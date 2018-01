Ondráček (KSČM): Pošlete na policejní prezidium Dr. Chocholouška

Vzpomínám si zcela jasně, jak v loňském roce, na konci funkčního období předchozí sněmovny, přišlo na jednání výboru pro bezpečnost prakticky celé vedení Policie ČR a seznamovalo přítomné poslance s aktualizovanou Koncepcí rozvoje Policie ČR do konce roku 2020. Tehdy předložili také materiál s názvem Lidské zdroje Policie ČR - informace o personálním stavu, kde bylo pod odstavcem „Otevíráme dveře“ uvedeno: středoškolské vzdělání bez maturity! Cizí státní příslušníci! Způsobilost k výkonu služby. Po jejich okomentování tohoto bodu byla vedena diskuse a prakticky všichni poslanci, a to napříč politickým spektrem, uvedli, že snižovat požadavky na nové uchazeče o policejní službu je nesmysl a že se musí najít jiná opatření a pobídky, aby byl o službu u policie znovu zájem.

Zásadní odpor byl vysloven, aby služební poměr u Policie ČR moli vykonávat cizinci. V této věci byla zmíněna služební přísaha příslušníka, který má hájit zájmy České republiky, a to i s nasazením vlastního života. Způsobilost k výkonu služby, která je trojí, a to fyzická, osobnostní a zdravotní, by se diskutovat dala, ale záleží vždy na konkrétním služebním místě, kde má příslušník sloužit. Určitě bychom se shodli, že jinou fyzickou zdatnost musí mít policista v přímém výkonu a jinou vyšetřovatel závažné hospodářské trestné činnosti či pracovník IT.

K možnosti snížit požadavky na vzdělání bylo konstatováno, že výše uvedené je v protikladu s nastoleným trendem. Před několika lety bylo rozhodnuto, že si strážníci obecních a městských policií museli v průběhu několika let doplnit vzdělání právě o maturitní zkoušku. Těch několik stovek, kteří to ve lhůtě nestihli nebo se jim to nepodařilo, museli pracovní poměr u obecní či městské policie ukončit. Položme si tedy otázku, opravdu chceme, aby byl policista „hloupější“ než strážník? Ono by se dalo konstatovat, že asi ano. Vždyť nástupní plat například policisty v Praze je řádově o 10 tisíc korun nižší než strážníka městské policie. On je ale i o několik tisíc nižší, než nabízí dopravní podnik svým řidičům tramvají či autobusů. Takže za málo peněz málo muziky, resp. málo vzdělání? Není právě toto jedna z věcí, která by se konečně už měla změnit? Jenže vedení policie místo toho, aby hledalo účinná řešení, jak policii stabilizovat, vymýšlí nesmysly a tím pokračuje v destabilizaci policejního sboru, kterou před lety započal bývalý ministr vnitra Ivan Langer. Ten vytvořil policejní šlechtu a dnešní páni generálové a plukovníci si bohužel více hledí lipových ratolestí na svých klopách a velikosti zlatých hvězd na náramenících uniforem. Skutečné potřeby podřízených policistů, ale i bezpečnost České republiky zůstávají mimo budovu policejního prezidia. Tento návrh je jedním ze stupidních, a proto mám pocit, že by měl začít ordinovat Dr. Chocholoušek.

Navrhnu proto, aby se touto věcí znovu zabýval Výbor pro bezpečnost při poslanecké sněmovně. Snižování požadavků na vzdělání není cesta!

