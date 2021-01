Okamura (SPD): Takže si připomeňme, co se na Piráty provalilo

reklama

Vážené dámy a pánové, děkuji, že někdo další si možná přečetl moji knížku. Tam jsem mluvil o využití drog za léčebnými účely. Také jako senátor jsem pro to hlasoval, ale tady si musíme říct, že Piráti tady mluvili něco o mně. A já jsem zaznamenal, že Piráti, když vstupovali do politiky, tak hovořili o tom, že jsou čistí, že chtějí dělat novou politiku. Takže připomeňme si, co se provalilo.

Anketa Přímo na covid v Česku zemřela zhruba 1/3 lidí, kteří jsou uváděni jako oběti, uvedl ministr Blatný. Měl to říkat? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 4641 lidí

Piráti falšují podpisy na oficiálních dokumentech zasílaných na státní úřady. Bývalá místopředsedkyně Pirátů Ingrid Romancová zveřejnila, že poslanec Pirátů a současný místopředseda strany Jakub Michálek opakovaně falšoval její podpis na oficiálních dokumentech zasílaných na úřady. Bez jejího vědomí. Romancová doslova (nesroz.) napsala, cituji. Po zvolení jsem zjistila, že si někdo pod mým jménem dopisuje s ministerstvy. S mým falešným podpisem. Michálek se přiznal jakoby nic, že to dělá on a že je to prý v politických stranách běžná praxe - jsou to veřejné citáty, všichni si je dohledejte na internetu - a že je to prý v politických stranách běžná praxe, že zastupuje místopředsedu, jedná jeho jménem a ulehčuje agendu. Tak jsem to přešla, byť jsem to vnímala jako podvod a nikdy jsem se pořádně nedozvěděla, s kým si a o čem teda vlastně píšu a po jakých jdu informacích, a jestli mě třeba náhodou někdo nezabije, protože známý z Ministerstva spravedlnosti povídal, že za to, co u nich provádím, mě fakt může někdo chtít odstranit - konec citátu, odstranit, konec citátu tehdejší místopředsedkyně strany Pirátů Ingrid Romancové.

Ale pojďme dál. Já jsem to nechtěl otvírat, ale jestli se někdo otírá o mě, tak si to pojďme říci a já to samozřejmě zveřejním a vyzývám i všechny ostatní poslance jiných stran, zveřejněte to, stáhněte si to a pojďme říct tedy, když Piráti nás tady osočují, co tedy ta Pirátská strana a já budu říkat jenom vaše citáty, jenom vaše citáty říkám. A pak můžeme pokračovat, já tady mám těch stran asi deset, bude to jenom na vás.

Dále, jak všichni víme z veřejných zdrojů, tak pirátský politik a zastupitel na Praze 2 Jaroslav Němec promluvil o jiných skandálních věcech. Já cituji pouze vaše politiky, jo? Já necituji nikoho zvenčí. A říkám (nesroz.) o tom, co se děje v Pirátské straně, jelikož se na to prý už nemůže dívat. Z dokumentů, které má k dispozici, dle jeho slov vyplývá, že pražská pirátská zastupitelka a přítelkyně Jakuba Michálka, vynechám to, co se o ní psalo, Michaela Krausová manipulovala výběrové řízení do dozorčí rady v Obecním domě. Takže váš zastupitel Jaroslav Němec přímo o vás říká, že vy jste ve vedení Magistrátu manipulovali veřejné výběrové řízení do dozorčí rady v Obecním domě. Pouze cituji, jo jako, pak si tady klidně choďte na mikrofon, ale já cituji z toho, co říkají vaši členové Pirátské strany, jo? My na Magistrátu nejsme, takže to si vyřiďte sami. Možná Patrik Nacher by k tomu mohl něco dodat, ten tam je a třeba to ví také, ale je za jinou stranu, pochopitelně.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Potom, co tady máme, vy jste říkali, že jste taková čistá strana a jak to všechno děláte dobře... aha! Nový europoslanec Pirátů, bývalý poslanec, ještě tady na něj pamatujeme, a člen nejužšího vedení Mikuláš Peksa veřejně přiznal, cituji, budu citovat. Ve Sněmovně jsem stejně jen kvůli tomu, abych se dostal do Europarlamentu. Konec citátu. Aha, tak to je ten pirátský styl politiky.

Dále. Aha! Tato slova potvrdil dokonce i místopředseda Pirátů a předseda jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek, který řekl, a já jenom cituji zase, cituji. Takže cituji Jakuba Michálka, co řekl na tyto výroky toho Mikuláše Peksy. Takže cituji Jakuba Michálka. Podstata našeho sporu s Mikulášem Peksou spočívá v různém pohledu na smysl politické práce. S Mikulášem Peksou jsem spolupracoval ve Sněmovně a když jsem mu tváří v tvář vytkl, že místo skutečného politického úsilí se jen schází s velvyslanci, řekl mi, že je ve Sněmovně stejně jen kvůli tomu, aby se dostal do Europarlamentu. Konec citátu.

Takže to potvrdil ještě jednou i váš předseda poslaneckého klubu. Máme to dvakrát dokonce od vás.

No jo, co se to tady děje? Protikorupční strana! Provalily se také vazby pirátských špiček na vedení společnosti JCDecaux, jejichž vrcholný manažer Tomáš Tenzer je souzen za korupci a manipulaci s veřejnými zakázkami na pražském Magistrátu. Boj o koryta, umísťování kamarádíčků do dobře placených funkcí. A co to bylo za ty fotografie, co jsme viděli? Jak se partnerka předsedy pirátského klubu Jakuba Michálka s ním setkávala a zapomněla to uvést do vašeho seznamu těch setkání.

Takže vy tady šikanujete ostatní, že prý jsou tady, a tváříte se jako protikorupční - nás ne, protože my nemáme ani jednoho obviněného ani stíhaného poslance ani nemáme žádného zavřeného poslance - ale tady pořád vyskakujete na mikrofon a přitom sama vaše předsedkyně pirátského klubu na pražském Magistrátu kvůli tomu rezignovala na tu funkci, takže uznala svoji vinu, samozřejmě, tak se bez toho, aby to uváděla, tak se za zády scházela s člověkem z firmy JCDecaux, který je souzen pro korupci a manipulaci s veřejnými zakázkami, a neuvedla to vůbec na ten seznam.

Takže vy jste normální političtí podvodníci! (Reakce od Pirátů.) Nic víc. Takže buď mlčte, takže když už říkáte, že máte nějaký protikorupční seznam, tak tam uvádějte všechno! A ne jenom to, co se vám hodí.

Ono to jde totiž ještě dál, protože ona se totiž scházela a jak to, že při těch komunálních volbách jste dostali slevu na reklamu ve volební kampani právě od dceřiné společnosti JCDecaux ve výši 60 až 75 procent? Přitom tato firma čelí u soudu podezření z korupce. A dokonce jeden z jejích manažerů přitom na kandidátce Pirátů v Praze kandidoval, jak víme. Takže vážení, jestli máte nějaké řeči na mne a na SPD, máte dost času jít teď na mikrofon a vysvětlit všechny tyhle věci, o kterých jsem říkal, jednu po druhé. (Potlesk z lavic SPD.)

Psali jsme: Okamura (SPD): Naše ústava musí stát nad předpisy firem vlastnících sociální sítě Okamura: Díky SPD mají zemědělci svůj zákon. A začal jekot! Kvílení bruselistů. Zde je pravda Okamura (SPD): Snaha umlčovat nepohodlné názory se uchycuje i u nás Okamura (SPD): Odmítáme diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.