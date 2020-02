Ondráček (KSČM): Vy jen papouškujete, co vám někdo říká někde na tržišti

Tak když si o to říkáte, tak já jsem na toto vystupovat nechtěl. Vy kdybyste byl ministr zahraničí, který dělá svojí politiku správě, tak budete dávat informace, které dávat máte. To znamená objektivně, správně, co se děje na obou stranách konfliktu. To, že přiletíte armádním vrtulníkem Ukrajiny do Mario Polu, necháte se dovést o dvacet kilometrů někam dál, abyste viděl na druhou stranu konfliktu, neznamená, že o tom něco víte!

Mně na rozdíl od vás - já jsem to projel všechno - nad ukrajinské straně, na pozvání ukrajinských orgánů, projel jsem to autem, přes blokposty, kde na mě vyběhli z lesa nebo těch jejich palpostů mužíci, kteří v německých mundúrech - vypadají jak Ali-baba nebo řekněme prostě loupežníci, zarostlí, špinaví, a mířili na mě samopalem, jenom proto, že jsme prostě na pozvání Ukrajiny, jeli monitorovat volby do Mariupolu. Byl jsem tam dvakrát.

Když jsem se vrátil, přivezl jsem tolik materiálu, který jsem předával novinářům. Novináři měli ohromnou radost, protože na tom prvním jednání, když jsme tam byli my s kolegou z polského Sejmu, tak jsme zjistili manipulaci voleb a ty volby se v Mariupolu zrušily. Přivezli jsme materiál, Česká televize měla ohromnou radost - nebo české televize, abych byl konkrétní, ne konkrétně Česká, ale české televize - a když zjistily, že Mariupol není pod kontrolou takzvaných separatistů, ale pod kontrolou Ukrajiny, tak z pozice vyšší moci řekly, že o to zájem nemají.

To, že někam přiletíte vrtulníkem, neznamená, že o tom něco víte. Jestli jste ministr zahraničních věcí a chcete podávat informace objektivní, tak vezměte rozum a odvahu a jeďte se podívat i na tu druhou stranu. Vy jenom papouškujete to, co vám někdo říká někde na tržnici, nebo na tržišti. A to prostě není špatně.

Já jako poslanec Parlamentu České republiky, který si vzal tu Ukrajinu, protože jsem tam byl mnohem dřív, než vy a o této věci něco ví, a vzhledem k tomu, že ty informace chci mít objektivní, tak jsem prostě byl na obou stranách konfliktu. A nebojím se tam jet i přesto, že mi tam mířili samopalem do očí a že jsem se tam několikrát střetnul s Pravým sektorem. Právě v Mariupolu, kde jsem na těch volbách byl.

Ono není takový problém tam jet s ministrem obrany nebo ministrem zahraničí ukrajinské vlády, ale klidně jste tam mohl zařadit to téma. Já, když jste to tady potom zmiňovali, po tom mém návratu, já jsem se těšil, jak vám tady pak budu pět hodin vykládat o tom, jak českými zbraněmi tam zabíjíte, nebo necháváme zabíjet, nebo souhlasíme s tím, že se tam zabíjejí ženy, muži i děti. Ten konflikt tam neutichá. Plňte to, co plnit máte, dávejte nám objektivní informace a pak tam nemusíme nikdo jezdit. Věřte tomu, že já tam budu jezdit do té doby, dokud ten konflikt neutichne.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



