Ondráček (KSČM): Já si o vaší snaze o národní bezpečnost myslím svoje

Děkuji, pane předsedající.

Já jsem hrozně rád, že tady slyším ta silná slova o ochraně národní bezpečnosti, o tom, jak je potřeba chránit zájmy České republiky před ruskými a čínskými technologiemi. Také vzpomínám, když jsem seděl na jednom z výboru pro bezpečnost, kde se jednalo o bezpečnosti, kdy zástupci Pirátů byli schopni říct, že pro ně transparentnost je víc než bezpečnost. A to bylo při projednávání některých zákonů o registru smluv.

Já si o vaší snaze o národní bezpečnost myslím svoje, ale budiž. Byl bych rád, pokud to myslíte smrtelně vážně s tou ochranou před ruskými a čínskými technologiemi, pokud byste ještě letos, pokud možno co nejrychleji přišli s nějakým návrhem zákona, který by řekl, že je potřeba zbourat Jadernou elektrárnu Temelín i Dukovany, protože je prošpikována ruskými technologiemi a je tady ohrožení národní bezpečnosti. Protože ta energie a to všechno, co tam je, včetně jaderného paliva, které nám dodává Rusko, ohrožuje národní zájmy České republiky z vašeho pohledu.

Je to prostě čistá ideologie, kterou tady předvádíte. Dobře, je to prostě tak, ale nezaštiťujte se tady takovými věcmi, jako je národní bezpečnost. To s národní bezpečností nemá nic společného. Pokud by to mělo něco společného, tak připustíme možnost toho tendru pro všechny zúčastněné strany, včetně Ruska, včetně Číny. To, že Ministerstvo průmyslu a obchodu podlehlo vašemu tlaku, to je jenom smutná realita politiky této vlády.

