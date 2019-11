Okamura (SPD): Podpora rodin, kde rodiče pracují, to je základ

Vážené dámy a pánové. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM se chystá finančně potrestat rodiče s malými dětmi, kteří si našli práci. To je pro nás v SPD zcela nepřijatelné. Hnutí SPD proto spolu předložilo pozměňovací návrh, aby na zvýšený rodičovský příspěvek, který bude zvýšen o 80 tis. korun na 300 tis. korun, měli nárok všichni rodiče s dětmi do čtyř let. Jde nám především o ty, kteří pracují.

Hnutí SPD odmítá diskriminaci rodičů, kteří museli jít do práce, aby uživili svoje dítě a sebe sama. Těmto rodičům odmítá vláda ANO, ČSSD a KSČM zvýšit rodičovský příspěvek. Za zapojení do práce vládní strany trestají. Na druhé straně ministryně práce Maláčová z ČSSD nedělá nic proti zneužívání dávek lidmi, kteří odmítají práci. Takže samozřejmě jsme dali prostor a budeme doufám během velmi krátké doby hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče s dětmi do čtyř let, a abychom napravili tu chybu vlády, tak je tady ten pozměňující návrh, jehož spolupředkladatelem je SPD, a doufám, že paní ministryně Maláčová z ČSSD i další vládní poslanci napraví ten svůj chybný návrh, kdy nepřiznávají ten rodičovský příspěvek také všem pracujícím maminkám s malými dětmi tak, že budou hlasovat pro náš pozměňující návrh, abychom ten stav napravili, a aby opravdu vláda nediskriminovala ty rodiče s malými dětmi, kteří si našli práci.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje propopulační politiku, aby se rodilo více dětí v řádných pracujících rodinách. Ještě bych dodal, že ale mám špatné tušení, že poslanci ČSSD budou hlasovat proti tomu našemu pozměňujícímu návrhu. Takže se tady definitivně ukáže zcela jasně, jak to myslí ve skutečnosti se svojí sociální politikou. A hnutí SPD dlouhodobě prosazuje propopulační politiku, aby se rodilo více dětí v řádných pracujících rodinách. Z našeho pohledu je tedy absolutně nepřijatelné, co tady předvádí paní ministryně sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD, která na jednu stranu navenek tvrdí, že chce, aby založení rodiny nebylo vnímáno jako úpadek životní úrovně, ale současně paní ministryně řekla, že nepodpoří návrh, jehož je SPD spolupředkladatelem, aby zvýšenou rodičovskou dostali všechny rodiny s dětmi do čtyř let, bez ohledu na to, zda jí právě čerpají či už vyčerpali.

Tady vidíme, jak si ČSSD a paní ministryně protiřečí, slušně řečeno. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM se chystá tímto potrestat např. matky samoživitelky, které z existenčních důvodů nastoupily do zaměstnání, a podle vládního návrhu nebudou mít nárok na zvýšenou rodičovskou. To je skutečný... tedy na 80 tis. korun. To je skutečně otřesný přístup této vlády vůči slušným pracujícím maminkám. Zároveň vláda nadále vyplácí horentní částky na dávkách nepřizpůsobivým. A já se ptám: Jste normální? Podle paní ministryně - a věřím, že i podle jejích kolegů ve vládě, je náš návrh, aby měli na zvýšenou rodičovskou nárok všichni rodiče s dětmi do čtyř let, prý věcně spravedlivý, ale má prý legislativní chyby. To je dost nesmyslné. To je taková ta klasická výmluva, když vládní strany něco nechtějí, tak to vždycky hodí na legislativní chyby, nebo na špatně zpracovaný návrh. Přitom největší paskvily a skutečné paskvily tady vždycky předvedly vládní strany. Je to např. nový občanský zákoník, kterým se miliony občanů potýkají doteď. Takže ten, kdo dělá paskvily, jsou naopak ty vládní strany, a je to vláda, a doplácí na to úplně všichni. Takže už nechte těch neustálých lží a výmluv, že když se vám něco nelíbí, nebo když chci něco proti takto, váš předseda Hamáček, předseda ČSSD vždycky řekne, říkal to i minulý týden, říkal to mimochodem nejen o návrhu SPD, ale o návrhu Pirátů (se smíchem), řekl prostě, to poplivlo tím, že to není dobře zpracované. A není to přitom pravda. Takže takovéhle podpásovky vždycky předvádí ČSSD, aby se vymluvilo, nebo aby pošpinilo, aby vlastně špinavě plivlo jenom na jinou politickou stranu. Žádný věcný důvod tam přitom není.

