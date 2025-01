Okamura (SPD): Zvyšování platů politiků je v současné době nemorální

Vážené dámy a pánové,

poté co SPD ve středu zablokovalo hlasování o vládním návrhu na zvyšování platů politiků, protože s tím nesouhlasíme, tak to tady dnes máme ze strany vládní koalice znovu. Poslanci vládní koalice jsou tak lační po penězích, že vůbec neřeší aktuální problémy našich občanů, ale znovu a znovu tady protlačují zvyšování svých vlastních platů. (Hluk v sále.) Můžu poprosit o klid?

No. Posloucháte mě? Já jsem vás požádal, jestli můžu poprosit o klid.

Než zopakuji hlavní a zásadní argumenty proti, musím reagovat i na jeden z argumentů politiků pětikoalice, kterým v posledním čase opí(?) Média a veřejnost. Tvrdí, že s platy oni museli něco dělat, protože příští vláda nebude mít odvahu to řešit. Podle mého názoru by žádná vládní většina neměla - a doufám, že ta příští ani nebude - mít odvahu si zvyšovat platy v momentě, kdy si to nezaslouží. To je naprostý fakt. A pokud bude kdokoliv toužit po vyšším platu za svoji práci ve Sněmovně či ve vládě. Měli bychom se prvé řadě postarat, aby měli vyšší příjmy, a tím myslím reálné příjmy, naši občané. Neumím si představit manažery či správní radu, která si zvyšuje odměny, zatímco jejich firma je předlužená a akcionářům klesají zisky. Taková situace v normálním světě znamená opak: rychlou výměnu neschopných manažerů, a nikoliv zvyšování tučných prebend.

Zmrazení platů, které SPD navrhuje, je svým způsobem opravdu čisté a okamžité řešení. Samotný automat, kterým jsou platy politiků navázané na průměrnou mzdu, v tuto chvíli nepočítá s tím, že díky nějaké vládě zažijeme rekordní inflaci, kdy se sice lidem zvyšují příjmy nominálně, ale klesá jejich hodnota. Můžu vás požádat ještě jednou o klid, paní předsedající?

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Můžu požádat o klid ještě jednou? (Přestože je v sále velmi málo poslanců, stále mezi sebou hovoří.) To je ten důvod, proč je zvyšování platů politiků v současné době nemorální. Zadlužení České republiky kvůli Fialově vládě prudce roste. Pod záminkou rekordních schodků a státního dluhu vláda osekává výdaje na české důchodce a sociálně potřebné od invalidů až po rodiny s dětmi. Přesněji, odmítá jim valorizovat tak, jak by to odpovídalo inflaci a poklesu jejich reálných příjmů. Vláda zvyšuje daně, kde se dá, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, kde také osekala valorizaci plateb za státní pojištěnce. Jinými slovy sáhla i na peníze ve zdravotnictví a připravila pojišťovny o víc než 15 miliard, které budou ve zdravotním systému skutečně chybět. Nejen při okradení důchodců se vláda oháněla rozpočtovou odpovědností.

A zopakuji logické otázky, které musí každého napadnout v čase, kdy Fialova vládní koalice přichází s návrhem na zvýšení platů politiků. V čem je rozpočtově odpovědné, když si zvýšíte platy? A druhá otázka, kterou by měl provázet každý návrh zákona. V čem je váš návrh na zvýšení platů politiků prospěšný občanům a naší zemi? Odpovědi jsou nad slunce jasné. Tento návrh není rozpočtově odpovědný a občanům ani zemi nijak neprospěje, a tak vaše zvyšování vlastních platů provází jen lhaní. Například když premiér Fiala tvrdil, že vládou navrhované zvýšení platů politiků se děje proti jeho vůli, ale nedá se prý nic dělat, protože to vyplývá z rozhodnutí Ústavního soudu. Ale to přece není pravda. Ústavní soud prostřednictvím své mluvčí Kamily Abbasové vydal oficiální prohlášení, že cituji: "ústavností snížení platů u politiků se Ústavní soud v rozhodnutích nezabýval, tudíž ji nemohl ani nějak zpochybnit". Konec citátu Ústavního soudu, mluvčí Ústavního soudu. Ústavní soud fakticky konstatoval, že premiér Fiala a spolu s ním další členové pětikoalice bohapustě lžou, kdy zvýšení platů svádí na Ústavní soud.

Když tady mluvíme o Ústavním soudu, tak také rozhodoval o ústavnosti loňského schvalování. Snížení valorizace penzí v režimu legislativní nouze. A vláda zdůvodňovala jeho použití tím... Pardon, to už je předloňské rozhodnutí a loni to Ústavní soud posuzoval. Vláda zdůvodňovala jeho použití tím, že čelila hrozbě rozsáhlých ekonomických škod. Ústavní soud toto její vysvětlení přijal. Vláda tvrdila, že důvodem byla v uvozovkách nečekaně vysoká inflace, se kterou nemohla prý počítat, což je poněkud překvapivé zdůvodnění, protože o tom, že je třeba očekávat její mimořádnou výši, v té době hovořily všechny ekonomické prognózy. Podcenila tedy vláda Petra Fialy situaci? Nikoliv, je to horší. Inflaci vyvolala zcela úmyslně, a to hlavně pomocí vysokých cen energií, které odmítla zregulovat. Ministerstvo financí ostatně odhadovalo na celý rok 2023 průměrnou hodnotu inflace na 9,5 procenta, přičemž předpokládalo, že se bude postupně snižovat, a tedy na počátku roku bude stále vysoká. Tvrzení Petra Fialy, že vládu zaskočila nečekaně vysoká inflace, byla samozřejmě také nebetyčná a drzá lež.

V této situaci, kdy vláda pod záminkou rozpočtové odpovědnosti obrala kdekoho a chystá se obírat občany ještě víc, tu přichází vláda s úplně opačným opatřením. Chce zvýšit výdaje na zaopatření politiků a dokonce zrychleně formou mimořádných schůzí. No, mě napadá otázka, proč se tímto problémem vláda nezabývala třeba už před půlrokem, hned po květnovém rozhodnutí Ústavního soudu? No, je to jasné, protože vy jste si chtěli ve skutečnosti sami sobě zvýšit platy politiků, ale protože byly v říjnu krajské volby, tak jste to nechtěli udělat před krajskými volbami, protože by vám to snížilo volební výsledek, ale ten zákon jste předložili až těsně po krajských volbách. No a teď se vymlouváte na to, jak je to ve chvatu a že soudci nebudou mít platy a já nevím, bůhví co. Takže když to zjednoduším, z toho, jak se vykrucujete, lžete, vymlouváte, je jasné, že i vy jste si vědomi, že to, co děláte, je nemravné a nesprávné. Tak to proboha, prosím, nedělejte.

Já osobně spolu s SPD jsem již celkem pětkrát za posledních několik let navrhl zamrazit platy politiků. Aktuálně to navrhuji až do konce příštího volebního období, tedy do konce roku 2029. O mém návrhu se tady bude hlasovat. Vláda ale můj pozměňovací návrh odmítá a za každou cenu si chcete sami sobě zvýšit platy na úkor našich občanů. Ministr financí Stanjura z ODS, když osekával důchody starým a bezmocným lidem, tvrdil, cituji: "Platí, že to není opatření, které bychom dělali s radostí. My jsme prostě byli nuceni konat i podle zákona rozpočtové odpovědnosti a mít na mysli mezigenerační solidaritu". Konec citátu. Když pominu, že to je pokrytectví a přetvářka, tak je zde opět otázka na pana premiéra Fialu, na pana ministra financí Stanjuru. Plat si zvyšujete s radostí, nebo jste z toho smutní? A když si v čase nouze, kdy všem ostatním berete, zvedáte sám sobě výplatu, máte stále na mysli mezigenerační solidaritu? Jak ta solidarita podle vás ve Fialově vládní koalici vypadá? To by mě zajímalo, ale já to vím. Vaše představa mezigenerační solidarity vypadá, že se invalidé, staří lidé, rodiny s dětmi, živnostníci a firmy musí uskrovnit, aby zbylo i na zvyšování peněz pro vás ve vládě, na vaše prebendy a trafiky.

Před pár dny SPD ve Sněmovně zorganizovala seminář na téma rekordní pokles porodnosti. Jedním ze zcela zásadních důvodů rekordního poklesu porodnosti u českých občanů je rekordní nejistota. Dámy a pánové z vládní koalice, vy a vaše vláda doslova decimujete český národ, a ještě za to chcete vyšší odměny? Platy českých politiků rostou rychleji než průměrné platy normálních občanů v naší zemi.

