Okamura (SPD): Vít Rakušan vyštval policejního prezidenta, který odmítl stát se loutkou v jeho rukou

Vážené dámy a pánové,

dnes máme na programu Sněmovny mimořádnou schůzi s názvem Vysvětlení původu peněz financování hnutí STAN ze zahraničí. Starostům a nezávislým začaly totiž po volbách do Sněmovny chodit na jejich transparentní účet zvláštní dary. Částky od 100 do 200 tisíc korun, celkem miliony od dvacítky firem, které jsou vzájemně majetkově a personálně propojené a kterým vládne skupina podnikatelů, která privatizovala obchodní domy Prior a dnes provozuje obchodní centra.

Část plateb poslaly firmy, které ovládaly nebo založily společnosti se sídlem v daňovém ráji na Kypru. Vládní hnutí STAN v čele s jeho předsedou a ministrem vnitra Vítem Rakušanem v reakci na tyto informace odmítlo pochybnosti o financích těmito slovy: Sponzorské dary pro hnutí STAN pochází výhradně od firem s dohledatelnou vlastnickou strukturou, napsali Starostové a nezávislí před Vánoci v tiskové zprávě, což je prokazatelná lež.

Ten ještě zásadnější problém je ale podle mého názoru původ peněz. Je absolutně nepřijatelné, aby byl ministrem vnitra člověk - Vít Rakušan, který je odpovědný za policii, je to první vicepremiér v této navrhované nové vládě nebo v této vládě, a je zároveň předsedou hnutí STAN, jehož financování není transparentně vyjasněno. To je tak gigantický a současně absurdní střet zájmu, že to snad pochopí většina z vás, vážení kolegové, z obou vládních koalic. Proto doufám, že poslanci vládních stran schválí pořad tento námi navrhované schůze, aby nám to poslanci hnutí STAN v čele s Vítem Rakušanem podrobně a věrohodně vysvětlili podivné finanční toky na jejich účtu. A doufám, že zákonnost či nezákonnost peněz na účtech STAN posoudí policie se státním zástupcem a následně případně soud.

I tady jsou ale velké otazníky. Nový ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN si ještě předtím než se stal ministrem, ještě jako řadový poslanec, těsně před jmenováním ministrem, pozval do své sněmovní kanceláře na podivnou schůzku policejního prezidenta Jana Švejdara, který po rozhovoru mezi čtyřmi očima oznámil odchod z funkce. Vít Rakušan vyštval policejního prezidenta, který odmítl stát se loutkou v jeho rukou. To, co je bez jakékoliv debaty, je zmíněný střet zájmu a Sněmovna by měla vyzvat premiéra Fialu, aby odvolal ministra vnitra Víta Rakušana, který je současně, resp. navrhl odvolání ministra vnitra Víta Rakušana, který je současně předsedou hnutí STAN a vedením rezortu pověřil někoho, kdo nebude nijak spojený jak s hnutím STAN, a bude hlavně zárukou objektivity a nestrannosti.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

To, že policejní prezident po schůzce s panem Rakušanem sám dobrovolně odstoupil z funkce, je samo o sobě varovným důkazem, že pan Rakušan hodlá svou funkci zneužívat. Kyperská kauza navíc staví abdikaci policejního prezidenta úplně do jiného světla. Vážené dámy a pánové, dovolte mi co nejstručnější shrnutí toho, co je o podezřelém financování hnutí STAN veřejně známo.

Navzdory tvrzení hnutí STAN u některých dárcovských společností není opravdu jasné, kdo je jejich majitelem, tedy kdo je skutečným sponzorem hnutí STAN. Například jednoho z dárců, akciovou společnost HUMBLE, dle údajů z veřejného obchodního rejstříku zastupuje pražský právník JUDr. Luboš Kuna, jenž je oprávněn zastupovat společnost samostatně. Humblovu dceřinou společnost v Brně dle aktuálních údajů řídí Ing. Jiří Fajkus, který také není majitelem společnosti. Z účtů těchto dvou společností bylo Starostům a Nezávislým převedeno dohromady kolem čtvrt miliónu korun. Dr. Kuna pouze zastupuje čtyři akcionáře, kteří vlastní každý čtvrtinu firmy. Kdo jsou, odmítl prozradit. V evidenci skutečných majitelů nejsou akcionáři společnosti zapsáni díky mezeře v zákoně. Ten za skutečného majitele pokládá fyzickou osobu, která kontroluje více než 25 % firmy. Pokud, tak jako v tomto případě, čtyři podnikatelé vlastní firmu rovným dílem, zápisu se vyhnou.

Další firma, MAT Corporation, darovala Starostům 80 tisíc korun, její dceřiná firma Budějovická Alej 150 tisíc, a další dceřinka, DBK Management, pak dokonce 280 tisíc korun. Celkem tedy přes půl miliónu, a ani tady nenajdeme skutečného vlastníka. Vlastníkem české firmy MAT Corporation je kyperská společnost GL&P Investments.

A kde je ministr vnitra Vít Rakušan? Jo, vy jste si odsedl, abyste nebyl za mnou v záběru? Vždyť vaše místo je tady.

Ale Vít Rakušan je napsáno tady. Proč nechcete být za mnou, abyste to dobře slyšel, abych se na vás mohl obrátit? Proč se vyhýbáte přímému kontaktu?

Ne, na ministra mám podle jednacího řádu právo mluvit přímo.

Vy neznáte jednací řád? Já na nikoho nepokřikuji. Já mluvím na mikrofon.

Počkejte, já jsem byl ve vedení Sněmovny čtyři roky. Poslanec mluví na mikrofon, to je jednací řád, to plním. Jestli na někoho pokřikuji nebo ne, to je váš subjektivní dojem, tak mě tady neomezujte v řečnění, nechte si tyhlety manýry, prosím vás, a tady vidím, to jsem taky nedal já, že tady je napsáno Vít Rakušan, tak nevím, proč tady pan vicepremiér a ministr nesedí a schválně si odsedává, aby nebyl v záběru televizních kamer.

Já snad mám právo to okomentovat. Ne?

No, tady pan ministr dopravy Kupka mi říká, že je to trapné, že tady hovořím o tom financování STAN. Tak to nechápu. Já si myslím, že byste to měli vysvětlit, proč jste v koalici s hnutím STAN jako ODS. A budete mít možnost na mikrofon, ne mi to říkat tady, aby to nebylo na mikrofon. Tady veřejně to pojďte říct, aby to slyšeli všichni.

Takže vlastníkem české firmy MAT Corporation je kyperská společnost GL&P Investments. Ta má podle kyperského obchodního rejstříku pět akcionářů. Čtyři z nich jsou firmy se sídlem v Lucembursku. Ty se dělí rovným dílem o dvoutřetinový podíl ve firmě GL&P Investments. Zbylá třetina firmy GL&P Investments je ale anonymní. Patří jiné kyperské společnosti CONFUCIUS NOMINEES. Ta je součástí mezinárodní kanceláře IQ EQ, nabízející offshorové služby v daňových rájích. Toto je začátek sponzorské struktury hnutí STAN. Hnutí STAN v tiskové zprávě přiznalo, že tři z dárcovských firem /cituji/ mají spoluvlastníky s kyperskými pasy. Česká evidence skutečných majitelů jako osoby stojící za společností MAT Corporation a jejími dcerami uvádí dvě řecká jména - Georgios Crystalis (?) a Koni Pecas (?). Podle zjištění deníku N to nejsou žádní spoluvlastníci s kyperskými pasy, ale osoby, které v rámci zmíněné kyperské kanceláře nabízejí "administrativní služby", tedy česky řečeno, jsou to bílí koně, kteří kryjí skutečného vlastníka. Opravdový největší akcionář české firmy MAT Corporation a jejích dceřinek se skrývá za nimi.

Nejasná je také majetková struktura firem, zastřešovaných v České republice zmíněnou společností MAT Corporation. Součástí vlastnické struktury sponzorů STAN jsou také čtyři lucemburské firmy. Podle lucemburského registru skutečných majitelů za každou z nich stojí konkrétní česká fyzická osoba. Firma Millers Field, firma K&AJ Capital (?) a společnosti HISHI /Že by se to četlo Hiši?/ Investments a Concrete Structure, kterou ovládají Ondřej Klazar a Miroslav Velfl. Jenže to se nekryje se záznamy v českých veřejných zdrojích. Čtveřice lucemburských firem dle zápisu z letošní valné hromady například rovným dílem vlastní českou společnost CENTRIX Property. Ta Starostům poslala 150 tisíc korun.

