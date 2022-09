Okamura (SPD): V oblasti sociální politiky je působení pětikoaliční vlády evidentně nekompetentní

reklama

Vážené dámy a pánové,

tématem této mimořádné schůze svolané opozicí mají být sociální dopady krize na občany České republiky. Ano, situace, ve které se nacházíme, je krizí, a to krizí velmi vážnou, která má potenciál rozvrátit dlouhodobou sociální stabilitu naší společnosti, její soudržnost a sociální smír. Vznik této situace je jasný, je to vláda premiéra Petra Fialy, tedy vláda ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů.

V oblasti sociální politiky je působení pětikoaliční vlády stejně jako v ostatních oblastech evidentně nekompetentní, nedostatečné a velmi poškozující české občany, zejména ty nejohroženější a nezranitelnější. Začalo to už hned na počátku působení této vlády, když v rámci jejího návrhu rozpočtu na letošní rok došlo k několika výrazným škrtům právě v resortu práce a sociálních věcí. Šlo například o snížení objemu prostředků určených na příspěvek na péči pro zdravotně postižené o jednu miliardu korun, o odebrání 700 milionů korun určených na náhradní výživné pro rodiče samoživitele či o škrtnutí miliardy a půl korun ve slevách na jízdném pro studenty a důchodce.

SPD samozřejmě s touto vládní politickou nesouhlasí, čili ihned po svém nástupu dala tato Fialova vláda svými rozpočtovými prioritami jasně najevo svůj asociální charakter a pohrdavý nezájem o osudy a životy sociálně slabších skupin obyvatelstva. Sebrala peníze těm nejslabším, těm, co se nemohou bránit. Vláda rovněž odmítla řešit problematiku rozsáhlého zneužívání sociálních dávek, kde jsme přišli jako SPD s kvalitním a komplexním návrhem zákona, který by byl i nemalým zdrojem veřejných příjmů, kdy propočty hovoří minimálně o jedné miliardě korun ročně navíc pro státní rozpočet, kdy bychom ukončili zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Vláda tento návrh odmítla, a vláda přes opakované sliby do dnešního dne nepředložila návrhy zákonů na zvýšení příspěvku na péči pro osoby závislé na pomoci jiných osob v domácí péči, kde současná výše těchto příspěvků absolutně nestačí na důstojný život a pořízení základních asistenčních služeb zejména po jejich letošním zdražení.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Stejně tak vláda a Ministerstvo práce a sociálních věcí dodnes nepředložily návrh na zvýšení neuvěřitelně nízkého příspěvku na mobilitu pro tělesně postižené. SPD samozřejmě oba tyto návrhy již také dávno vypracovalo, podalo do Sněmovny a čekají zde už měsíce ve Sněmovně na projednání, které ale Fialova vládní koalice blokuje.

Samostatnou kapitolou je jediný konkrétní počin Ministerstva práce a sociálních věcí, tedy pětitisícový příspěvek pro vybranou skupinu dětí a jejich rodin, jehož vypracování trvalo nesmírně dlouho, jeho administrace a výplata je velmi složitá a většina rodin, které na něj mají právo, jej obdrží možná až během podzimu, přestože jim vláda slibovala, že se tak stane na začátku školního roku. Nehledě na to, že samotné nastavení tohoto příspěvku bylo velmi diskriminační a mnoho dětí z nároku na něj ministerstvo a vláda bezdůvodně a arogantně vyloučily.

A návrhy naší poslankyně Lucie Šafránkové na nápravu těchto diskriminací byly samozřejmě vládními poslanci odmítnuty. Tento pětitisícový příspěvek SPD samozřejmě podpořilo, protože lepší mít něco než nic.

Na konci téměř roční velmi smutné bilance této vlády je pak balíček opatření na zmírnění dopadu energetické chudoby, což je pracovní materiál poradního orgánu vlády Národní ekonomické rady vlády z minulého měsíce. A tento materiál se v drtivé většině všech výstupů shoduje s tím, co v oblasti daňové, sociální a rodinné politiky dlouhodobě říká hnutí SPD, co máme v politickém a volebním programu a co jsme již předložili formou konkrétních návrhů na změny příslušných zákonů. Jde zejména o to, že chceme zvýšit enormně nízké a zastarale nastavené normativy u příspěvku na bydlení, zvláště u máločlenných a seniorských domácností, chceme valorizaci výše přídavků na děti, jehož reálná hodnota už neodpovídá ani úrovni roku 2008. Chceme podporu nízkopříjmových seniorů, pobírajících důchod, kdy mimořádné valorizace nezvyšují základní výměru důchodu a tedy pomáhají více vysokopříjmovým důchodcům a jsou vrcholně nespravedlivé vůči těm nízkopříjmovým.

Národní ekonomická rada vlády dále žádá výraznější daňové zvýhodnění zaměstnanců s nejnižšími příjmy, což je všechno plně v souladu s programem SPD, ale vláda to odmítá dělat. Cílem těchto opatření, která navrhujeme a navrhuje je i Národní ekonomická rada vlády, je co nejvíce využívat již zavedené nástroje daňové a dávkové politiky a zaměřit se na nejvíce ohrožené skupiny obyvatel a omezovat jejich rozpočtové dopady a proinflační efekty.

Doslova neudržitelná je pak situace rodičů samoživitelů. Pád do chudoby hrozí minimálně polovině z nich a jde tak o nepřijatelné ohrožení životní úrovně, kvality života, vývoje a kvality života desetitisíců dětí. Tady není na co čekat ani jediný den, ale vláda stále čeká. A odpovědný je ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka za KDU-ČSL, který vůbec nic nedělá.

U samostatně žijících seniorů vzrostla příjmová chudoba od listopadu 2021 dokonce o 40 procentních bodů. Z výzkumu dále vyplývá, že momentálně žije 43 procent lidí ze samostatně žijících seniorů v příjmové chudobě. U samoživitelů je to zhruba polovina.

Příjmově chudá je podle výzkumu každá šestá česká domácnost. Dalších 16 procent českých domácností má nízké příjmy a úspory, které jim vydrží maximálně jeden měsíc. To už jsme na třetině domácností. A vláda Petra Fialy dělá jako když neslyší a nevidí.

Vyspělost každé společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své nejbezbrannější a nejohroženější obyvatele. Měřeno tímto ukazatelem selhává vláda Petra Fialy na celé čáře. Takhle špatná sociální situace tu od listopadu 1989 skutečně ještě nebyla. Je to tragédie a žádné výmluvy Fialovy vlády, kterými nás zásobuje, neobstojí. Vina a odpovědnost je plně na straně současné vlády, která má všechny potřebné informace a prostředky a má k dispozici doporučení expertů a návrhy opozice, ale už téměř rok vše odmítá, nekomunikuje, nekoná a situaci neobhajitelně zlehčuje.

Takže hnutí SPD tady do Sněmovny podalo všechny možné návrhy na zlepšení sociální situace pracujících občanů, studentů, rodin s dětmi, samoživitelů, zdravotně postižených lidí a seniorů. Vláda Petra Fialy ale všechny návrhy odmítá, aniž by sama nějaký návrh na zlepšení podala, a to je důvod té naší mimořádné schůze, kterou nám tady stejně za chvíli zamítnete.

A znovu bych chtěl občany vyzvat, aby přišli příští týden k volbám a udělali z toho referendum o spokojenosti s Fialovou vládou.

Děkuju za pozornost.

