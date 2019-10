Okamura (SPD): Vyzývám generálního ředitele, ať přijme pozvání Jaromíra Soukupa

Já tady musím zareagovat na lež, která tady zazněla z úst generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Tady zazněl citát, že se prý nevyhýbá diskusi. Ale vždyť on se jí přece vyhýbá. Veřejně byl mnohokrát pozván na TV Barrandov, (Smích zprava.) aby vyvrátil do přímého přenosu, do diskuse byl pozván, v přímém přenosu - to mi připadá, že k smíchu není - aby se postavil Jaromíru Soukupovi v přímém přenosu a tam, aby argumentoval, co se týče jejich výtek. A generální ředitel České televize odmítl. Je jedno, co si o tom myslíte, já reaguji na tu větu, že říkal, že se nevyhýbá diskusi. (Zvýšeným hlasem.) Nic víc, nic míň. Vyhýbá se diskusi! A teď, generální ředitel České televize tam odmítl jít, protože by měl argumentačně tak silného soupeře, (Smích v sále.) který je připraven, že by samozřejmě to nebylo pro něj vhodné. A teď tady najednou nabízí jinou diskusi, u sebe na televizi, kterou budou moderovat a témata určovat jeho zaměstnanci, na které má přímý vliv i finančně, i třeba formou odměn a tak podobně. Tak to je představa demokracie České televize.

Takže je to přesně naopak. A naopak já vyzývám generálního ředitele, jestli tedy chce diskutovat, ať přijme pozvání Jaromíra Soukupa a jde do přímého přenosu TV Barrandov, i třeba za přítomnosti pana poslance Juříčka, ať je to na třetí půdě, ať to není u něj. To je spravedlivá nabídka.

A musím se navíc ještě důrazně ohradit proti dalšímu a nejnovějšímu citátu generálního ředitele České televize. Řekl v rozhovoru, že, cituji, přestože Miloš Zeman ani Tomio Okamura nejsou členy našeho fanklubu, dáváme jim šanci promlouvat k jejich voličům. Oni dávají šanci? (Zvýšeným hlasem.) Téměř tři miliony voličů Miloše Zemana a přes půl milionu voličů SPD mu platí koncesionářské poplatky a on nám arogantně dává milostivě šanci? (upozornění na čas) To je neuvěřitelné!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