Vloni v listopadu odeslala hnutí STAN 100 tisíc korun firma Galerie Přerov, která vlastní ve městě obchodní centrum a kterou ovládá firma PRIOR, obchodní domy. Další peníze, 180 tisíc korun, firma PRIOR, obchodní domy poslala 18. listopadu a hnutí STAN poslala další peníze její dceřiná firma Zlatá Brána v Prostějově. Člověk by řekl, slušnej díl (?), STAN v Prostějově dobře zamakal a boháči mu jdou na ruku. Jenže firma PRIOR, obchodní domy přitom ve výroční zprávě za loňský rok uvádí, že neuhrazená ztráta společnosti z minulosti činí přes 416 mil. korun. To, že firma v dluzích a ve ztrátě posílá peníze vládnímu hnutí STAN, může být další problém sám o sobě.

A napadá mě v této souvislosti interpelovat pana ministra vnitra, kterého se tato kauza přímo týká, který by měl mít o svojí vlastní kauze nejčerstvější informace. A pokud se tomu policie zatím nevěnuje, podáme příslušné trestní oznámení.

Ale zpět ke Kypru. Dalších 200 tisíc korun zaslala STANu také firma LUTESTI, kterou založila v roce 2014 společnost EUROMATER,SE, zastupovaná občanem Kypru Christosem Eliou. Otázka zní, co spojuje hnutí STAN a kyperské firmy v daňovém ráji. Kyperská spojka je zřejmě místopředseda hnutí STAN Věslav Michalík, který je v současné době náměstkem středočeské hejtmanky za STAN a hlavně nominant hnutí STAN na ministra průmyslu a obchodu.

Pan Michalík má zajímavou finanční historii. Je to bývalý bankéř, výkonný ředitel a člen představenstva německé banky. V roce 2010 byl Michalík vyšetřován pro podezření z daňového úniku během transakce z roku 2006 mezi poradenskou firmou CAIB, kde tehdy působil, a bankou ČSOB. Policie vyšetřovala podezření z neoprávněného snížení základu daně během vyúčtování poradenských služeb pro ČSOB, při kterém měla být způsobena škoda ve výši nejméně 50 mil. korun. Vyšetřování bylo nakonec zastaveno, protože policie nezískala k transakcím potřebné dokumenty z Holandska. Kvůli tomu byl nakonec v tichosti stažen i z volební kandidátky TOP 09. Policie, jak vidíme, se tehdy zasloužila, že pan Michalík musel hledat kariéru u konkurence, hnutí STAN. Firmy, spojené s rodinou Michalíkových, si vypůjčily nejméně 4,6 mil. eur přes anonymní kyperskou firmu Lowfield Investments. Většinu získala firma Solar Iria (?), ve které měl Michalík poloviční podíl. Menší část získala dceřiná firma Dark Sky, působící v Dolních Břežanech, kde je Michalík starostou a jeho žena je uvedena jako kontaktní osoba firmy pro uzavírání nájemních smluv. Firmy, spojené s ním a jeho manželkou, inkasovaly mezi lety 2010 a 2017 celkově téměř 100 mil. korun jako výhodné půjčky právě od kyperské společnosti Lowfield.

Ta má neprůhlednou vlastnickou strukturu. Přitom účelová půjčka propraná přes Kypr, kterou si podle veřejně dostupných informací ve skutečnosti sama sobě přidělila přes další firmy jeho manželka, byla jen pověstnou špičkou ledovce. Jak vyšlo dále najevo, Michalik má podíl v investičním fondu Valour, do něhož před vstupem do komunální politiky vložil svůj majetek, mimo jiné solární elektrárny Solar, já to budu číst foneticky česky, Solar Area a Rodvinov Solar Energy. Výnosy Valouru tedy závisí na prosperitě solárního byznysu. No a ten právě z hlediska vlády může dobře ovlivňovat vládní hnutí STAN, takže se nám kruh postupně uzavírá. Kypr je populární jako země, kde se perou peníze, například z organizovaného zločinu, a jako daňový ráj, kam se schovávají firmy před řádným placením daní. Vláda přitom v programovém prohlášení deklaruje, že bude bojovat s daňovými úniky a daňovými ráji a že bude proti firmám s anonymními majiteli a tak podobně. Takže tady dochází k flagrantnímu porušení toho vašeho vládního prohlášení. Hnutí STAN nám v kyperské kauze ukázalo, jak lze elegantně dostávat peníze z daňových rájů. Podle stanov by zřejmě mělo stačit brát od daňových "podvodníků" úplatky.

Já bych ještě jenom občanům rád dovysvětlil, v čem je minimálně etický problém toho, že sponzorují hnutí STAN firmy propojené do daňových rájů na Kypru. No, ono totiž běžný občan, zaměstnanec, česká malá firma, jí nezbývá nic jiného než platit daně v České republice. Ale jsou tady "vyčůránci", kteří chtějí ošulit české občany a český státní rozpočet a vyvedou si peníze do země, například na Kypr, kde je výhodnější zdanění, nižší, nižší zdanění. Krátce řečeno, hnutí STAN podporují firmy, když to zjednoduším, které místo aby danily v České republice běžnou daň jako 90 % nebo 99 % českých občanů a přispěly tak tyto firmy na financování zdravotnictví, školství, sociálních služeb, důchodů, tak jejich sponzoři, a ti to podporují, vyvádí peníze do daňového ráje, krátí tím pádem a ubírají peníze českým občanům. A teď si tady hraje hnutí STAN, Vít Rakušan, Petr Gazdík a já nevím Farský a další na to, že tady chtějí být změnou k lepšímu a přinášet nový vítr. No to je neuvěřitelná situace. Kdybyste byli slušní a seriózní, tak minimálně vyzvete ty své kamarády, aby z hlediska etiky danily v České republice, nebo aby vás sponzorovaly firmy, které daní plně v České republice, abyste šli jakoby příkladem. Jenže to vy nejdete. Vy jdete přesně opačně.

Vážené dámy a pánové, žádám ministra vnitra a předsedu hnutí STAN Víta Rakušana, aby mnou uvedené záležitosti a také záležitosti, které budou pojmenovávány ještě v dalších vystoupeních, tak aby jasně veřejně vysvětlil, než Policie záležitost vyšetří, tak aby odstoupil z pozice ministra vnitra, jelikož je v jasném střetu zájmů. Jak může být ministrem vnitra, to znamená člověk, pod kterého spadá Policie, jak to může být Vít Rakušan, předseda hnutí STAN, když sám - pod něj spadá ta Policie. To je tak flagrantní střet zájmů, že to tady snad jsem nikdy nezažil ještě. A ve fázi, kdy si vláda teprve žádá o důvěru, takovéto skandály. A žádám tímto Poslaneckou sněmovnu, abychom výše uvedená fakta prodiskutovali a navrhuji, a doufám, že se k tomu postavíte čelem, ta vaše vládní pětikoalice, a schválíte nám program této schůze. Protože tady bych rád připomněl, až to uvidí diváci, že když nám neschválíte program schůze, tak nemůžeme ani hlasovat o návrzích našich usnesení a samozřejmě poslanci, další poslanci se nemůžou zapojit ani do diskuse, protože do té doby, než se schválí program schůze, tak můžou vystupovat pouze ti, co mají přednostní práva. Takže pakliže máte čisté svědomí, pakliže nic nezatajujete, tak schválíte program této schůze a umožníte hlasovat o námi navržených dvou usneseních. A ta usnesení navrhuji samozřejmě, protože svolavatelem této schůze je hnutí SPD a hnutí ANO, jsme tady jediné dvě opoziční strany, a ta usnesení jsou společná. Je to samozřejmě společné usnesení.

