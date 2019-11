Okamura (SPD): Úřady zaspaly víc než desítku let

Vážené dámy a pánové, SPD prosazuje digitalizaci státní správy a tím mnohem lepší služby občanům. A tento zákon, jehož je SPD spolupředkladatelem, by se měl jmenovat Zákon o zdravém rozumu, jelikož navrhujeme, aby úřady měly povinně umět sdílet své údaje o občanech a tím vyřizovat pro občany vše potřebné, co jde, bez zbytečného papírování a duplicitního dokládání něčeho, co úřad může získat od jiných úřadů nahlédnutím do registru. Znám případ člověka, kterého sociální správa nechala policií předvést na úřad, aby vyplnil papírový formulář přehledu o příjmech a výdajích, přičemž úřednice současně potvrdily, že data mají z finančního úřadu, ale potřebují prostě fyzický podpis. To je neuvěřitelně ostudný stav, který tady všechny dosavadní vlády tolerovaly.

Prostě zaspaly víc než desítku let, protože počítače a internet tu máme už hezkou řádku let. A samozřejmě například baltské země jsou již i mílové kroky vpřed. Například Estonsko s digitalizací státní správy začalo v roce 1997, tedy před více než dvaceti lety. A já se ptám, co bránilo a brání všem dosavadním vládám, že po ta desetiletí elektronizaci státní správy u nás úspěšně bránily. Pravda, vlády jiných stran dokázaly vytvořit desítky skandálů se zakázkami IT a promrhat ne desítky, ale zřejmě stovky miliard na zbytečné nebo předražené IT projekty. Loni například Nejvyšší kontrolní úřad konstatoval, že Ministerstvo práce a sociálních věcí při budování systému na výplatu dávek mnohonásobně selhalo a byla způsobena škoda nejméně ve výši 737 mil. korun, přičemž šlo jen o čtvrtinu kontrolovaných projektů, takže škody budou asi větší, přičemž tady je potřeba zdůraznit, že Ministerstvo práce a sociálních věcí za posledních šest let v drtivé většině vedlo ČSSD a chviličku také zástupce hnutí ANO, takže tam je ta plná odpovědnost.

Přitom tam, kde vláda peníze utápí, dokáže jiný profitovat a přinášet zemi prospěch. Přeji nám všem, aby se to vláda naučila. Stát v mnoha ohledech stále více lidem komplikuje život a předkládaný návrh, jehož je SPD spolupředkladatelem, konečně směřuje přesně opačným směrem. Smutné je, že ho nepředkládá vláda, která by to měla mít jako první na starost, ale jde o poslanecký návrh. Takže doufám, že návrh teď v závěrečném třetím čtení odsouhlasíme a že uděláme krok k digitalizaci státní správy. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

