Okamura (SPD): Teď hrajete předvolební šarádu, že chcete bojovat proti nelegální migraci

Fialova vláda a ministr Rakušan podporují migrační pakt EU a přerozdělování migrantů do České republiky. Fialova vláda připravila během tohoto volebního období migrační pakt EU v době předsednictví v Radě Evropy, takže aktivně jste ho připravili, ten migrační pakt EU.

V červnu roku 2023 ministr vnitra Vít Rakušan a zároveň předseda hnutí STAN hlasoval jménem Fialovy vlády na Radě ministrů pro přijetí migračního paktu EU. V květnu 2024 jste potom, při tom finálním hlasování, se zbaběle zdrželi, místo abyste hlasovali proti, jako to udělalo Maďarsko a Polsko. Za váš aktivní přístup pro migrační pakt EU vás následně ocenila i eurokomisařka pro migraci Ylva Johanssonová. Řekla o vás: "To, čeho jsme dosáhli nyní, je velkou zásluhou českého předsednictví, které postavilo základy k tomu, co nyní bude dokončeno." Konec citátu bývalé eurokomisařky Ylvy Johansson.

Teď Fialova vláda, ministr vnitra Vít Rakušan, protože je před volbami, tak jste se dostali pod tlak. Teď tady mám citát Ministerstva vnitra, Víta Rakušana, kde říká, že migrační pakt musíme řešit rychle, jinak se k nám přesunou azylanti z jiných zemí. Takže vy sami jste odsouhlasili migrační pakt, pak jste mě přesně za toto, co teď říká Ministerstvo vnitra (Ukazuje materiál.), vydali k trestnímu stíhání a hrozí mi tři roky vězení za to, že říkám stop migračnímu paktu EU, který vy jste podepsali. (Směje se.) To je úplně neuvěřitelné.

Vaše vláda letos končí, to je už úplně jasné a bude to to nejlepší. To bude ta nejlepší zpráva pro celou republiku. Letos ve volbách už vaše vláda končí a vy teď v této souvislosti narychlo tady předkládáte prý protiimigrační zákon. Takže vy odsouhlasíte migrační pakt EU, který má začít platit od června příštího roku, na základě kterého nám sem budou přerozdělováni afričtí a muslimští migranti, a teď před volbami přicházíte s jakýmsi zákonem, který vychází ale z toho migračního paktu EU. Teďka hrajete nějakou tady šarádu předvolební, že vlastně chcete bojovat proti této nelegální migraci.

Chybí tam úplně ta zásadní pointa. SPD vám říká jasně: Vypovězte migrační pakt EU, přestaňte ho respektovat, jako to udělala polská vláda. Poláci už to řekli, ale vy podporujete migrační pakt EU a podporujete přerozdělování těchto nepřizpůsobivých a nebezpečných migrantů do České republiky.

My jsme se na ten váš návrh samozřejmě také podívali, protože jsme věděli, že to je jenom na oblbnutí vašich voličů, no a koukáme, že Fialova vláda chce dál pokračovat v sociální podpoře migrantů. Hnutí SPD ale připraví pozměňovací návrh na toto téma, protože my chceme nulovou sociální podporu těchto migrantů a vy je ve vašem návrhu chcete dál podporovat. To je skutečnost. Dále jsme koukali, že nechcete, aby v případě, že cizinec tady spáchá trestný čin, mu bylo automaticky ukončeno povolení k pobytu. To je návrh SPD. SPD naopak navrhuje zákon "jednou a dost", tedy pakliže cizinec v České republice spáchá trestný čin, aby mu bylo automaticky ukončeno povolení k pobytu. To bude náš další pozměňovací návrh, který do toho vašeho návrhu budeme doplňovat.

