 2024 umožňuje ruskému Gazpromu vyvážet více než 40 miliard krychlových metrů plynu ročně přes území Ukrajiny. Kyjev z této smlouvy vydělává každý rok zhruba 7 miliard dolarů, tedy cca 150 miliard korun. Ano, Ukrajina válčí s Ruskem, ale její armáda se čím dál více opírá o pohonné hmoty, které jsou vyprodukovány z ruské ropy. Ukrajinským obranným silám nejvíce pomáhají dovozy motorové nafty z Turecka a z rafinérií, které vlastní maďarský polostátní ropný koncern MOL.

Je mi v podstatě jedno, kde berou plyn, ropu, hnojiva a další suroviny Američané nebo Ukrajinci nebo Maďaři či Rakušané. Ale pokud tahle vláda v čase energetické krize sama sebe odstříhává od levných zdrojů energií, pak je to šílenství a odpovědnost této vlády, protože příklady ze zahraničí ukazují, že de facto všechny okolní ostatní země světa si vedly a vedou lépe. Důkazy, a to důkazy nevyvratitelné, máme na stole. Českým občanům už druhý rok klesá jako jediným v Evropské unii reálná mzda. Pro srovnání, reálné příjmy ruských občanů podle ruských statistik, ať jim věříme, nebo ne, vzrostly o více než 12 % a Rusko mělo ve třetím čtvrtletí letošního roku rozpočtový přebytek přes 660 miliard rublů. Nejsem proruský, ani proukrajinský, ani proamerický, ani probruselský, jsem pročeský. Pro mě je Česká republika a čeští občané na prvním místě, a právě proto vidím tato fakta bez aktivismu a bez ideologie.

Když to shrneme, ideologická rozhodnutí Fialovy vlády stojí tuto zemi a občany stovky miliard. Stojí nás pokles životní úrovně, pád do ekonomické krize, zatímco americké, ruské, ale pravda, třeba i čínské nebo arabské firmy mají díky tomu rekordní zisky. Všechna čísla ukazují, že Česká republika má nejhorší vládu v historii. Česká republika je jedinou zemí Evropské unie, která doposud nepřekonala úroveň hrubého domácího produktu z období před pandemií koronaviru. Tak jako mzdy, klesají i reálné důchody, protože Fialova vláda svévolně a protiústavně snížila jejich valorizaci pod úroveň inflace.

Dalším tragickým selháním Fialovy vlády je to, že dopustila, aby byly v České republice ceny energií prakticky nejvyšší v celé Evropě, přestože jsme tradičními producenty a vývozci doslova extrémně levné elektřiny. Faktem je, že česká elektřina vyrovnává výpadky z tzv. obnovitelných zdrojů v Německu a čeští spotřebitelé de facto dotují energie Němcům. Extrémně vysoké ceny energií se promítly do astronomického růstu cen všeho zboží a služeb a jsou klíčovou příčinou růstu inflace.

Zvyšuje se i zadlužení České republiky, kdy jeho aktuální meziroční nárůst je druhý nejvyšší v Evropské unii. Podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu maloobchodní tržby klesají nepřetržitě rok a půl a jejich propad je nejvyšší v zemích Evropské unie. Tyto tržby se v reálném vyjádření propadly na úroveň roku 2018. Reálná spotřeba domácností na obyvatele meziročně poklesla o 7,3 %, přičemž v žádné jiné evropské zemi k tak dramatickému propadu spotřeby domácností nedošlo. Protože prostě lidé nemají peníze. Fialova vláda tuto situaci, kterou způsobila, neumí a nechce řešit a její tzv. konsolidační, v uvozovkách konsolidační, neboli jak lidé říkají, a velmi správně, okrádací balíček povede jen k dalšímu a výraznějšímu zhoršení stavu. Plánované plošné zvýšení všech typů daní a pojistných odvodů totiž ještě dále sníží čisté příjmy našich domácností i reálnou kupní sílu všech občanů. To povede opět k dalšímu propadu maloobchodních tržeb, a tudíž i k prohloubení poklesu celkového ekonomického výkonu.

To nejhorší ze všeho, co jsem teď vyjmenoval, je fakt, že pokud tato Fialova vládní pětikoalice zůstane u moci a uvede do praxe své další plány, pak to znamená skutečný pád do recese, ekonomickou krizi, další zdražování a růst inflace. Znamená to i krachy firem, které budou a už dnes jsou stále méně konkurenceschopné v rámci Evropy i světa. Paní Pekarová Adamová z TOP 09 na brífinku po přijetí zkázonosného vládního daňového balíčku prohlásila, že česká ekonomika je nemocná a tento balíček jí má léčit. Nevím, co chce léčit tím, že zdraží život a náklady všem pracujícím lidem, důchodcům, rodinám i firmám v čase, kdy se růst ekonomiky potácí, a to v momentě, kdy máme stále inflaci. V praxi to znamená, že když převedeme hodnotu české výroby, tak po odečtu inflace naše produkce klesá.

Rozhodně nejsem fanatik uctívající nekonečný růst HDP. Růst má kvalita našeho života, ne počet peněz v ekonomice, ale poklesy způsobuje mimo jiné i to, že lidé i firmy nakupují stále více v zahraničí. Kdo nemusí, tak tankuje pohonné hmoty mimo republiku, a kdo může, nakupuje také za hranicemi, protože je tam prostě levněji. Bohužel vede to i k tomu, že kdo může, zaměstnává levnější Ukrajince nebo jiné migranty, a následně dál se tím prohlubuje propad příjmů českých domácností. I tady dovozem statisíců ekonomických migrantů tato vláda těžce oslabila naši zemi. Stát má větší výdaje na cizince a naši lidé mají nižší mzdy, ze kterých ještě navíc tyhle rostoucí a opět historicky rekordní výdaje platí. Ty stovky miliard na Ukrajince, na nejzkorumpovanější zemi Evropy, nedáváte drazí, a to doslova drazí vládní kolegové, ze svého. Platí to za vás čeští občané, české firmy, ne Ukrajina.

Nejtěžší ranou pro českou ekonomiku je tato Fialova vládní pětikoalice, a shoda v tom panuje u drtivé části českých občanů, a dnes už i u většiny českých firem. Tato vláda skutečně snese jen srovnání s protektorátní vládou, s protektorátní vládou řízenou Bruselem. Pardon, Berlínem. On ten diktát od Bruselu už se tomu začíná hodně podobat. Vše, co se tu rozhoduje, je ve prospěch Američanů a Bruselu.

Tuto schůzi o vyjádření vyslovení nedůvěry Fialově vládě svolalo hnutí ANO a nenechali jste nás, vážení kolegové, připodepsat.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Dvacet poslanců SPD podle zákona schůzi o nedůvěře vládě svolat nemůže, na to je potřeba podpisu 50 poslanců a samo hnutí SPD má pouze 20. Je škoda, že hnutí ANO není v přístupu k této vládě jednotné s druhou opoziční stranou SPD. Zoufalí občané, zoufalí živnostníci a firmy od nás čekají, že alespoň tady odhodíme stranické barvy a budeme tuhle zemi alespoň chvíli hájit společně. Nikoho jiného zde v Parlamentu nemají. A když nemáme ani společně šanci přehlasovat vládní koalici, můžeme ukázat, že v odporu k jejím zločinům jsme jednotní, stejně jako vládní představitelé v jejich obhajobě.

Znovu a opakovaně tedy vyzývám Andreje Babiše ke spolupráci na výměně Fialovy vlády. Teď není čas politikařit a hrát si na svém písečku. Je potřeba, abychom nyní táhli za jeden provaz s cílem ukončení Fialovy vlády v zájmu většiny občanů. Nechápu, proč vy v hnutí ANO pořád odmítáte v tomto spolupráci, proč jste solitéři? Myslíte, pane Babiši, že samo hnutí ANO svrhne tuto vládu? Uvidíte, že ne, že nás přehlasují. Sami nemáte šanci? Fialova vláda se drží jako klíšťata. Tak pojďme spolupracovat na ukončení Fialovy vlády! Naši voliči to od nás očekávají. Zahoďme naše osobní antipatie, přestože se lišíme v řadě zásadních programových bodů. Pro mě jsou na prvním místě naši občané. Chci, aby měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti, a to je mým cílem.