Takže to je nesmyslné, tento váš argument, proč odmítáte to, aby všichni rodiče s malými dětmi měli nárok na zvýšený příspěvek. A jak říkám, my to prosazujeme, aby to měly ty pracující rodiny s malými dětmi, aby měly nárok na ten zvýšený příspěvek. A vy to nechcete.

Takže zaprvé v tom našem návrhu chyby nejsou - je to jenom vaše výmluva - a zadruhé, pokud by tam byly chyby, tak přece není problém je opravit a nebyl by problém, aby vaše vláda přišla rovnou s bezvadným návrhem. A co je nejsmutnější, vlády v této zemi byly odjakživa továrnou na legislativní zmetky, které se násilně upravovaly. Jak už jsem říkal, příkladem je občanský zákoník a opravuje se to za pochodu dodnes.

Ze všech stran vždy zněl hlas: raději schválit dobrou nedokonalou normu než žádnou. Dnes zažíváme opak. Raději špatnou dokonalou normu, než dobrou, ale nedokonalou. Chápu, že jde o rozpočet, jde o peníze. Těch pár miliard navíc by vláda uměla získat opět škrtnutím pera, nejen třeba škrtem dotací politickým neziskovkám, nebo ukončení financování české vojenské přítomnosti v Afghánistánu, ale třeba větší adresností příspěvků rodičům tak, aby dávky nebyly zneužívány nepřizpůsobivými, jako je tomu v současnosti za této vlády.

Ale tady vidíme ty priority, jaké má vláda. To znamená neadresné dávky nepřizpůsobivým ano, ale pracující maminka samoživitelka, té zvýšený rodičovský příspěvek přiznat nechcete.

My v SPD chceme, aby se rodilo co nejvíce dětí řádným rodinám, které jsou přínosem naší společnosti a které dávají naději, že vychovají děti ke slušnosti a práci. Podpora takových rodin pak není žádný příspěvek, žádný dar, ale je to regulérní investice do budoucího zisku, který děti z takových rodin naší republice přinesou. Právě takovým rodinám, kde maminky šly předčasně do práce a pracují, odmítá dát vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM pár korun navíc. Trestáte ty, kteří nesedí doma, a pokud mohou, tak pracují. To je jaký signál? Že se vyplatí nic nedělat!

Nastavení podpory rodin s dětmi by mělo být takové, že podpora patří jen těm, kdo pracují, těm, kdo mají pracovní minulost, a také těm, kdo jsou slušní a nejsou hrozbou ani obtíží pro své okolí. Pochopitelně si nedělám iluze, že pouhý příspěvek změní zásadně rozhodování právě těch zodpovědných a pracovitých. Chybí tu dostupné bydlení, a co si budeme povídat, i práce za dobré peníze, z nichž bez podpory uživí mámu na mateřské s dětmi a zaplatí nájem nebo hypotéku.

Dámy a pánové, pokud budete chtít, vážená vládo a kolegové z vládní koalice, pokud budete chtít, můžete hlasovat pro náš pozměňovací návrh, aby nárok na zvýšenou rodičovskou měli všichni rodiče s dětmi do čtyř let. A můžete odmítnout váš vládní návrh, že selektivně chcete zvýšit rodičovský příspěvek pouze některým vybraným rodičům. Ale pak neříkejte, že podporujete rodinu a slušné, pracovité občany. Na vašem hlasování uvidíme, jestli slova přejdou v činy.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

