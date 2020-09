Okamura (SPD): Vážená vládo, způsob, jak řídíte stát, nás přichází skutečně draho

reklama

Vážené dámy a pánové.

Sešli jsme se u mimořádné schůze. Je před volbami, máme tu sice COVID, ale vidím v této situaci určitý přínos, protože krize donutila vládu udělat navíc i pár užitečných věcí a začínají se realizovat návrhy zákonů SPD, ať je to zrušení daně z nabytí nemovitosti, návrh na zavedení paušální daně pro živnostníky, která jim velmi ulehčí činnost, či zvyšování nejnižších důchodů. Tady ovšem není řešením jednorázový příspěvek, který SPD samozřejmě také podpoří, ale systémovým řešením je zákon navržený SPD o minimálním důstojném starobním a invalidním důchodu ve výši minimální mzdy, což by letos bylo 14 600 korun od každého a až od této částky zásluhově. Samozřejmě za podmínky odpracovaných let a v případě invalidů pro ty, co nemohli prokazatelně pracovat.

Hnutí SPD prosazuje nejen snižování odvodové zátěže živnostníků a malých firem, ale také výraznou finanční podporu pracujících rodičů s dětmi a podali jsme do Sněmovny také zákon na zvýšení daňové slevy na poplatníka, která se již nezvyšovala ostudných 12 let. A díky našemu návrhu by si všichni pracující lidé včetně zaměstnanců, živnostníků, invalidních a starobních důchodců či studentů polepšili v průměru o 1 035 korun měsíčně.

Podali jsme také zákon na zvýšení příspěvku na péči invalidům, protože na ně vláda zapomíná. Chceme také zavést výhodné státem garantované manželské půjčky pro pracující rodiny. A konečně se ve Sněmovně projednává zákon SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Bohužel ale vláda odmítá naše zákony na zásadní pomoc lidem v exekucích včetně zestátnění exekutorů. Mezi vládou odmítané zákony patří bohužel také náš zákon o referendu. Dále zákony na zrušení poplatku OSA pro podnikatele, pro které není produkce hudby výdělečnou činností, což je většina provozoven a obchodů.

Vláda také zcela nepochopitelně odmítá náš zákon na zastropování úrokových sazeb - tzv. RPSN - který by ukončil lichvu. A mohl bych ještě dlouho pokračovat, jelikož SPD podalo velké množství zákonů, které pomůžou všem slušným lidem. K tomu, abychom je všechny prosadili, potřebujeme posílit ve volbách. Za necelý měsíc jsou volby, takže to máte v rukou vy, naši občané.

Tyhle všechny naše návrhy zákonů pomůžou lidem, ale je nutné si říci, kde jsou příčiny všech problémů. Díky obrovské byrokracii máme drahý stát, který ekonomice nepomáhá, ale brzdí všude tam, kde to jde. A byly to strany jako ODS, ČSSD a KDU-ČSL, jejichž vlády sebraly státu příjmy ze státních firem, které dnes plynou soukromým, vesměs zahraničním firmám, a naučily stát sahat pouze do kapes daňových poplatníků. Rostoucí loupení z kapes zaměstnanců, živnostníků a firem samozřejmě pak vyžaduje stále více kontroly nad odíranými. S tímto modelem my v SPD nesouhlasíme.

Byla to ODS, lidovci s pohrobky v dnešní TOP 09, byli to sociální demokraté, kdo dovolil po léta rozkrádat příjmy státu a likvidovat státní firmy, které stát živily, a byly to i vlády spolu s dnešním hnutím ANO, které po 30 let zvyšují počty úředníků a hlavně papírů a předpisů, které dusí živnostníky i firmy.

A jak jsem již uvedl, koronavirová krize přinesla i alespoň jednu velkou a správnou změnu ve vládní koalici, když po letech váhání přijala za svoji myšlenku návrh SPD danit živnostníky paušální daní. A tak ulehčit lidem i státu od přemíry papírování i přebujelé kontroly. Respektive nebyl návrh SPD, ale od roku 2013 to už tady prosazuji já ve Sněmovně dlouhých téměř osm let.

Vážené dámy a pánové, vláda ohlásila záměr zmrazit platy státním zaměstnancům. Poté, co se koalice hnutí ANO a ČSSD rozšoupla a zasekla stamiliardové dluhy, přišel čas, aby je někdo zaplatil. Kdo to bude? Vláda dala Černého Petra hasičům, policistům, zdravotníkům, záchranářům a dalším, u kterým si my v SPD rozhodně nemyslíme, že by měli platy nějak nadhodnocené. Naopak. Nijak při tom nepomíjím fakt, že průměrné platy ve státní sféře jsou vyšší než v soukromé. Jenže je třeba vidět, čím to je. Byrokracie přibývá, ale ne proto, že by si ji úředníci vymýšleli. Papíry a razítka si vymýšlí vláda a vládní koalice hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM, která se řídí heslem: Zkomplikujeme cokoli, co jde dělat jednodušeji.