Připomínka zločinů mě dostává k důvodu, proč je svolaná tato schůze k vyslovení nedůvěry vládě. Tím není jen likvidace naší ekonomiky, zbídačování milionů lidí a ruinování desetitisíců firem a živnostníků, ale také pokračování kauzy organizovaného zločinu Dozimetr. Kauza Dozimetr, to je v prvé řadě hnutí STAN Víta Rakušana, ukazuje na kriminální a korupční propojení politiků zřejmě všech vládních stran a ukazuje na velké, desetimilionové, možná větší škody. Ještě mnohem závažnější je vlastizrádné jednání této vlády, která nás stojí stamiliardy a nahrávání zájmu cizích mocností. Zcela naplňuje skutkovou podstatu trestného činu Vlastizrada. Jedním z těch nejmarkantnějších příkladů tohoto jednání vlády je fakt, že tato vláda se vzdala práva a povinnosti rozhodovat o tom, kdo, odkud a v jakém množství k nám bude migrovat. Odsouhlasili jste nový migrační pakt EU. To je zločinné, skutečné a vědomé porušení naší suverenity ve spojení s cizí mocností přesně tak, jak říká zákon. Už to samotné je na vyslovení nedůvěry této vládě.

Zároveň připomenu, že poslanci Fialovy vládní pětikoalice podporují také to, aby Česká republika ztratila právo veta v Evropské unii, to znamená, abychom ztratili naši suverenitu. A prosazuje to spolu se stranami vládní pětikoalice také prezident Pavel. Podle renomovaných právníků to naplňuje skutkovou podstatu, která vyplývá z ústavy, a to je čin velezrady. Já jsem opakovaně vyzýval premiéra Petra Fialu, aby se k tomu vyjádřil, zdali je to stanovisko, oficiální stanovisko celé vlády. A premiér Fiala mlčí. Mlčení ovšem znamenalo vždy souhlas.

Pochopitelně to, že politici vládních stran do sebe cpou drogy, řídí je prokazatelný mafián a navíc ještě úředně nepříčetný mafián, že předseda vládní strany STAN Vít Rakušan, kterou šetří policie, je šéf policie, ministr vnitra, to už je skutečný vrchol hnusu. Je už pak jen logické, že se mimo jiné postupně provalují další a další propojení, že se provalilo, že ministr vnitra Rakušan měl speciální šifrovaný telefon, který je podle nastavení schopen komunikovat jen s vybranými příjemci, tedy podle všeho s mafiány, kteří ho také vlastnili. A to, co jsem teď řekl, si prosím, zapamatujte. Možná se brzo dozvíme nové skutečnosti. Tedy s kým vším si pan Rakušan telefonoval?

Výmluva ministra Rakušana na odposlech ze strany Andreje Babiše je směšná. Každý si dnes může do běžného telefonu stáhnout aplikace, jako je Signal nebo Srima (?), které by ho před odposlechem amatérů chránily. Ministr vnitra mohl také požádat o kryptovaný telefon s národní šifrou poskytovaný státním Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ), kteří politici používat dokonce musí, je-li obsahem komunikace utajovaná informace. Navíc ani takový telefon nechrání před prostorovým odposlechem. Ministr vnitra Vít Rakušan a předseda hnutí STAN používal ale telefon soukromé firmy, jejíchž služeb využívali členové nechvalně proslulé zločinecké skupiny v rámci vládního hnutí STAN a mafiánů. To, že vlastnictví telefonu dlouho zapíral a lhal o něm, ho jen dodatečně usvědčuje, že telefon mohl být užívaný k nelegální činnosti.

Koneckonců i já a mí spolupracovníci jsme byli a možná stále jsme odposloucháváni a nikdy mě nenapadlo vlastnit jiný než běžný komerční telefon. Já osobně jsem nikdy nevlastnil ani nepoužíval žádný šifrovaný telefon. Není to zapotřebí, protože si jednoduše nedomlouvám žádnou kriminální činnost.

