Okamura (SPD): Valí se na nás další velký problém

Na každého migranta dostanete 155 tisíc korun, uplácí nově členské státy Evropská komise (EK). Chce totiž finančně podpořit země EU, aby si, zatím dobrovolně, rozebíraly nezákonné migranty po jejich vystoupení z lodí v nových tzv. „kontrolovaných střediscích“ na evropské půdě. Za každého převzatého člověka by měl mít přebírající členský stát nárok na šest tisíc eur (asi 155 tisíc korun) a EK chce ještě navíc přispívat 500 EUR na přesun takového migranta. Uvedl to nově eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopulos. O vzniku středisek na nabírání migrantů na území zemí EU rozhodl 29. června Summit EU, o kterém premiér Andrej Babiš lživě informoval českou veřejnost, že prý zabránil migraci. Přesný opak je pravdou, tak jak ihned informovalo naše hnutí SPD. A premiér Babiš nedomluvil vůbec nic. Naopak je situace ještě horší a EU tlačí na přijímání migrantů za každou cenu. Migrace je plánem EU – to je potřeba jasně zdůraznit.

Podle aktuální představy vedení EU by příslušná střediska byla pod plnou kontrolou té členské země, která by je hostila, s podporou EU a jejích příslušných agentur.

Koncept EK zmiňuje týmy pracovníků Evropské pobřežní stráže (Frontex) a Evropského podpůrného azylového úřadu (EASO), placené z unijního rozpočtu a čítající několik stovek lidí: stráží, překladatelů, odborníků na azylové procedury, lékařů a dalších. Měli by být schopni během 72 hodin roztřídit osazenstvo plavidla s průměrně pěti sty „zachráněnými“ migranty a registrovat je.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následně by si migranty rozebraly členské země a EU by jim na každého přispěla finančně. Po přesunu by následovalo standardní azylové řízení, a pokud by se zjistilo, že nemají nárok na azyl, mohli by být vráceni domů. Jak ale víme, vracení migrantů je v praxi velmi obtížně realizovatelné.

Vyloďovací střediska by neměla být detenčními zařízeními či dlouhodobými tábory. Aby se migranti dostali co nejdříve do jednotlivých zemí EU. Střediska by podle EK měla mít unijní logistickou i finanční podporu. O nově zveřejněných představách EK by měli velvyslanci členských zemí poprvé diskutovat již v těchto dnech. Cílem je totiž co nejrychlejší uvedení nového konceptu vyloďovacích středisek do praxe.

SPD s těmito postupy zásadně nesouhlasí a jako jediná strana v Parlamentu prosazujeme nulovou toleranci této migrace a odmítáme diktáty Bruselu. Klíčové budou volby do Evropského parlamentu příští rok v květnu, kde je nutné, aby vlastenecké strany celé Evropy včetně SPD získaly co nejvíce mandátů, abychom mohli změnit politiku EU zevnitř směrem k Unii evropských národů (UEN), tedy k co nejužší spolupráci suverénních evropských zemí bez diktátu Bruselu. Při zachování volného pohybu občanů EU, kapitálu, zboží a služeb.

Psali jsme: Okamura (SPD): Migrace je plánem EU Okamura (SPD): Hnutí SPD podporuje stanovisko Maďarska Okamura: Málo spravedlnosti pro lidi, kteří nemají v peněžence miliony Okamura (SPD): Za tyto útoky nesou odpovědnost elity Evropské unie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV