Okamura (SPD): Značná část občanů povinné očkování odmítá a nesouhlasíme s tím také my

Vážené dámy a pánové,

ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch za hnutí ANO, navrhuje, aby se vybrané skupiny obyvatel musely povinně očkovat proti koronaviru od 1. března 2022. Proto jménem poslaneckého klubu SPD navrhuji mimořádný bod na program dnešní schůze Sněmovny s názvem Diskuse o návrhu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na povinné očkování. Jelikož jsem přesvědčený, že značná část občanů tento krok odmítá a nesouhlasíme s tím také my v SPD.

Žádám vás proto, vážené kolegyně a kolegové, abychom návrh ministra Vojtěcha na povinné očkování prodiskutovali nejprve tady ve Sněmovně, protože z veřejného prostoru je evidentní, že velká část voličů, vašich i našich, předpokládám, odmítá tenhle drastický zásah do jejich svobody rozhodovat. A ne proto, že by byli nějací fanatičtí antivaxeři, ale je naprostý nesmysl nutit plošně k očkování zdravé odolné lidi, kteří by měli mít svobodu rozhodování, zda se naočkují, nebo se s virem poperou a získají přirozenou imunitu. Přičemž miliony z nich se s virem už potkali a tu imunitu mají. Statistiky to jasně ukazují, že tito lidé nemocnice nezatěžují.

Samozřejmě je potřeba také se jasně postavit k problému, na který upozornil policejní prezident - a my stojíme na straně policistů, hasičů a dalších těchto složek důležitých pro fungování státu - protože policejní prezident sdělil, že v případě nařízení povinného očkování až čtvrtina policistů zvažuje odchod. To znamená deset tisíc policistů. Podobná situace může být i u hasičů, vojáků a dalších složek.

Takže to je samozřejmě také problém a je potřeba, abychom tuto závažnou situaci tady diskutovali. Protože je faktem, že přestože je vláda v demisi a hnutí ANO nemá většinovou podporu ve společnosti - a vyplývá to z voleb - a ČSSD už vůbec ne, který je ještě takovým pozůstatkem tady ve vládě, to propadlo ve volbách, takže o těch už ani nemluvím - tak prostě není přece možné, aby na základě vyhlášky - a je to možné, právně to ovšem možné je - plošně ministr v demisi uložil povinnost očkování všem občanům, nebo vybrané části občanů. To prostě přece legislativně právně sice je možné, ale přece to je z jakéhokoliv dalšího rozumného pohledu úplně nepřijatelné.

To znamená, proto bych chtěl - a my v SPD chceme - abychom tento bod tady projednali. Samozřejmě pakliže byste nám pomohli s tím ho zařadit - protože poslanců SPD je pouze 20, Sněmovna má 200 poslanců, takže potřebujeme podporu alespoň 81 poslanců z jiných politických stran, abychom tento bod zařadili na program schůze - tak v takovém případě pakliže bychom ho i díky vašim hlasům zařadili, tak navrhuji hlasovat o tomto usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě, aby nezaváděla povinné očkování proti viru SARS-CoV-19."

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Teď k tomu zdůvodnění. Jak jsem říkal, tak ten návrh na to povinné očkování je prostě nesmysl, protože nutit plošně k očkování zdravé odolné lidi samozřejmě nemá logiku. I vláda i my víme, že nejde samozřejmě o zdravotnický efekt. V praxi zavedení povinného očkování naopak odpůrcům očkování pomůže očkování odmítnout. Povinné očkování upravuje zákon o ochraně veřejného zdraví a ten zcela jednoznačně říká, že z povinného očkování je vyňat ten, kdo má proti dané infekci imunitu. Judikáty Nejvyššího správního soudu v minulosti navíc daly za pravdu odpůrcům jiných očkování v případě takzvané "výhrady svědomí". Jinými slovy kdo prokáže imunitu - a to nejen protilátkami, ale také například buněčnou imunitou prověřenou například certifikovanou laboratoří - ten se očkovat nebude muset stejně jako ten, kdo ho odmítne z morálních důvodů.

To je podle mě zřejmě i důvod, proč nikdo povinné očkování nenavrhl. Protože tím by se ukončila debata o uznávání protilátek. Prostě stát by musel uznat, že miliony lidí, kteří mají dobrou imunitu, nemusí podléhat státní šikaně a nemusí se očkovat. Jenže opět nejde o tohle. Jde o jasný signál, že stát zavádí tvrdou covidovou diktaturu ve jménu covidového byznysu. Povinné očkování by se mělo podle návrhu vztahovat na osoby starší 60 let, na policisty, vojáky a další ozbrojené složky. Dále pak na hasiče a zdravotníky, či zaměstnance v sociální péči.

V souvislosti se stávajícími protiústavními opatřeními se na nás mimochodem obracejí hasiči a policisté. Kvůli šikanózním opatřením nesmějí například chodit cvičit, trénovat, plavat, dále do tělocvičen a bazénů. Mnozí dávají najevo, že pokud bude očkování povinné, od policie, armády či od hasičů, odejdou. Ministr vnitra Hamáček to ostatně také potvrdil s nadějí, že jich prý až zas tolik nebude. To je opravdu "fajn", že pokud to dobře vláda zmanipuluje, tak nám neodejdou desetitisíce, ale stovky, či tisíce těch, kdo chrání a brání naše bezpečí a životy. Čili na základě vládního návrhu zdraví lidé, kteří se starají o naše bezpečí, nesmí své zdraví v tělocvičnách a bazénech posilovat a zvyšovat svoji imunitu. A ti, kdo se odmítnou zbytečně očkovat, navíc vystrnadí vláda ze služby. To je absurdní a současně opravdu odporné jednání s těmi, kteří nás chrání.