Takže vy chcete tady, aby to bylo prohlasováno podle § 90, aby se prohlasoval váš návrh zákona. Vy jste odsouhlasili a podporujete migrační pakt, nechcete ho ukončit, chcete pokračovat v migrační paktu EU, ten, který jste - vy jste spolupachateli toho paktu, ostatně, jak vás pochválila i eurokomisařka. No, ale my tam chceme vložit ty pozměňovací návrhy, protože na základě toho se ukáže vaše pravá tvář, že ve skutečnosti je to jenom předvolební váš zoufalý tah. A taky připravujeme třetí pozměňovací návrh, a to, aby pakliže nějaký cizinec nelegálně překročí českou státní hranici, aby automaticky už si nemohl žádat o azyl, ani o povolení k pobytu v České republice. To znamená, kdo tady nelegálně přijde, aby věděl, že je to už pro něj definitivní stopka.

To jsou návrhy, které my budeme připravovat a připravíme je pro druhé čtení, pakliže nám v tom samozřejmě pomůžou kolegové z druhé opoziční strany, protože bychom rádi dali jménem dvou klubů veto na zrychlené projednávání bez možnosti - vy chcete, abychom tam nemohli dát tyto pozměňovací návrhy, abyste si pak honili triko, že jakoby proti něčemu bojujete, přitom to podporujete, podporujete migrační pakt. O zrušení migračního paktu, to, co říkají Poláci, ani slovo z vaší strany, o tom, že ho nebudete respektovat. Takže toto samozřejmě my tady jasně pojmenováváme.

Nemluvíte ani o tom, že chcete ochranu státních hranic. My naopak máme připraven zákon, aby se z nelegálního překročení státní hranice stal opět trestný čin - což dnes není. A jak říkám, tím krokem B je, a to ale navrhneme už v rámci pozměňovacího návrhu, že kdo nelegálně překročí hranici z cizinců, jo, z těchhletěch cizinců mimo Schengen, ze zemí, které nejsou součástí Schengenského prostoru, tak aby automaticky už nemohl, už neměl nárok na nic v České republice, ani na to si požádat o jakoukoliv formu pobytu.

Jak jsem říkal, vy po celou dobu dokonce aktivně - aktivně - aktivně blokujete zpřísnění migrační politiky, vy ve Fialově vládě, ministr vnitra Rakušan, nehlasovali jste proti migračnímu paktu EU. Odmítali jste návrhy SPD na hraniční kontroly na česko-slovenské hranici, respektive na kontrolu, větší ochranu hranice, celou dobu to tady odmítáte. A ani dokonce nechcete - a to už řekl ministr vnitra Vít Rakušan, je to jeden z mnoha důvodů, proč vaši vládu musíme ukončit, a voliči to podle všeho udělají v letošních volbách - tak vy dokonce nechcete ani ukončit povolení k pobytu Ukrajincům po skončení takzvané dočasné ochrany. Ale to už (jsou) statisíce Ukrajinců, kteří tady nemají co dělat. Takže vy jim chcete - a už to řekl ministr vnitra Vít Rakušan - jim nabídnout, aby si tady mohli žádat o dlouhodobé, potažmo trvalé pobyty, což samozřejmě potom další fáze je žádost o české státní občanství - a chcete si takto vytvářet nové voliče, protože český občan už vás nechce volit. Takže to je váš plán, na který já už jsem tady upozorňoval dva roky, a přesně dochází na moje slova.

Takže my naopak, pakliže SPD bude ve vládě, tak uděláme jako jeden z prvních kroků revizi všech povolení k pobytu Ukrajinců v České republice, aby tady zůstali pouze ti, kteří pracují na pracovním místě, na které prokazatelně nelze přijmout českého občana. A zároveň je samozřejmě potřeba - a my to zajistíme - ukončit jakoukoliv sociální podporu cizincům, protože všechno jde na úkor našich občanů a našich potřebných občanů. Kvůli tomu mají Češi nižší důchody, kvůli tomu mají zdravotně postižení občané nižší podporu, kvůli tomu se musely rušit slevy na jízdné pro studenty, pro seniory. A my chceme vrátit zase zpátky peníze našim občanům, ti jsou pro nás na prvním místě.

Takže já na úvod svého vystoupení jsem tady pojmenoval, že Fialova vláda a ministr Rakušan nadále natvrdo podporují migrační pakt EU a přerozdělování migrantů do České republiky. A tuto vaši politiku ukončí, doufám, letošní volby. A my uděláme následně změnu, pakliže budeme mít dobrý výsledek a budeme moci být součástí příští vlády.

Další téma, kterému bych se rád věnoval, tak je aktualita. Výsledkem téměř čtyřleté činnosti Fialovy vlády je nejhlubší propad příjmů českých občanů v Evropě. Fialova drahota dál pokračuje. Ceny zboží a služeb nadále rostou. Ke konci února vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,7 procenta. V meziročním srovnání nejvíce zdražily potraviny: mléko o 12,3 procenta, vejce o 18,6 procenta, máslo o 41,6 procenta zdražilo. A čokoláda a čokoládové výrobky zdražily o 30,5 procenta, o třetinu. A mohl bych pokračovat. Nadprůměrně rostou také ceny stravovacích a ubytovacích služeb i ceny nájemného. To všechno je Fialova drahota. Je zcela evidentní, že končící Fialova vláda na boj proti inflaci zcela rezignovala - upřímně, ani jste ho nezahájili - přičemž na občany nejcitelněji dopadá dlouhodobé zdražování základních životních potřeb. To je i hlavním důvodem skutečnosti, že reálné příjmy českých občanů se dosud ani zdaleka nevrátily na úroveň z počátku roku 2021. Výsledkem téměř čtyřleté činnosti Fialovy vlády je tak nejhlubší propad reálných příjmů občanů v Evropě. Hnutí SPD opakovaně představilo recept, jak zastavit zdražování a opět nastartovat růst platů a mezd. Základem našeho řešení je snížení a zastropování cen energií a některých základních potravin, podpora českých podnikatelů a živnostníků, zvýšení daňového zvýhodnění rodin a snižování výdajů státu. Nikdy nezvedneme ruku pro zvýšení daní českým občanům a firmám. Jako součást příští vlády, pakliže voliči rozhodnou, jsme připraveni náš ekonomický program ihned realizovat v praxi.

A další aktualita. Fialova vláda a Evropská unie dál likvidují český průmysl. Nejnovější informace. Objem průmyslové výroby v České republice klesá čtvrtý měsíc v řadě, přičemž jeho stagnace trvá prakticky již osm let. V lednu 2025 průmyslová produkce meziročně opět poklesla, a to o 0,6 procenta. Celkový objem naší průmyslové výroby, a to je důležitý údaj, zůstává na úrovni, jakou dosahoval na jaře roku 2017. Konkurenceschopnost a výkonnost českého průmyslu dlouhodobě snižují zejména vysoké ceny energií a propad německé ekonomiky, na kterou jsme úzce a nezdravě těsně hospodářsky navázáni. Výroba motorových vozidel v České republice meziročně klesla o 4,8 procenta, což je zásadní informace. Pokles objemu výroby vykázala i řada dalších odvětví zpracovatelského průmyslu, mimo jiné produkce ostatních dopravních prostředků a zařízení, výroba kovů nebo strojírenská výroba. Základním důvodem dlouhodobého propadu českého průmyslu jsou enormně vysoké ceny energií a likvidační regulace ze strany EU. Evropská komise přitom nedávno potvrdila, že trvá na zákazu výroby a prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035. Hnutí SPD samozřejmě nesouhlasí se zákazem výroby a prodeje aut se spalovacími motory. My chceme, aby se dál vyráběly a aby dál, dál probíhal prodej. Elektroauta mohou být vítanou alternativou, nikoliv jedinou volbou z našeho pohledu. Automobilový průmysl - a proč o tom všem hovořím? - protože automobilový průmysl je přitom pro Českou republiku zásadním pilířem domácí ekonomiky, tvoří 10 procent hrubého domácího produktu České republiky a přímo či nepřímo zaměstnává okolo 500 000 lidí v České republice. Fialova vláda likviduje náš průmysl, likviduje pracovní místa a jak víme, tak nezaměstnanost v České republice stoupá, stoupá.

