Okamura (SPD): Tento vládní návrh nemá logiku

Vážené dámy a pánové. Máme tady zákon o realitním zprostředkování. A je docela únavné dokola pořád opakovat vládě, že každá změna, která přináší do podnikatelského sektoru byrokracii a náklady navíc, je špatná. Nějak nerozumím tomu, proč tomu nerozumí předkladatelé z řad vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM.

Takové návrhy obvykle podané pod bohulibými hesly jako třeba boj s alkoholem, nebo tady zkvalitnění služeb, za sebou vždy skrývají něco jiného.

Je to obvykle získání nějaké výhody, buď přínos pro státní rozpočet, to je další zdanění slušných a pracujících lidí, nebo v případě tohoto realitního zákona jde o to, omezit konkurenci na trhu nejrůznějšími byrokratickými omezeními a část peněz přelít jinému sektoru. V tomto případě pojišťovnám za povinné pojištění makléřů a také notářům, advokátům a bankám, kteří mají mít výhradní právo na úschovy podle tohoto návrhu zákona. Přitom každý už asi někdy četl o advokátech nebo dokonce exekutorech, kteří zpronevěřili svěřené peníze.

Takže tento vládní návrh nemá logiku, jelikož kdybychom takto měli systémově uvažovat, tak by se podle této vládní logiky asi měly sebrat svěřené peníze například bankám, protože sem tam nějaká zkrachovala, přičemž podle vládní logiky by asi měla mít peníze jen Česká národní banka nebo přímo vláda.

Asi každý uzná, že to je hloupost. Jen proto, že nějaké procento advokátů selže, krade, podvádí, neplní své povinnosti, nezatratíme přece všechny. Proč tahle vláda ostrakizuje realitní makléře, kteří mimochodem mají skutečně méně skandálů a podvodů než právě třeba právníci?

Proč o tom mluvím? My v SPD bojujeme za to, aby se lidé měli lépe, ale vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM místo toho, aby lidem život zlevňovala, tak ho na každém kroku zdražuje a komplikuje. My v SPD chceme, aby lidé měli dostupné bydlení. Tak proč vláda na každém kroku bydlení zdražuje, a to od stavebních řízení přes stavby až po konečný prodej? Řeknete si, vyšší daně z prodeje kvůli změnám odhadu nejsou nic. Pár tisíc za vklad do katastru nikoho nezabije. Pár tisícovek navíc za úschovy a další byrokracie také nikoho nezabije. Jenže opak je pravdou. Tisíce takových maličkostí jsou v součtu obrovské břemeno, které náš trh, naše občany a naši ekonomiku likvidují. V součtu máme jedny z nejvyšších daní v Evropě. A přesto to evidentně nestačí, jelikož tento týden si tady vláda protlačila daňový balíček, kdy znovu zvyšuje daně slušným, řádným a pracujícím občanům České republiky.

V této souvislosti, protože mluvíme o zákonu o realitním zprostředkování, bych rád zdůraznil, že tento týden vláda zvýšila poplatek za vklad do katastru nemovitostí z 1000 na 2000 Kč. To je politika této vlády.

Dále máme rekordně dlouhá stavební řízení, přičemž bych zdůraznil, že koalice hnutí ANO a ČSSD, v minulém volebním období ještě navíc KDU-ČSL, dnes za podpory KSČM, je už u vlády šest let a stav se vůbec nezlepšuje, naopak se zhoršuje.

Máme také obrovskou nadprůměrnou byrokracii všude a k tomu naprosto nesmyslná byrokratická nelogická omezení. V této souvislosti jsem rád, že právě dnes prošel ve Sněmovně zákon na digitalizaci státní správy, jehož je SPD také spolupředkladatelem, protože moderní digitalizovaný stát je cílem hnutí SPD.

Jen malou poznámku k pozměňovacímu návrhu paní Válkové z hnutí ANO a pana Feriho z TOP 09, kteří navrhují ještě do party k notářům a advokátům v právu na úschovu přibrat exekutory. Co na to říci? Chtěli tak zřejmě naplnit heslo kam nemůže čert, nastrčí exekutora.

Dámy a pánové, prosím, uvažujme vždy v kontextu, v souvislostech a řekněme si - pomůže tento zákon občanovi? Odpovědnost za škody máme každý a pokud tady budou fungovat soudy a spravedlnost, tak se občané nemusí ničeho obávat a při selhání jednotlivce mají právo na náhradu škod. Jiná věc je, že právě vymahatelnost práva a spravedlnosti u nás nefunguje. A vláda se tady místo příčiny snaží řešit okrajově následky.

Proto hnutí SPD nemůže být pro tento zákon. Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