A ty platy? Nemyslím, že úřednice na finančním úřadě si našetří někdy na Ferrari. Nemá vysoký plat. To, že jsou dnes ve státní správě vyšší průměrné platy než v soukromé, je způsobeno například platy státních manažerů, které jsou často vyšší než plat premiéra nebo prezidenta. K dispozici máme velmi málo informací - však vláda ví proč. Ale nedávno média zveřejnila statistiku, která říká, že 229 státních manažerů má platy vyšší než 2,5 mil. korun ročně. Tedy víc než 200 tis. korun měsíčně. Pamatujete na šéfa Pošty, který bral osm milionů ročně a pak, když musel pro neschopnost odejít, dostal ještě 3,5 mil. zlatý padák? Řadoví zaměstnanci pošty přitom dřou za skutečně žebráckou mzdu. A o zlatých padácích si mohou nechat zdát. Tohle je nejen neekonomické, ale je to od vlády, která státní firmy řídí, přímo sprosté. Dodám, že Česká pošta spadá pod řízení Ministerstva vnitra, které již sedm let vedou ministři za ČSSD. Nyní konkrétně Jan Hamáček z ČSSD.

Česká pošta, to je ta firma, která se po léta dokázala držet ve ztrátě, a to v časech, kdy počty zásilek trhají rekordy a kdy jiné přepravní firmy mají rekordní zisky. Jak vidět, neschopnost a ztráty pro stát a občany umí stát odměnit astronomickými odměnami manažerů. Řadové doručovatelky mají ale přitom ostudné finanční podmínky. Už asi víte, kam mířím.

Vážená vládo, způsob, jak řídíte stát, nás přichází skutečně draho. Navíc dluhy, co tahle vláda udělala, jsou skutečně rekordní v celých dějinách našich zemí. Takže je nutné seškrtat nepotřebné výdaje, které nepřináší nic slušným lidem. Ale znovu říkám, nešetřete na těch, co za ty dluhy skutečně nemohou, kteří odvádí užitečnou, potřebnou a dobrou práci. Nešetřete na hasičích a netrestejte - netrestejte hasiče, záchranáře, zdravotníky, ale i učitele či policisty. Začněte šetřit tam, kde je skutečně šetřit potřeba. Takže nám, vážená vládo, v prvé řadě zjednodušte život. Uberte nám i úředníkům papírování a přestaňte rozhazovat na platech kamarádům a kamarádům kamarádů, o jejichž práci máme všichni oprávněné pochyby.

A nakonec by bylo už opravdu na čase, aby se stát naučil vydělávat jinak než tím, že sedře slušné lidi. Zkuste ubrat na výplatě šéfovi České pošty a naopak zkuste přidat na jeho výkonech. Když dokážou vydělat stamiliony ročně konkurenční firmy, ať se to naučí i Česká pošta a spolu s ní další a další státní firmy. A to říkám při vědomí toho, že pošta zajišťuje i servis, který není vždy výdělečný. A stát by se neměl bát, stejně jako československý stát i západní státy okolo nás, ziskové firmy zakládat nebo v nich mít podíly. Když československý stát těsně po válce založil například legendární Zetor jako státní podnik, byl jeden z důvodů vytvořit firmu, která bude státu vydělávat na důchody nebo na zdravotnictví. Podařilo se a Zetor na ty důchody skutečně desítky let vydělával až do naší velké kapitalistické revoluce, která ho jako nepohodlnou konkurenci amerických traktorů John Dere v podstatě zlikvidovala a předala jeho trhy konkurenci. Připomeňme, že na těchto privatizačních zlodějinách, které nás a náš stát připravily o tisíce miliard korun, mají nehynoucí podíl jak zástupci pravice reprezentované ODS, tak i Havlovi fanoušci. A nejen ti. Zdeněk Bakala, Bohuslav Sobotka z ČSSD. To jsou bohužel jména spojená s privatizačními skandály nevídaného rozsahu.

Vážené dámy a pánové, v neposlední řadě si nemohu odpustit opakovat výzvu premiérovi Babišovi. Než začnete, pane premiére, brát peníze hasičům, policistům nebo zdravotníkům, tak jak jste už avizovali, co kdybyste se zeptal své kamarádky Frau Merkel, zda by nám všem občanům republiky nevrátila těch 1500 miliard, které nám její stát, Německo, služí na reparacích. Odpověděl jste mi v interpelaci, že prý nechcete narušovat vztahy s Německem. O nároky se již hlásí Polsko, Řecko, a dokonce i Namibie, která již obdržela od Německa konkrétní finanční nabídku na vyrovnání. Když má Německo chuť a peníze na to platit nelegální migraci, když nám chce její ministr zahraničí Heiko Maas přerozdělovat povinně migranty, jak řekl začátkem července tohoto roku v německém Parlamentu, jistě by Německo mohlo zaplatit, co nám dluží. A vy byste, pane premiére, nemusel sahat do kapes občanům, kteří nemohou za minulé zlodějiny členů ODS či ČSSD a dalších, ale vaše megadluhy by zaplatili ti, kdo nám je dluží za krádeže, loupeže, vraždění a ničení naší země během německé okupace. To je víc než fér. Jsou to peníze, které nemáte právo odpustit. Jsou to peníze nás, všech občanů České republiky.

Děkuji za pozornost.