No, to jsem někde slyšel, že jsem byl v televizi Prima a někdo z vlády - už nevím, kdo to tam byl - z vládních stran, tak tam říkal, že prý nezaměstnanost v Čechách není tak vysoká, když se podíváme na okolní zemi (?). No, tak jsem vytáhl statistiku Polska a tam je nižší než v České republice. Tak o čem mluví? To snad není možné vůbec. Takže oni opravdu tam úplně - ještě, že jsem tam byl a samozřejmě jsem připraven jako tyhlety lži vládních politiků vyvrátit. To znamená, i sousední země, Polsko, nám blízká země, má nižší nezaměstnanost než my. Takže za vás to jde o desíti k pěti - je to přece naopak. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje opuštění likvidační regulační legislativy EU, zejména vystoupení ze systému emisních povolenek, které (?) zdražuje energie, a ignorování veškerých norem, které poškozují české hospodářství.

No, a poslední aktualitou, na kterou bych chtěl upozornit, je, že rozpočtová politika Fialovy vlády je nezodpovědná a ukazuje se, že nerespektuje platnou legislativu - a hazardujete s budoucností České republiky. Protože - a je to opět aktuální zpráva - vývoj plnění státního rozpočtu v posledních týdnech potvrzuje obavy hnutí SPD z nerespektování principu řádného rozpočtování ze strany ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS a vlády Petra Fialy. Saldo letošního státního rozpočtu totiž činí ke konci února 76,7 miliardy korun. Zvyšuje se tedy pravděpodobnost nenaplnění příjmů rozpočtu v oblasti výnosů z prodeje emisních povolenek, protože dle našeho předpokladu klesá jejich cena i počet. Národní rozpočtová rada v této souvislosti vyzývá vládu Petra Fialy, aby dodržovala pravidla tvorby státního rozpočtu - ale to je ve vašem případě, jako když hrách na zeď hází. Vy kašlete na odborníky, kašlete na realitu a jenom strmě zadlužujete naše občany.

Na výdajové straně rozpočtu zase bude nutné nově pokrýt nové výdaje ve výši 10,5 miliardy korun na financování nepedagogických pracovníků, školníků, kuchařek a uklízeček - to je ta blamáž, kterou vy jste předvedli ve vládní koalici. No, a je potřeba teďka nově pokrýt ty výdaje až do konce roku, protože došlo ke změně účinnosti příslušné legislativy. Takže vy jste zpackali, co jste mohli. Já plně podporuju petici školských odborů, i veřejně jsem ji podpořil, projednávali jsme ji minulý týden i na petičním výboru, 70 tisíc občanů podepsalo petici za zachování centrálního financování nepedagogických pracovníků. A vy jste skutečně hodili školníky, kuchařky, uklízečky, ekonomky, administrativní pracovníky, ale i obce a města přes palubu a teď se dostávají samozřejmě všichni do složité situace kvůli tomu lemplovství Fialovy vlády.

Vláda navíc minulý týden rozhodla o zvýšení rozpočtových výdajů na podporované zdroje energie o 20 miliard korun. Chcete na to využít i vládní rozpočtovou rezervu, což povede prakticky k jejímu definitivnímu vyčerpání. A to jsme teprve na začátku roku. Prostě neumíte spočítat rozpočet a my jsme vás tady na to, včetně odborníků - všichni vás na to vloni upozorňovali. Ale vám je to úplně jedno, po vás prostě spálená zem.

Rozpočtová politika Fialovy vlády je opakovaně celé ty čtyři roky vrcholně nezodpovědná, nerespektuje dokonce platnou legislativu. Hazardujete s budoucností České republiky. Hnutí SPD prosazuje návrat k rozpočtové odpovědnosti a snižování hrozivého státního dluhu a deficitu veřejných financí.

Děkuju za pozornost.