A další zásadní selhání Fialovy vlády. Nedostatek léků. Už rok, už více než rok je nedostatek let základních léků v České republice. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, je to vicepremiér Fialovy vlády z TOP 09, rezignoval na zajištění dostatku léků českým občanům. Měl by proto rezignovat i na svou funkci. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 minulý týden v rozhovoru pro Mladou frontu DNES prohlásil, že si lidé budou muset zvyknout na to, že část léků a léčiv bude v lékárnách dostupná jen v omezeném množství a na příděl. Jedná se o naprosto nepřijatelnou rezignaci ministra zdravotnictví na samotnou podstatu zdravotnictví jako veřejné služby, kterou si občané hradí v rámci povinného zdravotního pojištění, i na zajištění základních povinností Ministerstva zdravotnictví. Není přijatelné, aby byl člověk s tímto přístupem a s těmito názory ministrem zdravotnictví a členem vlády. Nehledě na to, že Vlastimil Válek ve své funkci selhává opakovaně. To, že není schopen zajistit dostatek léků, tak ale on má plnou podporu v tomto jak premiéra Petra Fialy z ODS, tak předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, kteří opakovaně veřejně říkají, že ho podporují. To je neuvěřitelné.

Ministr Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví, se nevěnuje svým základním úkolům. Lékovou krizi ani kritický nedostatek lékařů v některých oborech fakticky vůbec neřeší a namísto toho opakovaně propaguje tak zvané dvojí standardy ve zdravotnictví, tedy podstatné rozšíření počtu úkonů nehrazených ze zdravotního pojištění. Řada výkonů by tedy nebyla pojišťovnami hrazena bez připojištění, tím by se značně snížila dostupnost zdravotní péče pro naše občany. Toto my v SPD zásadně odmítáme. Povinností jakéhokoliv ministra zdravotnictví je zajistit všemi dostupnými legislativními i exekutivními nástroji, aby byly v České republice dostatečné zásoby všech důležitých léků. Současně je třeba v maximální míře obnovit kapacity k výrobě léků v České republice. Ostatně v minulosti jsme základní léky v České republice vyráběli. Situace, kdy již více než rok nejsou na českém trhu k dispozici mnohé základní léky a léčiva včetně antibiotik a léků pro děti, je absolutním selháním premiéra Fialy z ODS, ministra zdravotnictví i vlády jako celku.

A další věc. Fialova vláda od ledna opět zdraží všem elektřinu, teplo i teplou vodu. Pro firmy bude zdražení o výrazně více než 100 procent likvidační. Fialova vláda od ledna opět zdraží elektřinu všem odběratelům, občanům i firmám tím, že budou muset ve svých účtech dotovat podporu obnovitelných zdrojů energie, tak zvané solární barony, tedy miliardáře. Všem spotřebitelům budou zdraženy i další regulované složky ceny elektřiny a plynu, například platby za distribuční a přenosové služby. Vláda Petra Fialy aktuálně ohlásila, že zdraží všem odběratelům i teplo a teplou vodu, protože teplárnám neposkytne již dříve slíbený příspěvek, který měl všem spotřebitelům kompenzovat výrazný nárůst ceny tepla.

Firmám a podnikatelům vadí, že kromě ukončení zastropování cen energií se také na podniky přesunou platby na podporu obnovitelných zdrojů a to dokonce ještě ve větším objemu, než před rokem 2022. Zatímco v případě domácností lze očekávat zdražení elektřiny v rozmezí 10 až 20 %, u firem bude růst ceny mnohem vyšší a dramatičtější, tedy výrazně více než o 100 procent, což pro ně bude naprosto likvidační.

Hnutí SPD již téměř dva roky navrhuje systémové řešení energetické krize a vysokých cen energií v České republice. Je nutné zastropovat cenu elektřiny přímo u jejich výrobců, prodávat ji přednostně za rozumně nízké ceny českým spotřebitelům a vyvážet pouze až případné přebytky. Zároveň už tady od loňského jara navrhuji, aby stát převzal stoprocentní podíl v polostátním podniku ČEZ. Ekonomové to už vykalkulovali, že by to stálo 200 miliard korun, což na těch dividendách vidíme, že by ta návratnost byla v podstatě velmi rychlá.

Současně nastává nejvyšší čas opustit spekulativní a likvidační systém obchodování s emisními povolenkami podle pravidel EU, který je dlouhodobě základním zdrojem nepřijatelně vysokých cen energií a zvláště pro Českou republiku s její podobou energetického mixu a skladby hospodářství a průmyslu je enormně nevýhodný.

Ještě chci zmínit aktuální záležitost z minulého týdne. Pětikoalice si tady prosadila rekordní zvýšení daní a to podle našeho názoru protiústavním způsobem. Minulý týden si tady poslanci vládní pětikoalice, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů, silově prohlasovali ve Sněmovně takzvaný "konsolidační balíček", který v případě schválení Senátem a prezidentem republiky zavádí nejvyšší plošné zvýšení daní v historii samostatné České republiky.

Přestože všech pět stran Fialovy vládní pětikoalice před volbami veřejně slibovalo lidem, že nebudou zvyšovat daně, přitom moc dobře věděli, v jakém stavu je ekonomika po Babišově vládě - to teď tady nehodnotím, ale věděli to - to znamená, že to byla vědomá předvolební lež voličům Fialovy vládní pětikoalice. Přesně věděli, do čeho jdou, takže oni vědomě obelhali voliče, lhali. Ta výmluva na Ukrajinu je tedy lež, to už jsme tady řekli, protože my jsme snad ve všech parametrech nejhorší v Evropské unii nebo jedni z nejhorších v Evropské unii a rozhodně horší než okolní státy kolem nás. To znamená, výmluva na Ukrajinu není pravdou, protože všude tu situaci zvládají lépe.

Samozřejmě poslanci hnutí SPD se tady několik měsíců úspěšně snažili schválení těchto zákonů zabránit. Jejich přijetí bylo nakonec umožněno protiústavním způsobem a postupem, kdy byla hlasy vládních poslanců předčasně ukončena rozprava v závěrečném třetím čtení, ačkoliv desítkám opozičních poslanců nebylo vůbec umožněno k uvedenému bodu vystoupit.

Takzvaný "konsolidační balíček" obsahuje změny více než 60 zákonů, kterými se zvyšují všechny typy daní a povinných pojistných odvodů. Když jsem slyšel v televizi CNN Prima, jak tam jeden z poslanců vládní koalice, poslanec STAN to byl, říkal, že opozice měla dostatečný prostor se vyjádřit, že prý jsme měli 17 hodin. Ale vy jste navrhli změny více než 60 zákonů. Tak si vydělte 17 hodin děleno 60. Každým tím zákonem v podstatě vytahujete občanům z peněženek miliardy korun. To jsme jako měli okomentovat během několik minut každý ze 60 zákonů, kterými připravujete lidi o miliardy? Tady na tom přímém srovnání vidíte, že ten časový prostor nebyl dostatečný. Skutečně to považujeme za zcela protiústavní. Navíc i to takzvané pevné hlasování není ani v zákoně o jednacím řádu Sněmovny a vy jste omezili ústavní právo poslanců, aby vykonávali mandát osobně. To je opravdu velký problém, prostě kritika vám nevoní.

Tato vládní opatření, tedy to plošné zvýšení daní, se negativně dotkne všech občanů, kteří v České republice žijí a pracují a rovněž všech živnostníků a firem, kteří zde podnikají. Zdanění domácností se v příštím roce rapidně zvýší, v průměru o několik desítek tisíc korun ročně, přičemž nejhůře postiženi budou nízkopříjmoví a středněpříjmoví občané a také zaměstnanci s malými předškolními dětmi.

Ve dvou následujících letech má dojít ke zvýšení daní a odvodů v celkovém objemu 100 miliard korun. Přesně těch 100 miliard jste poslali například Ukrajině a Ukrajincům. Přesně za těch 100 miliard, respektive ještě více, budete nakupovat nejdražší stíhačky, přestože tady jsou k dispozici násobně levnější gripeny, včetně modernizace. Takže to je přesně to, co je takové příznačné to pro tu vaši politiku.