Pan premiér Babiš včera řekl, že očkování je jediné řešení boje s covidem. To je lež. Každý lékař, každý člověk, který si zachoval zbytek zdravého rozumu, ví, že základem lidského zdraví je jeho odolnost vůči nepřátelským virům a bakteriím, tedy přirozená lidská imunita, kterou si člověk mimo jiné buduje od dětství a to hlavně přirozeným stykem s viry a bakteriemi. Opravdu nesrovnávejme hrušky s jablky. Tedy vyzkoušené a dlouhotrvající očkování, jako je například vakcína proti TBC, s očkováním proti koronavirům nebo chřipkovým virům, kde je přirozená imunita naprostý základ, protože proti stále novým mutacím těchto virů jsme nikdy neměli a stále nemáme univerzální a dlouhotrvající vakcínu.

Vážené dámy a pánové, když nejde o zdraví, tak o co jde? Jde celkem jasně o danajský dar této vlády vládě nastupující. Ta samozřejmě bude muset volit, zda omezení práv zachová nebo zruší. V obou případech se to nebude líbit části občanů. Samozřejmě se to ukáže i na kličkování a obojetnosti stran obou koalic, které nemají názor na nouzový stav - tím myslím tu nastupující vládní pětikoalici - které nemají názor na nouzový stav a nemají ho ani na další protiústavní a naprosto neodůvodněné omezování svobod a šikanu občanů a podnikatelů.

Špatné je, že k politickému boji s koalicemi pan ministr zdravotnictví Vojtěch zneužívá práva a svobody svých spoluobčanů. Tady bych připomněl hlasování z pátku tady ve Sněmovně, protože hnutí SPD je jediné, které se postavilo proti zrušení vánočních trhů. Všechny ostatní strany k tomu zaujaly v podstatě mlčení. Nebo dokonce v případě vládního hnutí ANO ty trhy zakázali. Protože v pátek se tady hlasovalo o návrhu SPD na zrušení nouzového stavu, protože ta opatření lze realizovat podle současného platného zákona o ochraně veřejného zdraví a podle krizového zákona. No, jak hlasovala vládní pětikoalice, to znamená ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Piráti? Když se tady hlasovalo o návrhu na zrušení nouzového stavu, tak oni se alibisticky zdrželi. To nemá nová vládní pětikoalice názor na to, jestli nouzový stav ano či ne?

No, to je tedy opravdu velmi nepříjemná zpráva pro budoucí vládnutí, když u zásadních principiálních témat vládní pětikoalice nedokáže říct, jestli jsou pro nouzový stav nebo ne. Tak to je tedy opravdu neuvěřitelné a nečekají nás dobré zítřky. Takže v každém případě oni v podstatě podpořili zrušení vánočních trhů. Protože ty vánoční trhy byly zrušeny na základě vyhlášení nouzového stavu. Tak to alespoň ta vláda zdůvodňovala. Takže oni podpořili všichni tady zrušení vánočních trhů a jediné SPD se postavilo proti tomu. A viděli jsme to při tom hlasování.

Vážené dámy a pánové, ale pojďme zpátky k tomu návrhu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na povinné očkování vybraných skupin. Vážené dámy a pánové, nenechte se vtáhnout do této pasti a spolu s námi pojďte otevřeně odmítnout to, co vaši zástupci jak před volbami, tak po nich, vehementně odmítali. Tak jako povinné očkování odmítáme i my v SPD. Snad se shodneme, že tak závažný zásah do práv a povinností občanů by neměla zavádět vláda, která je na odchodu a která v tomto asi navíc nemá ani podporu většiny Sněmovny.

Ale uvidíme za chvíli, bude se hlasovat o mém návrhu na zařazení tohoto bodu. Navrhuji tedy, bychom na program dnešní schůze Sněmovny na první bod zařadili mimořádný bod s názvem Diskuse o návrhu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na povinné očkování. Pakliže by to neprošlo, tak navrhuji zařadit tento bod jako poslední bod dnešní schůze Sněmovny a v případě, že tento bod vaším hlasováním zařadíme, jak už jsem říkal, tak navrhuji hlasovat o tomto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě, aby nezaváděla povinné očkování proti viru SARS CoV 19 (2?). Na základě toho hlasování, které za chvíli tady proběhne, poznáme, kdo ze Sněmovny tedy je pro povinné očkování, a kdo není pro povinné očkování. Protože ten, kdo nepodpoří náš návrh bodu, tak je pro povinné očkování. Je to jasné. A kdo samozřejmě bude hlasovat pro náš bod, tak chce zachovat tu dobrovolnost z těch důvodů, kterou jsem tady sdělil. Není nic mezi tím. Je to diskusní bod. Není nic mezi tím, a ještě bychom hlasovali usnesení. Takže buď ano, nebo ne. Nic mezi tím. A doufám, že ta nově nastupující vládní pětikoalice nebude lavírovat jako v pátek, kdy se zdrželi u hlasování o zrušení nouzového stavu, protože nevěděli, jestli chtějí nouzový stav, nebo ne.

Děkuji za pozornost.