A první to usnesení zní: Poslanecká sněmovna vyzývá předsedu vlády České republiky Petra Fialu, aby z důvodu střetu zájmů odvolal ministra vnitra Víta Rakušana a navrhl jmenování nového ministra vnitra, který nebude spojen s hnutím STAN. A druhé usnesení, a rádi bychom hlasovali odděleně: Poslanecká sněmovna se usnáší na vytvoření sněmovní vyšetřovací komise na vyšetření financování hnutí STAN. To je velmi důležitý bod, protože jelikož tady dochází k neuvěřitelnému střetu zájmů, kdy vlastně ta Police spadá pod ministra vnitra a předsedu hnutí STAN, no tak logicky a ještě na základě jeho pohovoru s policejním prezidentem Janem Švejdarem, pár dní předtím, než byl jmenován ministrem, po tomto policejní prezident skládá svoji funkci - no, tak to je přeci šílené. Tady jsou podezření pro politické ovlivňování Policie. A že Vít Rakušan dodnes nevysvětlil přesně, o čem hovořili s policejním prezidentem, přesně větu po větě, o čem jste hovořili. To je důležité tady. Ano, pan Gazdík se tomu směje za hnutí STAN. Mně to k smíchu vůbec nepřipadá. Protože kdyby to byl kdokoliv jiný, já jsem to zažil už tady v minulém volebním období, tak ho budete málem věšet z okna Sněmovny. A když se jedná o vás, tak najednou platí jiná pravidla?

No a ta vyšetřovací komise je hrozně důležitá, protože to je pro nás pro opozici jediný orgán, kde může mít zastoupení opozice, protože když vy sami si kontrolujete Policii, no tak, a ještě na základě vašeho pohovoru s policejním prezidentem policejní prezident odstupuje, no tak, to absolutně tomu nemůžeme věřit. A já panu Rakušanovi samozřejmě nevěřím ani slovo. Vždyť to vidíme, jak tak tady teď pan Farský - teď jsme tady slyšeli, že se dnes omlouvá do 18 hodin z pracovních důvodů. No, vždyť říkal, že je na cestě do Ameriky ve čtvrtek, že letí do Ameriky, do Oregonu. Ano, já vím, že jde pracovat, protože říkal, že tam jde studovat federalizaci Evropy. To znamená ukončení samostatnosti a suverenity České republiky. Ale to je tedy ta omluva z pracovních důvodů. Já jsem myslel, že práce pana Farského je poslanec. Vždyť říkal, že to bude vykonávat. Ale vy jste omluven do 18 hodin. (Řečník se obrací na poslance Farského.) A v kolik odlétáte dnes, v ten čtvrtek? (Smích v jednacím sále.) Protože v médiích jste říkal prostřednictvím paní předsedající, že odlétáte ve čtvrtek. Dneska odlétáte do té Ameriky. Takže už neodlétáte do Ameriky. Takže jste to říkal vy, že ve čtvrtek, tak kdyžtak nám řekněte, kdy tedy odlétáte. Jo, to by také byla zajímavá informace, osm měsíců. Takže to vyšetřování, ta vyšetřovací komise je důležitá z toho pohledu, že je to jediné místo, kde my jako opozice můžeme mít zastoupení. A můžeme mít aspoň nějakou kontrolní pravomoc. Samozřejmě v té vyšetřovací komisi jsou i zástupci vládních poslanců, pochopitelně, a budou tam mít většinu samozřejmě, takže se nemáte čeho bát. A tam je ten důležitý prostor, ta vyšetřovací komise.

Takže když to shrnu, když to řeknu krátce, tak v okamžiku, že vy neschválíte program schůze, neumožníte tím pádem přijmout usnesení na zřízení vyšetřovací komise, to znamená, nemáte čisté svědomí a něco skrýváte. I kdybyste to usnesení neschválili, tak SPD po dohodě s hnutím ANO, SPD a ANO, jsme tady jenom dvě opoziční strany, tak sbíráme 40 podpisů, které jsou potřeba pro zřízení vyšetřovací komise. Takže se toho tématu jen tak nezbavíte, protože mi to navrhneme hned na schůzi zase jako bod, aby se znovu hlasovalo o té vyšetřovací komisi. Znovu se o ní bude hlasovat. A znovu se budeme ptát, proč bráníte zřízení vyšetřovací komise. Minulé volební období, my jsme také byli opozice minulé volební období, ale s vámi nemáme nic společného, ani nechceme mít nic společného, ani naši voliči, takže vy jste tady navrhovali vyšetřovací komise na všechno možné, třeba na Bečvu, my jsme to podpořili pochopitelně, to je potřeba prošetřit, jasně udělat závěry, tak teď je dobré opět vyšetřovací komisi povolit, aby - jestli máte čisté svědomí.

Takže to je všechno, co jsem chtěl říct, a děkuji za pozornost. No a doufám, že nám to tady pan Rakušan všechno podrobně vysvětlí.