Nakolik vlastně vyjde daňové poplatníky člen parlamentu? Deník Právo sečetl všechny možné platby, náhrady a výdaje, které ukazují, že poslanec a senátor stojí daňového poplatníka měsíčně až 350 000 korun. Plat a další zaručený příjem v podobě paušálních náhrad tvoří nejméně polovinu této částky.

Dámy a pánové, prosím, vraťme se nohama na zem a hlavou do reality. A ta je po pár letech vládnutí pěti a čtyřkoalice krutá, doslova krutá.

Podle posledních dat Českého statistického úřadu má 1,6 milionu obyvatel České republiky problémy se zajištěním a hrazením nákladů vlastního bydlení a jsou tak fakticky ohroženi bezdomovectvím. 61 000 českých dětí, 4 % všech dětí do 15 let musí žít v nevyhovujících předražených ubytovnách. Česká republika je podle evropských a světových statistik na špičce nedostupnosti bydlení a v jeho nejvyšších cenách v poměru k reálným příjmům.

Fialova vláda nechce dát peníze na důchody, na mzdy policistům ani na slušné platy soudním úřednicím, školníkům a školním kuchařkám. Pro děti nejsou pediatři, zubaři, nejsou jesle ani školky. Pro mládež nejsou místa ve školách ani v učilištích. Pro nesoběstačné důchodce nejsou místa v sociálních zařízeních. 1 milion občanů České republiky už nemá ani vlastního praktického lékaře, což se vláda snaží v uvozovkách vylepšit myšlenkou zavřít i malé oblastní nemocnice. V této situaci logicky klesl počet narozených dětí na rekordně nízkou úroveň. Krátce řečeno, za vládnutí Fialovy vlády Česká republika vymírá.

To není populismus, to je přece logika, že se vás po výčtu toho, co jsem teď zmínil, musí každý normální člověk zeptat, kde berete, vy z vládní koalice, odvahu odmítat zastropování vlastních příjmů? To je návrh SPD, o kterém se tady bude hlasovat? Já chci zastropovat, zamrazit platy politiků na pět let.

Oháníte se, a to už hodně let, rozpočtovou odpovědností. Pokud chcete, aby vám někdo někdy začal věřit, musíte začít u sebe. Vaše řeči o úsporách lze stěží přijmout, když na jedné straně české občany a firmy tvrdě a nemilosrdně okrádáte a na straně druhé rozdáváte cizím, a teď ještě sami sobě.

A pár faktů na závěr. Mladá fronta DNES v roce 2023 porovnala, jaký mají čeští poslanci plat v rámci Evropy. Vycházeli z toho, že základní mzda řadového českého poslance je 102 400 korun. To je sice pravda, ale tento nízký základní plat bralo v roce 2023 jen 10 poslanců z celkových dvou set. Skutečný průměrný plat poslanců byl v tomto roce 121 000 hrubého měsíčně, navíc k platu nejsou připočteny poslanecké náhrady, ty přitom představují další víc než polovinu poslaneckých příjmů.

Nominálně nejvíce v evropském kontextu berou Němci. Poslanci Bundestagu vydělají měsíčně v přepočtu zhruba 243 000 korun. Po zohlednění průměrné mzdy, která u našich západních sousedů činila v roce 2022 okolo 4 100 eur měsíčně, čeští poslanci německé kolegy porážejí. Berou totiž 2,5 násobek průměrné mzdy, zatímco Němci zhruba 2,3 násobek.

Podobně vychází srovnání i se sousedním Rakouskem. Tamní poslanci mají sice základní plat ve výši zhruba 220 000 korun, v poměru k průměrné mzdě v zemi ale berou jen 2,3 násobek. Rakouská průměrná mzda je zhruba dvaapůlkrát vyšší než ta česká.

Je zcela zřejmé, že důvod pro zvyšování platů politikům zde v České republice není. Vážené dámy a pánové, zkuste se zamyslet. Zamražme naše platy alespoň na pět let, jak navrhuje SPD, než se bude lidem dařit lépe. Podpořte návrh SPD na zamražení platů na pět let. Je to gesto solidarity, které dlužíme našim občanům, našim firmám a naší zemi.

A úplně závěrem znovu zopakuji, že hnutí SPD zásadně nesouhlasí se zvyšováním platů politiků a celý poslanecký klub SPD bude hlasovat proti.

Děkuji za pozornost.