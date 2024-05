Okamura (SPD): Vládní koalice dělá přesný opak toho, co slibovala před volbami

reklama

Vážené dámy a pánové, já bych chtěl v podstatě okomentovat, co se tady zase za uplynulý týden stalo, protože od mého posledního vystoupení se zase dějí v České republice kvůli Fialově vládě neuvěřitelné věci. Daň z nemovitosti stoupla v průměru o 85 %, někde ale až pětinásobně. Jde o další porušení předvolebních slibů ze strany Fialovy vlády. Právě teď, na konci května, končí lhůta splatnosti daně z nemovitosti za letošní rok.

Z dostupných dat vyplývá, že kvůli zvýšení sazby této daně vládou Petra Fialy v rámci takzvaného konsolidačního balíčku - já tomu říkám spíše okrádací balíček - stoupl její výměr pro české občany v průměru o šílených 85 %, přičemž v mnoha částech republiky je tento růst ještě výraznější v závislosti na tom, zda obce a města zvyšují základní sazbu této daně o místní koeficient. V některých městech tak platí občané daň z nemovitosti až pětinásobně vyšší oproti minulému roku.

Ze strany Fialovy vládní pětikoalice jde o hrubé porušení předvolebních slibů.

Takže ze strany Fialovy vlády jde o hrubé porušení předvolebního slibu o tom, že nebude zvyšovat žádné daně. Přičemž ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS dokonce před volbami, kdy ještě byla ODS opoziční stranou a slibovali lidem, tak dokonce přímo řekl, že zvyšování daně z nemovitosti je nebezpečné a nemorální trestání lidí, kteří si za zdaněné peníze pořídili bydlení. Vládní koalice dělá přesný opak toho, než lidem slibovala před volbami.

Opravdu to, že občané v některých městech platí daň z nemovitosti až pětinásobně vyšší oproti minulému roku, je opravdu zcela nepřípustné. Já za SPD už jsem tady mnohokrát upozorňoval, že prostě nemá logiku a je i přímo nemorální, abyste občanům vy, vláda, danili již jednou zdaněné peníze tímto způsobem, že jim mnohonásobně zdvihnete daň z nemovitosti. Takže SPD s tím samozřejmě zásadně nesouhlasí.

Další téma, kterému bych se chtěl věnovat, je otřesná situace mnoha občanů, kteří jsou kvůli Fialově vládě a Pirátům v bytové nouzi. Kvůli vládě se zhruba 160 000 českých občanů nachází v bytové nouzi, dalších 1,6 milionu občanů je bytovou nouzí akutně ohroženo. V České republice chybí statisíce bytů a vláda to vůbec neřeší. Hypotéky a nájemní bydlení jsou vzhledem k přemrštěné úrovni jejich sazeb a cen mladým lidem jen velmi těžko dostupné a jejich výše jim nedovoluje založit si rodinu. Zhruba 160 000 českých občanů se nachází v bytové nouzi, dalších 1,6 milionu občanů je bytovou nouzí akutně ohroženo.

Vláda a resortní ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš z Pirátů - protože Ministerstvo pro místní rozvoj má na starosti, má v gesci, řešení problematiky bydlení, zvyšování dostupnosti bydlení a tak podobně - není schopen po celou dobu, co je ministrem, což už je dva a půl roku, tuto kritickou situaci řešit. Piráti nepřipravili ani potřebnou legislativu a společně s vládou Piráti nedokážou nastartovat výstavbu dostupných bytů. Takže Piráti v podstatě vůbec nepodporují mladé lidi a jdou přímo proti mladým lidem.

Jediný recept, který vláda a Piráti občanům nabízejí, jsou sociální dávky ve formě příspěvku na bydlení. Je to selhání vlády a Pirátů v jedné z jejich základních funkcí, co mají pro občany jako vláda dělat. Hnutí SPD má připravenou jasnou koncepci bytové politiky, systém státem garantovaných výhodných půjček na bydlení i projekt zásadního rozšíření kapacit dostupného bydlení pro všechny slušné a pracující občany České republiky. Tuto koncepci budeme prosazovat, pokud budeme součástí příští vlády, až neschopná vláda Petra Fialy skončí.

Dále bych chtěl tady okomentovat aktuální situaci kolem přijetí eura, protože exponenti Fialovy vládní pětikoalice dál tlačí na přijetí eura v České republice. Naposledy to teď řekl prezident Petr Pavel, podporovaný Fialovou vládní pětikoalicí, že je potřeba přijmout euro. Za hnutí SPD říkám jasně, že hnutí SPD odmítá přijetí eura v České republice a prosazujeme referendum.

Prezident Petr Pavel se vyjádřil opět a opakovaně za přijetí eura v minulém týdnu a řekl, že je příznivcem přijetí eura v České republice, které by mělo podle něj nahradit českou korunu. No, je to v souladu s tím, co říkají některé strany a někteří politici Fialovy vládní pětikoalice. Takoví politici, co prosazují euro, významní politici, jsou především v ODS a samozřejmě STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09.

Prezident Pavel dokonce odmítá - což je přesně v souladu s tím, co prosazuje Fialova pětikoalice - tak pětikoalice i prezident Pavel odmítají, aby se v takto zásadní věci konalo celostátní závazné referendum, ve kterém by měli právo vyjádřit svůj názor všichni oprávnění čeští voliči. Hnutí SPD s prezidentem a s pětikoalicí nesouhlasí. My prosazujeme českou korunu, prosazujeme zachování české koruny. Myslím, že by byla na místě i diskuse nad návrhem, abychom korunu dali do ústavy jako českou měnu.

Měnová unie Evropské unie je totiž posledním předstupněm před vznikem nadnárodního evropského superstátu, který by znamenal konec české státní suverenity. My v SPD hájíme české národní zájmy a českou korunu. A absolutně je i pro nás v SPD nepřijatelné, aby se Česká republika podílela, spolupodílela na dluzích zadlužených států eurozóny, což samozřejmě je podmínka vstupu České republiky, vstupu jakékoli země do eurozóny, že se pak musíme povinně podílet na sanaci dluhů zadlužených zemí, což je samozřejmě pro nás absolutně nepřijatelné. Takže toto je z mé strany v tuto chvíli všechno. Děkuju.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec

