Okamura: Vláda by neměla nikoho obviňovat jen tak z plezíru a bez důkazů

„Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ve svém varování před firmou Huawei nepředložil žádné důkazy a čínská strana se cítí poškozena“, řekl premiér Andrej Babiš v pořadu Partie na televizi Prima. Takže česká vláda tady někoho obviňuje bez důkazů?

Prezident Miloš Zeman před tím řekl, že Čína chystá kvůli varování před firmami Huawei a ZTE odvetná opatření a jsou ohroženy investice za miliardy korun. Podle něho už o tom mají informaci někteří členové vlády. Zeman též řekl, že šéf BIS Michal Koudelka a šéf Úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Dušan Navrátil ohrozili varováním před těmito firmami ekonomické zájmy Česka.

Pokud opravdu neexistují žádné důkazy, tak má prezident Zeman pravdu. A vláda Andreje Babiše by z toho měla vyvodit důsledky. Vláda by neměla nikoho obviňovat jen tak z plezíru a bez důkazů. Když to navíc může ohrozit zájmy českého hospodářství. Celá kauza ukazuje bohužel nekompetenci Babišovy vlády.

Podle prezidenta Zemana by na kauzu mohly doplatit společnosti Škoda Auto a PPF. Ohrožena by mohla být i investice 8,5 miliardy korun, které plánovala Huawei investovat do rozvoje 5G sítí v ČR. Řekl, že při jeho minulé návštěvě uzavřela Škoda Auto v Číně dohodu o investici. „Pokud bude Čína omezovat svou podporu této investiční aktivitě, tak to neblaze zasáhne nejen tento podnik, ale i celý automobilový průmysl a tím i českou ekonomiku,” řekl Zeman.

Hnutí SPD podporuje ekonomickou diplomacii a diverzifikaci českého exportu, aby česká ekonomika nebyla tolik závislá na Německu a zemích Evropské unie. Každý rozumný hospodář diverzifikuje své portfolio, aby snížil rizika. Pokud se prohlášení NÚKIB a české vlády, ve kterých obviňují Huawei a ZTE, neprokáží, tak to vskutku poškodí české národní zájmy a české hospodářství. Obecně platí, že Česká republika by se měla chovat dle svých národních zájmů, a ne ve všem panáčkovat podle toho, jak v Bruselu, Washingtonu či Berlínu písknou.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

autor: PV