No, a na všechny společně a nedělitelně potom dopadne zvýšení daně z nemovitosti, vyšší spotřební daně a zvýšení daně z přidané hodnoty, kterým Fialova vláda zdraží většinu zboží a služeb na našem trhu.

Proto jsem včera poslal dopis prezidentu Petru Pavlovi, ve kterém ho vyzývám a žádám, aby nepodepisoval a vetoval takzvaný vládní konsolidační balíček. Vyzýváme prezidenta republiky Petra Pavla, aby se konečně postavil na stranu českých občanů a firem poté, co dvakrát už podepsal snížení reálných důchodů a vyzýváme prezidenta Petra Pavla, aby vetoval a nepodepisoval tento návrh Fialovy vlády na masivní zvýšení daní.

Zároveň jsme okamžitě připraveni podílet se na vypracování návrhu na zrušení tohoto zákona Ústavním soudem a připojit k němu podpisy všech našich poslanců. Bohužel platí, že 20 poslanců to ústavní podání podat nemůže. Potřebujeme přes 40 poslanců, takže znovu vyzývám hnutí ANO ke spolupráci. Jiná opoziční strana tady není.

Přečtu teď ten velmi krátký a stručný obsah mého dopisu, který jsem včera poslal prezidentovi Pavlovi: "Vážený pane prezidente, žádáme vás, nepodepisujte a vetujte takzvaný vládní konsolidační balíček. Vyzýváme vás jako parlamentní opozice, vyzýváme vás ale také v zájmu naší země a všech občanů České republiky. Navrhované masivní zvýšení daní a nákladů našim občanům, domácnostem, živnostníkům a firmám tak, jako v nedávné minulosti, poškodí celou českou ekonomiku a naše občany, oddálí konec vysoké inflace, uvrhne zemi do recese a ve výsledku jen ztíží snižování rozpočtového schodku a zadlužení. Věřím, že mně i všem občanům odpovíte." Nyní tedy čekám na odpověď prezidenta, s kterou samozřejmě veřejnost seznámím.

Řada občanů mi píše, respektive většina z těch občanů, co mi píší ohledně této záležitosti, říkají - a v tom mají pravdu - že prezident Pavel je prezidentem Fialovy vládní pětikoalice. Ano, byl oficiálně podpořen Fialovou vládní pětikoalicí, proto ten zákon určitě podepíše a postaví se na stranu tříprocentní Fialovy vlády. Ale uvidíme, my bojujeme, SPD bojuje za to, aby občané měli kvalitní životy. Takže včera jsem tento dopis prezidentovi poslal a znovu říkám, jako poslední větu uvádím, že věřím, že mně i všem občanům odpoví.

Sečteno a podtrženo. Členové vlády byli napojeni na kriminální struktury, které plánovaly nebo dokonce realizovaly masivní zneužívání veřejných peněz. Tato vláda je vrcholně nekompetentní a faktem je, že na tom se shodnou občané, podnikatelé i profesní svazy. Tato vláda se dopouští vlastizrady bouráním naší státní suverenity ve prospěch Bruselu a zahraničních migrantů. Tato vláda prokazatelně škodí této zemi, její ekonomice a občanům a dokazují to téměř všechny dostupné aktuální statistiky.

Bezduchým přijímáním směrnic Evropské unie, ať už to je Green Deal, migrace, nebo příprava útočné války, připravuje Fialova vláda naší zemi, nám všem, doslova pekelný scénář, který povede k ještě větším krizím, než je ta současná. Je třeba říct, že většina této země si přeje mír a nechce živit ekonomické migranty, že nechce likvidovat ekonomiku a domácnosti šíleným evropským zeleným šílenstvím. Říkám jménem SPD jasně a nahlas - už ani korunu Ukrajině, konec Green Dealu a důslednou ochranu suverenity naší země, včetně nulové tolerance nelegální migrace, ale také migrace těch, kteří k nám jedou jen za sociální podporou.

Poslanecký klub SPD bude hlasovat pro nedůvěru Fialově vládní pětikoalici. Prosazujeme rychlé předčasné volby, aby občané demokraticky rozdali nové politické karty, a prosazujeme demokratickou výměnu vlády. Děkuji za pozornost. (Potlesk z levé strany sálu.)

